У пианистки Анджелы Хьюитт был уникальный рояль. Грузчики разбили его вдребезги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно такой концертный рояль Fazioli был у Анджелы Хьюитт

Всемирно известная пианистка-виртуоз Анджела Хьюитт внезапно лишилась своего любимого рояля, который случайно уронили грузчики.

Это произошло в конце января, сразу после того, как Хьюитт завершила запись в Берлине фортепианных вариаций Бетховена для своего следующего альбома.

"По окончании моей самой недавней сессии звукозаписи [нового] альбома (бетховенские вариации в Берлине), когда я была так довольна тем, что получилось, и чувствовала себя просто на седьмом небе, вдруг в студию (где мы с моим продюсером завершали работу) вошли грузчики и сказали, что уронили мой драгоценный концертный рояль Fazioli", - написала на этой неделе пианистка на своем аккаунте в "Фейсбуке", признавшись, что не могла сообщить об этом сразу, потому что находилась в шоке.

С 2003 года живущая в Лондоне Анджела Хьюитт записывала все свои выступления в Европе, играя именно на этом инструменте. Это был единственный в мире концертный рояль модели F278 Fazioli, оснащенный четырьмя ножными педалями.

Его стоимость превышала 190 тыс. долларов.

"Я обожала свой рояль. Он был моим лучшим другом, моим компаньоном. Мне нравилось его звучание, когда я записывала [свои диски], давая мне возможность сыграть так, как я хотела", - написала музыкант.

Image caption Хьюитт считается одной из лучших исполнительниц Баха

Хьюитт, наряду с джазовым пианистом Херби Хэнкоком, является одним из наиболее известных послов итальянского бренда Fazioli, выпускающего элитные пианино и рояли, которые производятся вручную. Всего фирма делает около 150 инструментов в год.

Основатель фирмы Паоло Фациоли лично проинспектировал упавший инструмент, постановив, что 590-килограммовый рояль невосстановим.

Для музыкантов в порядке вещей брать с собой на гастроли свой собственный инструмент, даже таких внушительных размеров, как концертный рояль, - из-за особого звучания каждого конкретного экземпляра и просто в силу привычки.

Теренс Льюис, совладелец лондонской компании Jaques Samuel Pianos, поставившей в прошлом пианистке ее любимый рояль, сравнил потерю такого инструмента с потерей руки.

"Каждое пианино отличается от другого, ты привыкаешь к ним, они меняются с возрастом, и вы проходите этот путь вместе. Для пианистки такого уровня фортепиано становится продолжением ее самой, и именно потому она его за собой повсюду таскала на запись", - приводит его слова британская газета Guardian.

Уникальное звучание четырехпедального рояля F278 Fazioli Анжелы Хьюитт теперь можно послушать только в записи.

Это отнюдь не первый подобный случай: в 2007 году концертный рояль стоимостью в 58 тыс. долларов упал с грузовика в английском графстве Девон. Его доставляли организаторам местного музыкального фестиваля Two Moors.