В шортлисте престижного фотоконкурса Sony 2020 года оказалось много россиян
Жюри конкурса профессиональных фотографов Sony World Photography Awards-2020выбрало лучшие фотографии в различных категориях.
Этот ежегодный конкурс проводится в 13-й раз, где в шортлисты отбираются фотоработы, отличающиеся техническим мастерством и предлагающие зрителю по-новому взглянуть на привычные предметы и явления.
Победитель этого престижного конкурса будет определен группой финалистов-профессионалов и объявлен 16 апреля на церемонии награждения в Лондоне.
Представляем вашему вниманию работы финалистов и претендентов в различных категориях.
Натюрморт
На фото, озаглавленном "Бессмертие" Аллесандро Гандольфини (Италия), запечатлен робот, выставленный в Национальном музее новых технологий в Токио. Некоторые ученые считают, что совсем скоро все содержимое нашего человеческого "я" можно будет загрузить вот в такого гуманоида и жить вечно. Неужели так выглядит наше бессмертие?
"Растущее знание", где книга, по замыслу вошедшей в шорт-лист Елены Строкиной (Россия), олицетворяет лес.
Спорт
Финалист конкурса Лука Барьоле (Франция) сфотографировал 17-летнюю футболистку из Мавритании Мариетту. Еще совсем недавно это было немыслимо, ведь женская футбольная сборная в этой мусульманской стране была образована лишь в 2019 году.
Антон Доценко (Россия) хотел привлечь внимание к проблеме бигорексии (мышечной дисморфии) на примере российского бодибилдера Кирилла Терешина, который вколол себе в руки лишь ему известную субстанцию. Врачи боятся ее откачивать, опасаясь фатального исхода.
Портрет
Шанталь 30 лет, она живет в Демократический Республике Конго. Однажды, когда она собирала маниок, ее изнасиловали мужчины в военной форме. Их было 20 человек.
Финалист конкурса Денис Роув (Франция) снял ее в листьях маниоки для проекта "Невоспетые герои", посвященного проблеме насилия в отношении женщин во всем мире.
Развозчик живой рыбы в Ханое согласится попозировать для фотографа Джона Инока (Великобритания).
Дикая природа
Жуки-светлячки в ночном лесу. Снимок финалиста конкурса Масаширо Хироки (Япония) сделан с 121-секундной выдержкой.
Фотограф Пьер Анкет (Франция). На его снимке, сделанном в формате макросъемки, - яванский голубой жук-скакун крупным планом.
Ландшафт
Финалист конкурса из Германии Ронни Бехнерт провел больше трех часов у этих японских ритуальных ворот или торий,настолько зачарованным показалось ему это место. Жюри сочло, что фотографу прекрасно удалось передать уникальную атмосферу этого места.
"Оранжевый и серый" - такой увидел осень в пампасах Техаса фотограф Мауро Баттистелли (Италия).
Документальный кадр
Судьи оценивают куклы реборн, представленные на кукольную выставку в Валенсии - одно из самых крупных подобных шоу.
Эти гиперреалистичные пупсы, как правило - обычные фабричные куклы, переделанные художниками, наделяющими их индивидуальными чертами - родинками, волосами, складочками и так далее. Финалист Дидье Бизе (Франция) был впечатлен этим процессом.
От "Сделано в Китае" до "Сделано в Африке". Финалист Юцюн Чжан (КНР) хотел привлечь внимание к тому, что в последние годы производство из КНР переносится в Африку, создавая там новые рабочие места.
Как, например, в этом индустриальном парке, находящемся в 40 км от Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.
Открытие
"Материнство" финалистки конкурса из России Марии Кокуновой.
Мурат Язар (Турция) запечатлел эту курдскую пару накануне бракосочетания. Он назвал свой снимок "Короткая прогулка перед церемонией".
Творческий полет
Дрика - первая женщина, которую избрали в качестве представителя киломбу - укрепленных поселений-коммун беглых африканских рабов, завезенных в Бразилию в колониальные времена. Финалист конкурса Пабло Альбаренга (Уругвай).
Николлетта Cерасомма (Италия) назвала этот художественный снимок "Смерть дивы".
На снимке Джонатана Валланда (Великобритания) здание Centre Point, торчащее с 1960-х годов вставным зубом в начале улицы Тоттенхэм-корт-роуд в центре Лондона, просто не узнать. "Для меня минимализм - это способ достичь ясности", - говорит фотохудожник.
"Шесть соток" Марии Бурасовской (Россия). Уникальность таких домиков, по мнению фотохудожницы, в том, что они были построены в эпоху застоя и железного занавеса, когда жители СССР не были в курсе того, какие тенденции существуют в архитектуре частного жилья подобного типа, поэтому каждый руководствовался своими предпочтениями, опираясь на местные традиции.
"Сумерки" на набережной в Санкт-Петербурге Александра Татаренко. Масляная эмульсия, отпечатанная на картоне.
Все фотографии предоставлены Sony World Photography Awards