Гид по мусорной реформе: в чем ее суть и почему россияне протестуют
- 19 февраля 2020
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В 2019 году начал реализовываться национальный проект "Экология". Одной из целей этого нацпроекта стало создание в России комплексной системы обращения с отходами. Как раз с нацпроектом "Экология" и связан активный этап реализации мусорной реформы.
Создание подобной комплексной системы обращения с отходами пока идет достаточно тяжело. Чиновники, ответственные за реформу, постоянно меняются.
В регионах постоянно происходят протесты, так или иначе связанные с мусором. Жители недовольны созданием полигонов, строительством мусоросжигательных заводов и просто слишком высокой платой за вывоз отходов.
Русская служба Би-би-си разбиралась, что не так с реализацией мусорной реформы и что ее ждет дальше.
Сколько стоит вывоз мусора?
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Коротко
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Подробно
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Сколько стоит вывоз мусора?
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Коротко
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Подробно
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Кто зарабатывает на вывозе мусора?
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Коротко
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Подробно
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Кто зарабатывает на вывозе мусора?
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Коротко
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Подробно
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Что происходит с переработкой мусора?
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.
Коротко
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Подробно
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Видео
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Что происходит с переработкой мусора?
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.
Коротко
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Подробно
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Видео
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Почему реформа проходит с задержками?
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".
Коротко
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
Подробно
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Видео
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Почему реформа проходит с задержками?
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".
Коротко
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
Подробно
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Видео
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Против чего протестует население?
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.
Коротко
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Подробно
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Видео
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Против чего протестует население?
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.
Коротко
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Подробно
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Видео
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
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Сколько стоит вывоз мусора?
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Коротко
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Подробно
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Сколько стоит вывоз мусора?
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Коротко
В 2019 году, по данным Росстата, в среднем россиянин платил за вывоз мусора 1422 рубля в год. По данным Центрального банка, сразу после реформы тариф на вывоз мусора вырос на 51%. Регионы столкнулись с протестами и критикой. Население и бизнес жалуются, что им приходится платить слишком много.
Подробно
Одним из основных положений мусорной реформы стало изменение системы оплаты за вывоз мусора. Для этого в квитанциях ЖКУ в большинстве регионов появилась отдельная строчка. Сумма в этой строчке зависит от трех составляющих:
- норматива накопления отходов (столько отходов, по расчетам властей, приходится на одного человека или на один квадратный метр);
- тарифа, утвержденного властями;
- площади жилья или количества прописанных человек.
В Московской области, например, платеж рассчитывается в зависимости от площади жилья. Это стало одним из поводов для критики местных властей.
"Совершенно непонятно людям: почему одинокая пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, должна платить за вывоз мусора гораздо больше, чем, например, пять человек, прописанных и проживающих в одно- или двухкомнатной квартире", - говорил в феврале 2019 года депутат Московской облдумы Игорь Чистюхин.
С этим аргументом соглашались и власти. "Это справедливо, потому что мусорят не метры, а люди", - говорил в ноябре 2019 года замминистра природы Денис Храмов. Но решение по этому вопросу, наверное, должны принимать регионы, отмечал он.
Взимание платы в расчете на человека тоже сопряжено с трудностями: у операторов нет достоверной информации о жителях, а получить эти сведения порой нет возможности в связи с законом о защите персональных данных.
В результате чиновники в некоторых регионах получают тысячи жалоб от жителей, которым операторы начислили плату за лишних людей. А операторы жалуются, что им нужно тратить дополнительные деньги на создание систем для выставления счетов.
Вызывают вопросы и нормативы накопления отходов, которые также влияют на стоимость вывоза мусора. Причем недовольны как жители, так и бизнес.
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов в октябре 2019 года попросил генпрокуратуру проверить нормативы, писал "Коммерсант".
Показатели накопления отходов различаются более чем в 100 раз для одних и тех же категорий бизнеса в разных регионах, отмечается в презентации Института экономики роста имени Столыпина (Титов возглавляет наблюдательный совет института).
Например, норматив накопления мусора для продуктовых магазинов в Тамбовской области составляет около 6 кг на квадратный метр, тогда как в Иркутской области средний показатель по региону - 750 кг на квадратный метр.
Нормативы действительно отличаются от региона к региону в несколько раз, соглашаются в минприроды. Такая система платы "не до конца справедлива", говорится в ответе ведомства Би-би-си. В конце января 2020 года министерство подготовило законопроект об изменении механизма. Если поправки будут приняты, то плата за мусор будет рассчитываться в зависимости от фактически накопленного объема отходов.
В "Российском экологическом операторе" признали, что большая разница между регионами выглядит "странно". Вместе с этим в госкомпании считают, что действующий механизм нужно сохранить. "Страна большая, климатические условия разные, традиции разные, масштабы бизнеса разные", - настаивал замглавы РЭО по информационной политике Вячеслав Духин. РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Еще один спорный пункт - это сами тарифы. В октябре 2018 года Виталий Мутко, занимавший тогда должность вице-премьера, заявил, что в целом рост тарифов на вывоз мусора в некоторых регионах будет серьезным: "Страшно называть".
По данным ЦБ, в среднем по России тариф на вывоз мусора сразу после начала реформы вырос на 51%. При этом в субъектах тарифы увеличивались по-разному. Крупнейший рост ЦБ обнаружил в Орловской области - 180%. В 12 регионах тарифы выросли более чем в два раза (впоследствии в некоторых субъектах тарифы были снижены).
Рост тарифов связан с тем, что они доводятся до экономически обоснованных уровней, говорится в докладе ЦБ. Величина тарифа зависит от, например, стоимости транспортировки мусора.
В итоге после реформы россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд рублей в год, подсчитали в аудиторской компании Finexpertiza. Годовой платеж в среднем по стране на одного человека составит 1,2 тысячи рублей.
Эти данные подтверждаются подсчетами Росстата, который в 2019 году начал мониторинг цен на услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами". По итогам года стоимость вывоза мусора составила 1422 рублей с человека в год. Также в базе ведомства есть данные за 2004-2013 годы. Например, в 2013 году россияне платили 452 рубля с человека в год.
Кто зарабатывает на вывозе мусора?
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Коротко
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Подробно
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Кто зарабатывает на вывозе мусора?
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Коротко
Выручка крупных компаний на мусорном рынке составляет несколько миллиардов рублей в год. Лидером рынка в 2018 году стала компания "Хартия" Игоря Чайки. Однако вести бизнес в мусорной сфере не так легко. Население и компании часто уклоняются от оплаты вывоза мусора. А власти меняют регулирование и тарифы. В регионах операторы часто оказываются на грани банкротства.
Подробно
Лидеры мусорного рынка - это преимущественно компании, работающие в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Выручка этих компаний оценивается в миллиарды рублей в год. Это объяснимо, ведь на крупные города приходится больше всего отходов.
При этом городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и аннексированному вместе с Крымом Севастополю - разрешили отсрочить реформу на три года. Севастополь этим правом не воспользовался и присоединился к новой системе сразу.
В апреле 2019 года издание The Bell вместе с телеграм-каналом Trash Economy составили рейтинг крупнейших игроков рынка транспортировки и переработки мусора на основе данных о выручке компаний за 2017 год.
В топ-3 игроков мусорного рынка вошли "Вива-Транс" малоизвестного предпринимателя Андрея Половинкина, "Хартия" Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и "МКМ-Логистика", в число совладельцев которой ранее входили сыновья экс-главы ВЭБа Степан и Павел Дмитриевы, а также сын президента Сбербанка Олег Греф.
По итогам 2018 года, по оценке Би-би-си, рейтинг изменился:
- "Хартия" Игоря Чайки вышла на первое место с выручкой 3,64 млрд рублей;
- "Вива-Транс" опустилась на второе место с выручкой 3,53 млрд рублей;
- На третьем месте оказался Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежит Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга) с выручкой 2,57 млрд рублей.
За год проведения мусорной реформы стали понятны основные трудности, с которыми сталкивается бизнес на новом рынке. Обнаружилось, что 20-35% населения и 65-70% бизнеса не платят за вывоз мусора. Об этом рассказывал в начале ноября 2019 года Денис Буцаев, занимавший тогда должность главы "Российского экологического оператора". РЭО - госкомпания, созданная для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
При этом доля неплатежей физлиц сокращается, а с юрлицами ничего не меняется, отмечал он. В результате у региональных операторов появляются кассовые разрывы.
По состоянию на ноябрь 2019 года 30 из примерно 220 региональных операторов находились в неустойчивом финансовом состоянии, свидетельствуют данные Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).
По данным ассоциации, собираемость платежей в конце октября находилась на уровне 70%. Власти планируют довести собираемость платежей до 90%, говорил Буцаев. Но если она останется на нынешнем уровне, то недостающие деньги надо будет откуда-то брать: либо из бюджета, либо за счет повышения нагрузки на тех, кто платит.
В НАКДИ также отмечали, что операторам мешают непродуманные меры господдержки, которые порой скорее вредят, писала газета "Ведомости".
Кроме того, в ноябре власти решили уточнить правила расчета тарифа для операторов, также готовятся изменения в механизм взимания платы за вывоз мусора с населения. Бизнесу эти инициативы не понравились. В НАКДИ заявили, что они лишь осложняют работу операторов.
Эксперты и чиновники отмечали, что методику расчета предельного (максимального) тарифа для региональных операторов нужно дорабатывать.
"У региональных операторов велик соблазн завысить тариф. Нет понятной и прозрачной методики расчета, она очень усредненная и размытая", - говорил директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов (цитата по ТАСС).
Как бизнес может завысить тариф? По данным ФАС, некоторые компании предоставляют властям завышенные данные о своих потенциальных расходах. В результате тариф, от которого зависит плата населения за вывоз мусора, увеличивается.
В августе 2019 года ФАС сообщала, что обнаружила нарушения в 16 регионах. В некоторых регионах тарифы были снижены. Например, власти Свердловской области по предписанию ФАС снизили тариф двух операторов более чем на 30%.
Также ФАС обнаружила завышение транспортных расходов у омского оператора "Магнит", тариф впоследствии был снижен более чем на 30%. Вопрос о вывозе мусора в Омске прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Житель города пожаловался, что плата за вывоз ТКО выросла, а качество услуг не изменилось.
Что происходит с переработкой мусора?
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.
Коротко
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Подробно
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Видео
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Что происходит с переработкой мусора?
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.
Коротко
Мусорная реформа предполагает, что в России будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться. Доля населения, готового сортировать мусор, растет. А вот инфраструктура для переработки пока не готова: в России строят мусоросжигательные заводы, а компаниям невыгодно перерабатывать вторсырье. Доля переработки составляет всего 8-9%.
Подробно
Реформа обращения с отходами проводится в первую очередь для того, чтобы снизить объемы мусора, который вывозится на свалки, и увеличить долю переработки.
Доля россиян, которые не сортируют мусор, сократилась с 87% до 64% с 2015 по 2019 годы, говорится в исследовании центра НАФИ.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2019 года, бытовой мусор сортируют 27% россиян, еще 47% респондентов не сортируют, но хотели бы это делать, если бы была такая возможность.
Власти хотят повысить долю переработки, но меры, к которым они прибегают, зачастую вызывают удивление у населения и экспертов. Например, в конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.
По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.
Но это манипуляция, говорил Би-би-си глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов: "Это совершенно точно не возобновляемая энергия. Стоимость этого так называемого товара минимум в 7 раз выше, чем стоимость такой энергии, получаемой из традиционных источников, поэтому без дотаций такая энергия не может существовать в принципе".
"Гринпис" выступает против строительства мусоросжигающих заводов, считая, что такая стратегия не приведет к необходимому росту раздельного сбора отходов и будет вредить экологии.
Выгода такой стратегии для властей очевидна, отмечает "Гринпис": сожженный мусор можно будет считать переработанным. В результате повышаются шансы на выполнение амбициозной цели нацпроекта "Экология" - увеличить долю переработки до 36% к 2024 году. Сейчас перерабатывается 8-9% отходов.
Также в "Гринпис" опасаются, что поправки позволят финансировать строительство МСЗ из средств экологического сбора, который производители платят за утилизацию упаковки своей продукции по механизму расширенной ответственности производителя (РОП). Согласно РОП, производители и импортеры должны переработать часть упаковки своих товаров с помощью специализированной компании, либо заплатить государству экологический сбор.
Представитель минпромторга подтвердил "Ведомостям", что если на МСЗ будут сжигаться отходы от товаров, на которые распространяется РОП, то заводы смогут претендовать на компенсацию со стороны производителей или импортеров.
Всего в России надо построить 30 таких заводов и сжигать на них 15-20% всех отходов, заявил РБК 10 февраля глава "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. Компания сейчас строит пять МСЗ в Подмосковье и Казани за 200 млрд рублей.
Глава минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что задача закона - отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать. Но экологи опасаются, что сжигаться будут даже те отходы, которые подлежат переработке.
Опасения экологов могут быть оправданы: компаниям невыгодны раздельный сбор и продажа вторсырья, писал "Коммерсант" со ссылкой на неназванных представителей отрасли.
Сейчас заработок оператора зависит от валовой выручки, которую он получает от населения, говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша.
"От населения он вывозит смешанные отходы. То есть чем больше смешанных отходов, тем больше валовая выручка, тем больше прибыль. Чем меньше смешанных [тем меньше выручка]. Невыгодно сортировать. Сортировка до сих пор не является обязательным элементом системы по закону", - отмечает она.
Правительство не предусмотрело, что раздельный сбор должен развиваться в обязательном порядке, говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров: "Заработок оператора должен зависеть не от того, сколько он мусора вывез, а от того, например, сколько мусора не попало на полигон, а пошло на переработку".
Видео
Русская служба Би-би-си съездила в село Осиново, где компания, связанная с "Ростехом", планирует построить мусоросжигательный завод.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Почему реформа проходит с задержками?
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".
Коротко
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
Подробно
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Видео
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Почему реформа проходит с задержками?
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".
Коротко
Мусорная реформа в России проходит очень медленно, а большинство решений сопровождается критикой со стороны экологов и местных жителей. Эксперты объясняют, что это связано с несовершенством законодательства. Его разрабатывают разные ведомства, у каждого из которых собственные цели и интересы. Непосредственные кураторы реформы за год поменялись.
Подробно
По мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, реформа продвигается медленно в первую очередь из-за несовершенного законодательства. Также замедлила реформу текучка кадров.
Куратором реформы обращения с ТКО в начале 2019 года стала специально созданная для этого госкомпания "Российский экологический оператор". В феврале РЭО возглавил Денис Буцаев, занимавший до этого должность вице-премьера Московской области.
Буцаев ушел в отставку уже в ноябре 2019 года. Незадолго до этого в отставку ушел также куратор мусорной реформы в минприроды - заместитель министра Владимир Логинов.
Нового главу РЭО не могли назначить несколько месяцев. За эти месяцы сменилось правительство, а в отставку ушел вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший мусорную реформу на самом высоком уровне.
В правительстве куратором реформы стала вице-премьер Виктория Абрамченко. В конце января новым главой РЭО стал советник министра природных ресурсов и экологии Илья Гудков.
За неполный год руководство РЭО достигло немногого. "Не успели", - говорит руководитель по взаимодействию с органами власти ассоциации "Раздельный сбор" Анна Гаркуша. По ее мнению, Буцаев говорил "здравые вещи", но не смог что-то изменить, потому что для существенных изменений нужно опираться на правильные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.
Сам Буцаев в интервью РБК говорил, что изначально в бюджете даже не было предусмотрено денег на инвестиционную поддержку мусорной отрасли, которую в рамках своих обязанностей должен осуществлять РЭО.
Одной из главных задач, которые с самого начала были поставлены перед РЭО, стало формирование федеральной территориальной схемы обращения с отходами, в которой должны быть сведены данные из региональных территориальных схем. Буцаев говорил, что федеральная схема будет утверждена в первом квартале 2020 года.
При этом сроки появления федеральной территориальной схемы постоянно сдвигались.
"Терсхема - это такая "мусорная конституция", основной документ, в котором прописана общая информация о регионе, населении, об основных отраслях экономики и о том, какие образуются отходы, как организованы потоки отходов и какие мощности есть", - говорит эксперт "Гринпис" Дмитрий Нестеров.
По его словам, к региональным терсхемам есть вопросы. Например, зачастую не учитывается реальное количество образующихся отходов, потому что в России отсутствует эффективный учет объемов опасных отходов и ТКО.
Как отмечает Анна Гаркуша из "Раздельного сбора", нормативно-правовые акты, которые регулируют мусорную отрасль, разрабатывали три министерства: минпромторг, минстрой и минприроды. С таким большим количеством кураторов связано, например, решение приравнять мусоросжигание к переработке.
"Минприроды фактически с первых дней существования обновленного закона начал проталкивать мусоросжигание. Им внушили, что без мусоросжигания - никак. Министр - тоже человек, к нему приходят лоббисты и говорят - мы решим вашу проблему", - объясняет она.
В итоге появилась система, в которой регоператору принадлежат все отходы, и он должен отвечать за их обращение. Поскольку выручка регоператора зависит от объема вывезенных отходов, то раздельный сбор мусора для него невыгоден. Если мусор не сортируется, то остается два варианта: либо сжигать, либо везти на полигон.
МСЗ зачастую позиционируются властями как единственная альтернатива полигонам. Чтобы этого аргумента не было, нужно изменить законодательство и поэтапно запрещать использование тары и упаковки, которая не перерабатывается, считает Нестеров.
Законодательную базу необходимо улучшать, иначе новое руководство РЭО тоже не сможет ничего изменить, говорит Гаркуша.
"Конечно, можно понастроить мусоросжигательных заводов, все сжечь, производить энергию, которая, в принципе, не нужна, и говорить, что мы утилизируем, что мы выполнили показатели нацпроекта и мы молодцы. Если так считать - то да, будет цель достигнута. Но если говорить про правильные цели - то их невозможно в нынешней парадигме достичь без изменения законодательства".
Видео
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Против чего протестует население?
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.
Коротко
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Подробно
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Видео
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Против чего протестует население?
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.
Коротко
Частично протесты связаны с московским мусором, его попросту слишком много. Еще до мусорной реформы эта проблема привела к нескольким крупным протестам в Подмосковье, куда он свозился. Именно московский мусор стал причиной протестов в Шиесе в Архангельской области. Проблема до сих пор не решена.
Подробно
Акции протеста против свалок проходили еще до реформы. Самым известным стал протест жителей подмосковной Балашихи против свалки "Кучино". В середине июня 2017 года жители пожаловались на прямой линии Путину на гору мусора, которая возвышается рядом с их домами. Президент поручил закрыть свалку.
Полигон "Кучино" принимал до 600 тысяч тонн отходов в год. После его закрытия этот мусор повезли на другие свалки Подмосковья. После этого митинги жителей, недовольных увеличением нагрузки на полигоны рядом с их домами, прошли и в других городах области: Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других.
Самым резонансным стал протест жителей Волоколамска против полигона "Ядрово". В начале марта в городе с населением менее 20 тысяч на митинг неожиданно вышли пять тысяч человек.
В последующие месяцы жители города круглосуточно следили за тем, сколько мусора везут на "Ядрово", и регулярно устраивали демонстрации. Митингующие требовали отставки руководства города и всей области.
В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении оператора полигона уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", а в конце июля суд арестовал земли и другое имущество оператора "Ядрово" и передал их в ведение компании, принадлежащей властям области.
В январе 2020 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что "Ядрово" закроют до конца года. Всего из 39 подмосковных свалок на данный момент закрыто 28, уточнил он.
Но куда в таком случается девать московский мусор? У властей есть два ответа: везти в другие регионы и сжигать. Обе эти инициативы не нравятся жителям, рядом с домами которых будут строиться новые полигоны и мусоросжигающие заводы.
Изначально часть отходов из столицы решили свозить в Архангельскую область на полигон рядом с железнодорожной станцией Шиес. Местные жители организовали бессрочный массовый протест против строительства полигона, и строительство в итоге остановили.
В новой московской схеме обращения с отходами Шиес не упоминается. В документе говорится, что часть мусора будут свозить в Подмосковье, Калужскую и Владимирскую области. В Калужской области для этого построили новый полигон в районе деревни Михали. Жители пытались предотвратить появление полигона, но он был построен и официально начал работать
Часть отходов будут свозить на мусоросжигающие заводы, против строительства которых протестуют жители и экологи. На данный момент строятся пять таких предприятий: четыре в Подмосковье и один в Казани. Власти уверяют, что заводы не будут загрязнять окружающую среду, но протестующие им не верят.
Установлению доверия между властями и активистами не способствуют скандалы наподобие истории с сайтом полигона "Тимохово" в Подмосковье. На сайте в режиме реального времени транслировались данные датчиков, показывающих загрязнение воздуха в районе полигона.
ИТ-специалисты проанализировали код веб-страницы и выяснили, что вместо данных с датчиков там используется генератор случайных чисел. Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что датчики установлены не властями, а оператором полигона, и что датчики работали в тестовом режиме, поэтому говорить о неверных показаниях некорректно. После этого сайт с данными о загрязнении воздуха прекратил работу.
Акции протеста проходят в разных регионах. Например, в Тюмени после смены оператора пропали контейнеры для пластиковых бутылок. Жители устраивают пикеты, требуя вернуть им возможность раздельного сбора мусора. Вернуть раздельный сбор также требуют активисты во Владимирской области.
Участники бизнеса и эксперты неоднократно обращали внимание властей на то, что операторам невыгодно разделять мусор, так как их выручка зависит от того, сколько всего смешанных отходов они вывезли. Экологи предлагают изменить законодательство так, чтобы заработок оператора зависел от того, сколько мусора не попало на полигон.
Видео
Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.Видео недоступно. Пожалуйста, перейдите по ссылке.
Разработка - Ольга Космылина