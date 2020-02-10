Главный "Оскар" у "Паразитов". Что это - социальная драма, черный юмор или хоррор?

Media playback is unsupported on your device "Паразиты": история реального человека из подвала в Сеуле

"Оскар" за лучший фильм венчает триумфальное шествие южно-корейской картины по главным кинофестивалям мирового кино. Это первый в истории фильм на иностранном языке, получивший главный "Оскар". Снявший "Паразитов" Пон Чжун Хо получил и награду за лучшую режиссуру.

Все началось в мае прошлого года, когда "Паразиты" были удостоены "Золотой пальмовой ветви" в Канне.

С тех пор фильм удостоился "Золотого глобуса" в Голливуде, Британская академия кино и телевизионных искусств также признала его лучшим фильмом на иностранном языке, а Гильдия киноактеров США присудила ему премию за лучший актерский состав в игровом кино.

И вот теперь - главная награда мирового кино. Но и без этого полученные фильмом награды и практически всеобщая благосклонность критиков - свидетельство высоких художественных достоинств картины.

Захватывающая изворотливость

Правообладатель иллюстрации Curzon Image caption В начале фильма мы встречаем семью Кимов в их убогом жилище за изготовлением коробок для пиццы

В центре фильма семья Кимов - муж с женой и почти взрослые сын и дочь, живущие в самой что ни на есть трущобе в беднейшем районе Сеула.

Живут в полной нищете: интернет воруют из соседнего кафе, у окна их подвального жилища постоянно мочатся пьяницы. Денег для борьбы с непреодолимыми тараканами у них нет, и они загоняют в свое убогое жилище распыляемую на улице дезинфекцию. Их единственный жалкий заработок - неумелое изготовление картонных коробок для пиццы.

Правообладатель иллюстрации Curzon Image caption Чтобы словить чужой интернет, им приходится взбираться чуть ли не под потолок своего убогого жилища

Надежда пробивается, когда сын - несостоявшийся студент университета - получает от своего более удачливого сверстника предложение подработать репетитором английского языка в преуспевающей семье богатого бизнесмена, обитающей в роскошном доме в самом богатом районе столицы.

Его подопечная - старшая школьница, но в семье Паков есть и малыш-сорванец. Единственно, что может хоть как-то его утихомирить, - желание рисовать, и репетитор-самозванец рекомендует в качестве учителя рисования и заодно арт-терапевта свою сестру.

В ее талантах к изобразительным искусствам мы уже имели возможность убедиться, когда она ловко сконструировала на компьютере для брата поддельный университетский диплом.

Богатым хозяевам в своем родстве юноша и девушка не признаются, и, пользуясь доверчивостью работодателей и прибегая к, мягко говоря, не очень достойным методам интриг и обмана, они постепенно устраняют из семьи годами работавших там водителя и экономку.

Правообладатель иллюстрации Curzon Image caption Оказавшись в богатом доме, молодой Китхэка Киу измышляет план, как пристроить сюда всю свою семью

Освободившиеся места, конечно же, занимают мгновенно материализующиеся как идеальные кандидаты их собственные отец и мать.

О тесных семейных связях вновь образовавшегося полного комплекта своей обслуги семья хозяев остается по-прежнему в неведении.

В результате образуется классическая, хорошо известная по всемирно популярному "Даунтонскому аббатству" зеркальная конструкция верха и низа, богачей и бедняков, обслуги и обслуживаемых.

Обслуга врет, изворачивается, интригует. Делается все изобретательно, ловко, изящно и уморительно смешно. Следить за виртуозно, с мастерством и умением под стать друзьям Оушена разыгрываемыми многоходовыми мошенническими комбинациями невероятно увлекательно.

Правообладатель иллюстрации Curzon

Но вдумайтесь! В чем цель насыщенной обманом и даже преступлениями изворотливости семьи Кимов? Не в 150 миллионах, как у Оушена, а всего лишь в скромных работах репетитора, водителя, экономки.

Выясняется, однако, что выстроенная режиссером социальная конструкция верха-низа двумя этажами не ограничивается. Есть еще подвал - макабрическое дно жизни, мрачное и безысходное, и Кимам, чтобы выжить, приходится держать обитателей этого дна в куда большем угнетении, чем то, куда загнала жизнь их самих.

Социальный пафос

Кто же здесь паразиты? - задается вопросом режиссер, а вслед за ним и мы. Бедняки Кимы, пролезающие в благополучную жизнь, как те самые зловредные насекомые, от которых они хотели избавиться в начале картины?

Или скрывающийся в подземелье муж уволенной экономки, а вслед за ним и она сама?

Или, быть может, пустая в своей избалованной никчемности богатая семья Паков, паразитирующая на труде своей бесправной обслуги?

Правообладатель иллюстрации Curzon Image caption Богатая пара Пак - невинные жертвы дьявольской интриги Кимов или сами паразиты на теле общества?

А может быть, паразит - сама система, питающаяся за счет энергии постоянного, непреходящего и неразрешимого конфликта между имущими и неимущими?

Сценарист и постановщик картины Пон Чжун Хо своего социального пафоса не скрывает.

"В реальном мире семья Кимов и семья Паков практически никогда не пересекаются, - говорит он. - Встретиться они могут лишь при возникновении отношений работника и работодателя. Только тогда находящиеся на противоположных концах классовой иерархии люди вступают во взаимодействие настолько тесное и плотное, что любая осечка может привести к взрыву".

"В сегодняшнем капиталистическом мире есть невидимые глазу классовые границы и касты, - продолжает он. - На первый взгляд может показаться, что классовая иерархия осталась в прошлом, но на самом деле классовые барьеры остаются, и преодолеть их практически невозможно. И фильм наш - о том, что происходит, когда разные классы внезапно вступают в соприкосновение в нашем предельно поляризованном обществе".

Правообладатель иллюстрации Curzon Image caption Дом Паков - огромный, роскошный, стильный - воплощенная мечта Кимов, а его многослойная структура - метафора извращенного общественного устройства

Было бы, однако, опасным заблуждением видеть в "Паразитах" исключительно социальную драму одержимого непреходящей классовой рознью художника-активиста, каким является, к примеру, яростный борец за социальную справедливость, лауреат каннской "Золотой пальмовой ветви" британец Кон Лоуч.

"Паразиты" - не пропаганда, и не документальный фильм. Я не собираюсь учить людей как менять жизнь", - говорит Пон Чжун Хо.

Ускользающий жанр

И в самом деле "Паразиты" - совсем не документальное кино и вовсе не пропаганда.

Как только зритель - примерно через час после начала картины - начинает привыкать к выстроенной социальной драме и угадывать как главный смысл картины тот самый ее антикапиталистический пафос, Пон Чжун Хо с такой же виртуозностью, как его герои вписываются в вожделенное ими благосостояние, резко сбивает все ориентиры, и мы внезапно оказываемся в кино совершенно другого рода.

"Паразиты" - мастерски сконструированное киноповествование, умело и нарочито бросающее вызов всем привычным жанровым стереотипам.

Ирония черного юмора, криминальный триллер, хоррор - это далеко не все жанровые определения, которые приходят на ум при описании этой картины.

Правообладатель иллюстрации Rodin Eckenroth Image caption Сценарист и режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо на презентации оскаровских номинаций на лучший фильм на иностранном языке в театре Самюэля Голдуина в Лос-Анджелесе, 6 февраля 2020 года

И все это - с неистощимой выдумкой, изяществом и виртуозным мастерством.

А кульминационная сцена кровавой развязки по своей безукоризненной хореографической выстроенности и вовсе кажется заимствованной из лучших фильмов Тарантино.

Здесь нет ни героев, ни злодеев. Все живут в каком-то странном извращенном мире.

"Комедия без клоунов, трагедия без негодяев. Вы приглашены в эту непрекращающуюся яростную трагикомедию", - говорит о своей картине сам режиссер.

"Паразиты" - седьмой полнометражный фильм 50-летнего режиссера. Его предыдущая картина "Окча" вызвала скандал в Канне в 2017 году.

Она стала яблоком раздора между компанией-производителем Netflix и оргкомитетом фестиваля, который не хотел принимать фильм без традциионного показа в кинотеатрах.

Своим новым захватывающим и в полной мере заслуживающим все свои награды фильмом "Паразиты" Пон Чжун Хо прочно утвердил себя как один из самых интересных мастеров современного кино.