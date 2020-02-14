Коронавирус против "малиновых пиджаков". Как исчезновение китайских туристов повлияет на российский люкс?

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Из-за вспышки коронавируса в Россию в январе-феврале не смогли въехать десятки тысяч китайских туристов. Свои потери от этого уже подсчитывают турфирмы, авиакомпании и гостиницы. Еще один сегмент бизнеса, который может пострадать от эпидемии, - магазины товаров класса люкс. Чего ждут их продавцы?

На долю путешественников из Китая, по оценке Российского союза туриндустрии, приходится 18% всех приезжающих в Россию. В январе туристическая ассоциация "Мир без границ" подсчитала, что в феврале в Россию должны были приехать 45 тысяч китайских туристов в группах, а в марте ожидалось 50 тысяч туристов. Если карантин продлится, то в целом турбизнес потеряет в первом квартале 2020 года около 100 млн долларов.

Эти потери не могут не сказаться на торговле, а в особенности - на ее люксовом сегменте. Китай переживает бум потребления дорогих товаров на фоне быстрого роста экономики. Десятки тысяч китайских туристов в России посещают магазины вроде ЦУМа и ГУМа в Москве и покупают там дорогую одежду, обувь, а также косметику и украшения.

Русская служба Би-би-си разбиралась, какие потери могут понести магазины дорогих товаров и зачем китайцам российский люкс.

Сколько китайцы тратят в России и почему?

Люксовые товары в России стоят дешевле, чем в Китае. Это связано с логистикой и высокими налогами на роскошь в Китае. Разница в ценах между двумя странами может достигать 70%.

Кроме того, с начала 2014 года рубль к юаню подешевел почти в два раза. Это также делает покупки в России для китайцев более привлекательными.

Стандартный тур на шесть ночей с посещением Москвы и Санкт-Петербурга для туриста из Китая стоит, по данным туристической ассоциации "Мир без границ", 40-60 тысяч рублей.

"Китайцы переживают период "малиновых пиджаков", - рассказывает Би-би-си глава Российско-китайской гильдии коммерции Сергей Сизов. - Особенно сейчас, когда темпы экономики упали". По словам Сизова, сейчас китайцы тратятся в основном на обучение детей, путешествия и предметы роскоши.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно исследованиям, самая популярная покупка у китайцев в России - косметика и украшения

В Китае распространено мнение, что в России товары дешевле, чем в Европе, и съездить в Россию тоже дешевле, поясняет эксперт. При этом более обеспеченные китайцы делают покупки в Западной Европе, а в Россию едут менее обеспеченные туристы, добавляет Сизов.

За девять месяцев 2019 года в среднем китайский турист в Москве делал покупки на 24,6 тысячи рублей, подсчитали аналитики платежной системы Sendy и ИT-компании "Эвотор".

Согласно исследованию банка "Русский Стандарт", проведенному в декабре прошлого года, китайские туристы в среднем тратят 21 тысячу рублей за один поход в российский ювелирный магазин. Рекорд по количеству операций у китайских туристов установили магазины косметики, средний чек там составил полторы тысячи рублей. В магазинах одежды средняя стоимость покупки составила 80 тысяч рублей.

Люксовые магазины в России уже несколько лет назад начали ориентироваться на китайских туристов. Так, крупные универмаги ЦУМ и ДЛТ ищут сотрудников со знанием китайского языка, дублируют надписи в магазине на китайском.

Генеральный менеджер московского универмага ЦУМ Александр Павлов рассказывал РБК, что доля покупателей из Китая от общего числа клиентов ЦУМа составляет 7%, у петербургского ДЛТ - 17%.

Столичные ЦУМ и ГУМ в 2018 году первыми в России подключили китайский платежный сервис WeChat Pay. С 2017-го в универмагах стало возможно расплатиться картами Alipay. Все эти нововведения действуют только для граждан КНР.

Что ждет российский сегмент люкс?

В первые дни февраля, в разгар вспышки коронавируса в Китае, когда транспортное сообщение с Россией уже ограничили, российские банки-эквайеры зафиксировали падение платежей Alipay в России.

На 31,2% снизилось количество транзакций в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные банка "Русский стандарт". В первые семь дней февраля операций стало меньше уже на 73,4%.

В китайской платежной системе Union Pay, по данным банка, в эти периоды снижение составило 52% и 68% соответственно.

Более 15% покупок в люксовых магазинах Москвы и Петербурга делают туристы, большая часть которых - путешественники из Китая. Если китайские туристы не вернутся в прежних количествах, каждый месяц люксовые магазины будут терять 1-2% годового оборота, заявила изданию RNS генеральный директор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Она добавила, что люксовый ритейл сделал закупки на текущий год с расчетом на рост турпотока из Китая, который ежегодно составляет до 15-20%.

"Основной приток китайских туристов у нас начинается в середине весны и длится до середины осени, сейчас пока еще низкий сезон", - рассказала Би-би-си Ирина Крылова, директор департамента розничной торговли универмага "Цветной".

По ее словам, в последние годы в связи с ростом и стабилизацией цен покупательский интерес китайцев в "Цветном" снизился. "В эти годы у нас не было как таковой ориентации в сторону китайских покупателей, поэтому в целом мы не видим пока каких-либо изменений в структуре наших продаж, торговых показателей или трафике", - отмечает Крылова.

В пресс-службе старейшего магазина Санкт-Петербурга ДЛТ Би-би-си сообщили, что в 2020 году планируют продолжить двузначный рост продаж ДЛТ и ЦУМа, никак не прокомментировав ситуацию с китайскими покупателями. "Рост произойдет за счет активной работы с постоянными клиентами из России, направленной на развитие онлайн-продаж", - добавили в ДЛТ.

ЦУМ и ДЛТ входят в группу Mercury. При этом ни ЦУМ, ни Mercury не ответили на запрос Би-би-си. Не ответили на запрос Би-би-си и в Bosco (управляет ГУМом), сославшись на отсутствие сводных данных.

В сети бутиков LeForm Би-би-си сообщили, что в их магазинах не было большого потока китайских туристов, поэтому пока в компании не заметили "никакой разницы ни среди состава покупателей, ни в количестве продаж или уменьшении трафика".

"Пока что единственное, как на нас повлияла ситуация с коронавирусом — мы получили предупреждения от некоторых брендов, чьи фабрики расположены в Китае, что возможны задержки с поступлениями новых коллекций", - добавили в пресс-службе компании. Это связано с тем, что некоторые фабрики закрыты на карантин и компании переносят производство на другие фабрики, а также с дополнительными проверками грузов.

Сергей Сизов уверен, что к концу марта власти Китая отчитаются об окончании истории с коронавирусом. Важное событие - это очередной съезд коммунистической партии Китая, которое состоится в марте, считает он. На съезде, скорее всего, будет четкий сигнал о том, что эпидемия находится под контролем, говорит эксперт.

По его прогнозу, с начала апреля туристы из Китая начнут снова прибывать в Россию, и отложенный спрос на российские товары будет восстановлен. Тот факт, что транспортное сообщение с Китаем сейчас не полностью ограничено, говорит о том, что эффект от коронавируса не будет слишком тяжелым для российской экономики, считает он.

По данным ФСБ, за девять месяцев прошлого года в России побывало 1,3 млн туристов из Китая, что почти на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего, по данным пограничной службы, за три квартала 2019 года в России побывало 1,9 млн граждан Китая.