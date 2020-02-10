13 образов, поразивших нас на церемонии "Оскара" в этом году

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Флоренс Пью, сыгравшая в "Маленьких женщинах", выбрала для церемонии платье от Louis Vuitton

В минувшее воскресенье в Голливуде состоялась церемония награждения главной кинопремией мира. Триумфатором "Оскаров" стала картина корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты", победившая в четырех номинациях, включая главную - "лучший фильм".

Как всегда на вручении "Оскаров", внимание публики было приковано к нарядам знаменитостей.

Мы выбрали для вас 13 самых необычных образов.

1. Билли Айлиш и ее маникюр

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Певица пришла на церемонию в роскошном жакете и драгоценностях от Chanel, но едва ли не больше внимания привлек ее черный маникюр, контрастировавший с ярко-красным ковром, на котором появлялись знаменитости.

Айлиш выступила на церемонии - правда, не с ожидавшейся всеми своей песней к новому фильму о Джеймсе Бонде, а с Yesterday "Битлз", в память об умерших за год киноактерах.

2. Джулия Баттерз и сэндвич

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10-летняя Джулия Баттерз принесла на церемонию в сумочке ценой 2,5 тыс. долларов бутерброд.

Джулия, которая сыграла эпизодическую, но заметную роль в фильме Тарантино "Однажды в Голливуде", поступила разумно - за три с половиной часа церемонии можно успеть проголодаться.

Юная актриса пришла на церемонию в элегантном розовом платье от Christian Siriano, но все обратили внимание на расшитую бисером сумочку Marzook, в которую отлично поместился бутерброд с индейкой.

3. Два в одном

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Актриса Америка Феррера, прославившаяся исполнением главной роли в сериале "Дурнушка", пришла на вручение "Оскаров" в темно-красном платье от Alberta Ferretti, элегантно подчеркивающем ее растущий живот - это уже вторая беременность актрисы.

Певица Киара тоже пришла на прием в наряде, который подчеркивал ее беременность - они с супругом Расселлом Уилсоном тоже ждут второго ребенка.

4. Спайк Ли вспомнил покойного баскетболиста Коби Брайанта

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Кинорежиссер Спайк Ли воспользовался случаем, чтобы своим костюмом напомнить собравшимся о недавно погибшем американском баскетболисте Коби Брайанте.

В январе в Калифорнии разбился вертолет, в числе пассажиров которого были 41-летний баскетболист и его 13-летняя дочь Джанна.

Спайк Ли пришел на церемонию в фиолетовом пиджаке с вышитой цифрой 24 на спине - под этим номером Брайант всегда выступал на матчах команды "Лейкерс".

5. Автографы Сэнди Пауэлл

Правообладатель иллюстрации Reuters/Getty Image caption Композитор Дайан Уоррен, номинант категории "Лучшая песня", тоже оставила свою подпись

В наши дни знаменитостей обычно осаждают поклонники, которые требуют не автографов, а совместных селфи.

Но дизайнер костюмов Сэнди Пауэлл, номинированная за работу над фильмом "Ирландец", сознательно собирала автографы знаменитостей на своем наряде.

Она намерена продать с аукциона свое одеяние, чтобы собрать средства на спасение дома своего друга и учителя, режиссера и ЛГБТ-активиста Дерека Джармена, который умер в 1994 году.

После смерти многолетнего партнера Джармена его друзья и поклонники поставили целью собрать 3,5 млн долларов, чтобы выкупить его дом и устроить в нем музей.

6. Тихий протест Натали Портман

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В этом году на премию "Оскар" за лучшую режиссуру не была номинирована ни одна женщина, и Натали Портман решила обратить на это внимание собравшихся.

Она пришла на церемонию в черном шелковом платье с вышитыми на нем фамилиями женщин, которые могли бы быть номинированы в этом году за созданные ими фильмы.

Среди них: Лорин Скафария (за фильм "Стриптизерши"), Лулу Ванг ("Прощание"), Грета Гервиг ("Маленькие женщины"), Мариэль Хеллер ("Прекрасный день по соседству") и Мелина Мацукас ("Квин и Слим").

7. Новички не подкачали

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Юные актеры Роман Гриффин Дэвис и Арчи Йейтс только начинают карьеру в Голливуде, снявшись в фильме "Кролик Джоджо".

Хотя им всего 12 и 11 лет соответственно, но их успех ставит их на одну доску с такими маститыми ветеранами Голливуда, как Брэд Питт и Том Хэнкс.

Оба были одеты в элегантные смокинги, а Дэвис привлек всеобщее внимание броским оранжевым воротником.

8. Мода на утилизацию

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Экологическая тема занимала на церемонии этого года особое место. Некоторые звезды пришли в знакомых публике нарядах.

Например, звезда "Джокера" Хоакин Феникс выступил на церемонии награждения премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в Лондоне в смокинге от Stella McCartney, который затем надевал на всех последующих церемониях.

К счастью, он не забыл взять этот смокинг с собой, прилетев из Лондона, и именно в нем пришел на церемонию в Лос-Анжелесе.

Актриса Кейтлин Девер (на фото слева), сыгравшая главную роль в подростковой кинодраме "Образование", предстала перед собравшимися в платье от Louis Vuitton, сшитом из натуральной ткани тенсель.

А ирландская актриса Сирша Ронан, сыгравшая главную роль в фильме "Маленькие женщины", поразила всех нарядом от Gucci, сшитом из обрезков черного атласа, оставшегося после пошива платья, в котором она появилась на церемонии BAFTA в Лондоне.

9. Кому жара, кому холод

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Дайан Китон появилась в зале рука об руку с Киану Ривзом, одетая в строгое клетчатое пальто в стиле шинели. Вероятно, ей было холодно в зале.

Эмили Ратаковски, с другой стороны, обратила на себя внимание предельно легким нарядом, появившись на приеме журнала Vanity Fair в простом белом бралете и длинной юбке.

10. Сэр Элтон Джон в фиолетовом

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В большинстве случаев смокинги, в которых появлялись мужчины, имели строгий стиль и были выдержаны в черном или белом цветах.

Но вот сэр Элтон Джон проявил присущую ему экстравагантность, выбрав фиолетовый смокинг и кроссовки разного цвета.

Из толпы он явно выделялся, зато идеально вписался в коллектив столь же ярко одетых музыкантов, исполнивших песню из автобиографического фильма "Рокетмен" I'm Gonna Love Me Again. Элтон Джон и автор текста Берни Топин получили за нее "Оскара" в номинации "Лучшая песня к фильму".

11. Джеймс Корден, Ребел Уилсон и любовь к кошкам

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Актеры Джеймс Корден и Ребел Уилсон, сыгравшие в мюзикле "Кошки", вручали премию за лучшие визуальные эффекты.

"Мы сыграли в "Кошках", поэтому никто лучше нас не понимает важности визуальных эффектов", - пошутили они, намекая на провал фильма у критиков.

12. Билли Портер эпатирует публику

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Ни одна церемония награждения "Оскарами" не проходит без появления актера Билли Портера в экстравагантном наряде.

И в этом году он оправдал ожидания, ступив в качестве ведущего на красную дорожку в костюме британского дизайнера Джайлса Дикона.

А для приема после награждения он переоделся в столь же необычный фиолетовый наряд.

13. Джентльмен с собачкой

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Мы понятия не имеем, чем знаменит Чарльз Анненберг Вайнгартен, но важно отметить, что он стал центральной фигурой вечеринки после церемонии награждения, явившись туда с собачкой на руках.

"Википедия" называет его кинорежиссером и филантропом, но все гости обращали внимание не столько на него, сколько на его симпатичного пса.

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