Правда ли, что дети почти не болеют коронавирусом? И если да, то почему?

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Случаи заболевания коронавирусом среди детей очень редки. Причины того, почему так происходит, еще только предстоит понять

Новость о том, что у младенца в Китае на вторые сутки после появления на свет был диагностирован коронавирус, 5 февраля облетела весь мир.

Это самый маленький пациент с таким диагнозом. Вспышка заболевания уже унесла жизни более тысячи человек, всего коронавирус был диагностирован больше чем у 40 тысяч человек. Однако детей среди заболевших очень мало. Можно сказать, пока это единичные случаи.

Большая часть заболевших - жители Китая, но случаи заражения коронавирусом зарегистрированы еще в 30 с лишним странах.

В недавнем исследовании, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Journal of the American Medical Association, говорится, что заболевание коснулось в основном людей в возрасте от 40 до 59 лет.

"Случаи заболевания среди детей очень редки", - говорится в исследовании.

Но почему так происходит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дети более устойчивы к коронавирусу?

Бессимптомное течение болезни?

Объяснений этому феномену существует уже множество, но у экспертов нет пока точного ответа на вопрос, почему у детей это заболевание диагностируется значительно реже.

"По неясным пока для нас причинам дети либо не подхватывают эту инфекцию, либо заболевание протекает в более мягкой форме", - говорит профессор, ученый-вирусолог из Университета Рединга Иэн Джонс.

Это может означать, что дети переносят заболевание в гораздо более мягкой форме, иногда симптомы могут почти не проявляться - в таких случаях родители, как правило, не приводят детей к врачу.

С этой версией согласна и лектор Университетского колледжа Лондона Натали Макдермотт.

"Иммунная система детей в возрасте до пяти лет и подростков, как правило, очень хорошо подготовлена к борьбе с вирусами. Они могут заразиться, но заболевание у них будет протекать в более мягкой форме, или это может быть вообще бессимптомное течение болезни", - говорит Натали Макдермотт.

Такая же ситуация наблюдалась и при вспышке SARS в 2003 году. Жертвами вируса тогда стали 800 человек - 10% от всех инфицированных. Та инфекция тоже почти не затронула детей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Начало вспышки заболевания коронавирусом пришлось на время школьных каникул, которые почти во всех провинциях Китая продлили до конца февраля

Дело в каникулах?

Натали Макдермотт предполагает, что низкое распространение заболевания среди детей может также объясняться и вовремя принятыми профилактическими мерами - школы и детские сады во время вспышки заболевания были закрыты, а начало вспышки пришлось на время новогодних каникул.

Школьные каникулы почти во всех регионах Китая продлили до конца февраля.

Кроме того, по словам Макдермотт, взрослые прилагают все усилия, чтобы защитить своего ребенка от инфекции.

"Взрослые оберегают детей, защищая их от возможного заражения, если же в доме есть заболевший, детей пытаются изолировать от него", - говорит Натали Макдермотт.

Она полагает, что в случае дальнейшего распространении вируса, когда контактов с зараженными избежать будет все сложнее, ситуация может измениться в худшую сторону, и среди детей будет больше инфицированных, потому что их просто будет сложнее изолировать.

Пока же быстрое распространение коронавируса не привело к росту заболеваемости среди детей.

Если проводить аналогию со вспышкой SARS, можно вспомнить, что исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США пришли к выводу, что дети младше 12 лет были менее подвержены заболеванию и реже нуждались в лечении в стационаре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Больше половины заболевших в Ухане - пациенты в возрасте от 40 до 59 лет

Коронавирус более опасен для взрослых?

Хотя подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей немного, эксперты подчеркивают, что говорить о наличии у детей особого иммунитета против коронавируса нельзя.

Более вероятным объяснением низкой заболеваемости коронавирусом среди детей может быть следующий факт: наиболее частые осложнения болезни (например, ветрянка) опаснее для взрослых, чем для детей. Взрослые переносят эти осложнения в более тяжелой форме.

"Это более правдоподобное объяснение, чем то, что у детей есть особый иммунитет против коронавируса", - говорит эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Кардиффа Эндрю Фриман.

"Это может быть связано и с тем, что врачи не проверяют на наличие вируса тех детей, у которых нет выраженных симптомов заболевания, и тех, у кого они выражены слабо", - добавляет Фриман.

Эксперт по статистической эпидемиологии из Оксфордского университета Кристль Доннелли согласна с такой точкой зрения и приводит в пример данные по вспышке SARS в Гонконге.

"Наши коллеги тогда пришли к заключению, что маленькие дети переносили заболевание в гораздо более мягкой форме", - отмечает эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Всего зарегистрировано более 40 тысяч случаев заболевания, подавляющее большинство заболевших - жители Китая

Хронические заболевания

Иммунная система взрослых, у которых есть какие-либо хронические заболевания, хуже справляется с вирусом. Диабет или заболевания сердечно-сосудистой системы приводят к более тяжелому течению заболевания и более тяжким осложнениям.

"Пневмония (одно из наиболее частых осложнений коронавируса) обычно наблюдается у пациентов с изначально ослабленной иммунной системой. То же самое происходит и при заболевании гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями", - объясняет Иэн Джонс.

Как выяснилось, приблизительно у половины пациентов в больнице в Ухане, у которых был диагностирован коронавирус, есть хронические заболевания.

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Разве дети не легче всех подхватывают инфекции?

Дети, как известно, склонны к тому, чтобы подцеплять респираторные вирусные инфекции и служить источником их распространения среди своих сверстников, говорит Иэн Джонс.

Поэтому нам кажется, что именно дети наиболее уязвимы перед вирусами. Но ситуация с коронавирусом не подтверждает эти опасения.

Возможно, у детей действительно более сильная иммунная система, или же вирус менее агрессивно действует, попадая в детский организм, поэтому болезнь часто протекает бессимптомно, и родители не приводят ребенка на прием к врачу. Соответственно, зарегистрированных случаев заболевания среди детей оказывается меньше.

В ближайшее время у нас будет более ясное представление о том, почему дети в случае с коронавирусом кажутся более защищенными.

Николай Воронин, корреспондент Русской службы Би-би-си по вопросам науки и технологий

То, что детский иммунитет более гибок и проще адаптируется к новым заболеваниям, - известный факт. Именно поэтому, например, корь или ветрянка относительно легко переносятся в детском возрасте, но могут вызвать массу осложнений у взрослых.

Буквально пару недель назад канадские ученые опубликовали исследование, доказывающее, что первый тип вируса гриппа, с которым ребенок сталкивается в младенчестве, навсегда определяет возможности его организма бороться с респираторными вирусными инфекциями.

А это значит, что во время эпидемии медики могут заранее предсказать, насколько уязвим тот или иной человек - в зависимости от его года рождения и наиболее распространенного тогда штамма вируса.

"Первичный иммунитет людей к вирусам вроде гриппа или даже коронавируса может иметь огромное влияние на риск заражения, - подчеркивает один из авторов исследования, иммунолог Мэттью Миллер. - И очень важно понять, как этот первичный иммунитет либо защищает людей от заболевания, либо - напротив - делает их более уязвимыми, поскольку это поможет нам определить группы наибольшего риска во время сезонных эпидемий и новых вспышек заболевания".