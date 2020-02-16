Дэвид Боуи как художник: Алистер Кроули, магия, оккультизм, каббала и карты таро
В ноябре 1975 года Дэвид Боуи, выступая в необычной для себя роли - не музыканта, а художника - создал пять шелкографий, вдохновением для которых стало его увлечение идеями, учением и практикой английского мистика, мага и оккультиста первой половины XX века Алистера Кроули.
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Эти работы Боуи объединил названием "Магическая серия - Любовники, Смерть, Звезда, Луна, Земля". Несмотря на всю невероятную популярность и притягательность артиста, огромный интерес ко всем разнообразным аспектам его творчества, шелкографическая серия Боуи до сих пор остается малоизвестной даже самым преданным его поклонникам.
Выставлялись они лишь однажды - на проходившей уже свыше двадцати лет назад в Лондоне выставке "Дэвид Боуи: новое афро-язычество 1975-1995".
Сегодня эти работы представлены на обозрение в лондонской галерее Masterpiece Art. Выставка, ссылаясь на знаменитый образ Майора Тома, впервые придуманный Боуи еще в 1969 году в его самом первом хите Space Oddity и прошедший с ним через все творчество вплоть до последнего, вышедшего буквально накануне смерти альбома Blackstar, называется From Major Tom to Major Arcana - "От Майора Тома до Майора Аркана".
Arcana - тайна, загадка, непознаваемое - термин, применяемый в используемых со времен средневековья для гадания на магических картах таро.
Кроули
Кроули с присущей ему тягой к мистике и оккультизму настолько увлекался картами таро, что в 1944 году под псевдонимом "Мастер Терион" опубликовал "Книгу Тота". Таро Тота - созданная Кроули вместе с художницей Фридой Харрис оригинальная колода так называемых "карт Тота". Тот - древнеегипетский бог мудрости, знаний, Луны, покровитель библиотек, ученых, чиновников, государственного и мирового порядка.
Тогда же был отпечатан и первый пробный тираж (200 экземпляров) колоды. Из-за разногласий вокруг авторских прав эта работа Кроули оставалась практически неизвестной вплоть до 1969 года, когда она вновь была переиздана.
Публикация совпала со всплеском нового интереса к Кроули. Толчок к нему, как и ко многим другим культовым феноменам 60-х, первыми дали "Битлз". После того, как в 1967 году лицо загадочного мистика появилось в толпе знаковых фигур на обложке "Сержанта Пеппера", он стал иконой контркультуры.
Но если для "Битлз", точнее для Леннона, который и предложил включить Кроули на обложку "Сержанта", это было мимолетным увлечением и ограничилось одним-двумя упоминаниями в интервью, то на других рок-музыкантов сатанизм и оккультизм оказали более серьезное влияние.
Одна из главных песен Rolling Stones Sympathy for the Devil (1968) стала переломной в трансформации имиджа группы от просто "плохих парней" к воплощенному дьявольскому началу, апогеем которого стала трагедия на их концерте в Альтамонте в декабре 1969 года.
Эстафету быстро подхватили Black Sabbath, и в самом названии которых, и в тематике песен (особенно дебютного альбома), сатанизм лился из каждого звука, из каждого имиджа. А в 1980 году Оззи Озборн посвятил своему кумиру песню Mr. Crowley.
Однако самыми известными и глубокими приверженцами и последователями Кроули стали Джимми Пейдж, гитарист и идеолог Led Zeppelin, и Дэвид Боуи.
У Пейджа этот интерес трансформировался в увлечение магической символикой, особенно явственной на обложке вышедшего в 1971 году четвертого альбома группы - смысл помещенных на ней знаков до сих пор не разгадан, а сам Пейдж от каких бы то ни было пояснений уклоняется.
Поиск скрытых смыслов
У Боуи же оно вылилось в попытку собственной интерпретации порожденной Кроули визуальной образности его карт Тота.
"В 1970-е годы Боуи увлекся исследованиями оккультизма: поиском скрытых сил и смыслов, попытками выйти за пределы сознания в мир невообразимых богатств и опасностей. Именно этот поиск запредельного и вдохновил его на художественные эксперименты. В них он пытался преодолеть хорошо известные техники и методы, выйти на материалы и средства, которые помогли бы ему преодолеть ограничения и подавления окружающей его повседневной действительности" , - так писал об этом опыте в книге "Человек который продал мир: Дэвид Боуи и 1970-е" биограф музыканта Питер Доггет.
Весной 1975 года, поселившись в Лос-Анджелесе, Боуи тесно сблизился с Пейджем и с еще одним рьяным поклонником Кроули - кинорежиссером Кеннетом Ангером.
Это был один из самых мрачных периодов в жизни Боуи. Музыкально он отражен в записанном той же осенью 1975 года альбоме Station to Station - метафора и стояний Христа на Крестном пути, и каббалистского "Древа жизни". Здесь же появляется и одна из самых мистических, пронизанных фашистскими ассоциациями персон Боуи - Thin White Duke, Изможденный Белый Герцог.
"Магическая серия" - визуальное воплощение того поиска, того пути, который Боуи проделывал в то время. Более того, в качестве обложки альбома Station to Station предполагалась поначалу сделанная фотографом Стивом Шапиро фотография Боуи, рисующего мелом на полу каббалистическое Древо Жизни - так как его изображал Кроули.
В 1997 году Боуи заявил, что никогда по-настоящему не верил в учение Кроули, и что самопровозглашенный мистик и мессия на самом деле не кто иной, как шарлатан. Как бы то ни было, Кроули оставил заметный след в творчестве музыканта, а тот факт, что в 1998 году Боуи переиздал "Магическую серию", подтверждает значимость этой работы для него самого спустя почти четверть века после ее создания. Сам он, однако, нигде и никогда - во всяком случае, публично - о смысле и значении для себя "Магической серии" не говорил.
Ну и, наконец, к оккультной символике Боуи вернулся в последнем, ставшим по сути дела его духовном завещанием, альбоме Blackstar. В клипе к песне Lazarus, само название которой символизирует воскрешение из мертвых, Боуи одет в тот же костюм, в котором Стив Шапиро запечатлел его во время воссоздания нарисованного когда-то Кроули Древа Жизни. Следует ли нам это понимать как подтверждение того, что каббала, метафизика и оккультизм занимали Боуи до самого конца его дней?
Магическая серия
Как бы то ни было, но "Магическая серия - Любовники, Смерть, Звезда, Луна, Земля" - не только художественная реакция Боуи на соответствующий образ карт Тота Кроули, но и отражение духовных поисков артиста в один из самых противоречивых, тяжелых и переломных моментов его жизни.
Работы Боуи интересно воспринимать в непосредственном соседстве с вдохновившими их картами из "Книги Тота" Алистера Кроули. Так они представлены в Masterpiece Art Gallery, так же мы предлагаем их и вашему вниманию - Кроули слева, Боуи справа.
Комментарии куратора выставки Алекса Казенса.
"Влюбленные"
"Влюбленные" Боуи явственно основаны на одноименной карте из "Книги Тота" Кроули. У Боуи две фигуры стоят куда ближе друг к другу, они по сути дела сплетены, но так же, как и у Кроули, они совершенно очевидно принадлежат разным расам. Взрыв желтого в центре картины представляет нависающую над влюбленными фигуру гигантского Мага.
"Смерть"
"Смерть" Боуи не настолько очевидно заимствована из одноименной карты из "Книги Тота". Яркий эмоциональный колорит с ненавязчивой тонкой зеленью в нижней части выделяет эту работу из других в "Магической серии". Этот зеленый цвет символизирует морское дно и Смерть в виде Осириса - древнеегипетского царя загробного мира с традиционной короной из красных перьев. Зеленый цвет также символ способности Осириса возвращать жизнь, воскрешать из мертвых. Египетские божества пронизывают всю теорию и символику Кроули.
"Звезда"
"Звезда" интересна тем, что в своей работе Боуи не стал воспроизводить семиконечную звезду из карты Кроули. Символика шестиконечной звезды - Звезды Давида - достаточно очевидна, хотя форма ее здесь неправильная и скорее напоминает гексаграмму - символ разработанного Кроули религиозного учения Телема.
"Луна"
"Луна" - самая визуально незамысловатая из пяти работ серии. Боуи развернул на 90 градусов горизонтальную Луну Кроули и поместил ее в самый центр. Полумесяц также встречается в изображении Йесоды - девятой из десяти так называемых сфирот, эманаций божественного света в Каббале. Для Боуи он символ подсознания, которое он стремился постичь.
"Земля"
При создании своей "Книги Тота" Кроули карту "Земля" переименовал в карту "Вселенная", и у него она получилась намного более космичной и универсальной. У Боуи планета Земля видна будто из "Космоса", хотя она парит в окружении облаков и голубого неба (или это вода?). Цветовая палитра "Земли" самая приглушенная. Она напрямую связана с "Луной", работой тоже неяркого , по сравнению с "Влюбленными", "Смертью" и "Звездой" колоритом.
Выставка "Магическая серия - Любовники, Смерть, Звезда, Луна, Земля" проходит в лондонской галерее Masterpiece Art до 7 марта