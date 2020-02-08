Где живут космические вампиры и каковы на вкус финики из древних семян

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Вредные бычки

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Никогда не выносил запах сигаретных окурков. И теперь знаю - почему. Даже потушенные бычки продолжают незаметно испускать вредные вещества.

Как выяснили эксперты, которые провели исследование по заказу Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), только в первые сутки после того, как сигарета была потушена, она испускает 14% от никотина, образующегося при обычном курении. Но это не все. Вредные "выбросы" от окурков продолжаются - и только через пять дней их количество уменьшается вдвое.

Обычно исследователи изучают вред от непосредственного и вторичного курения, а также курения третьей степени, так сказать - когда химический осадок остается на стенах, мебели и окнах. При этом на окурки никто не обращал внимания.

Это упущение исправила группа ученых во главе с Дастином Поппендиком из Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Они поместили 2100 свежезатушенных окурков в камеру из нержавеющей стали. Разумеется, они не сами курили все эти сигареты, а построили автомат, который, для чистоты эксперимента, имитировал курение человека, правда, по шесть сигарет за раз.

Затем, меняя влажность и температуру, исследователи проверили, как меняется количество и качество выброса вредных веществ.

К примеру, выяснилось, что при повышении температуры бычки испускают больше вредных веществ.

Иными словами, оставлять на столе или в машине пепельницу, полную окурков, особенно в жаркую погоду - очень плохая идея. К тому же курильщики и некурящие в таком случае подвергаются одинаковой опасности, что не очень честно по отношению к последним.

А если учесть, что ежегодно в мире образуется более 5 триллионов окурков, и не все они затушены до конца или аккуратно выброшены в урну (добавьте сюда дополнительное загрязнение окружающей среды, ведь фильтры практически не разлагаются), то создается очень неприглядная и опасная картина. И если вы еще не бросили курить, то может быть… ну, вы меня поняли.

Мертвые звезды тоже умеют зажигаться

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Оказывается, в космосе водятся вампиры, и у них есть свои жертвы. Это подтвердил орбитальный телескоп Кеплера еще до того, как превратился в своего рода зомби, потеряв управление и ориентировку в пространстве.

Телескоп, искавший совсем иные объекты - экзопланеты, напоминающие нашу Землю, - зафиксировал кратковременную, но очень яркую вспышку, которая рассказала астрономам о ранее неизвестной системе с двумя карликами.

"По сути, мы сделали это открытие случайно", - признался один из авторов открытия, Райан Ридден-Харпер из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе.

Астрономам известно всего около ста систем с белыми карликами, а вспышка недавно обнаруженной системы длилась лишь один день, так что это напоминает поиск иголки в стоге сена. По данным НАСА, новой вспышки в той же системе можно ждать годы, если не десятилетия.

Вампиром в этом звездном тандеме выступает белый карлик, сверхплотная мертвая звезда, а его жертвой - более холодный коричневый карлик, который вращается вокруг белого по орбите, совершая полный оборот за 83 минуты.

При том, что расстояние между ними не превышает 400 тыс. километров (примерно как между Землей и Луной), сила гравитации белого карлика высасывает из коричневого его содержимое, формируя спирали из пыли и газа - их называют аккреционным диском.

Этот диск растет до тех пор, пока его внешний край не попадает в гравитационное поле самого коричневого карлика. Это приводит к резкому росту его температуры с 2700-5300 до 9700-11700 градусов по Цельсию на самом пике вспышки. После чего все начинается по новой.

А в древности финики были слаще?

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Теперь мы точно сможем ответить на этот вопрос. Благодаря стараниям ученых взошли финиковые пальмы, выращенные из косточек времен Геродота и Плиния Старшего.

Сочные, питательные и полезные, так называемые иудейские финики были широко распространены на Ближнем Востоке и культивировались там еще 2000 лет назад.

Однако после падения Римской империи обширные плантации финиковых пальм Иудеи постепенно стали приходить в упадок. Ученые считают, что еще в XI веке там выращивали финики, но к XIX веку от этих посадок ничего не осталось.

И вот теперь они могут вернуться, по крайней мере, в научных целях.

Косточки финиковой пальмы Phoenix dactylifera возрастом от 1800 до 2400 лет были обнаружены при раскопках древней крепости царя Ирода и в пещерах на юге Израиля между Иудейскими горами и Мертвым морем.

Затем специалисты во главе с Сарой Саллон из израильского медицинского центра Хадасса отобрали 32 наиболее пригодных для посадки семени, аккуратно увлажнили их и добавили удобрения. 6 семян дали всходы.

Это позволило ученым сделать детальный генетический анализ самих растений и сравнить его с генетической базой данных современных пальм.

В результате выяснилось, что ближневосточные финиковые пальмы активно обменивались генетическим материалом с североафриканскими сородичами. Не сами, конечно, а благодаря людям, а это уже говорит о сложной сельскохозяйственной практике наших предков, ведь они, по сути, занимались целенаправленной селекцией.

"Описанные еще античными авторами, эти ценные плантации приносили плоды, которые обладали целым рядом выдающихся качеств: от крупного размера (финики сорта Николаи, если верить описаниям, достигали в длину 11 сантиметров) и калорийности - до медицинской пользы и особой сладости. К тому же они могли долго храниться, что позволяло экспортировать их в самые дальние уголки Римской империи, - утверждают авторы исследования.

И в самом деле, если древние косточки примерно на 30% крупнее нынешних, то можно предположить, что и сами финики были нешуточного размера.

И все же, по словам ученых, самым главным свойством древних фиников следует считать не их крупный размер или повышенную сладость, а способность к длительному хранению, причем как плодов, так и семян. Ведь если раскрыть этот секрет, его можно было бы с успехом применять в современном сельском хозяйстве.

Подводные рукоплескания тюленей - это неспроста

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Давно известно, что морские млекопитающие - киты и тюлени - общаются с помощью целого набора разнообразных звуков.

И вот теперь международная группа исследователей из Университета Монаша в Мельбурне обнаружила, что серые, или длинномордые, или, как их еще называют, горбоносые тюлени (Halichoerus grypus) во время брачного сезона активно и со смыслом хлопают под водой своими ластами.

"Тот факт, что тюлени умеют аплодировать, сам по себе едва ли способен кого-то удивить, в конце концов именно этим они и славятся в цирках и аквариумах, - поясняет руководитель исследования, доктор Дэвид Хокинг из Университета Монаша. - Но если дрессированные животные научены делать это ради нашего удовольствия, то серые тюлени делают это на воле и по собственному желанию".

Исследование базировалось на подводных съемках, которые на протяжении 17 лет делал доктор Бен Бурвиль из Университета Ньюкасла. Он обнаружил, что под водой самцы тюлени громко хлопают передними ластами, производя звук, похожий на пистолетный выстрел.

"Этот хлопок был настолько громким, что поначалу я не поверил своим глазам, - рассказывает доктор Бурвиль. - В самом деле, как можно так громко хлопать вод водой, когда между ластами нет воздушной прослойки".

Тем не менее, высокочастотный звук хлопка ласт хорошо слышен на шумовом фоне и посылает ясный сигнал всем тюленям, которые находятся поблизости.

"В зависимости от контекста такие хлопки могут либо отгонять конкурентов, либо, напротив, привлекать потенциальных партнеров, - поясняет доктор Хокинг. - Возьмите, к примеру, самца гориллы. Он тоже бьет себя кулаками в грудь, подобно тюленю, посылая сразу два сигнала: я очень сильный, конкуренты, держитесь подальше, и я очень сильный, и гены у меня хорошие, так что самки, все сюда".