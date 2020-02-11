Правообладатель иллюстрации Zelensky Twitter Image caption Из команды Владимира Зеленского уволен один из его ближайших соратников. Сам президент Украины пока никак не прокомментировал это кадровое решение.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса (аналог администрации президента в России) Андрея Богдана, считавшегося одним из влиятельнейших людей страны.

Бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского на этой должности сменил бывший юрист и кинопродюсер Андрей Ермак - помощник президента, организовывавший встречу Зеленского с Владимиром Путиным и обмены пленными с Россией и Донбассом.

Би-би-си разбирается, что могло стать причиной замены в ближнем кругу Владимира Зеленского и что изменит рокировка двух Андреев.

Что произошло

Слухи о грядущем увольнении Андрея Богдана с поста главы президентского офиса начали активно распространяться в украинских анонимных телеграм-каналах вечером в понедельник.

Об отставке ближайшего соратника Владимира Зеленского сообщалось не впервые: в августе прошлого года интернет-СМИ распространяли даже фотографию заявления Богдана об отставке по собственному желанию. Однако тогда увольнение так и не состоялось: Зеленский объяснил, что подобные заявления об уходе написали все без исключения члены его команды, - за кресла, мол, никто не держится.

Но во вторник утром указ об отставке Богдана был опубликован на сайте президента.

"Смена руководителя офиса президента никоим образом не повлияет на политический курс государства", - говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке" офиса президента Украины.

Украинские СМИ в последнее время часто сообщали о нарастающих трениях между главой офиса президента и помощником президента Андреем Ермаком, который в результате и стал сменщиком Богдана. Публично Богдан и Ермак отрицали наличие конфликта между ними, однако за несколько дней до этого кадрового решения на тему трений в команде высказался сам Владимир Зеленский.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал президент в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Глава офиса президента Украины Андрей Богдан (справа) говорил, что для его отставки собственного желания мало, этого должен захотеть и сам глава государства

Как бы то ни было, с некоторых пор Андрей Ермак, изначально занимавшийся скорее самыми деликатными поручениями Зеленского в сфере внешней политики, начал проявлять интерес и к внутренней политике, которая считалась вотчиной Богдана.

Интернет-издание "Украинская правда" называет одним из ярких примеров соперничества двух Андреев "казус Кличко". В прошлом году Андрей Богдан не скрывал желания сместить Виталия Кличко с поста главы Киевской госадминистрации. Сохранить себя на этом посту экс-боксеру помогло заступничество Андрея Ермака, уверяли журналисты. Сам Ермак отрицает свою роль в судьбе Кличко и говорит, что окончательные кадровые решения принимает президент.

К этому кадровому решению Зеленского могло подтолкнуть и простое сопоставление реальных результатов Ермака и Богдана в проектах, которые они вели на верхушке власти.

В активе Ермака - успешно организованные обмены пленными, он - ключевой коммуникатор Зеленского с Россией и США. Он сопровождал Зеленского на недавней встрече с папой римским, который назвал украинского лидера "президентом мира". На него, по уверениям СМИ, ориентируются сразу несколько назначенных в последнее время губернаторов.

Об успехах Андрея Богдана в последнее время слышно меньше. Прошлой осенью он говорил о том, что принятие стратегически важного закона о земле возможно еще до 1 декабря - в результате Рада начала его рассмотрение лишь на прошлой неделе, и дебаты по этому поводу продлятся не меньше нескольких недель.

С журналистами он давно рассорился, заявив, что новая власть эффективнее коммуницирует с обществом посредством роликов в соцсетях. На Западе к Богдану относятся с предубеждением как к бывшему юристу одиозного олигарха Игоря Коломойского - показательно, что глава офиса президента не присутствовал на встрече с Дональдом Трампом во время визита Зеленского в США. С Россией - тоже не сложилось. В интервью Би-би-си осенью прошлого года он признался, что набирал главу администрации президента России Антона Вайно "раз пять", но соединения так и не произошло.

Наконец, к отставке Богдана может иметь отношение и недавний скандал с прослушкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука. В анонимном телеграм-канале была выложена запись совещания премьера с руководителями Нацбанка и минфина. Ее участники критически высказывались о компетенциях президента Зеленского. Собеседники Би-би-си рассказывали, что президент и до того крайне нервно реагировал на сливы и фейки, распространявшиеся в интернете через подобные каналы, но в этом случае Зеленский дал силовикам две недели на установление виновных в прослушке Гончарука.

Спустя две недели силовики провели обыски в одной из продакшн-компаний, сотрудничающей с принадлежащим Игорю Коломойскому телеканалом "1+1": из комментариев правоохранителей следовало, что, вероятно, монтаж и загрузка записи в интернет производились именно оттуда. Киевские наблюдатели заговорили о возможном охлаждении отношений между президентом и одним из самых влиятельных олигархов Украины.

Кем был Богдан

Андрей Богдан был одним из очень немногих членов команды украинского президента, который до избрания Зеленского на эту должность, имел солидный опыт политической деятельности. Сам о себе он говорил, что за последние 15 лет принимал участие во всех выборах, которые проходили на Украине - в качестве юриста, штабиста и даже кандидата в депутаты.

Сам себя Богдан описывал как давний личный друг Владимира Зеленского, а в одном из интервью рассказал, что именно он убедил популярнейшего комика Украины баллотироваться в президенты. Во время президентской кампании 2019 года Богдан занимался юридическими вопросами в штабе Зеленского. В "сливах" переписки между штабистами нынешнего президента, появившиеся в СМИ накануне выборов, о Богдане говорили как о "кураторе Коломойского", однако в команде Зеленского эту связку последовательно отрицали.

Связи с олигархом Игорем Коломойским были и до последнего времени оставались одной из главных проблем Богдана. В конце 2016 года Украина национализировала принадлежавший Коломойскому "Приватбанк" - крупнейший системный банк страны. Вскоре после этого олигарх оспорил это решение в судах. Богдан был адвокатом Коломойского в этих процессах, и уже будучи членом команды Зеленского заявлял, что с юридической точки зрения национализация проводилась "с большими нарушениями закона".

Поскольку решение о национализации всецело поддерживалось западными партнерами Киева, они настороженно относились к тому, что ближайший соратник бизнесмена станет правой рукой неискушенного в государственном управлении президента Украины. Собеседники Би-би-си говорили, что именно близость к Коломойскому стала причиной отсутствия Богдана на личной аудиенции Зеленского и Трампа осенью прошлого года.

Тем не менее, Богдан был назначен главой администрации Зеленского - заявив при этом, что дистанциируется от всех процессов по "Приватбанку".

На первых порах Богдан стал ключевым звеном выстраиваемой новой властью системой управления государством.

Правообладатель иллюстрации Mykhailo Markiv Image caption Андрей Богдан был одним из очень немногих соратников Зеленского, имевших хоть какой-либо политичсекий опыт

По итогам 2019 года журнал "Фокус" назвал Богдана вторым самым влиятельным человеком Украины - после президента. Однако подчас казалось, что глава офиса Зеленского может дать своему шефу фору в этом рейтинге. Бывало, что во время совещаний в регионах Украины Богдан запросто прерывал Зеленского. На других публичных мероприятиях Богдан настолько откровенно что-то подсказывал или указывал президенту, что об этом шутила даже комик-студия Зеленского "95 квартал".

Стиль коммуникации Богдана был специфичным: на одной из закрытых встреч главы офиса президента с журналистами одна из участниц попросила чиновника прекратить материться.

Именно Богдана называли идеологом "турборежима" - радикальных кадровых, законодательных и управленческих реформ, проводимых органами госвласти в кратчайшие сроки, пускай даже и с определенными процедурными нарушениями.

Отношения Богдана с президентской фракцией "Слуга народа" в Верховной Раде сложно было назвать безоблачными. Анонимный депутат от этой партии пожаловался журналисту "Украинской правды": мол, в офисе президента относятся к нам как к ручным зверькам. Богдан не остался в долгу: в интервью Би-би-си он заявил, что в рядах "Слуги народа" есть "сумасшедшие, психически больные люди": "Кто-то ощущает себя зверьком - что же мы можем сделать?"

Разница в подходам к государственному управлению между Богданом и другими членами команды Зеленского стала одной из причин первой большой отставки на верхушке украинской власти: ухода с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка в сентябре прошлого года.

А еще Богдан не скрывал своего, мягко говоря, прохладного отношения к журналистам и к коммуникации президента с традиционными СМИ.

"Мы общаемся с обществом без журналистов", - заявлял он "Радио Свобода". А в интервью Би-би-си называл журналистику "четвертой властью, глубоко коррумпированной, как и само государство".

Кто такой Ермак

Новому главе офиса президента Украины 48 лет. Он называет себя другом Владимира Зеленского. По образованию Ермак юрист-международник, с конца 90-х занимался проблемами авторского права. Стал продюсером нескольких фильмов, один из которых - украинско-словацкая лента о контрабандистах "Граница" - даже номинировалась на "Оскар", правда, от Словакии.

После прихода Зеленского к власти Ермак получил кресло помощника президента без определенного круга обязанностей, представленного широкой общественности.

Тем не менее, собеседники Би-би-си говорят, что одной из ключевых проблем членов новой команды стало их недоверие ко многим представителям украинской дипломатии: их считали "людьми Порошенко". Поэтому Андрей Ермак как человек с образованием международника и знанием английского стал своеобразным исполнителем самых деликатных внешнеполитических поручений Владимира Зеленского.

Именно он летом прошлого года встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и обсуждал с ним актуальные вопросы украинско-американских отношений - в частности, возможное расследование Киевом деятельности сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Правообладатель иллюстрации OLGA SHYLENKO Getty Image caption Бывший кинопродюсер Андрей Ермак поначалу занимался внешнеполитическими поручениями Владимира Зеленского, однако постепенно его влияние распространилось и на внутреннюю политику Украины

Он же вел непубличные переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией, состоявшемся в сентябре прошлого года. Тогда в Киев вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов и моряки с задержанных в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива кораблей. В Россию, в свою очередь, уехали журналист Кирилл Вышинский и обвиняемый в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга" в Донбассе Владимир Цемах.

Андрей Ермак играл ключевую роль в переговорах об организации встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года. Судя по его заявлениям, сейчас он принимает участие в подготовке следующего этапа обмена пленными между Киевом и Донбассом. Свое общение с российским визави - главным переговорщиком по украинской пробелматике, замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком - он называет конструктивным: он больше настроен на диалог, чем его предшественник Владислав Сурков.

Собеседники Би-би-си говорят, что методы Ермака (он довольно далек от традиционной дипломатии, и в своей деятельности зачастую не опирается на команду МИД, предпочитая дипломатическому церемониалу неформальные переговоры) привели к неприятию его частью украинского дипкорпуса. Более того, украинские СМИ регулярно сообщали, что Ермак может сменить на посту нынешнего министра иностранных дел Вадима Пристайко. Сейчас эти слухи, очевидно, становятся неактуальными, тем не менее, киевские наблюдатели уже задаются вопросом, сможет ли Ермак совмещать публичные обязанности главы президентского офиса и непубличность главного киевского переговорщика по вопросам урегулирования на Донбассе.

Что будет дальше

На момент публикации статьи это кадровое решение лично не прокомментировали ни Владимир Зеленский, ни Андрей Ермак, а из короткого сообщения в "Фейсбуке" офиса президента непонятно, чего именно ожидать после отставки одного из самых влиятельных членов команды украинского лидера.

Не исключено, что перестановки в администрации Зеленского продолжатся: часть ее верхушки ориентировалась лично на Богдана.

Если брать шире, то 14 февраля должен состояться неформальный отчет украинского правительства о своей работе перед президентом. Члены команды Зеленского прогнозируют, что по его итогам может частично обновиться кадровый состав кабинета министров, не исключая при этом даже отставки премьера Алексея Гончарука. Новый шеф офиса президента наверняка будет причастным к этим потенциальным кадровым рокировкам.

Правообладатель иллюстрации Mykhailo Markiv Image caption Осенью прошлого года Андрей Богдан в своем рабочем кабинете уверял Би-би-си, что после отставки его ждет комфортная, веселая и радостная жизнь

Чем будет заниматься после отставки Андрей Богдан: возьмет ли отпуск после девяти месяцев не самой благодарной работы или вернется в команду Игоря Коломойского, конфликт с которым в свежем интервью допустил Владимир Зеленский?

В прошлом году в интервью Би-би-си он признавался, что чего-чего, а отставки не боится.

"Для меня переход опять в состояние адвокатуры - это настолько быстро и много раз происходило, что на следующий день я был в офисе и активно работал. После офиса президента - да я в любой момент! У меня за офисом президента очень комфортная, веселая и радостная жизнь", - говорил Богдан.

А пока "Фейсбук" уже бывшего главы офиса президента, в котором раньше оперативно появлялись "фотожабы", мемы и шутки на актуальные темы политической жизни Украины, безмолствует. Последняя публичная запись Богдана в этой соцсети датирована серединой января и состоит из одного слова: "Скукатища" (так в оригинале).