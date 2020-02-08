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Первые внутрипартийные выборы претендента на пост президента США от Демократической партии, прошедшие в начале недели в штате Айова, закончились настоящим конфузом для признанных фаворитов президентской гонки.

Бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса легко обошел экс-мэр крошечного городка Саут-Бенд в штате Индиана, 38-летний Пит Буттиджич.

Сможет ли он стать соперником Дональда Трампа в ноябре 2020 года?

Два вопроса

На прошлой неделе, выступая на одной из встреч со своими сторонниками в штате Айова, бывший вице-президент Джо Байден коротко объяснил, почему именно он должен выиграть номинацию Демократической партии.

"Некоторые вещи лучше понимать на контрасте, - заметил он. - В своей жизни я получил гораздо больше, чем 8600 голосов [избирателей]".

Из всех соперников признанный фаворит демократической гонки Джо Байден в качестве примера выбрал бывшего мэра городка Саут Бэнд в штате Индиана Пита Буттиджича. Городским главой он избирался дважды, и действительно во время первых выборов набрал 11 тыс. голосов, а в ходе вторых - чуть больше 8500.

Поклонники бывшего мэра нередко сравнивают его с Бараком Обамой, до сих пор считающегося наиболее популярным политиком-демократом в США. Сам 44-й президент Соединенных Штатов в интервью журналу New Yorker назвал Буттиджича восходящей звездой Демократической партии, но не стал отвечать на вопрос, который оппоненты действующего президента США сегодня считают главным.

По данным всех без исключения опросов общественного мнения в США, избиратели-демократы в первую очередь оценивают, сможет ли кандидат в ноябре этого года одержать победу над президентом Трампом.

После того, как в январе 2019-го Пит Буттиджич заявил о своем намерении участвовать в борьбе за президентскую номинацию, даже у самых ярых его сторонников появилось только два ключевых вопроса: поддержат ли бывшего мэра крошечного городка на Среднем Западе лидеры Демократической партии и сможет ли он составить Дональду Трампу такую же конкуренцию, как и признанные политические тяжеловесы Джо Байден и Берни Сандерс?

В фаворе у либералов

Вечером в понедельник, 3 февраля, Пит Буттиджич ответил на оба вопроса, к удивлению политологов став официальнм победителем первых в этом сезоне первичных выборов. К вечеру четверга представители Демпартии в штате Айова наконец-то справились с проблемами в системе подсчета и объявили, что Буттиджич набрал 26,2% голосов. Всего лишь на одну десятую процента от него отстал независимый сенатор Берни Сандерс, а признанный всеми социологами фаворит гонки Джо Байден и вовсе оказался на четвертом месте, набрав лишь 15,8%.

При этом бывший мэр городка Саут Бэнд оказался победителем почти во всех группах избирателей, заняв первое место на голосовании в 60 из 99 округов в штате Айова. Берни Сандерс выиграл 18 округов, а Джо Байден - только семь.

Буттиджич был признан фаворитом у избирателей, которые считают себя либералами, а их на кокусах в Айове было больше 40%. Он уступил Сандерсу голоса "независимых", но и в этой группе оставил далеко позади Байдена. Он собрал больше всего голосов женщин и избирателей с высшим образованием. У тех, кто закончил только среднюю школу, Буттиджич стал вторым после Сандерса.

Точно также распределились голоса и по ключевым пунктам программы кандидатов. Среди избирателей, которых больше всего волнуют вопросы здравоохранения, бывший мэр разделил первое место с сенатором Сандерсом. Те, кого интересует внешняя политика, предпочли Джо Байдена, но Буттиджич занял второе место. Избиратели, которых больше заботит, сможет ли их кандидат нанести поражение Трампу, также выбрали Буттиджича, отдав ему 24% голосов. Бывший вице-президент в этом соревновании стал вторым, набрав лишь 23%.

Правообладатель иллюстрации TIMOTHY A. CLARY/Getty Images Image caption Видероролик о кандидате от Демократической партии в Нью-Гэмпшире, где праймериз пройдут 11 февраля

Непроизносимая фамилия

На своем предвыборном интернет-сайте экс-мэр называет себя "лидером нового типа", который способен объединить американцев, уточняя пр этом, что его отец - иммигрант с Мальты, а мать - уроженка Индианы, предки которой в пяти поколениях жили в этом штате.

"Я вырос в том же квартале, где живу и сейчас со своим мужем Частеном и собаками, взятыми из приюта, - Бадди и Труменом", - подчеркивается на сайте претендента.

Полностью его зовут Питер Пол Монтгомери Буттиджич. Непроизносимая еще год назад для американцев фамилия досталась от отца, родившегося в городке Хамрун на Мальте. Буттиджич-старший сначала хотел стать католическим священником, но после приезда в США предпочел преподавать литературу в университете Нотр-Дам в Индиане. Фамилия "Buttigieg" - тоже мальтийская, и происходит от арабского "Abu-I-dajaj", что означает "владелец цыплят" или "птичник".

Еще в самом начале президентской гонки в США Пит Буттиджич решил облегчить филологические страдания своих сторонников, представляясь на всех встречах с избирателями просто - "мэр Пит". Именно так его называют и ведущие всех без исключения телеканалов в США.

Будущий претендент получил диплом бакалавра по истории и литературе в Гарвардском университете, а затем, выиграв британскую стипендию Rhodes, три года провел в Пемброк-колледже в Оксфорде, изучая философию, политику и экономику.

Буттиджич добровольно записался в Национальную гвардию, получив звание лейтенанта. В 2014 году, уже будучи мэром, он семь месяцев провел на авиабазе "Баграм" в Афганистане, проходя службу в контртеррористическом подразделении разведки ВМФ США, которое занималось анализом финансовых потоков движения "Талибан". Кроме этого, будущий претендент на пост президента выполнял обязанности водителя, и, по его собственным словам, не менее сотни раз возил командира подразделения в Кабул и обратно. Позднее сам Буттиджич говорил, что работал в Афганистане в сервисе такси "военный Uber".

Известно, что кроме родного английского, Бутиджич в разной степени владеет норвежским, испанским, итальянским, мальтийским, арабским, дари и французским языками.

Правообладатель иллюстрации Joe Raedle/Getty Images Image caption Встреча Буттиджича с избирателями в Давенпорте 31 января 2020 г.

"Мэр Пит"

В ноябре 2011 года 20-летний Пит Буттиджич победил на выборах мэра города Саут-Бенд, набрав почти 11 тыс. голосов из 15 тысяч.

Когда-то Саут-Бенд был одним из центров автомобильной промышленности США. В городе находился завод компании Studebaker, на котором работала большая часть жителей.

На месте закрывшегося завода мэр Пит решил открыть технологический парк Ignition, пригласив несколько десятков компаний разместить там офисы. Он также начал привлекать в город инвестиции, продав частным фирмам 71 участок муниципальной земли и начав в городе строительство высотных зданий, где могли бы разместиться штаб-квартиры крупных компаний.

Буттиджич легко выиграл и вторые выборы на пост мэра, предложив горожанам программу, известную под названием "1000 объектов недвижимости за 1000 дней". Заброшенные и разрушающиеся здания в городе были выставлены на продажу, а покупателям предлагалось самим решить, нужно ли их восстанавливать или лучше использовать участки земли под новую застройку.

"1000 объектов" были проданы за два месяца до окончания назначенного мэром срока. Половину зданий новые инвесторы решили восстановить.

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"Претендент Пит"

В декабре 2018 года Буттиджич объявил, что не будет переизбираться на третий срок в качестве мэра.

Всего лишь месяц спустя Буттиджич объявил о создании своего предвыборного штаба, официально сообщив, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2020 года.

В своей президентской программе "мэр Пит" почти дословно повторил тезисы признанных лидеров гонки от Демократической партии - Джо Байдена и Берни Сандерса. Он выступил за снижение цен на медицинское обслуживание, за право женщин на аборты, представил собственные планы по борьбе с изменениями климата, заявил о необходимости запрета смертной казни в США и предложил изменить систему выборов в стране, избавившись от института выборщиков и перейдя к прямому тайному голосованию.

Претендент также выступил за вывод американских войск из Афганистана, поддержал идею о создании на территории Израиля двух независимых государств - еврейского и палестинского, и раскритиковал Китай за систематические нарушения прав человека.

Буттиджич публично поддержал инициативу демократов в Конгрессе об импичменте президента Трампа, заметив при этом, что глава Белого дома самостоятельно создал все условия для своего отстранения от власти. При этом "мэр Пит" постоянно добавляет, что для Соединенных Штатов было бы лучше, если бы действующий президент покинул свой пост не в результате импичмента, а после поражения на выборах 2020 года.

"Именно для этого я и принял решение об участии в этих выборах", - объяснял бывший мэр избирателям в штате Айова.

Правообладатель иллюстрации Mary Evans Picture Library Image caption Кампания в Уэст-де-Мойн в Айове в поддержку Пита

Нетрадиционный претендент

Пит Буттиджич стал первым в истории США претендентом на пост президента от Демократической партии, открыто заявившим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2012-м свою кандидатуру на президентских выборах попытался выдвинуть открытый гей, республиканец Фред Каргер, но он отказался от борьбы всего лишь через несколько месяцев.

В своей статье, опубликованной в июне 2015 в газете South Bend Tribune под заголовком "Почему признание имеет значение", Пит Буттиджич рассказал о своей гомосексуальности, призвав жителей Саут-Бенда к "честности перед самими собой и своими близкими".

Два года спустя "мэр Пит" официально объявил о своей помолвке со школьным учителем Частином Глезманом. Пара познакомилась за два года до этого в интернете. В июне 2018 года Буттиджич и Глезман заключили однополый брак в соборе святого Иоанна в Саут-Бенде. После церемонии Глезман объявил, что собирается официально сменить фамилию на Буттиджич.

Правообладатель иллюстрации Win McNamee/Getty Images Image caption 6 февраля Пит Буттиджич встретился с ветеранами в Мерримаке, штате Нью-Гэмпшир

Почему "мэр Пит" не станет президентом?

Победу Пита Буттиджича на кокусах Демократической партии в Айове американские политологи восприняли с изрядной долей скепсиса, утверждая, что избиратели в этом штате всего лишь выбрали из всех претендентов наиболее близкого им кандидата.

В этом штате - преимущественно белое население, и Буттиджич, как и сами жители штата, - тоже выходец с американского Среднего Запада.

Буттиджича в Айове действительно поддержало большинство избирателей младше 45 лет, но в национальных опросах общественного мнения лидерство по-прежнему принадлежит Джо Байдену, и с небольшим отрывом - независимому сенатору Берни Сандерсу.

К тому же большинство наблюдателей уверены, что американские избиратели пока не готовы проголосовать за человека, открыто объявившего о своей гомосексуальности.

"Америка с трудом смирилась с появлением первого чернокожего президента, с победой Барака Обамы, - уверен эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - Во многом из-за этого выборы 2016 года выиграл Дональд Трамп: сельская Америка и жители маленьких городков проголосовали против жителей мегаполисов. Вряд ли в 2020-м они согласятся поддержать настолько нетрадиционного, во всех отношениях, "мэра Пита".