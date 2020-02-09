Сезон премий в Голливуде: главные кандидаты на "Золотую малину"

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Джуди Денч в фильме "Кошки" перевоплотиться в кошку так и не смогла

Пока всеобщее внимание привлечено грядущей к раздаче "Оскаров", номинанты на премию "Золотая малина" наверняка надеются остаться незамеченными.

Голливудская антипремия "Золотая малина" отмечает худшие работы в кино, и в этом году наибольшего числа номинаций удостоился музыкальный фильм "Кошки", собрав их девять - в таких категориях, как худшая картина, худшая режиссура и худший сценарий.

Особо отмечены неудачные женские роли в этом мюзикле - главная (Франческая Хэйуорд) и две второстепенных (Джуди Денч и Ребел Уилсон). Но и мужская роль второго плана в исполнении Джеймса Кордена тоже не обнесена "малиной".

По восемь номинаций получили сиквел "Рэмбо: Последняя кровь" и комедия "Мэдея на похоронах".

Все три картины претендуют на главный приз "Худший фильм 2019 года", за который дают статуэтку стоимостью в 4 доллара 97 центов. В голосовании принимают участие более тысячи членов ассоциации "Золотая малина", находящиеся как в США, так и за рубежом.

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption Звезда английского балета Франческа Хэйуорд сыграла Викторию, белую кошку. Получилось слегка неуклюже

Музыкальный фильм "Кошки", снятый по известному мюзиклу английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, критики разнесли в пух и прах еще до его выхода на экраны, заявив, что эти кошки будут сниться в страшном сне еще не одному поколению зрителей.

"Никакое количество звезд и знаменитостей не сможет спасти от полного провала эту чудовищную адаптацию Ллойда Уэббера, сделанную Томом Хупером", - писала британская газета Guardian. Гомерический смех у посетителей кинотеатров вызывал даже трейлер будущего фильма.

Пятый по счету сиквел Сильвестра Сталлоне "Рэмбо: Последняя кровь" профигурировал не только в категории "худший фильм", но и как худший сиквел. В этой же категории отмечена и комедия "Мэдея на похоронах", 11-й сиквел из цикла фильмов о Мэдее.

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption "Джокер" попал в новую категорию "Золотой малины"

Актер и режиссер Тайлер Перри отличился тремя номинациями на "малину" за три персонажа из четырех, которых он играет в этом фильме и который он сам же и поставил.

Но даже номинанты на "Оскар" попали в "Золотую малину".

Фильм "Джокер", выдвинутый по 11 номинациям на "Оскар", попал в новую категорию "Золотой малины" - "Худшее и наигрубейшее пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью".

В этой категории отмечены и четыре других фильма: боевик "Закатать в асфальт" с Мэлом Гибсоном в главной роли; триллер "Призраки Шарон Тейт", снятый на основе реальных событий, фэнтези "Хэллбой" Нила Маршалла" и все тот же "Рэмбо: Последняя кровь".