Число жертв коронавируса перевалило за 1000, заболевших почти 45 тысяч. Чего мы не знаем?

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Во вторник официальное число погибших от заражения новым коронавирусом, получившим название COVID-19, превысило 1000 человек.

В воскресенье рост общего числа зараженных чуть замедлился (2676 новых случаев), но к понедельнику снова начал ускоряться (3085).

К концу вторника по китайскому времени (вся страна находится в одном часовом поясе) общее число подтвержденных случаев инфекции составляло более 43 тысяч человек, из них 42,5 тысячи - в Китае.

Излечившихся от коронавируса было ровно в 10 раз меньше.

"Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен", - признал во вторник утром генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Чего мы не знаем?

Он также перечислил основные вопросы, точных ответов на которые у медиков нет до сих пор, но от которых будет зависеть дальнейшее развитие эпидемии.

"Где находятся очаги заболевания? Какова динамика передачи? Насколько долго пациент остается заразным? Какие образцы [вируса] нужно использовать для диагностики и мониторинга лечения? Как лучше всего обращаться с тяжелыми случаями заболевания? Чтобы справиться с этой вспышкой, нам нужны ответы на эти и многие другие вопросы", - заявил глава ВОЗ.

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Он также признал, что у врачей до сих пор нет ни вакцины, предотвращающей заражение, ни опробованных и зарекомендовавших себя способов лечения.

Именно поэтому во вторник в Женеве началась двухдневная научная конференция по борьбе с коронавирусом, в которой принимает участие более 400 ученых со всего мира.

Многие из них - в том числе почти вся китайская делегация - участвуют в общей работе виртуально, по видеосвязи.

"Общий враг"

По приблизительным расчетам, на разработку вакцины от COVID-19 и специализированных методов лечения уйдет около полутора лет.

На это время генеральный секретарь ВОЗ рекомендовал соблюдать элементарные средства гигиены: регулярно мыть руки или использовать дезинфицирующий спиртосодержащий гель, держаться подальше от кашляющих и чихающих людей, а самим кашлять или чихать в платок или в локоть - но не ладонь, так как это, напротив, способствует распространению вируса.

Media playback is unsupported on your device Правильно вымытые руки снижают риск заражения любой инфекцией, в том числе и коронавирусом.

Пока что инфекцию в основном удается сдерживать в пределах материкового Китая, где находится почти 99% всех заболевших.

Однако за его пределами подтверждено уже более 470 случаев заражения коронавирусом, в том числе два в России и восемь в Великобритании, где в понедельник пришлось закрыть поликлинику в Брайтоне, у одного из сотрудников которой была подтверждена инфекция COVID-19.

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"Не думаю, что такая ситуация [когда вирус удается удержать в пределах одной страны] продлится долго. Вот почему мы должны использовать имеющуюся у нас возможность, - заявил Гебреисус. - Если мы этого не сделаем, мы можем получить куда больше случаев заражения, и нам придется заплатить куда более высокую цену".

"Не думаю, что хоть кто-то хочет такого исхода. Это [коронавирус] наш общий враг", - резюмировал он.