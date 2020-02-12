В шортлисте престижного фотоконкурса Sony 2020 года оказалось много россиян

Жюри конкурса профессиональных фотографов Sony World Photography Awards-2020выбрало лучшие фотографии в различных категориях.

Этот ежегодный конкурс проводится в 13-й раз, где в шортлисты отбираются фотоработы, отличающиеся техническим мастерством и предлагающие зрителю по-новому взглянуть на привычные предметы и явления.

Победитель этого престижного конкурса будет определен группой финалистов-профессионалов и объявлен 16 апреля на церемонии награждения в Лондоне.

Представляем вашему вниманию работы финалистов и претендентов в различных категориях.

Натюрморт

Правообладатель иллюстрации ALLESSANDRO GANDOLFINI

На фото, озаглавленном "Бессмертие" Аллесандро Гандольфини (Италия), запечатлен робот, выставленный в Национальном музее новых технологий в Токио. Некоторые ученые считают, что совсем скоро все содержимое нашего человеческого "я" можно будет загрузить вот в такого гуманоида и жить вечно. Неужели так выглядит наше бессмертие?

Правообладатель иллюстрации YELENA STROKIN

"Растущее знание", где книга, по замыслу вошедшей в шорт-лист Елены Строкиной (Россия), олицетворяет лес.

Спорт

Правообладатель иллюстрации Lucas Barioulet

Финалист конкурса Лука Барьоле (Франция) сфотографировал 17-летнюю футболистку из Мавритании Мариетту. Еще совсем недавно это было немыслимо, ведь женская футбольная сборная в этой мусульманской стране была образована лишь в 2019 году.

Правообладатель иллюстрации Anton Dotsenko

Антон Доценко (Россия) хотел привлечь внимание к проблеме бигорексии (мышечной дисморфии) на примере российского бодибилдера Кирилла Терешина, который вколол себе в руки лишь ему известную субстанцию. Врачи боятся ее откачивать, опасаясь фатального исхода.

Портрет

Правообладатель иллюстрации DENIS ROUVE

Шанталь 30 лет, она живет в Демократический Республике Конго. Однажды, когда она собирала маниок, ее изнасиловали мужчины в военной форме. Их было 20 человек.

Финалист конкурса Денис Роув (Франция) снял ее в листьях маниоки для проекта "Невоспетые герои", посвященного проблеме насилия в отношении женщин во всем мире.

Правообладатель иллюстрации Jon Enoch

Развозчик живой рыбы в Ханое согласится попозировать для фотографа Джона Инока (Великобритания).

Дикая природа

Правообладатель иллюстрации Masahiro Hiroike

Жуки-светлячки в ночном лесу. Снимок финалиста конкурса Масаширо Хироки (Япония) сделан с 121-секундной выдержкой.

Правообладатель иллюстрации PIERRE ANQUET

Фотограф Пьер Анкет (Франция). На его снимке, сделанном в формате макросъемки, - яванский голубой жук-скакун крупным планом.

Ландшафт

Правообладатель иллюстрации RONNY BEHNERT

Финалист конкурса из Германии Ронни Бехнерт провел больше трех часов у этих японских ритуальных ворот или торий,настолько зачарованным показалось ему это место. Жюри сочло, что фотографу прекрасно удалось передать уникальную атмосферу этого места.

Правообладатель иллюстрации MAURO BATTISTELLI

"Оранжевый и серый" - такой увидел осень в пампасах Техаса фотограф Мауро Баттистелли (Италия).

Документальный кадр

Правообладатель иллюстрации DIDIER BIZET

Судьи оценивают куклы реборн, представленные на кукольную выставку в Валенсии - одно из самых крупных подобных шоу.

Эти гиперреалистичные пупсы, как правило - обычные фабричные куклы, переделанные художниками, наделяющими их индивидуальными чертами - родинками, волосами, складочками и так далее. Финалист Дидье Бизе (Франция) был впечатлен этим процессом.

Правообладатель иллюстрации YOUQIONQ ZHANG

От "Сделано в Китае" до "Сделано в Африке". Финалист Юцюн Чжан (КНР) хотел привлечь внимание к тому, что в последние годы производство из КНР переносится в Африку, создавая там новые рабочие места.

Как, например, в этом индустриальном парке, находящемся в 40 км от Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.

Открытие

Правообладатель иллюстрации MARIA KOKUNOVA

"Материнство" финалистки конкурса из России Марии Кокуновой.

Правообладатель иллюстрации MURAT YAZAR

Мурат Язар (Турция) запечатлел эту курдскую пару накануне бракосочетания. Он назвал свой снимок "Короткая прогулка перед церемонией".

Творческий полет

Правообладатель иллюстрации PABLO ALBARENGA

Дрика - первая женщина, которую избрали в качестве представителя киломбу - укрепленных поселений-коммун беглых африканских рабов, завезенных в Бразилию в колониальные времена. Финалист конкурса Пабло Альбаренга (Уругвай).

Правообладатель иллюстрации Nicoletta Cerasomma

Николлетта Cерасомма (Италия) назвала этот художественный снимок "Смерть дивы".

Правообладатель иллюстрации JONATHAN WALLAN

На снимке Джонатана Валланда (Великобритания) здание Centre Point, торчащее с 1960-х годов вставным зубом в начале улицы Тоттенхэм-корт-роуд в центре Лондона, просто не узнать. "Для меня минимализм - это способ достичь ясности", - говорит фотохудожник.

Правообладатель иллюстрации MARIA BURASOVSKAYA

"Шесть соток" Марии Бурасовской (Россия). Уникальность таких домиков, по мнению фотохудожницы, в том, что они были построены в эпоху застоя и железного занавеса, когда жители СССР не были в курсе того, какие тенденции существуют в архитектуре частного жилья подобного типа, поэтому каждый руководствовался своими предпочтениями, опираясь на местные традиции.

Правообладатель иллюстрации Alexander Tatarenko

"Сумерки" на набережной в Санкт-Петербурге Александра Татаренко. Масляная эмульсия, отпечатанная на картоне.

Все фотографии предоставлены Sony World Photography Awards