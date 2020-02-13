Любовь сильнее страха? Почему распадаются браки политзаключенных

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman

За кадром каждого громкого политического процесса в России остаются партнеры подсудимых. Они посвящают свои жизни тем, кто оказывается в тюрьме, но в большинстве случаев пары рано или поздно расстаются. Русская служба Би-би-си разбирается, как и почему отношения не переживают тюрьму.

6 декабря 2019 года обвиняемый по "московскому делу" Егор Лесных выступал на слушаниях с последним словом. Прямо во время речи в суде он сделал предложение своей девушке Дарье Блиновой.

"После всего случившегося я многое переосмыслил. Увидел поддержку своей девушки, которая борется за меня до конца. Увидел поддержку многих неравнодушных граждан страны, которые пишут письма поддержки. Жаль, что их нельзя приложить в качестве характеристики", — сказал Лесных.

К этому моменту он встречался с Дарьей Блиновой больше трех лет: девушка переехала к нему в Москву из родного для молодых людей Волжского. В квартире вместе с ней и Егором жили еще два рыжих кота. Всё закончилось 14 октября 2019 года, когда утром к ним пришли с обыском и забрали мужчину в СИЗО. Егора Лесных обвинили в том, что на митинге 27 июля он, пытаясь отбить задержанного, ударил росгвардейца.

С тех пор Дарья все время посвящает поддержке Егора: стоит в одиночных пикетах с плакатом "Любовь сильнее страха", собирает документы, нужные для суда и для того, чтобы организовать свадьбу, придумала мерч на продажу - сумки и футболки, всё это в том числе нужно, чтобы отдать кредит за Егора.

7 декабря суд признал Егора Лесных виновным и приговорил к трем годам колонии.

Когда я спрашиваю, тяжело ли быть невестой политзаключенного, Дарья улыбается: "От нуля до ста это где-то тысяча. Я себя называю "личный менеджер Егора Сергеевича". Я сейчас даже своей жизнью не живу, я живу жизнью Егора исключительно. Ну, и еще котиков кормлю".

Дарья Блинова не единственная, кто через это проходит - или прошел.

Тюрьма разрушает браки, уверена основательница благотворительного проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова, и обычно это случается вскоре после ареста. "Чаще всего ты приходишь в тюрьму на передачу в первый и последний раз в жизни. Тут надо выбирать, ты спасаешь себя и детей - или мужчину. Тюрьма отнимает вообще все время: ты приходишь к семи утра в комнату передач (и проводишь там весь день), поездки на зону - это минимум четыре дня. Тюрьма - еще и очень дорого, мужика надо кормить полностью, плюс поездки и адвокаты. И женщина принимает решение этим не заниматься. У нее просто нет возможности: ей не с кем оставить детей, а если она весь день в тюрьме, то кто будет работать?"

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman

Но политзаключенные - другое дело, ведь семья политзека получает общественную поддержку, недоступную большинству: на адвоката собирают деньги, передачи отправляют организованно. Казалось бы, таким парам должно быть легче сохранить брак. На практике часто оказывается не так.

Фигурки на свадебный торт

Студентка-психолог Анна Карпова и левый активист Алексей Гаскаров планировали свадьбу на лето 2013 года. Делали ремонт в квартире, Аня заказала в интернет-магазине фигурки на свадебный торт.

С митинга на Болотной площади в Москве 6 мая 2012-го, в котором они оба принимали участие, а Алексей пострадал (полицейский разбил ему голову в кровь), прошло уже больше года.

Один из немногих публичных людей в левом движении, Гаскаров еще до Болотной успел провести в СИЗО пару месяцев - по делу о нападении антифашистов на администрацию Химок в 2010-м. По этому делу его оправдали, а в 2012 году он избрался в Координационный совет оппозиции. Невесту активиста смутно беспокоила его известность.

"По нарастающей шли процессы, и мне казалось очевидным, что грозовая туча приближается, - вспоминает Анна. - Я не думала, что будут арестовывать всех подряд, но как раз публичные люди в группе риска. А мы вообще-то свадьбу планируем!"

"Было много сигналов, которые говорили о том, как все может закончиться, - соглашается теперь Алексей. - Мы однажды ехали домой, в Жуковский, и стали эту тему обсуждать: как я себя веду, не сильно ли я рискую, не приведет ли это к посадке. Я говорил, что нет: я ничего такого не делаю, а "болотное дело" уже год назад было, вряд ли теперь за это посадят. Мы поссорились, в итоге Аня поехала к своим родителям, а я к своим".

На следующее утро в квартиру молодых людей пришли с обыском. Алексея арестовали, и впоследствии признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Он провел в заключении три с половиной года. Их с Аней свадьба состоялась уже в СИЗО.

"Он в тюрьме, с него пылинки надо сдувать"

Первая проблема, с которой столкнулись Анна и Алексей - невозможность нормально поговорить. "Как будто во ФСИН есть специальный чувак, который продумывает, как сделать так, чтобы всем было плохо, чтобы они расстались и обвинили в этом друг друга", - говорит Аня.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman Image caption Анна Карпова и Алексей Гаскаров в суде

Свидания в колонии разрешены раз в три месяца - и получить все положенные не всегда удается, потому что комнат для свиданий хронически не хватает. В СИЗО длительных свиданий вообще нет: увидеться с родными можно только через стекло и решетку, а разрешение на свидание выдает - или не выдает - следователь. Более того, если родственник проходит по делу свидетелем, то шансов получить свидание с подследственным у него практически нет. Письма читают цензоры, так что обсуждать интимные вопросы в них тоже непросто. Многие звонят близким по нелегальным телефонам, ночью, когда охрана не замечает - но трубки могут в любой момент найти и отобрать.

"Кроме рефлексии, Леше было больше нечем заняться, - вспоминает Аня. - Он мог пережить какие-то фантазии, обидеться, помириться - все в моё отсутствие".

Сам Гаскаров рассказывает о случае, когда он обещал сокамернику достать важную вещь, и попросил Аню принести ее с ближайшей передачей.

Приближался его день рождения, и Аня передала торт - такой большой, что посылка превысила лимит веса. Тогда она выкинула оттуда ту самую, обещанную сокамернику вещь, из-за чего супруги потом поссорились. "Есть нюансы, которые с воли не понятны: всем кажется, что ты просто сошел с ума и требуешь какой-то херни", - говорит Алексей сейчас.

У Татьяны, жены другого "болотника" Алексея Полиховича, те же впечатления. Татьяна и Алексей несколько лет - с юношества - были лучшими друзьями. Близкие отношения возникли у них буквально за несколько недель до ареста.

"Люди расходятся, потому что в обычной жизни есть возможность что-то обсудить и решить, а в тюрьме это отсутствует начисто, зато много пространства, чтобы себя накручивать, - говорит Таня. И признается, что усугубляла это недопонимание: - Ну, и я занималась излишним обереганием человека. О части проблем он не знал: он же в тюрьме, с него пылинки надо сдувать. У меня была установка, что ему там хуже, чем мне - что неправда. Вам может быть плохо по-разному, но глупо меряться, кому хуже".

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman Image caption Жена Алексея Полиховича Таня здоровается с фигурантами "болотного дела", заходящими в зал суда

Таня и Аня много времени провели в суде на одном и том же процессе. Их истории похожи: обе девушки выходили замуж в СИЗО, обе публично защищали мужей. И обе в конце концов с ними расстались.

"Ты оказываешься в яме"

До ареста жениха Анна Карпова училась на нейропатопсихолога. Весной 2013 года она бросила недописанным диплом о детях с аутизмом и ушла с последнего курса, чтобы вместе с адвокатами искать доказательства невиновности жениха (отсматривать сотни видео с Болотной площади), общаться с журналистами, носить передачи. Летом стало понятно, что нужны деньги и пора срочно искать какую-нибудь работу.

Аня устроилась журналисткой в "Сноб.ру". Она уверена, что взяли ее туда в основном из сострадания: "Я пришла без образования, без всего, и мне дали постажироваться. В мою сторону была какая-то симпатия, сочувствие людей отовсюду".

Сочувствие и поддержку, по её словам, она ощущала постоянно: "Все мои друзья, мои родители, люди, с которыми я познакомилась благодаря этому делу, всегда интересовались, как у меня дела, всегда советовали отдохнуть. Только два человека этого не делали, я и Леша".

"Человек, который на воле, сам себя сажает в тюрьму, - объясняет жена Алексея Полиховича Таня. - Тебе кажется, что ты не имеешь права радоваться - сидишь с постным лицом и ждёшь. И есть истории, когда мужчины из тюрьмы говорят: ты веселишься, а как же я".

"Он мог позвонить, а я вечером у друзей сижу, и на фоне слышно много голосов, мужских, женских, - вспоминает Аня. - И даже если это не претензии впрямую - мол, домой иди - ты же слышишь интонацию человека… Это отпечатывалось, и моё поведение менялось: я переставала участвовать в жизни, которая про мое благополучие. Он сидит, а я тут веселюсь - разве так можно". Сам Алексей сказал Би-би-си, что никогда не обижался на то, что жена развлекается - а наоборот, испытывал вину за то, что из-за него она делает это редко.

"Человек постоянно нуждается в связи с тобой - это его попытка не быть в тюрьме, - объясняет Таня. - Тебе звонят в час ночи, то есть ты работаешь на нормальной работе, но у тебя суперненормированный график жизни. И у тебя нет выходных от звонков. Обслуживание человека в тюрьме - это огромная работа. И если ты не восполняешь ресурс отдыхом и заботой о себе, распределением обязанностей - ты оказываешься в яме".

По ее словам, она забывала нормально есть и отдыхать, начала страдать от бессонницы: "Я себя считала человеком-функцией и довела до жесткого нервного истощения. Твоё тело такое: пошла **** [к чёрту], я больше не буду с тобой иметь дела".

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman Image caption "Человек, который на воле, сам себя сажает в тюрьму, - объясняет жена Алексея Полиховича Таня

Таня осознала, что силы у нее кончились, только когда она, "человек-функция", не смогла больше функционировать. Девушка пошла к психологу, но было поздно: с Алексеем они расстались летом 2015 года, на вторую годовщину свадьбы.

К тому времени он находился в заключении около трех лет, сидеть ему оставалось всего несколько месяцев. "Как и во всех отношениях, тут бывают кризисы. Мы расстались, потому что возник кризис, а я была такая выгоревшая ***** [полностью], что просто не выбралась", - так описывает разрыв Таня.

"Для меня тяжкий груз - быть грузом"

Ивана Асташина арестовали в Москве в 2010 году по делу запрещенной в России "Автономной боевой террористической организации": серию поджогов зданий ФСБ в Москве и области, а также торговых павильонов, где работали мигранты, обвинение и суд квалифицировали как терроризм. Ивану на момент ареста было 18 лет.

Уже из тюрьмы он написал подруге, с которой общался в интернете еще подростком, а потом потерял из виду. Так, по переписке, Настя и влюбилась в Ивана. В 2012 году Асташина приговорили к 13 годам колонии, а в 2013-м он сделал Насте предложение. Она стала ездить к нему на свидания в норильскую колонию.

Правозащитные организации не считают Асташина политзаключенным. Однако некоторые активисты считают его осужденным по политическим мотивам, а обвинение в терроризме - необоснованным. Националисту Асташину много лет помогает левый активист Владимир Акименков, собирая деньги для помощи ему. Так что Настя, как и жены политзаключенных, получала помощь на передачи и свидания. В 2016 году девушка закончила учебу и нашла свою первую работу - в ресторане. Она гордилась тем, что наконец будет обеспечивать свои и Ванины нужды самостоятельно.

"Все эти годы, с 2012-го по 2016-й, вся я была в деле АБТО, в Ване: толкала в массы эту историю, приезжала на свидания, встречала его подельников, которые освобождаются. Вся моя жизнь была - суды, адвокаты, Ваня. И тут появилось что-то еще", - вспоминает жена Асташина Анастасия Совилайнен.

Работа увлекла ее неожиданно сильно: "Вдруг стало не хватать времени, я перестала отвечать на Ванины звонки. Я в свой выходной не хотела вставать в 6 утра, чтобы с ним поговорить. У меня копилось раздражение, я не могла себя заставить сесть и написать письмо".

Тогда и начался разлад в отношениях. Перед Новым годом Настя не успела забронировать комнату для свиданий в колонии, и Иван заподозрил ее в том, что она сделала это нарочно - просто не хотела ехать. "У меня случилась истерика, потому что доказать я ничего не могу, это исключительно вопрос доверия - а его нет. Тогда во мне что-то сломалось окончательно", - вспоминает Настя.

На свидание она все-таки поехала, "потому что надо". После него Иван сам предложил Насте расстаться.

"На свидании я укрепился в своем мнении, что Настя устала от этих отношений и что муж, сидящий в норильском лагере, для нее тяжкий груз. А для меня тяжкий груз - быть грузом", - написал он Би-би-си в письме из колонии.

"Мой совет тем, кто заехал холостым - не женитесь, - продолжает Асташин. - Не мучайте себя и женщину, готовую выйти замуж за з/к. Это безумие. К тому же, это еще один рычаг давления на арестанта. Закроют в ИВС - не будет свидания, переведут в СУС - будет два свидания вместо трех. А когда у тебя нет жены, ты абсолютно свободен в своих действиях".

Правообладатель иллюстрации Anastasia Sovilynen Image caption Жена Ивана Асташина Анастасия Совилайнен

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Разошлись с женами или девушками осужденные по "болотному делу" Дмитрий Ишевский и Андрей Барабанов, отсидевший три с половиной года в колонии Олег Навальный. "Если вы понимаете, что ваши отношения не крепкие - лучше сразу отпустить человека, не мучить лишний раз", - советует Барабанов. Девушка оставила его спустя два года после задержания.

О семейных проблемах рассказывает и узник "болотного дела" Сергей Кривов: говорит, жена выгнала его из дома, когда он после отсидки решил продолжить заниматься активизмом и отправился наблюдателем на выборы. Впрочем, потом, по его словам, смилостивилась и приняла обратно.

Развелся и "болотник" Александр Марголин, и Надежда Толоконникова из Pussy Riot, которая провела в заключении два года после панк-молебна в храме Христа Спасителя. Впрочем, и Марголин, и муж Толоконниковой Петр Верзилов уверяют, что и в их расставании тюрьма роли не сыграла.

Распался брак первого осужденного по статье о неоднократных нарушениях правил митингов Ильдара Дадина. Оказавшись в колонии, Дадин жаловался на пытки, а на воле именно его жена, Анастасия Зотова, начала активную кампанию в его защиту. В итоге она добилась сначала перевода в другую колонию, а затем и отмены приговора. Через несколько месяцев после освобождения Дадин написал в "Фейсбуке", что жена ему изменила, и они расстались. Анастасия от комментариев Би-би-си отказалась.

После тюрьмы

Алексей Гаскаров вышел на свободу в октябре 2016 года. Наконец-то они с Аней начали жить как семья.

"Вы по факту уже другие люди, вам нужно заново познакомиться, - описывает это время Аня. - Мне 25, я из студентки превратилась в профессионала, нашла работу и реализовалась, у меня множество новых знакомых, которых Леша не знает. Я прожила здесь целую жизнь, в которой Леши как бы не было. А Леша заморозился в наших отношениях в 2013 году".

Аня успешно строила карьеру журналиста в Москве: сейчас она работает в видеопродакшене "Амурские волны", была соведущей в документальном шоу о табуированных в России проблемах, которое вышло на ТВ-3. А её муж не мог найти работу из-за судимости.

Алексей вспоминает, что когда они начали встречаться, Ане было всего шестнадцать, а ему на шесть лет больше: "У нас была общая жизнь, где, возможно, моя роль была более доминирующей. А из-за тюрьмы у нее появилась возможность по-другому на все посмотреть. До всего этого, возможно, у нее была роль моей подруги. А сейчас у нее абсолютно самостоятельная история, даже более значимая, чем моя: она реально стала сильнее, осознаннее, сейчас она работает на телевидении, ведет сложную программу. Я думаю, это причина, почему так все получилось".

Аня признает, что много лет позволяла Алексею "рулить отношениями". Но для нее картина сложнее: "До этого я всю жизнь строила вокруг тебя и твоей тюрьмы. Я и из института ушла, и на отдых не ездила, и пошла работать на случайную работу. Пусть это и оказалась лучшая работа в моей жизни, но в тот момент я же этого не знала! Скопилась критическая масса обид, которая очень сильно повлияла на наши возможности познакомиться заново".

Аня признается, что не знает ни одной пары, которая после тюрьмы осталась бы вместе: они с мужем продержались полтора года.

Журналистка Ольга Романова и ее муж Алексей Козлов - целых пять лет. Тем не менее Ольга уверена, что их отношения разрушились именно из-за тюремного опыта.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman Image caption Ольга Романова и Алексей Козлов после тюрьмы продержались вместе пять лет

Романова и Козлов были вместе 16 лет. Правда, они фактически расстались до его ареста, но когда Алексей попал в тюрьму, Ольга стала основным человеком, который его поддерживал. Фактически она была одной из первых жен заключенных, начавших активную публичную кампанию в поддержку мужа. После пяти лет такой деятельности Ольга создала "Русь Сидящую" - сейчас это одна из крупнейших организаций, помогающих заключенным и их семьям.

В 2019 году Романова написала в "Фейсбуке", что бывший муж ушел к ее лучшей подруге. "Я была уверена, что наш брак прочнее всего на свете, кто угодно может развестись, только не мы. Из-за того, что мы прошли совершенно невероятные испытания", - признается она теперь.

"Действительно очень важный момент - привычка жить порознь, - подтверждает Романова ощущения других жен заключенных. - Я полностью наладила свою отдельную жизнь, не нужно было спрашивать ничьего мнения, как лучше сделать. Я отдала за мужа огромные кредиты, решила очень много нерешаемых вопросов и чувствовала себя очень сильной. Как с такой жить?"

Ольга считает, что вышедший на свободу муж рядом с ней ощущал себя слабым: "У мужчин в тюрьме образуется комплекс. Они воспринимают жен и подруг как матерей: тех, кто защищает, кормит, успокаивает. Это такая твоя беременность. И он себя считает зародышем".

А выйдя из тюрьмы, мужчины начинают стесняться этой зависимости, испытывать вину за то, что женам пришлось заботиться о них, считает Романова: "По мере того как они изживают в себе тюрьму, они изживают и тебя. Ты - комплекс".

Бывший муж Ольги Алексей Козлов отрицает, что чувствовал что-то подобное: "Любой мужчина - я говорю про себя - в тюрьме испытывает психологические сложности, ведь он был кормильцем, был основным. Он понимает - и я говорил это Ольге - что ей тяжелее, чем мне. Понимает, что это все из-за него, а он позаботиться о семье не может. Когда человек освобождается, встаёт на ноги, возвращает возможность быть мужчиной, эта ситуация уходит".

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Козлов называет другую причину разрыва: когда самой Романовой из-за грозящего ей уголовного дела пришлось уехать из России, он вынужден был руководить "Русью Сидящей" и ради этого оставить свой бизнес. "Это то, что мне было не близко как основное занятие - это очень сильно повлияло на наши отношения. С моей, прежде всего, стороны", - говорит он теперь.

"Ты начинаешь обрастать собой"

"В профиле "Инстаграма" люди пишут, кто они. У меня все эти годы было написано "жена Вани Асташина", - вспоминает Анастасия Совилайнен. - А после [расставания] начинаешь превращаться в Настю, которая менеджер ресторана, которая любит путешествовать, которая ходит в спортзал, которая взяла собачку из приюта. Ты начинаешь обрастать собой, ты видишь, что вокруг происходит много всего интересного, а не только суды и Норильск". Когда Асташин расстался с Настей, она переехала в Санкт-Петербург, где давно мечтала жить: "Я стала развивать карьеру, пересмотрела все свои взгляды на брак, забилась татуировками: я себя начала ставить на первое место".

Тане было сложнее адаптироваться к жизни свободной женщины после расставания с Алексеем Полиховичем.

"У меня была установка, что я не справилась, я плохой человек и я не заслуживаю быть счастливой больше никогда, - вспоминает она. - У других отношений, которые были после Леши, не было шансов быть нормальными. Я думала: со мной плохо поступили - ну так я другого и не заслуживаю".

Таня ненавидит клише "жена декабриста": "Героика - отстой. Ты живой человек, а тебя превращают в миф, и у тебя нет возможности обычные человеческие чувства испытывать: ты либо в боевой стойке, либо умираешь в соплях".

В том числе из-за романтизации "жен декабристов" Таня не могла простить себя: "Кажется, что это не просто отношения, а ОТНОШЕНИЯ, и, если не вывозишь, ударяешься в самобичевание". После расставания с Алексеем Таня пошла к терапевту, ей выписали антидепрессанты. Теперь она называет себя "амбассадором психотерапии" и всем советует не стесняться искать психологической помощи.

Еще один элемент терапии Таня придумала сама - когда сходила в Театр.док на спектакль "Подельники" о "болотном деле". В конце спектакля на экран выводят письмо женщины, которая не выдержала и бросила мужа в тюрьме - оно составлено из писем девушки Андрея Барабанова. Тане такая репрезентация не понравилась: "Это такой Франкенштейн, мы обезличенное месиво из функций, которых ждет от нас общество".

Тогда она решила сделать свой спектакль и полноценно рассказать в нем о том, что происходит с теми, кто ждет близких из тюрьмы. Театр.док идею поддержал. "Я списалась с другими девушками, - рассказывает Таня. - Мы несколько раз встречались, но не столько работали над спектаклем, сколько это была терапевтическая группа. Это очень классная штука для нас - почувствовать своё не-одиночество в этом, принятие каких-то вещей. И неважно, получится ли спектакль, эффект уже есть".

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Группе бывших жен очень благодарна Анастасия Совилайнен: "Оказывается, что не ты плохая. Не твоя вина, что у тебя не хватило сил и ты не смогла героически дождаться, не получилась суперкрасивая история. И не его вина".

"У меня был просто катарсис, - вспоминает эти встречи Анна Карпова. - Я разрешила себе почувствовать те чувства, с которыми спорила и себе говорила: "Блин, Ань, хватит ныть. Уже столько лет прошло, почему у тебя до сих пор слезы на глазах, когда ты о длительных свиданиях вспоминаешь?" И тут оказалось, что так у всех девочек. Это магическое переживание: узнать, что это не ты тупенькая и кривая, а твои переживания естественны".

Сейчас Настя почти не общается с Иваном Асташиным, но продолжает им восхищаться: "За эти два года были какие-то приключения, романы - но ничего, похожего на чувства. Ваня, видимо, задал очень высокую планку. Когда узнаешь, что существуют такие люди, потом на всех смотришь как на говно".

Аня с Алексеем Гаскаровым расстались мирно и говорят друг о друге уважительно. "Леша для меня очень близкий человек, которого невозможно из жизни вычеркнуть, - говорит Аня. - Мы пока общаемся не чаще, чем когда он сидел: наверное, потому что пока не нашли язык".

Таня преодолела чувство вины и начала отношения, в которых она не страдает. "У меня есть отношения. У Леши есть отношения. Я люблю Лешу очень сильно, он моя семья", - просто говорит она.

Ольга Романова тоже в новых в отношениях. "Первое, что мне сказал мой бойфренд: "Ты мне не мать", - говорит она. - Я такая: опа! Я не ожидала, что оно во мне так сидит".

Просто посидеть и поплакать

"Инстаграм" Дарьи Блиновой называется "Даша-почти-Лесных". "Когда я пришла делать свою первую передачу, первое мое впечатление - типичная девушка зека, с передачей, потасканная - ужасное слово, но это прям оно. Свадебное платье откуда-то из нулевых. Это для меня, видимо, был травмирующий момент, и я такая: "Никогда!" Я надену платье, только когда будет нормальная церемония".

Платье для "нормальной церемонии" Дарья нашла, в своем "Инстаграме" она опубликовала фото из примерочной.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman Image caption В зале суда во время приговора Егору Лесных

Егор сидит в тюрьме с 14 октября, и сложности с коммуникацией Даша уже чувствует. Молодые люди могут поругаться даже в письмах. "Он один раз мне написал: что ты мне лимонов не принесла, я же тебе десять раз писал. А я десять раз ответила, что у меня лимит закончился, а в магазине [при СИЗО], где можно после лимита покупать, нет лимонов. У меня эти лимоны вот здесь уже! - рассказывает Даша, но тут же смягчается. - Но при этом я и его понимаю".

"Сейчас я немножко начала понимать психологию: ему так или иначе нужно выплескивать на кого-то эмоции. А выплескивать их там - это самого себя подставлять. Пусть он их лучше сливает на меня, а я буду просто это спускать на тормозах".

Даша признается, что никогда не умела просить и только сейчас учится принимать помощь. А помощь ей нужна - в том числе денежная, потому что передачи стоят дорого, а работать Даша не успевает. Помогать вызываются многие - и московские активисты, и друзья Егора. Панк-тусовка из родного для обоих ребят Волжского собирает деньги для передач. И все-таки Даша чувствует, что с друзьями у нее "очень плохо": "Егор - это все: и любимый человек, и друг, и отцовские какие-то качества - он меня оберегал. И вдруг ты всего этого лишаешься, остаешься одна. Мне бы хотелось, чтобы был человек, с которым можно было бы просто посидеть и поплакать, обиду высказать: на Егора, на поддержку, на государство, на жизнь…"

"Терпелки-то у меня хватит, - спокойно говорит Даша. - Но я реалист. Любовь до гроба - это красиво, но этими сложностями можно все задавить, убить".

Поэтому Дарья Блинова так и не купила то самое, полюбившееся ей свадебное платье.

"Я уже не та, которая была до 5 часов утра 14 октября, и он уже не тот, - говорит она. - Я не думаю, что мы с ним расстанемся, пока он там. Почему-то я больше боюсь того, что будет, когда он выйдет".

Фото Евгения Фельдмана