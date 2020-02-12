"Ни в какие ворота не лезет". На месте особняков на Патриарших хотят построить девятиэтажки

В Москве в районе Патриарших прудов собираются построить девятиэтажный жилой комплекс на месте шести двухэтажных особняков. Это уже привело к конфликту. Защитники старой Москвы и местные жители против, а бизнес и власти уверяют, что дома построены в 1990-е и никакой ценности не представляют.

Во вторник вечером в Москве прошли публичные слушания о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении шести зданий в Большом Палашевском переулке.

Это небольшие двухэтажные особняки традиционных для старых московских зданий светло-зеленого, соломенного и кремового цветов, расположенные недалеко от Патриарших прудов. Они отданы под офисные помещения и арендуются примерно десятком разных компаний и фирм.

В начале 1990-х годов эти здания лично открыл первый мэр Москвы Гавриил Попов. Речь шла об обновлении Южинского переулка, который затем и стал Большим Палашевским.

"Я хотел поздравить москвичей. У них много проблем, но все-таки, проходя мимо этих домов, они будут думать о том, что и на их глазах Москва сохраняется", - так Попов представлял воссозданные здания журналистам и публике.

Нынешние владельцы зданий ООО "Бизнес-центр "Рублево" утверждают, что здания в Большом Палашевском переулке - это не представляющий исторической ценности новодел, который за 30 лет еще и порядком износился. Данные Росреестра подтверждают, что этим домам около 29 лет: дата ввода в эксплуатацию домов 11, 13 и 15 (в каждом - по два строения) определена 1991 годом.

Защитники старой Москвы не верят этим данным. Они нашли документы, которые, по их мнению, доказывают, что некоторые из этих домов были построены в конце XIX века, а в 1990-х годах просто реконструированы. Да и здания, отстроенные в 1990-е годы, они называют редким примером того, как был сохранен исторический облик и старинная архитектура.

На месте особняков собираются построить жилые дома "высотой девять и выше этажей, включая подземные". По плану в них будет более 20 или больше квартир. При этом чиновники напрямую не говорят о том, что здания будут снесены.

Русская служба Би-би-си разбиралась в новом конфликте между бизнесом и защитниками старой Москвы.

"Никому не придёт в голову снести храм Христа Спасителя"

Во вторник вечером на публичные слушания пришли не только представители застройщика, Москомархитектуры и департамента культурного наследия, но и местные жители. Район Патриарших прудов - часть исторического центра Москвы с дорогим жильем. Среди жителей, пришедших на слушания, в частности, была актриса Ксения Алферова - дочь актрисы Ирины Алферовой, известной, например, по роли Констанции в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" и другим фильмам.

На публичных слушаниях шумно стало сразу же, как только представители застройщика, Москомархитектуры и департамента культурного наследия со сцены предложили задавать вопросы.

Противники проекта возмутились, что им предлагают одобрить неизвестно что: проекта будущего здания еще нет и даже точное число этажей неизвестно. А если сейчас разрешить использовать территорию под жилой дом, то собственник может там хоть 25-этажную башню поставить, которая изменит весь облик исторического района, говорили муниципальные депутаты.

Image caption Участники слушаний голосуют против строительства нового дома у Патриарших прудов

⁃ Появится проект, появится на него экспертное заключение и это все пройдёт согласование… - объяснял Андрей Мариничев, заместитель председателя "Бизнес-парка "Рублево".

⁃ А почему вы сейчас не представили? Мы что обсуждаем? - спрашивали из зала.

⁃ Сейчас мы обсуждаем не проектирование, а изменение правил землепользования и застройки…

⁃ Когда я слышу фразу "изменения правил землепользования и застройки", я вздрагиваю, потому что это всегда в интересах карманов собственника и никогда не в интересах жителей, - заметил на это депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин и спросил Мариничева: - Если вы увидите однозначный протест участников слушаний, вы продолжите его продавливать?

⁃ Мы для этого и проводим слушания, - ответил зампред "Бизнес-парка "Рублево".

⁃ Вы не отвечаете на мой вопрос! - возмутился Митрохин и тут же устроил голосование, попросив понять руки тех, кто за или против строительства. Противники победили с большим перевесом.

⁃ Напоминаю, что голосования в регламенте слушаний нет, - поспешила напомнить ведущая Евгения Комиссарова из управы Тверского района.

Противники строительства были намного громче и заметнее в зале: после каждого выступления противников стройки, которые оказывались у микрофона, зал взрывался аплодисментами. Женщина средних лет в кокетливом шарфике дождалась своей очереди у микрофона, чтобы сказать с интонациями строгой учительницы: "Ощущение, что люди сюда пришли не специалистов слушать! Кричат, не дают сказать! Правообладатель просто хочет снести старые здания и построить новый дом, я не вижу ничего страшного…" Конца фразы никто не расслышал, потому что женщину оглушительно освистали.

Актриса Ксения Алферова сказала, что выросла в районе Патриарших прудов, и уточнила у застройщика:

⁃ Стоимость квадратного метра там просто неприлично произносить. Для кого эти квартиры?

⁃ Ну я ж не маркетолог, - вышел из положения Маричичев. - И это не вопрос публичных слушаний.

Image caption Ксения Алферова поинтересовалась о цене новой недвижимости

Противники строительства нового ЖК и сноса зданий говорят о том, что они уже стали часть города и даже приводят аналогии с Храмом Христа Спасителя, заново построенным в 1990-е годы.

"Это не объекты культурного наследия, но это культурная среда района, и мы бы хотели ее сохранить в том виде, в каком она есть", - говорила муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе.

"Никому не придёт в голову снести Храм Христа Спасителя и построить там парк, - привел пример один из жителей, - а ведь это тоже не объект культурного наследия!"

Центр Москвы не для офисов

Зданиями в Большом Палашевском переулке владеет компания "Бизнес-парк "Рублево". По данным СПАРК, она занимается инвестициями, а также управлением недвижимостью. Компания связана с девелоперской компанией Snegiri.

Именно компания Snegiri собирается строить жилой дом у Патриарших прудов. На сайте компании даже опубликовано приглашение на слушания, которые прошли во вторник. Генеральным директором ЗАО "Снегири Девелопмент" является Александр Чигиринский, брат известного бизнесмена Шалвы Чигиринского.

Image caption В домах на Патриарших в основном находятся офисы

Андрей Мариничев из "Бизнес-парка "Рублево" в беседе с Би-би-си объяснил, что здания в Большом Палашевском физически и морально устаревают, так как были построены 30 лет назад. Само использование этой земли в качестве места для офисов - вчерашний день, подчеркивает Мариничев.

Разговоры о том, что такой подход уничтожит нечто ценное, бизнесмен называет "инсинуацией" и подчеркивает, что историческая ткань этого места была изменена уже очень давно.

"Если посмотреть планы исторических культурных объектов, можно убедиться, что все шесть зданий не являются памятниками. Если посмотреть на фотографии исторической застройки, то видно, что в 70-е и 80-е там был парк. Когда-то там находились здания, которые пришли в негодность и были - не нами! - снесены. На месте парка по действовавшим на то время согласования были построены шесть особняков, которые принадлежат нашей компании, и сейчас мы обращаемся к городу и предлагаем сменить назначение этого участка", - говорит он.

По словам бизнесмена, первые наброски показывают, что в случае жилого использования этого пространства площадь зданий возрастет с нынешних 8 тысяч кв.м до 10 тысяч.

Он подчеркнул, что пока делаются самые первые шаги для того, чтобы выяснить, возможно ли создать проект не офисного, а жилого использования этого пространства.

Есть ли ценность?

На то, что существуют планы изменить статус земельного участка в конце Большого Палашевского переулка, первой обратила внимание муниципальный депутат района Пресня Елена Ткач. Она также входит в "Общественную коалицию по защите Москвы", которая занимается проблемами сноса исторических зданий в столице.

С самого начала Ткач уверяла, что некоторые из зданий являются чисто историческими. А буквально за несколько дней до публичных слушаний депутат нашла и документ-подтверждение: это историко-культурное обследование застройки, проведенное в 1994 году Москомархитектурой. Би-би-си ознакомилась с этим обследованием. Согласно документу, в двух домах из шести годом постройки указаны даты позапрошлого века: 1884 и 1892, а в 1990-м проведена реконструкция. Получается, Москомархитектура не проверила свои же архивы и поверила на слово застройщику, возмущается Ткач.

Image caption Елена Ткач принесла на слушания обследование домов у Патриарших прудов, но этот аргумент почти не использовали

Четыре из шести зданий, которые, согласно большинству документов, были построены в 1991 году, Ткач называет "новоделом, который жалко". "Это чуть ли не единственный в Москве пример регенерации исторической среды. Если бы этим зданиям уже было 40 лет, их вполне можно было бы ставить на охрану как объекты исторической среды".

Ткач подчеркивает, что оригинальность постройки сама по себе не является единственным критерием для признания особого статуса архитектуры, и напоминает, что центр Варшавы, на 85% уничтоженный в годы Второй мировой войны, был воссоздан заново и в таком виде признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.

Историю этих зданий изучают сейчас в обществе "Архнадзор", которое уже много лет привлекает общественное внимание к проблеме разрушения старых зданий в Москве.

"Мы знаем, что было градостроительное вмешательство, в 90-е годы, реконструировалась часть зданий, мы не понимаем, что из этого новодел, а что из этого устояло, мы поднимаем историко-культурные исследования", - говорит представитель "Архнадзора" Андрей Новичков.

Можно ли построить девятиэтажный дом в историческом центре?

У активистов есть вопросы и к проекту нового ЖК. На этом этапе проекта вопрос о соответствии изменений законодательству еще не стоит и префектура района обязана провести публичные слушания, даже если потом будут обнаружены юридические препятствия для нового строительства, поясняет Андрей Новичков.

Высотность в 9 или 10 этажей, по его мнению, одно их таких препятствий. "Это точно ни в какие ворота не лезет в исторической части города. Вопрос в том, что […] изменилось законодательство и появились охранные зоны, появились выявленные археологические слои. В окрестностях этой площадки все эти охранные зоны имеются. Новое строительство там, тем более превышающее габариты допустимого высотного строительства, те "хотелки", которые сейчас есть, реализованы быть не могут", - объясняет Новичков.

Александр Мариничев из "Бизнес-парка "Рублево" подчеркивает, что новые проекты, если они появятся, будут обставлены массой ограничений с учетом характера этого квартала, вида и размеров соседних зданий.

Но представителю "Архнадзора" ситуация видится категоричней: "Действующее законодательство говорит о том, что в исторической части города, где есть охранные зоны, возможна только регенерация - восстановление ранее утраченной городской среды. То есть были там раньше двух-трехэтажные дома - их и должны восстановить, и не может быть большей этажности, чем была. Другое дело, что застройщики не соблюдают, а иногда правительство Москвы им в этом активно помогает".

Скандалы со сносом исторических зданий происходят в Москве и других российских городах регулярно и, как правило, заканчиваются победой застройщиков. Примеры обратного редки. В январе этого года стало известно, что мэрия Москвы выкупила у частных владельцев дом купца Булошникова - трехэтажное строение эпохи классицизма на углу Большой Никитской и Малого Кисловского переулка.

Компания "Мейнэстейт", владевшая домом до сих пор, предполагала надстроить его до высоты 32 метров и превратить здание в жилой комплекс, но публичные слушания выявили большое число несогласных с таким подходом. Через год московские власти решили, что реконструкции или сноса не будет.

Русская служба Би-би-си направила по этому поводу запрос в Москомархитектуры и Мэрию Москвы и ждет ответа.