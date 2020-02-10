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Нарисованный кот, уставший от надоедливой мыши, живущей в его доме, придумывает хитрый план: поймать нахала в мышеловку, приманив сыром. Мышонок, сразу раскусивший коварный замысел, спокойно забирает сыр и убегает.

Вы, наверное, знаете, что будет дальше. Конец почти в каждой серии одинаков: потрепевший неудачу кот визжит от боли, став жертвой своего собственного коварства.

Сюжет знаком всем, но не все знают, какая история за ним стоит - от славы и "Оскаров" до секретной студии за "железным занавесом" эпохи холодной войны.

"Тому и Джерри" на этой неделе исполняется 80 лет - и вот как они стали одним из самых знаменитых комических дуэтов в истории.

Том и Джерри появились на свет в результате отчаяния и кризиса. Отделение анимации студии Metro Goldwyn Mayer, где работали мультипликаторы Уильям Ханна и Джозеф Барбера, безуспешно пыталось повторить успех конкурентов с их сверхпопулярными персонажами, такими как Микки Маус и Порки Пиг.

От скуки Ханна и Барбера, которым тогда было меньше 30 лет, начали придумывать свои идеи. Барбере нравилась простая идея мультфильма про игру в кошки-мышки с простым конфликтом и погонями, несмотря на то, что подобное проделывалось раньше уже сотни раз.

Первой совместной работой Ханны и Барберы стал короткий мультфильм Puss Gets the Boot ("Кот получает сапогом"), вышедший в 1940 году. Кота, похожего на Тома, в этой серии звали Джаспер, а мышонка - Джинкс.

Мультфильм стал хитом и получил "Оскар" как лучший короткий анимационный фильм. Награду, впрочем, получили не сами Ханна и Барбера, а студия MGM.

Поначалу менеджеры студии рекомендовали Ханне и Барбере не класть все яйца в одну корзину и поразмыслить о других проектах. Но все изменило письмо от Бесы Шорт, директора отделения коротких фильмов техасской сети кинотеатров. Она спрашивала, увидит ли новые серии "этого прекрасного мультика про кота и мышонка".

Джаспер и Джинкс стали Томом и Джерри.

Правообладатель иллюстрации LMPC via Getty Images Image caption Иногда они дружили, иногда враждовали, но их юмор всегда нравился и взрослым, и детям

Барбера рассказывал, что вопрос о том, должны ли персонажи разговаривать, не особенно обсуждался. Создатели мультфильма выросли на фильмах Чарли Чаплина и знали, что юмор не нуждается в диалогах. Музыку сочинил композитор Скотт Брэдли, а узнаваемый, похожий на человеческий, вопль Тома записал сам Уильям Ханна.

Большую часть следующих двух десятилетий Ханна и Барбера руководили производством новых серий, которых вышло больше ста. Отрисовка каждой занимала несколько недель и могла стоить до 50 тысяч долларов, поэтому в год выходило не так много серий.

Это время считается золотым веком "Тома и Джерри". Плавная анимация нарисованных от руки героев и прорисованные декорации со множеством деталей помогли "Тому и Джерри" завоевать несколько "Оскаров" и камео в "настоящих" голливудских фильмах.

"Наверняка, если вы смотрели этот мультфильм в детстве, или даже если посмотрите сейчас, то вам трудно будет сказать, когда сделана та или иная серия", - говорит историк анимации Джерри Бек.

"В анимации есть что-то такое. Она вечнозеленая, никогда не тускнеет, - говорит он. - Рисунок - это рисунок. Когда мы идем в музей смотреть на картины, мы знаем, что они были написаны в 1800-х или 1700-х годах, но это не важно, мы понимаем их и сегодня".

"То же самое и с мультфильмами. Со временем мы поняли, что анимация - это великое искусство, а не одноразовая форма мимолетного развлечения".

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption 1945 год - Джерри танцует с Джином Келли в фильме "Поднять якоря"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кот и мышонок появились в фильме 1953 года Dangerous When Wet (в российском прокате - "Покорить Ла-Манш) с пловчихой Эстер Уильямс

Когда в середине 1950-х продюсер Фред Куимби вышел на пенсию, Ханна и Барбера возглавили анимационное подразделение MGM. На горизонте маячили сокращения. Менеджеры студии, напуганные растущей популярностью телевидения, поняли, что если показывать старые мультфильмы вместо того, чтобы делать новые, то выручка почти не падает.

В 1957 подразделение анимации закрыли, а Ханна и Барбера основали свою студию.

Но всего через несколько лет студия MGM решила вернуть Тома и Джерри на экраны, правда, уже без участия создателей.

В 1961 году студия в целях экономии отдала сериал контрагенту в Праге. Аниматор Джин Дейч, уроженец Чикаго, возглавил проект, но бюджет был ограничен, а аниматоры не слишком хорошо знали оригинал.

Чешская студия тайно делала серии и для других мультфильмов, например для "Попайя". В титрах чешские имена американизировались, чтобы у зрителей не возникало ассоциаций с коммунизмом.

"По причине "железного занавеса" мультипликаторы здесь, в Праге, не видели ни одной серии "Тома и Джерри", - рассказывал потом Дейч в интервью чешскому радио.

Он знал, что продолжает уже ставший классикой сериал и что фанаты наверняка будут его критиковать. Тринадцать сделанных под руководством Дейча серий регулярно признают худшими в сериале. Дейч открыто обсуждает это в интервью, а один раз рассказал, что кто-то из фанатов пригрозил его убить.

После Дейча мультфильмом занялся Чак Джонс, самой известной работой которого на тот момент была серия "Луни Тьюнс". В его версии мультика у Тома появились кустистые брови, а лицо стало похоже на персонажа другого мультфильма Джонса - Гринча, из мультика по книге Доктора Сьюза.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Чак Джонс руководил созданием 23 серий в период с 1963 по 1967 годы

72-летний Марк Кослер - один из многих, кто хранит воспоминания о детстве с Томом и Джерри. Он снова и снова тащил отца в кинотеатр в Сент-Луисе, чтобы посмотреть первые серии. Потом он сам начал рисовать мультфильмы, вдохновленный "Томом и Джерри", и сделал долгую карьеру в анимации.

"Мультфильм основан по большей части на том, как они выглядят, на ритме, на том, как работает в нем музыка, - говорит он. - Это была отличная формула - все элементы связаны между собой".

"А когда они попытались его разобрать и собрать заново с новыми людьми, с другим художником, с другим юмором - мне это кажется неискренним, если понимаете, о чем я".

Правообладатель иллюстрации Mark Kausler Image caption Кослер работал над фильмом "Кто подставил кролика Роджера?" и мультфильмом о "Коте Феликсе"

Сам Кослер не успел поработать над "Томом и Джерри" - он пришел в индустрию слишком поздно. Но он помнит, как обрадовался, когда Ханна и Барбера посетили школу мультипликаторов, где он учился.

На студии MGM "телевидение" было запретным словом, но когда Ханна и Барбера запустили свою компанию, они освоились в этом новом медиуме. Бюджеты были меньше, но серии стали длиннее. Мультипликаторы адаптировали свой стиль анимации к телевизору и придумали несколько способов тратить меньше денег и времени.

Мультфильмы десятилетиями были основным компонентом телевидения для детей. Первые их успехи пришлись на 1960-е, когда возникли такие мультперсонажи как Гекльберри Финн и Медведь Йоги. Потом пришли новые хиты - "Флинстоуны", "Топ Кэт", "Скуби-Ду".

В 1970-х Ханна и Барбера вернулись к "Тому и Джерри". К тому времени, по новым правилам телевизионных регуляторов, ранние серии мультфильма уже считались "слишком жестокими". Новые серии, в которых кот и мышонок были друзьями, не смогли повторить успеха оригинала.

Правообладатель иллюстрации Bettmann via Getty Image caption Ханна (слева) и Барбера (справа) попытались нанять как можно больше людей из своей старой команды в MGM

Правообладатель иллюстрации Warner bros via Getty Images Image caption В 1960-х Ханна и Барбера создали, кроме прочего, сериал "Джетсоны"

Как и многие другие мультфильмы того времени, наследие "Тома и Джерри" омрачено обвинениями в неполиткорректном изображении людей не белой расы. Хозяйку Тома по имени Мамочка Два-Тапочка (Mammy Two-Shoes) - горничную-афроамериканку с сильным южным акцентом, которую не показывали выше пояса, - называли расистской карикатурой. В некоторых сериях были замечены шутки с "блэкфейсом", уничижительное изображение азиатов и коренных американцев.

Когда эти серии в 1960-х годах начали показывать по телевизору, некоторые из подобных сцен вырезали, а хозяйку Тома заменили новыми персонажами, созданными командой Джонса. В наши дни самые неполиткорректные серии обычно просто вырезают из перевыпускаемых коллекций и со стриминговых платформ. В 2014 году компания Amazon добавила к мультфильму предупреждение о "расовых предрассудках".

"Том и Джерри" с его шуточным насилием и черным юмором по-прежнему популярен во всем мире. Мультсериал можно увидеть на детских каналах хоть в Японии, хоть в Пакистане, а новую игру для мобильных телефонов, сделанную на его основе, в одном только Китае скачали 100 миллионов человек.

Как ни удивительно, но мультфильм продолжает попадать и в новости. В 2016 году египетский чиновник обвинил сериал в активизации конфликтов на Ближнем Востоке, а верховный лидер Ирана сравнивал отношения своей страны и США с "Томом и Джерри" по меньшей мере дважды.

Правообладатель иллюстрации India Today via Getty Images Image caption В Индии сериал показывают на нескольких языках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иракский лагерь для беженцев Домиз, 2014 год

Не были исключением и детские каналы Би-би-си: в Британии дети особенно полюбили мультфильм, а после опроса 2015 года выяснилось, что это самый популярный среди взрослых британцев мультфильм.

За 80 лет кот и мышонок пробовали себя в разных жанрах - от "детской" версии, где Том и Джерри были младенцами, до полнометражного фильма 1992 года, в котором они говорили и пели.

Билл Ханна умер в 2001 году, Джо Барбера - в 2006. Годом раньше имя Барберы в последний раз появилось в титрах серии "Тома и Джерри". Впервые рядом с ним не было имени Ханны.

"Мы отлично понимали друг друга, и каждый из нас уважал работу другого", - так Барбера описывал отношения с партнером.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption В 1992 году полнометражный фильм с Томом и Джерри собрал не очень большую кассу

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Animation Image caption С 2014 года показывают новую версию шоу, построенную на флэш-анимации

Компания Warnner Brothers, нынешний обладатель прав на "Тома и Джерри", собирается выпустить новый фильм под этим названием под Рождество. О проекте известно немного. В нем участвуют актеры Хлоя Грейс Морец и Кен Джонг.

Джерри Бек объясняет немеркнущую популярность "Тома и Джерри" тем, что с этими персонажами легко найти общее.

"Думаю, большинство людей могут отождествить себя с Джерри - у каждого из нас в жизни есть что-то такое, что нас подавляет", - говорит он.

"Всегда есть кто-то - начальник, хозяин квартиры, политик - кто угодно. Мы просто живем своей жизнью, а они приходят и всё ломают".