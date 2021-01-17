Настоящая игра престолов, сезон II, часть 3. Шотландия: почти великий Александр

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как выглядел Александр II, разумеется, никто не знает. Но, судя по сохранившимся записям, он был рыжим. Так что перед вами условный Александр, хотя, надо думать, одевался он несколько богаче

Александр II, король Шотландии, вполне мог бы стать "великим". Он был и остается единственным королем шотландцев, который сумел со своей армией дойти до Дувра. Он также был и остается единственным королем шотландцев, который упоминается в Великой хартии вольностей.

Да-да, у него там есть собственный параграф под номером 59. Кроме того, при нем Шотландия хоть и ненадолго, но обрела мир, покой и относительное процветание.

И все же "великим" он не стал, потому что, как это часто бывает в истории, вмешался его величество случай.

Здесь придется сделать небольшое отступление. Мы подошли к тому моменту в истории Шотландии, когда волей-неволей придется говорить и об истории Англии. Заранее прошу прощения, но стоит только поглубже влезть в историю отношений севера и юга Британских островов, как сам собой вылезает крайне неприятный для поборников шотландской жертвенности вывод: обе стороны стоили друг друга, и ангелов не было ни там, ни там. Да, англичане вели себя на территории Шотландии как завоеватели, но и местные правители истребляли свое собственное население, а при возможности и население английское, ничуть не меньше.

А теперь приступим.

Пейзаж перед битвой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Козел не случаен и не оскорбителен. Дело в том, что Александр родился в городе Хантингтон, который был королевской вотчиной, и на гербе которого изображен козел и виноградная лоза. Раcшифровыается это следующим образом: нечего жевать траву, когда есть виноград. Козел - натуральный, шотландский. не сомневайтесь

В начале XIII века Англия с Шотландией находились в очередном состоянии повышенной напряженности, которое вполне могло бы вылиться в очередную войну.

В тот раз, правда, дело обошлось мирным соглашением, по которому дочери шотландского короля были обещаны в жены сыновьям короля английского, а шотландского принца Александра отправили к английскому двору, чтобы он там пообтесался и заодно принес клятву верности королю Джону.

Это вовсе не означает, что вся Шотландия в ту пору находилась в вассальной зависимости от английской короны, хотя англичане и были не против это поменять. Речь шла о некоторых графствах на границе между двумя странами, которые теоретически оставались английскими, а практически управлялись шотландцами, но как бы с пониманием, что в этих конкретных районах они действуют с согласия и позволения соседнего короля.

С нашей точки зрения вся эта вассальная чехарда особого смысла не имеет, но для средневекового рыцаря вассальная клятва была делом важным, нарушив которую можно было реально потерять шанс попасть в рай.

Кстати, король Джон даже посвятил Александра в рыцари, так что в ту пору отношения между ними были вполне дружественными.

Яблоком раздора между двумя королевствами были три области на севере одной страны или на юге другой: Нортумберленд, Вестморланд и Камбрия.

Вообще-то, именно для того, чтобы получить эти области в безраздельное владение, отец Александра, король Уильям и отправил своих дочерей (с огромным приданым) к Джону. Но Джон выполнять обещания не торопился.

Враг нашего врага нам друг

Автор фото, Jaume Meneses Подпись к фото, Король Джон подписывает Великую хартию вольностей. Барельеф на здании Верховного суда Великобритании

Если бы Джон, которого многие историки считают самым плохим королем за всю английскую историю, обидел только шотландцев, это было бы для него еще не так плохо. Но он умудрился восстановить против себя почти всю английскую знать, которая, в конце концов, буквально приперла его к стенке (спереди короля были воинственные бароны, а сзади была Темза), и заставила его подписать документ, получивший название Магна карта, или Великая хартия вольностей.

Английские бароны совершенно не возражали против того, чтобы к ним присоединился и шотландский монарх - как говорится, чем больше, тем лучше. Претензии Александра и согласие баронов на их удовлетворение были озвучены в 59-й статье:

"Мы признаем, что права Александра, короля шотландцев, в том, что касается возвращения его сестер и других заложников, а также его свобод и прав, будут соблюдаться так же, как и права других баронов Англии, если только они не оговорены особо в соглашениях, которые были у нас с его отцом Уильямом, бывшим королем шотландцев. И права эти будут решаться равными ему при нашем дворе".

Подпись к фото, Имя Александра, короля шотландцев, в тексте Великой хартии вольностей. Его вполне можно разобрать

Включив короля шотландцев в документ, ограничивающий свободы короля Англии, английские бароны продемонстрировали две вещи: Александр является их ровней в том, что касается земель, которыми он владеет на, вроде бы, английской территории, и, что они вовсе не против королей вообще, и шотландский король их очень даже устраивает, а возражают они против конкретного короля, своего собственного.

Предварительная договоренность между английской знатью и шотландским монархом включала и еще какие-то положения, но нам о них ничего не известно. Потому что когда внук Джона, король Эдуард I, подчинил себе Шотландию, он вывез оттуда огромное количество документов, которые потом уничтожил. Так что историкам и по сей день остается только гадать.

Чьи каштаны, кто таскает и из какого огня?

Автор фото, Pasicles Подпись к фото, Замок Норем. Шотландцы его сжигали несколько раз, а англичане отбивали и восстанавливали. Однако сейчас остались однри руины

Король Джон, скрепя зубами, Великую хартию подписал, но не успели на ней высохнуть чернила, как он тут же объявил, что все это вздор, "просто глупость", и даже нажаловался папе Римскому, что, мол, обижают нехорошие подданные короля и его королевскую власть.

Папа принял сторону Джона, бароны с этим смириться не пожелали, и в Англии началась гражданская война. Александр, видимо, решил, что такую блестящую возможность упускать не следует, и... отправился отвоевывать часть английского королевства, которую считал своей законной собственностью. Оговорюсь еще раз: понять, что, кому и насколько законно принадлежало, совершенно нереально, потому что пограничные земли постоянно переходили из рук в руки.

Александр осадил замок Норем в том самом Нортумберленде, который считал своим. Джон вторгся в Шотландию и спалил парочку аббатств, а также многострадальный город Берик (из-за своего пограничного положения он часто оказывался первой жертвой в англо-шотландском противостоянии). Уходя, он спалил и его тоже.

Набег Джона Александр пересидел подальше от границы, а потом в качестве ответного шага отправился на английскую территорию, пожог и пограбил все, что можно вплоть до города Карлайл.

То, что населению этих областей приходилось несладко, это понятно. Но также несладко приходилось и местным землевладельцам, которые оказались в самом незавидном месте между молотом и наковальней. Хоть как-то сохранить жизнь и собственность можно было одним единственным способом: присягнуть на верность наиболее сильному господину.

В 2016 году такой силой был шотландский Александр. И английские бароны пограничья признали его своим сюзереном и даже принесли ему присягу в Мелроузском аббатстве.

Поход на юг

Автор фото, Chensiyuan Подпись к фото, Дуврский замок. Действительно "Ворота в Англию", и Александр со своим войском до него действительно дошел. Однако, толку от этого выдающегося достижения (кроме шуток) не было практически никакого

Итак, к этому моменту Александр был совершенно уверен, что раз английские бароны принесли присягу ему, то спорные территории теперь уж точно его собственность, и никто не может на них покуситься.

Тем временем английская знать полностью отчаялась избавиться от Джона своим силами и пригласила французского принца, будущего короля Людовика VIII, прийти и занять престол. Французский принц согласился и высадился в Англии. Александр решил, что судьба дает ему вторую прекрасную возможность раз и навсегда укрепить свои позиции на спорных территориях, отправился на помощь французам и дошел со своей армией до Дувра.

Но погодите рукоплескать отваге и храбрости короля шотландцев. В Англии шла гражданская война, знать самозабвенно уничтожала друг друга, и у нее просто не было дополнительных сил, чтобы как-то остановить шотландский поход. Плюс, по крайней мере, одна стороны в этом конфликте против присутствия Александра с его войском ничего не имела, потому как он для нее был не столько завоеватель, сколько товарищ по оружию, которого надо всячески привечать.

Вот и вышло, что не встречая практически никакого сопротивления, Александр пришел в Кент и соединился с французскими войсками. После этого они совместно осадили Дуврский замок, который в те времена считался воротами в Англию. Казалось бы, молодой король шотландцев (ему было всего 17 лет) достиг невероятных высот и наконец-то может с чистой совестью считать половину территории Британии своей законной собственностью. Но тут ему крупно не повезло: король Джон умер.

Колесо фортуны

Автор фото, Universidade Federal do Espírito Santo Подпись к фото, Колесо фортуны, очень популярная в Средневековье концепция. Александру действительно крупно не повезло. Мало того, что Джон умер, так даже и те английские бароны, которые признали его власть, вернулись под родную, английскую же королевскую длань

Король Джон умер, и повод для гражданской войны отпал сам собой. У Англии появился новый король, Генрих III. Возможно, что у мальчика не было бы ни малейшего шанса получить корону и трон, но его опекуном и лордом-протектором стал рыцарь незапятнанной репутации, который вызывал огромное уважение и у англичан, и у французов, Уильям Маршал.

Нужда и в Людовике, и в Александре отпала, и обоим пришлось возвращаться домой ни солоно хлебавши. Самое обидное для короля шотландцев заключалось в том, что те самые английские бароны пограничья, которые только год назад присягали ему на верность, после смерти Джона немедленно вернулись к родным пенатам и признали королем его малолетнего сына. У Александра, который, надо думать, к тому времени, просто рычал от злобы, шансов на присоединение к своей вотчине северных английских территорий не осталось совсем.

Ему даже пришлось вернуть захваченный им Карлайл и вновь принести вассальную присягу девятилетнему королю Англии. Откровенно говоря, деваться ему было некуда, потому что папа Иннокентий III по просьбе англичан отлучил шотландского короля и всю его вотчину от церкви. Это означало, что свадьбы не игрались, младенцы не крестились, и покойники отправлялись в землю без отпущения грехов. Александру пришлось подчиниться.

Можно, конечно, пожать плечами, и сказать: "Ну, ладно, бог с ней с Англией, в конце концов, свое шотландское королевство у него осталось". Но и это было не совсем так.

Домашние проблемы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Развилины Мелроузского аббатства, где английские бароны принесли присягу Александру. Принесли, а потом передумали

В ту пору шотландское королевство занимало существенно меньшую территорию, нежели сейчас. На севере земли, собственно подчинявшиеся королю, окружали полунезависимые владения гэльских лордов: Аргайл, Гэллоуэй, Росс, Кейтнесс и Сазерленд. Их правители вели себя довольно нагло: иногда подчиняясь шотландскому королю, а иногда - нет.

А на Гебридских островах Александру вообще делать было нечего, потому что там основательно устроились норвежцы.

Это многовластие в северных районах надо было как-то прекратить. Но первым делом следовало обезопасить тыл, то есть договориться с Англией. К счастью, у малолетнего Генриха III и его советников были свои собственные проблемы и они не слишком артачились. В результате в Йорке было подписано соглашение, по которому Александр получал в жены одну из дочерей покойного Джона, а Генрих обещал пристроить сестер шотландского короля.

Все три свадьбы состоялись, и Александр мог, наконец, заняться усмирением своего собственного непокорного севера.

Разделяй и властвуй. Принцип старый, но действенный.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Аргайл: красиво, немного дико и достаточно независимо, чтобы королю не очень подчиняться

Северные гэльские области были для Александра как тот самый больной зуб, который иногда просто ноет, иногда болит до крика, а иногда затихает настолько, что о его существовании можно забыть.

В год восшествия юного короля на престол произошло восстание в области Мори, которое устроили сильно ненавидевшие королевскую династию кланы МакУильям и МакХет. Для усиления своих притязаний и своей силы они также призвали на помощь одного ирландского короля (не самого главного). Это восстание было подавлено правителем провинции Росс, которого в качестве награды сделали рыцарем.

Следующим на очереди было подчинение Аргайла, к которому Александр приступил за год до свадьбы с английской принцессой Джоан. Действовал он на редкость разумно: награждал тех, кто признал его власть, землями тех, кто ей сопротивлялся.

Автор фото, Wilson44691 Подпись к фото, Кейтнесс. места не менее дикие, не менее красивые, и в XIII веке здешние жители были не менее независимыми, чем жители Аргайла

В 1222 году жители провинции Кейтнесс сожгли живьем одного из епископов короля. Это дало ему прекрасный предлог, чтобы заняться непокорными подданными. Графу (или ярлу, все они там были немного викингами) Кейтнесса Джону пришлось для сохранения головы поступиться частью своих земель и выплатить огромную компенсацию. Ну а все те, кто непосредственно сжигал епископа, были казнены. Более опосредованным участникам по приказу короля отрубили руки и ноги.

Из всех северных лордов самые большие неприятности Александру доставлял клан МакУильям, представители которого считали, что имеют большее право на престол, нежели король нынешний. МакУильямы прослеживали свое происхождение от короля Дункана II, который, кстати, тоже был убит.

К 1230 году в живых из этой семьи остался только один новорожденный младенец, девочка. Вот как описывает дальнейшие события автор средневековой Ларнекостской хроники: "Дочь МакУильяма, которая лишь недавно покинула утробу своей матери, была умерщвлена в Форфаре на виду у всей рыночной площади. После того, как о том заявил глашатай, ее голову размозжили о подножье рыночного креста, так что ее мозги разлетелись".

Ради бога, можем процитировать Пушкина: "Ужасный век, ужасные сердца", но нет ничего более глупого, нежели пытаться подходить к средневековым событиям с точки зрения современной морали. Да, Александр был жесток, но он сумел собрать Шотландию в единое целое более-менее в современных границах. Оправдывала ли его цель умерщвление младенца и отрубленные руки и ноги, решать не нам.

Фундамент будущих войн

Подпись к фото, Та самая девочка, которую убили на рыночной площади по приказу Александра, кадр из документального фильма Би-би-си

Уж не знаю, бог ли наказал шотландского короля за убийство новорожденной девочки, или просто ему крупно не повезло, но своих детей у него не было. Со дня его свадьбы с английской принцессой Джоан прошли годы, а потомство так и не появилось. Ближайшим наследником мужского пола был двоюродный брат короля Джон, граф Хантингтон, но и он умер бездетным.

Английские короли и раньше намекали всеми возможными способами, что имеют право на шотландский престол, и ситуация для шотландской монархии становилась все более безвыходной. В конце концов, было решено, что наследником короля будет Роберт Брюс, правитель Аннандейла, который действительно имел родственные связи с королевским семейством.

Кстати, вполне возможно, что это было совсем не так, и что Брюсы просто придумали, что Александр хотел отдать им корону, чтобы подтвердить законность своих притязаний на престол.

И тут королю улыбнулась "удача", потому что его бесплодная английская жена умерла. Умерла совершенно натуральным образом - и даже не в Шотландии, а во время визита к брату в Англию, так что предъявлять претензии Александру, что он сам потихоньку избавился от неудобной супруги, никто не мог.

Автор фото, Kim Traynor Подпись к фото, Памятный обелиск на том месте, где упал с лошади Александр III. Его смерть имела самые печальные последствия на ближайшее столетия истории Шотландии. Обелиск был воздвигнут в викторианские времена

Король, однако, не преминул воспользоваться случаем и быстро женился во второй раз на французской аристократке Мари де Куси. К огромному облегчению всей нации (кроме Брюсов, наверное) королева быстренько родила сына, который позднее взошел на престол, как Александр III.

Поскольку все мы крепки задним умом, то мы могли бы посоветовать Александру II на этом остановиться, поскольку практически вся Шотландия уже и так ему подчинялась. Но ему не давали покоя Гебридские острова, которые находились во власти Хокона IV, короля Норвегии.

Шотландец предпринял попытку острова у норвежцев попросту купить, но те отказались, и Александр отправился их лично отвоевывать. Путешествие это оказалось для него на редкость неудачным: на полпути он подхватил какую-то лихорадку и умер. Королю было 50 лет, а его наследнику - всего семь.

Через три года десятилетний король Шотландии Александр III женился на одиннадцатилетней дочери короля Англии, Маргарет. Казалось бы, между двумя близкими соседями теперь может настать мир, но история в очередной раз сделала все для того, чтобы они оставались врагами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эдуарда I недаром называли "Молотом шотландцев"

Трое детей Александра и Маргарет умерли один за другим, после чего скончалась и она сама, а король погиб в результате нелепого несчастного случая.

Последней законной претенденткой на Шотландский престол была внучка покойного, которую хотели побыстрее выдать замуж за сына английского короля, будущего Эдуарда I. И опять между двумя странами мог бы быть полноценный мир и покой, но и эта девочка тоже умерла.

Шотландия оказалась без короля и без его прямых наследников. Вот тут в дело вмешался тот, кого позднее прозвали "молотом шотландцев".

Об этом поговорим в следующий раз.