Индийские школьники посмеялись над законом о мигрантах. Два человека под арестом, пятеро бежали
Дети из индийского города Бидар в школьном спектакле посмеялись над ужесточением национального миграционного законодательства. Директор школы и один из родителей арестованы за попытку мятежа, пять человек бежали. Эта история происходит на фоне продолжающихся в Индии протестов - власти решили ограничить права беженцев-мусульман и раскололи общество.
Тапком по лицу
Утром 21 января дети 10-12 лет в школе индийского города Бидар на юго-западе страны играли в сатирическом спектакле. В основном в своих шутках они смеялись над бедностью собственных семей. Но один из сатирических пассажей коснулся самой больной для Индии темы - поправок в закон о гражданстве, принятых в декабре 2019 года. Теперь закон ограничивает право на гражданство Индии для мусульман-беженцев из других стран.
Один ребенок в спектакле говорил, что закон больше всего коснется бедняков, а второй отвечал: "Если кто-то спросит у меня [доказывающие право находиться в стране] документы, я просто ударю его тапком!"
Местный активист пожаловался на содержание спектакля в полицию. Он написал, что преподаватели и дети выступают против премьер-министра страны Нарендры Моди.
К 6 февраля полицейские арестовали директора школы и маму одного из детей (предположительно, она написала сценарий). Их обвинили в "покушении на мятеж" и оскорблении избранной власти, причем по первой статье им грозит пожизненное заключение.
Корреспондент Би-би-си в Индии Дипти Батини говорит, что как минимум четыре человека, связанные с этой историей, бежали из города. Среди них один из учителей и человек, который по просьбе школьной администрации снимал спектакль на видео.
Допросам подверглись другие родители и учителя. Самих детей допросили четырежды - чтобы посмотреть, не путаются ли они в ответах - причем без присутствия взрослых. Полиция не обвиняла их ни в чем, но спрашивала, кто написал сценарий, кто разрешил поставить спектакль, чьей идеей было произнести реплику про тапки - и так далее.
Родители, преподаватели и местные жители заявили, что возмущены. По их словам, никаких прямых оскорблений в адрес властей в школьном спектакле не было. "Как обычные маленькие дети смогут повлиять на закон?" - говорил один из родителей индийской газете The Wire.
В полиции заявили, что действия ее сотрудников были законными. Первоначально полицейские якобы хотели ограничиться просмотром спектакля с камеры наблюдения, но неизвестный злоумышленник стер запись.
Министр внутренних дел индийского штата Карнатака Басаварадж Боммай поддержал полицию Бидара: "То, что сказал ребенок, было очень оскорбительным, это дурной тон по отношению к премьер-министру - так что все сделано по закону".
Часть большой истории
"Произошедшее в школе - частный случай в большой истории, которая происходит в Индии прямо сейчас", - говорит Дипти Батини.
Премьер-министр страны Нарендра Моди выиграл выборы в 2014 году под лозунгом "Национализм - наше вдохновение. Развитие и хорошее управление - наша цель". Последние несколько лет он входит в десятку самых влиятельных людей мира - по версии Forbes.
В антимусульманских настроениях Моди обвиняли и раньше. Например, в 2002 году он как глава штата Гуджарат не смог обеспечить защиту местных мусульман, и те стали жертвами "гуджаранского погрома" - тогда погибло больше двух тысяч человек. Тогда Моди все обвинения в свой адрес опровергал, и ему верили, тем более что экономика штата росла на 10% в год.
В декабре 2019 года парламент Индии проголосовал за внесение поправок в закон о гражданстве, не менявшийся с 1959 года. Теперь закон ограничивает право на получение индийского паспорта для беженцев-мусульман из Афганистана, Пакистана и Бангладеш. В основном речь идет о самых бедных слоях населения, некоторых беженцев преследуют на родине, некоторые остались вообще без имущества.
Это про них шутили школьники из Бидара, говоря, что этим людям просто нечего предъявить миграционным властям.
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Дипти Батини говорит, что закон разделил все слои общества в Индии. У него есть яростные сторонники и противники в нищих кварталах и в элите страны. Ислам исповедует как минимум 13% коренного населения страны, а в отдельных штатах больше 30% жителей - мусульмане.
В стране с декабря постоянно проходят демонстрации, в ходе их разгона как минимум шесть человек погибли, ранения разной степени тяжести получили еще несколько десятков протестовавших. По словам Батини, в основе протеста - молодые люди, студенты.
Власти блокируют интернет, но любительские видео с разгонами демонстраций все равно распространяются через соцсети и мессенджеры, провоцируя новые выступления.
По последним данным, говорит Батини, власти и не думают прекращать преследования родителей и учителей из школы Бидара - за шутку на такую острую для страны тему.