Индийские школьники посмеялись над законом о мигрантах. Два человека под арестом, пятеро бежали

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Прекратите обвинять в мятеже!" В поддержку учителей и родителей школьников из Бидара в Индии уже собираются акции протеста

Дети из индийского города Бидар в школьном спектакле посмеялись над ужесточением национального миграционного законодательства. Директор школы и один из родителей арестованы за попытку мятежа, пять человек бежали. Эта история происходит на фоне продолжающихся в Индии протестов - власти решили ограничить права беженцев-мусульман и раскололи общество.

Тапком по лицу

Утром 21 января дети 10-12 лет в школе индийского города Бидар на юго-западе страны играли в сатирическом спектакле. В основном в своих шутках они смеялись над бедностью собственных семей. Но один из сатирических пассажей коснулся самой больной для Индии темы - поправок в закон о гражданстве, принятых в декабре 2019 года. Теперь закон ограничивает право на гражданство Индии для мусульман-беженцев из других стран.

Один ребенок в спектакле говорил, что закон больше всего коснется бедняков, а второй отвечал: "Если кто-то спросит у меня [доказывающие право находиться в стране] документы, я просто ударю его тапком!"

Местный активист пожаловался на содержание спектакля в полицию. Он написал, что преподаватели и дети выступают против премьер-министра страны Нарендры Моди.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индийская полиция приравнивает выступления за гражданские права к выступлениям против премьер-министра

К 6 февраля полицейские арестовали директора школы и маму одного из детей (предположительно, она написала сценарий). Их обвинили в "покушении на мятеж" и оскорблении избранной власти, причем по первой статье им грозит пожизненное заключение.

Корреспондент Би-би-си в Индии Дипти Батини говорит, что как минимум четыре человека, связанные с этой историей, бежали из города. Среди них один из учителей и человек, который по просьбе школьной администрации снимал спектакль на видео.

Допросам подверглись другие родители и учителя. Самих детей допросили четырежды - чтобы посмотреть, не путаются ли они в ответах - причем без присутствия взрослых. Полиция не обвиняла их ни в чем, но спрашивала, кто написал сценарий, кто разрешил поставить спектакль, чьей идеей было произнести реплику про тапки - и так далее.

Родители, преподаватели и местные жители заявили, что возмущены. По их словам, никаких прямых оскорблений в адрес властей в школьном спектакле не было. "Как обычные маленькие дети смогут повлиять на закон?" - говорил один из родителей индийской газете The Wire.

В полиции заявили, что действия ее сотрудников были законными. Первоначально полицейские якобы хотели ограничиться просмотром спектакля с камеры наблюдения, но неизвестный злоумышленник стер запись.

Министр внутренних дел индийского штата Карнатака Басаварадж Боммай поддержал полицию Бидара: "То, что сказал ребенок, было очень оскорбительным, это дурной тон по отношению к премьер-министру - так что все сделано по закону".

Часть большой истории

"Произошедшее в школе - частный случай в большой истории, которая происходит в Индии прямо сейчас", - говорит Дипти Батини.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выиграл выборы в 2014 году под лозунгом "Национализм - наше вдохновение. Развитие и хорошее управление - наша цель". Последние несколько лет он входит в десятку самых влиятельных людей мира - по версии Forbes.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер Индии Нарендра Моди поменял закон о гражданстве и оставил без него миллионы мусульман

В антимусульманских настроениях Моди обвиняли и раньше. Например, в 2002 году он как глава штата Гуджарат не смог обеспечить защиту местных мусульман, и те стали жертвами "гуджаранского погрома" - тогда погибло больше двух тысяч человек. Тогда Моди все обвинения в свой адрес опровергал, и ему верили, тем более что экономика штата росла на 10% в год.

В декабре 2019 года парламент Индии проголосовал за внесение поправок в закон о гражданстве, не менявшийся с 1959 года. Теперь закон ограничивает право на получение индийского паспорта для беженцев-мусульман из Афганистана, Пакистана и Бангладеш. В основном речь идет о самых бедных слоях населения, некоторых беженцев преследуют на родине, некоторые остались вообще без имущества.

Это про них шутили школьники из Бидара, говоря, что этим людям просто нечего предъявить миграционным властям.

Дипти Батини говорит, что закон разделил все слои общества в Индии. У него есть яростные сторонники и противники в нищих кварталах и в элите страны. Ислам исповедует как минимум 13% коренного населения страны, а в отдельных штатах больше 30% жителей - мусульмане.

В стране с декабря постоянно проходят демонстрации, в ходе их разгона как минимум шесть человек погибли, ранения разной степени тяжести получили еще несколько десятков протестовавших. По словам Батини, в основе протеста - молодые люди, студенты.

Власти блокируют интернет, но любительские видео с разгонами демонстраций все равно распространяются через соцсети и мессенджеры, провоцируя новые выступления.

По последним данным, говорит Батини, власти и не думают прекращать преследования родителей и учителей из школы Бидара - за шутку на такую острую для страны тему.