Дэвид Боуи как художник: Алистер Кроули, магия, оккультизм, каббала и карты таро

Правообладатель иллюстрации Geoff MacCormack Image caption Боуи в 1975 году, когда создавалась "Магическая серия"

В ноябре 1975 года Дэвид Боуи, выступая в необычной для себя роли - не музыканта, а художника - создал пять шелкографий, вдохновением для которых стало его увлечение идеями, учением и практикой английского мистика, мага и оккультиста первой половины XX века Алистера Кроули.

Эти работы Боуи объединил названием "Магическая серия - Любовники, Смерть, Звезда, Луна, Земля". Несмотря на всю невероятную популярность и притягательность артиста, огромный интерес ко всем разнообразным аспектам его творчества, шелкографическая серия Боуи до сих пор остается малоизвестной даже самым преданным его поклонникам.

Выставлялись они лишь однажды - на проходившей уже свыше двадцати лет назад в Лондоне выставке "Дэвид Боуи: новое афро-язычество 1975-1995".

Сегодня эти работы представлены на обозрение в лондонской галерее Masterpiece Art. Выставка, ссылаясь на знаменитый образ Майора Тома, впервые придуманный Боуи еще в 1969 году в его самом первом хите Space Oddity и прошедший с ним через все творчество вплоть до последнего, вышедшего буквально накануне смерти альбома Blackstar, называется From Major Tom to Major Arcana - "От Майора Тома до Майора Аркана".

Arcana - тайна, загадка, непознаваемое - термин, применяемый в используемых со времен средневековья для гадания на магических картах таро.

Кроули

Правообладатель иллюстрации Keystone Image caption Мистик-оккультист Алистер Кроули оказал огромное влияние не только на Боуи, но и на многих других рок-музыкантов

Кроули с присущей ему тягой к мистике и оккультизму настолько увлекался картами таро, что в 1944 году под псевдонимом "Мастер Терион" опубликовал "Книгу Тота". Таро Тота - созданная Кроули вместе с художницей Фридой Харрис оригинальная колода так называемых "карт Тота". Тот - древнеегипетский бог мудрости, знаний, Луны, покровитель библиотек, ученых, чиновников, государственного и мирового порядка.

Тогда же был отпечатан и первый пробный тираж (200 экземпляров) колоды. Из-за разногласий вокруг авторских прав эта работа Кроули оставалась практически неизвестной вплоть до 1969 года, когда она вновь была переиздана.

Публикация совпала со всплеском нового интереса к Кроули. Толчок к нему, как и ко многим другим культовым феноменам 60-х, первыми дали "Битлз". После того, как в 1967 году лицо загадочного мистика появилось в толпе знаковых фигур на обложке "Сержанта Пеппера", он стал иконой контркультуры.

Но если для "Битлз", точнее для Леннона, который и предложил включить Кроули на обложку "Сержанта", это было мимолетным увлечением и ограничилось одним-двумя упоминаниями в интервью, то на других рок-музыкантов сатанизм и оккультизм оказали более серьезное влияние.

Одна из главных песен Rolling Stones Sympathy for the Devil (1968) стала переломной в трансформации имиджа группы от просто "плохих парней" к воплощенному дьявольскому началу, апогеем которого стала трагедия на их концерте в Альтамонте в декабре 1969 года.

Эстафету быстро подхватили Black Sabbath, и в самом названии которых, и в тематике песен (особенно дебютного альбома), сатанизм лился из каждого звука, из каждого имиджа. А в 1980 году Оззи Озборн посвятил своему кумиру песню Mr. Crowley.

Однако самыми известными и глубокими приверженцами и последователями Кроули стали Джимми Пейдж, гитарист и идеолог Led Zeppelin, и Дэвид Боуи.

У Пейджа этот интерес трансформировался в увлечение магической символикой, особенно явственной на обложке вышедшего в 1971 году четвертого альбома группы - смысл помещенных на ней знаков до сих пор не разгадан, а сам Пейдж от каких бы то ни было пояснений уклоняется.

Поиск скрытых смыслов

У Боуи же оно вылилось в попытку собственной интерпретации порожденной Кроули визуальной образности его карт Тота.

"В 1970-е годы Боуи увлекся исследованиями оккультизма: поиском скрытых сил и смыслов, попытками выйти за пределы сознания в мир невообразимых богатств и опасностей. Именно этот поиск запредельного и вдохновил его на художественные эксперименты. В них он пытался преодолеть хорошо известные техники и методы, выйти на материалы и средства, которые помогли бы ему преодолеть ограничения и подавления окружающей его повседневной действительности" , - так писал об этом опыте в книге "Человек который продал мир: Дэвид Боуи и 1970-е" биограф музыканта Питер Доггет.

Весной 1975 года, поселившись в Лос-Анджелесе, Боуи тесно сблизился с Пейджем и с еще одним рьяным поклонником Кроули - кинорежиссером Кеннетом Ангером.

Это был один из самых мрачных периодов в жизни Боуи. Музыкально он отражен в записанном той же осенью 1975 года альбоме Station to Station - метафора и стояний Христа на Крестном пути, и каббалистского "Древа жизни". Здесь же появляется и одна из самых мистических, пронизанных фашистскими ассоциациями персон Боуи - Thin White Duke, Изможденный Белый Герцог.

Правообладатель иллюстрации Jorgen Angel Image caption Боуи - Thin White Duke (Изможденный Белый Герцог) во время тура Station To Station. Театр Falkoner в Копенгагене, 29 апреля 1976 г.

"Магическая серия" - визуальное воплощение того поиска, того пути, который Боуи проделывал в то время. Более того, в качестве обложки альбома Station to Station предполагалась поначалу сделанная фотографом Стивом Шапиро фотография Боуи, рисующего мелом на полу каббалистическое Древо Жизни - так как его изображал Кроули.

В 1997 году Боуи заявил, что никогда по-настоящему не верил в учение Кроули, и что самопровозглашенный мистик и мессия на самом деле не кто иной, как шарлатан. Как бы то ни было, Кроули оставил заметный след в творчестве музыканта, а тот факт, что в 1998 году Боуи переиздал "Магическую серию", подтверждает значимость этой работы для него самого спустя почти четверть века после ее создания. Сам он, однако, нигде и никогда - во всяком случае, публично - о смысле и значении для себя "Магической серии" не говорил.

Ну и, наконец, к оккультной символике Боуи вернулся в последнем, ставшим по сути дела его духовном завещанием, альбоме Blackstar. В клипе к песне Lazarus, само название которой символизирует воскрешение из мертвых, Боуи одет в тот же костюм, в котором Стив Шапиро запечатлел его во время воссоздания нарисованного когда-то Кроули Древа Жизни. Следует ли нам это понимать как подтверждение того, что каббала, метафизика и оккультизм занимали Боуи до самого конца его дней?

Магическая серия

Как бы то ни было, но "Магическая серия - Любовники, Смерть, Звезда, Луна, Земля" - не только художественная реакция Боуи на соответствующий образ карт Тота Кроули, но и отражение духовных поисков артиста в один из самых противоречивых, тяжелых и переломных моментов его жизни.

Работы Боуи интересно воспринимать в непосредственном соседстве с вдохновившими их картами из "Книги Тота" Алистера Кроули. Так они представлены в Masterpiece Art Gallery, так же мы предлагаем их и вашему вниманию - Кроули слева, Боуи справа.

Комментарии куратора выставки Алекса Казенса.

"Влюбленные"

Правообладатель иллюстрации The David Bowie Archive

"Влюбленные" Боуи явственно основаны на одноименной карте из "Книги Тота" Кроули. У Боуи две фигуры стоят куда ближе друг к другу, они по сути дела сплетены, но так же, как и у Кроули, они совершенно очевидно принадлежат разным расам. Взрыв желтого в центре картины представляет нависающую над влюбленными фигуру гигантского Мага.

"Смерть"

Правообладатель иллюстрации The David Bowie Archive

"Смерть" Боуи не настолько очевидно заимствована из одноименной карты из "Книги Тота". Яркий эмоциональный колорит с ненавязчивой тонкой зеленью в нижней части выделяет эту работу из других в "Магической серии". Этот зеленый цвет символизирует морское дно и Смерть в виде Осириса - древнеегипетского царя загробного мира с традиционной короной из красных перьев. Зеленый цвет также символ способности Осириса возвращать жизнь, воскрешать из мертвых. Египетские божества пронизывают всю теорию и символику Кроули.

"Звезда"

Правообладатель иллюстрации The David Bowie Archive

"Звезда" интересна тем, что в своей работе Боуи не стал воспроизводить семиконечную звезду из карты Кроули. Символика шестиконечной звезды - Звезды Давида - достаточно очевидна, хотя форма ее здесь неправильная и скорее напоминает гексаграмму - символ разработанного Кроули религиозного учения Телема.

"Луна"

Правообладатель иллюстрации The David Bowie Archive

"Луна" - самая визуально незамысловатая из пяти работ серии. Боуи развернул на 90 градусов горизонтальную Луну Кроули и поместил ее в самый центр. Полумесяц также встречается в изображении Йесоды - девятой из десяти так называемых сфирот, эманаций божественного света в Каббале. Для Боуи он символ подсознания, которое он стремился постичь.

"Земля"

Правообладатель иллюстрации The David Bowie Archive

При создании своей "Книги Тота" Кроули карту "Земля" переименовал в карту "Вселенная", и у него она получилась намного более космичной и универсальной. У Боуи планета Земля видна будто из "Космоса", хотя она парит в окружении облаков и голубого неба (или это вода?). Цветовая палитра "Земли" самая приглушенная. Она напрямую связана с "Луной", работой тоже неяркого , по сравнению с "Влюбленными", "Смертью" и "Звездой" колоритом.

Выставка "Магическая серия - Любовники, Смерть, Звезда, Луна, Земля" проходит в лондонской галерее Masterpiece Art до 7 марта