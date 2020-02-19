Гид по мусорной реформе: в чем ее суть и почему россияне протестуют

В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.

Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:

норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);



тарифа, утвержденного властями;



площади жилья или количества прописанных человек.

В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.

"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.

С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.

Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.

В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.

Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".

Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).

Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.

Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.

В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".

По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).

Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.

В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.

Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.