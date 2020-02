Любовь сильнее страха? Почему распадаются браки политзаключенных

View this post on Instagram

У меня всё всегда получалось. Сейчас не получилось. Я очень старалась, но не смогла. Прости. ⠀ Меня тошнит от излишнего пафоса и лицемерия. Я не хочу напускных речей о свободе, любви, победе. ⠀ Для меня Егор это лучший друг, самый близкий и любимый человек. Он научил меня любить и не просто любить, а любить себя. Он много чему меня научил. ⠀ Пару лет назад, в аварии, я сломала 2 ребра. Боль была совершенно невыносимой. Я не могла спать, двигаться, дышала через раз. Это была самая жуткая боль, которую я испытывала. Так мне казалось. А сейчас, ощущение, что у меня сломаны все рёбра разом. Меня разрывает от несправедливости, от понимания, что Егор проведёт длительное время в условиях, которые, совершенно, не заслужил. Мне отвратительно, что кто-то из-за своих страхов, амбиций, подписанного рапорта на отпуск, отправил Егора на 3 года в колонию. ⠀ Я не хочу перечислять все характеристики Егора. Вы сами всё знаете. Если таких, как он, считать опасными для общества, то это общество больно. ⠀ Я, правда, не понимаю, как всё это переварить, как продолжать существовать в этой системе, как оградить Егора, как справиться со всеми его делами. Я не знаю, как перестать чувствовать себя тем 15-ти летним подростком, который ненавидит себя, который в очередной раз провалил какой-то важный жизненный тест. ⠀ Я очень жалею, что не подошла к аквариуму и не просунула руку в клетку, чтобы, хотя бы, на секунду дотронуться до него.