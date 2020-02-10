Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила что ее партия на этих выборах разрушила двупартийную систему. Сформировать коалицию без "Шинн Фейн" впервые за 90 лет будет сложно

По итогам обработки бюллетеней в 102 избирательных округах из 160 на выборах в ирландский парламент впервые в истории лидирует партия "Шинн Фейн". Партия, которую называли "политическим крылом" Ирландской республиканской армии, выигрывает благодаря своей социально-экономической программе.

Ирландцы в субботу выбирали 159 из 160 членов Палаты представителей Ирландии (Дойл), спикер Шон О'Фергхейл переизбирается автоматически.

У "Шинн Фейн" по состоянию на вечер понедельника 24,5% голосов. Это значит, что партия уже получает около 40 мест. Это серьезное укрепление позиций: в прошлом парламенте, сформированном по итогам выборов 2016 года, делегатам от "Шинн Фейн" досталось 23 кресла.

С небольшим отставанием за ней следуют две крупнейшие и более умеренные политические партии Ирландии - "Фине гэл" ( 21%) и "Фианна файл" (22%).

Предвыборные обещания партии, которую называют лево-националистической, касались социальных вопросов и объединения с Северной Ирландией.

Голосование в Ирландии рейтинговое, и окончательный подсчет результатов с учетом перераспределения голосов, как правило, занимает больше двух дней. "Шинн фейн" выставила всего 42 кандидата, и одна из двух прежде доминировавших партий еще может ее обойти по числу парламентских мандатов.

Но свободными остается всего около 30 кресел и уже понятно, что ни у одной партии абсолютного большинства не будет.

Предвыборные обещания "Шинн Фейн":

Разрешить жилищный кризис: законы о снижении арендной платы, постройка 100 тыс. новых домов за пять лет.

Не повышать возраст выхода на пенсию до 67 лет (сейчас 66 лет, возраст постепенно повышается и с 2021 года достигнет 67), увеличить декретный отпуск и материнское пособие. Продолжительность жизни у мужчин в Ирландии составляет 80,4 года, у женщин - 84 года, сообщало министерство здравоохранения республики в конце 2019 года.

Добиваться референдума об объединении Северной Ирландии и Ирландской Республики по обе стороны границы

Партии должны будут сформировать коалиционное правительство. Впервые в истории независимой Ирландии сколотить коалицию без поддержки "Шинн фейн" будет сложно.

"Фине гэл" и "Фианна файл" не хотят идти на сотрудничество с "Шинн Фейн" из-за прошлого этой партии, которое тесно связано с Ирландской республиканской армией (ИРА).

Современная "Шинн Фейн" и ИРА ведут начало от одной и той же организации - левой националистической партии "Шинн Фейн", созданной в 1905 году Артуром Гриффитом. В 2019 году "Шинн Фейн" призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из ЕС.

Неожиданная победа

Джейн Маккормак, политический корреспондент в Северной Ирландии

Способность партии противопоставить себя истеблишменту привела к победе в избирательных округах, где ее стратеги не считали возможным выиграть.

Кандидат от "Шинн Фейн" Патриция Райан во время выборов уехала в отпуск, настолько она не рассчитывала победить.

По-настоящему сложная работа начнется после подсчета голосов. После последних выборов, в 2016 году, на формирование правительства ушло 760 дней. Большинства не было ни у одной партии.

Коалиционное правительство?

В воскресенье вечером, когда стали известны предварительные данные экзит-поллов, премьер-министр Ирландии и лидер "Фине Гэл" Лео Варадкар заявил, что сформировать правительство будет проблематично.

Image caption Слева направо: Микал Мартин ("Фианна Файл"), Лео Варадкар ("Фине Гэл") и Мэри Лу Макдональд ("Шинн Фейн")

Лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд, в свою очередь, отметила, что она рассматривала возможность создания коалиционного правительства без участия одной из партий - "Фине гэл" или "Фианна файл".

Мэри Лу Макдональд отметила, что результаты прошедших выборов говорят о том, что с привычной двухпартийной системой в Ирландии покончено.

Микал Мартин, лидер партии "Фианна Файл", не стал исключать возможность создания коалиции с "Шинн Фейн".

Министр финансов Ирландии Пасхал Донохью (представитель "Фине Гэл") заявил ранее, что его партия, вероятно, согласится на сотрудничество с "Шинн Фейн", но вряд ли будет формировать коалиционное правительство с этой партией.

Новый состав палаты должен будет собраться 20 февраля. Сформировать правительство, судя по предварительным результатам голосования, сможет только широкая коалиция. Не исключено, что три партии, набравшие наибольшее количество голосов, не смогут договориться о сотрудничестве.

Возможен и вариант новых выборов.