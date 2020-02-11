Кодекс для инвестиций и запасной триллион: кабмин Мишустина меняет планы Медведева

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и его кабинет министров, назначенные менее месяца назад, уже начали обсуждать изменения ключевых решений правительства Дмитрия Медведева в области экономики.

Впрочем, речь идет не об отмене этих решений, а скорее об их пересмотре или дополнении.

Русская служба Би-би-си попросила экономистов прокомментировать, насколько серьезны будут эти изменения и как они повлияют на экономику страны.

Возвращение дискуссии о снижении страховых взносов

Правительство Михаила Мишустина возобновило разговор о резком снижении страховых взносов, начатый предыдущим составом кабмина, но так и не принявший форму конкретных мер, пишет газета "Ведомости".

Сейчас ставка страховых взносов составляет 30%. Именно столько работодатели платят с начисляемых зарплат. Эти деньги идут в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и на социальное страхование. Снижение этой ставки благоприятно отразилось бы на бизнесе и помогло бы, например, "обелить" зарплаты, ведь часто компании используют серые схемы выплат, чтобы уменьшить размер страховых взносов.

Правительство Медведева обсуждало возможность снижения ставки страховых взносов с одновременным увеличением НДС, чтобы снизить потери для бюджета. В итоге с января 2019 года НДС повысили, а дискуссия о снижении страховых взносов стихла - никакого решения по этому вопросу кабмин Медведева не принял.

В первый месяц своей работы правительство Михаила Мишустина вновь обратилось к теме страховых взносов и их снижения. Сейчас рассматриваются различные варианты снижения общей ставки - с 30 до 23-25%, пишут "Ведомости". При этом чиновники пока не определили, каким образом компенсировать потери внебюджетных фондов.

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Как отмечает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов, это могло бы существенно уменьшить нагрузку на фонд заработной платы, которая в России и так выше, чем во многих странах, а также "обелить" рынок труда и сократить рынок "серых" и "черных" зарплат.

"Но если это будет происходить за счет роста других налогов, то я не уверен, что это сильно поможет экономике. Однако в бюджете есть определенные резервы, как мы видим по итогам прошлого года, поэтому, может быть, можно обойтись и без повышения [других налогов]", - добавил Девятов в беседе с Би-би-си.

Глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов также называет идею правильной, но отмечает, что "в рамках существующего бюджетного правила это будет сделать сложно".

Закон об инвестициях вместо инвестиционного кодекса

В декабре 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите и поощрении инвестиций, разработанный правительством России. Власти и бизнес согласовывали этот документ больше года, преследуя весьма амбициозную цель: создать на его основе инвестиционный кодекс, который бы упорядочил правила получения господдержки во всех возможных случаях.

Однако после того как законопроект был опубликован, бизнес начал его активно критиковать. Глава Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин предупреждал, что в случае принятия законопроекта в том виде, в каком его разработало правительство, возникнет "инвестиционная пауза".

Бизнес, в частности, был недоволен тем, что законопроект распространится на государственно-частные партнерства. В этом случае понадобится делать их аудит и оценку. По данным РБК, ГЧП уже исключены из законопроекта.

Доработка документа ко второму чтению продолжается, но статус законопроекта снижается, так как в ходе его доработки он был в значительной степени изменен и сокращен. В результате законопроект потеряет статус инвестиционного кодекса и станет лишь одним из инструментов поддержки инвестиций, пишут "Ведомости". По информации издания, правительство пришло к выводу, что сейчас важнее создать инструмент для нацпроектов, а работа над инвестиционным кодексом может продолжаться параллельно.

Как отмечает Алексей Девятов, представители бизнеса были сильно озабочены отдельными положениями этого законопроекта и уже давно просили чиновников доработать его.

"Здесь, наверное, надо исходить из того, что они [бизнесмены] знают, о чем говорят. Если бизнес считает, что этот закон нужно дорабатывать, значит, это нужно делать", - говорит он.

Расходование бюджетных средств вместо экономии

В понедельник Михаил Мишустин распорядился проанализировать причины возникновения денежных остатков по итогам расходования средств бюджета в 2019 году, в том числе средств нацпроектов.

Как пишет "Коммерсант", Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко изучить причины появления остатков у законтрактованных расходов прошлогоднего бюджета с "соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности".

В прошлом году Счетная палата регулярно отмечала, что средства, выделяемые на нацпроекты, не расходуются в полной мере. Как сообщал глава ведомства Алексей Кудрин, в 2019 году правительство не смогло распределить из бюджета порядка 1 трлн рублей. Это связывают с тем, что получить средства из бюджета довольно сложно.

В прошлом правительстве Антон Силуанов был одновременно министром финансов и первым вице-премьером. В новом правительстве первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Экономисты и источники Би-би-си, близкие к правительству, связывали эти изменения именно с тем, что нацпроекты реализовывались неактивно, а также были задержки с их финансированием.

По словам Алексея Девятова, у проблем с нерасходованием средств были и объективные причины: например, в прошлом году по ряду проектов не нашлось поставщиков, которые хотели бы этим заниматься.

"Здесь, наверное, нужны меры, связанные с условиями госконтрактов, с тем, чтобы те или иные поставщики захотели в них участвовать. Возможно, те или иные контракты были не слишком выгодны; возможно, есть какие-то бюрократические барьеры - все это надо устранять", - считает экономист.

По мнению Кирилла Тремасова, сама идея масштабных государственных инвестиций вызывает здоровый скептицизм у многих экономистов.

"Правильнее было бы создавать стимулы для роста частных инвестиций. Я вообще скептически смотрю на государство как на масштабного инвестора. Возможно, по сравнению с прошлым годом эти показатели будут лучше, но какого-то прорыва я здесь не жду", - сказал Тремасов в разговоре с Би-би-си.

Бюджетная дисциплина

На этой неделе Мишустин также потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования правительственного резервного фонда и соблюдать строгую бюджетную дисциплину.

"Необходимо работать в рамках существующего бюджета, не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий", - распорядился премьер.

У правительства есть собственный резервный фонд, куда отправляются средства бюджета, не использованные за предыдущий год. В конце января Мишустин заявил, что частично из этого фонда будет финансироваться выполнение задач, поставленных президентом в январе в послании Федеральному собранию.

При этом широкой общественной дискуссии о тратах из резервного фонда правительства практически не было. В прошлом году активно обсуждалась судьба Фонда национального благосостояния - это основной фонд, где хранятся российские резервы. По данным на 1 января там было почти 7,8 трлн рублей, или 125,6 млрд долларов. После того, как объем ликвидных активов в фонде превысит 7% ВВП, средства фонда можно начинать тратить. Это должно произойти в 2020 году.

Средства ФНБ просили различные госкорпорации и регионы на инфраструктурные проекты. В декабре прошлого года минфин опубликовал поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым деньги из Фонда национального благосостояния предлагалось вложить во внутренние инфраструктурные проекты и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию. Согласно пояснительной записке к документу, вложить предлагалось до 1 трлн рублей за 2020-2022 годы.

Новое правительство, скорее всего, все же попытается потратить этот триллион, однако теперь непонятно, на что именно он будет потрачен, говорит Тремасов. "Это тоже вопрос государственных инвестиций. Есть большие сомнения в эффективности государства как инвестора", - повторил эксперт.

Во вторник стало известно, что правительство потратит средства ФНБ на покупку Сбербанка у Банка России. Какую часть ФНБ правительство собирается потратить на выкуп акций банка, пока неизвестно. Правительство таким образом получит источник доходов: оно сможет получать дивиденды по акциям Сбербанка.

Цифровая трансформация

В первый же день после назначения на должность премьера Мишустин пообещал превратить правительство в цифровую платформу, "которая помогает людям не замечать сложные сервисы".

В начале февраля СМИ сообщили, что премьер подготовил поручение, согласно которому во всех федеральных органах исполнительной власти должны появиться заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию.

Ранее эту тему затрагивал и Дмитрий Медведев, который в 2017 году утвердил программу развития цифровой экономики в России до 2024 года, целью которой провозглашалось "внедрение цифровых технологий во всех областях жизни".

По мнению Алексея Девятова, тенденция к цифровизации госуслуг уже доказала свою эффективность, а теоретически переход госуслуг в электронный формат должен снижать коррупционные риски.

Кирилл Тремасов, в свою очередь, называет эту тенденцию "данью моде" в рамках глобальных тенденций. "Хорошо бы, если бы этим занимался частный бизнес, а не государство: достаточно посмотреть на успехи "Яндекса" и "Сбербанка" в этом направлении", - говорит он.