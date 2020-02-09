Сезон премий в Голливуде: главные кандидаты на "Золотую малину"
Пока всеобщее внимание привлечено грядущей к раздаче "Оскаров", номинанты на премию "Золотая малина" наверняка надеются остаться незамеченными.
Голливудская антипремия "Золотая малина" отмечает худшие работы в кино, и в этом году наибольшего числа номинаций удостоился музыкальный фильм "Кошки", собрав их девять - в таких категориях, как худшая картина, худшая режиссура и худший сценарий.
Особо отмечены неудачные женские роли в этом мюзикле - главная (Франческая Хэйуорд) и две второстепенных (Джуди Денч и Ребел Уилсон). Но и мужская роль второго плана в исполнении Джеймса Кордена тоже не обнесена "малиной".
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По восемь номинаций получили сиквел "Рэмбо: Последняя кровь" и комедия "Мэдея на похоронах".
Все три картины претендуют на главный приз "Худший фильм 2019 года", за который дают статуэтку стоимостью в 4 доллара 97 центов. В голосовании принимают участие более тысячи членов ассоциации "Золотая малина", находящиеся как в США, так и за рубежом.
Музыкальный фильм "Кошки", снятый по известному мюзиклу английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, критики разнесли в пух и прах еще до его выхода на экраны, заявив, что эти кошки будут сниться в страшном сне еще не одному поколению зрителей.
"Никакое количество звезд и знаменитостей не сможет спасти от полного провала эту чудовищную адаптацию Ллойда Уэббера, сделанную Томом Хупером", - писала британская газета Guardian. Гомерический смех у посетителей кинотеатров вызывал даже трейлер будущего фильма.
Пятый по счету сиквел Сильвестра Сталлоне "Рэмбо: Последняя кровь" профигурировал не только в категории "худший фильм", но и как худший сиквел. В этой же категории отмечена и комедия "Мэдея на похоронах", 11-й сиквел из цикла фильмов о Мэдее.
Актер и режиссер Тайлер Перри отличился тремя номинациями на "малину" за три персонажа из четырех, которых он играет в этом фильме и который он сам же и поставил.
Но даже номинанты на "Оскар" попали в "Золотую малину".
Фильм "Джокер", выдвинутый по 11 номинациям на "Оскар", попал в новую категорию "Золотой малины" - "Худшее и наигрубейшее пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью".
В этой категории отмечены и четыре других фильма: боевик "Закатать в асфальт" с Мэлом Гибсоном в главной роли; триллер "Призраки Шарон Тейт", снятый на основе реальных событий, фэнтези "Хэллбой" Нила Маршалла" и все тот же "Рэмбо: Последняя кровь".