"Блендер рядом с головой". Люди, которые говорят, что страдают от мобильных и Wi-Fi

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Усталость, болезненные ощущения, головокружения, изжога, судороги, тошнота, сердцебиение. Это всего лишь некоторые симптомы, которые испытывают люди, страдающие от электрочувствительности.

Они утверждают, что электромагнитные поля от мобильных телефонов, беспроводного интернета и других современных технологий отрицательно влияют на их организм, что проявляется в различных симптомах. При этом большинство из них ставят такой диагноз сами себе.

Долгие годы проводились строго контролируемые исследования, в частности, двойным слепым методом, при котором ни испытуемые, ни лаборанты не осведомляются о главном предмете изучения - чтобы исключить субъективный фактор. Ученые, однако, так и не нашли подтверждения тому, что электромагнитные поля действительно вызывают у людей подобные состояния.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что электрочувствительность не является медицинским диагнозом. Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England) соглашается, что нет научной базы, которая бы подтвердила связь вышеперечисленных симптомов с воздействием электромагнитного излучения.

Но людей, которые считают себя электрочувствительными, это не успокаивает - они обеспокоены развитием технологий, особенно, распространением нового поколения мобильной связи 5G.

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Велма

Велма, женщина предпенсионного возраста, установила в своей спальне клетку Фарадея - это что-то с виду напоминающее шатер, не пропускающий электромагнитное излучение.

"Это мое убежище и моя тюрьма", - в полушутку говорит Велма.

Она убеждена, что страдает от электромагнитных полей. Как это проявляется?

"С чего начать? Резкая головная боль, сердце будто останавливается, а потом вдруг - бум-бум; звон в ушах такой, будто кто-то дрелью сверлит, или как будто я рядом с включенным блендером стою", - признается она.

ВОЗ утверждает, что нет научных подтверждений тому, что электрочувствительность вызвана воздействием электромагнитных полей, но каковы бы ни были причины возникновения у людей подобных симптомов, это состояние может негативно сказываться на качестве жизни.

Велма утверждает, что страдает от электрочувствительности вот уже 15 лет.

Полгода назад она уехала из Лондона за город, пытаясь снизить воздействие электрических полей на свой организм.

"Я ездила в свой колледж с вокзала Ватерлоо и когда проходила там через толпу, то испытывала боль в голове. Я тогда думала, что у меня страх толпы. Но я стала об этом говорить с другими людьми, и кто-то предположил, что у меня может быть повышенная электрочувствительность", - рассказывает Велма.

Она признается, что чувствовала себя так, будто попала в фильм Стивена Спилберга, где на нее воздействуют странные невидимые силы. Но переломный момент наступил, когда на крыше ее местной церкви установили сразу 13 антенн.

"Это пытка"

"Я поняла, что это всё, с меня хватит. Да еще они все столбы электропередачи стали готовить к переходу на 5G", - говорит Велма.

На территории Соединенного Королевства находится примерно 35 тыс. мачт для мобильной связи. Помимо церковных шпилей их часто устанавливают на крышах офисных зданий, жилых высоток или где-то на возвышении.

По данным Службы общественного здравоохранения Англии, все сделанные в течение ряда лет замеры неуклонно показывали, что электромагнитное излучение везде остается в пределах допустимой нормы.

"Это тебя может с ума свести, потому что представляешь себе этот включенный постоянно блендер рядом с головой. Это пытка", - говорит Велма.

Велма стала носить специальную одежду, которая, по ее словам, защищает ее от излучения. К примеру, перед поездкой в городском транспорте, она укутывает голову большим платком таким способом, что многие, по ее словам, принимают ее за мусульманку. Платок она повязывает так, что концы его покрывают область сердца - что особенно важно для Велмы.

"Я как-то ходила в местное почтовое отделение и сказала там: "Только не подходите ко мне близко со своими мобильными телефонами. И реакция была такая, человек прямо в телефон сказал кому-то: "Ой, тут сумасшедшая пришла!"

Спит Велма в клетке Фарадея.

"Я тут, как улитка. Я подтыкаю слой за слоем, чтобы не проникало излучение. Это уже для меня стало нормой, но временами я думаю: ну, что это за жизнь такая!"- признается Велма, расстроенная от того, что ей все время приходится пояснять посторонним свои действия.

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Эмма

После учебы в университете Эмма успела поработать в Лондонской индустрии моды, пока в 2017-м году у нее не появились симптомы электрочувствительности.

"Бессонница, чувство усталости, звон в ушах, тошнота, изжога, мышечные судороги. До этого я не верила, что такое бывает, но когда это случилось со мной, то я подумала: господи, этого не может быть!", - признается Эмма.

Она говорит, что в современном, технологически оснащенном мире, людям, которые испытывают похожие проблемы, существовать очень трудно.

"Потому что вся моя жизнь зависела от технологий: я работала с соцсетями, вся моя жизнь крутилась вокруг этого, до того как я заболела. А теперь это разобщенное существование, потому что все мои друзья на "Инстаграме", постят, общаются друг с другом. Я тоже публикую что-то, но потом у меня начинается жжение в руках, головная боль. Я не могу спать, у меня в ушах звенит".

Эмма выработала свой модус поведения, составив себе расписание: в 10 утра она публикует пост на "Инстаграме", в 11 утра - один твит на "Твиттере" и т.д. - чтобы в общей сложности не проводить с телефоном в руках больше 5 минут в день.

По данным Службы общественного здравоохранения Англии, некоторые люди сообщают о присутствии схожих симптомов из-за электромагнитного излучения, которое испускают обычные гаджеты, однако научные исследования не подтверждают эту взаимосвязь.

Как лечить?

Эмма обратилась в частную клинику за консультацией и теперь принимает много различных травяных настоек и специально подготовленных препаратов.

Вместе с тем, ВОЗ не рекомендует никакого специального лечения людям, жалующимся на симптомы электрочувствительности.

"Лечение должно учитывать как конкретные симптомы, так и общую клиническую картину, и не базироваться том, что сам человек думает о воздействии на него электромагнитного излучения", - говорится в заявлении ВОЗ.

"У меня есть телевизор, - говорит Эмма. - В прошлом году, когда я больше страдала от электрочувствительности, я совсем не могла смотреть телек. Но это непросто, особенно если ты живешь не одна, а как я, с бойфрендом. Он приходит и говорит: давай какой-нибудь сериал посмотрим, а я ему говорю: нет, я не могу".

Власти Швеции еще в 1990-е годы начали выплачивать пособие тем, кто страдает от электрочувствительности, а в 2015 году суд во Франции решил установить одной женщине пособие по инвалидности на основании ее симптомов, связанных с электрочувствительностью.

Живущая в Британии Велма тоже два года назад получила пособие по инвалидности (PIP) из-за проблем с электрочувствительностью. Однако в ее случае оно не было выдано на постоянной основе, а требует регулярного возобновления, для чего надо являться в местный суд.

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Дин

Дин - электрик, специалист по электромагнитным полям. Теперь его работа заключается в том, что он ездит в дома клиентов и ограждает их по возможности от электромагнитного облучения.

Дин и сам страдает от электрочувствительности. Впервые он узнал об этом состоянии, когда попал в частную клинику с аллергией.

"Мне там сделали довольно много тестов и анализов на аллергены. И я сидел спокойно, но если вдруг вблизи чей-то мобильный начинал звонить или кто-то начинал пользоваться интернетом, то у меня начиналось сердцебиение", рассказывает Дин.

"Я чувствовал беспокойство, боль в животе, типа спазмов. Я тогда почитал в интернете про это и решил купить измеритель уровня электромагнитного излучения", - говорит молодой человек.

Как только Дин включил у себя дома счетчик, то уровень сразу оказался в верхнем пределе шкалы, причем вне зависимости от того, где Дин находился.

Дин отправился к своей сестре, которая живет за городом, где расположено гораздо меньше мачт мобильной связи, и уже через неделю у него наладился сон, а спустя восемь месяцев его состояние значительно улучшилось.

Дин уехал из города и поселился в сельской местности.

"Мы нашли угольную краску, которой можно стены красить. А уголь отражает излучение. Я по-прежнему пользуюсь своим мобильным, но с выключенными Bluetooth, WI-FI и 4G. И даже одно это уже сокращает количество сигналов, которые испускает мой телефон", - говорит Дин.

Что делать с 5G

В 2019 году в Британии стали устанавливать мобильные антенны нового, гораздо более мощного, стандарта связи 5G, что сразу вызвало протесты в некоторых городах.

"С установкой антенн 5G может незначительно вырасти воздействие радиомагнитных волн, однако это никак не отразится на здоровье населения", - сказано в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

Некоторые страдающие сверхчувствительностью люди, включая героев этого материала, признаются, что им помогает понимание близких, но они опасаются, что различных электромагнитных полей будет еще больше.

"Я думаю, что мы настолько увязли по уши в гаджетах, что для того, чтобы что-то изменилось, надо, чтобы не только я об этом говорила. Понадобится, чтобы сотни, если не миллионы, таких как я, начали высказываться по этому поводу. Я могу теперь жить нормальной жизнь, но я до конца дней буду проявлять осторожность", - признается Эмма.