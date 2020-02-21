"Готовьтесь к борьбе". Как герои фильма Дудя про ВИЧ выступили в Думе

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В Госдуме 21 февраля прошел круглый стол по вопросам профилактики и лечения ВИЧ в России. Его организовали после того, как фильм о борьбе с ВИЧ и СПИДом выпустил журналист Юрий Дудь. За полторы недели выпуск успели посмотреть не только в Думе, но и в Кремле и Счетной палате. В пятницу на круглый стол пришли герои фильма, которые предложили свои идеи по борьбе с распространением вируса.

Фильм "ВИЧ в России" Юрия Дудя был опубликован на YouTube 11 февраля. За это время его посмотрели более 14,7 млн человек. Не остался фильм и без внимания чиновников, которые активно комментировали выпуск в последние недели.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал фильм "заслуживающим внимания". "Я лично смотрел. Хороший фильм", - сказал Песков. Программу похвалил и замминистра здравоохранения Олег Салагай: " Фильм важен - он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются".

Выпуск о ВИЧ комментировал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Дудь снял "нужный фильм об эпидемии ВИЧ". Кудрин также сообщил, что его ведомство проведет анализ эффективности мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным. Позже его представитель уточнил, что проверки планировались заранее.

После выхода фильма в поисковиках многократного выросло число запросов, связанных с вирусом, а в аптеках и мобильных центрах заметили рост спроса на тесты на ВИЧ-инфекцию.

"Есть такой прекрасный фильм"

Программой заинтересовались и в Думе - самое большое внимание фильму уделил депутат от "Справедливой России" Федот Тумусов. Тумусов - зампред думского комитета по здоровью, но, по его словам, заняться темой ВИЧ он решил именно после фильма Дудя.

"Оказалось, что в комитете занимались этим вопросом, но не так, как хотелось бы", - сказал Тумусов Би-би-си. В итоге он даже назначил коллективный просмотр фильма на 14 февраля. По его словам, некоторые депутаты на него в итоге пришли. "Смысл был не в том, чтобы все сели в зал и посмотрели фильм - это можно сделать на YouTube. Цель была в том, чтобы проинформировать коллег о проблеме и рассказать, что есть такой прекрасный фильм".

В своем "Фейсбуке" Тумусов сообщил, что "стоило ему позвать коллег-депутатов на просмотр фильма", как "Единая Россия", "много лет игнорирующая" тему ВИЧ, поставила ее первой темой в повестке заседания комитета по охране здоровья. Сам же Тумусов решил не ограничиваться обсуждением на комитете, а организовать круглый стол по ВИЧ.

На заседание пригласили самого Дудя, однако в пятницу в Думу он не пришел. Зато на встрече выступили герои его фильма - в том числе руководитель центра по борьбе и профилактики ВИЧ, академик РАН Вадим Покровский и директор центра "СПИД, статистика, здоровье" Денис Годлевский.

"Если бы все было прекрасно, не стоило бы тут собираться"

Правительство на круглом столе представляла помощник министра здравоохранения Ляля Габбасова. В самом начале встрече она сообщила собравшимся, что в России в последние годы наблюдается снижение темпов заражения ВИЧ.

"Снижение идет на фоне ежегодного увеличения обследования населения. Это говорит о том, что мы контролируем ситуацию", - заверила она участников.

С Габбасовой не согласился академик Покровский, который в фильме Дудя говорил о негативной тенденции в области борьбы с ВИЧ.

"Много интересных материалов минздрав представил. Например, о том, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции на территории России за последние три года стабилизировалась. Думаю, это все поддерживают, никто не засомневался", - с иронией зачитал Покровский материалы, которые минздрав подготовил для участников круглого стола.

"Я лично считаю, что это совсем не так, - продолжил Покровский. - Только за эти три года - 300 тысяч новых случаев, 80 тысяч человек умерли. Если бы мы все согласились с позицией минздрава, то не стоило бы здесь собираться - ну раз "все прекрасно, все нормально, все будет очень хорошо".

По словам Покровского, хоть на препараты для антиретровирусной терапии ВИЧ и выделяется 29 млрд рублей, на деле на эти средства закупают "те препараты, которые устарели, дают много побочных эффектов.

На профилактику же по всей России тратят 180 миллионов рублей, заметил Покровский под смешки участников: "Если региону украсть эти средства, можно купить автомобиль среднего класса. Будем просить Госдуму десятикратно, а может и стократно увеличить расходы на профилактику".

Что происходит с ВИЧ в России

По данным Роспотребнадзора, на конец 2019 года в России проживало около 1,1 млн человек с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция.

По данным ВОЗ, в 2018 году на Россию пришелся 61% всех новых случаев заражения ВИЧ в Европе.

В некоторых крупных городах - Тольятти, Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре - число инфицированных превышает 1,5% от всего населения.

По данным Росстата, за 2019 год в России умерли 33 577 ВИЧ-инфицированных. Ведущая причина летальных исходов среди таких пациентов - туберкулез.

Несмотря на спор Покровского с минздравом, в целом заседание получилось скорее встречей единомышленников. Годлевский рассказал Би-би-си, что еще до начала встречи ее участники - в основном представители НКО и фондов по борьбе с ВИЧ - договорились распределить темы выступлений. В итоге выступавшие коснулись практически всех аспектов борьбы с ВИЧ.

Сам Годлевский просил депутатов проработать меры для снижения стоимости препаратов для лечения ВИЧ, а также расширить программы тестирования в российских регионах.

Кирилл Барский, руководитель программ благотворительного фонда "ШАГИ", предложил пересмотреть норму о депортации из России мигрантов с положительным ВИЧ-статусом. По действующему закону, граждан, у которых выявлен ВИЧ-статус, депортируют из страны.

"17 тысяч рублей в год минздрав тратит на обеспечение человека лекарствами при ВИЧ. Либо 50 тысяч рублей - в частных клиниках. Сколько стоит нахождение гражданина в центре временного пребывания, чтобы его депортировать? Порядка 50 тысяч рублей в месяц. А люди там содержатся годами, как в системе ФСИН. Не проще было бы позволить человеку лечиться самостоятельно и дать ему возможность быть полноценной частью общества?" - объяснил Барский.

Игорь Пчелин, глава "ШАГОВ", рассказал представителю минздрава, что у ВИЧ-инфицированных пациентов возникают трудности при переезде из одного региона в другой. Местные центры по борьбе со СПИДом не хотят обеспечивать лекарствами людей, живущих по временной прописке, хотя закон такую возможность предусматривает. "Число отказов доходит до 20%. Это потерянные пациенты", - возмущался Пчелин.

"Мы переговорим с коллегами", - обещала ему Габбасова.

Наталья Сидоренко, председатель ассоциации "Е.В.А" (занимается вопросами помощи женщинам с ВИЧ, гепатитами и другими заболеваниями), просила депутатов декриминализировать 122 статью уголовного кодекса. По ней за заражение другого человека ВИЧ можно получить реальный срок - до восьми лет, если заразивший знал о том, что у него есть инфекция.

Коллега Сидоренко по ассоциации Анна Ситникова призналась собравшимся, что сама больна ВИЧ - эмоциональной реакции у зала эти слова не вызвали. Выступление Ситниковой было посвящено запрету на усыновление детей людьми, которые, как и она сама, имеют положительный статус:

"Я живу с ВИЧ с 2006 года, я живу нормальной жизнью, у меня нет инвалидности. У меня взрослый ВИЧ-отрицательный сын. Но если бы мы с мужем захотели принять в семью малыша, мы бы не смогли этого сделать. Хотя все знают, что ВИЧ не передается бытовым путем и не влияет на продолжительность жизни. Я не вижу ничего, что являлось бы барьером для усыновления ВИЧ-положительными семьями".

"Спасибо, краткость - сестра таланта", - похвалил ее выступление депутат Тумусов.

"Вокруг нас много людей, которые не понимают"

Планируется, что по итогам круглого стола в правительство и Госдуму направят рекомендации по борьбе с ВИЧ. В проекте резолюции указано, что у кабинета министров попросят обеспечить дополнительное финансирование программ профилактики ВИЧ-инфекции в группах риска и выделить больше средств на закупку лекарств.

Думу попросят уточнить положения закона "О защите детей от информации, причиняющей вред" и добавить туда упоминание о программах, которые информируют "об использовании презервативов в качестве средств защиты от ВИЧ-инфекции, с согласия родителей".

Министерству образования и науки порекомендуют "включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания", а минздраву - "проводить мероприятия, направленные на снижение уровня стигмы и предрассудков, касающихся сексуальной ориентации среди врачей, сотрудников СПИД-центров и общества в целом".

По словам Годлевского, "проект резолюции - хороший", но "надо следить за тем, как его будут дорабатывать": "Если он останется таким, же как сейчас, это хорошо, но это только первый шаг из множества тех, что нужно сделать".

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В самом конце круглого стола академик Покровский отметил, что "хотел бы подготовить собравшихся": "Мы, в основном, единомышленники, но вокруг нас очень много людей, которые этого не понимают и придерживаются гораздо более консервативных взглядов. Готовьтесь к борьбе".

С этим согласен и Годлевский: "Действительно, есть консервативная часть общества, которая очень активно продвигает свои поправки. По словам эксперта, он "опасался", что подобные взгляды будут высказывать и на заседании в Думе, но эти страхи в итоге не оправдались.

"Я точно ожидал и того, что на программу Дудя отреагируют чиновники. Хотя многие процессы начались и до фильма, и некоторые использовали фильм как повод показать, что, мол, "мы тоже молодцы", - сказал Годлевский Би-би-си. - Этот фильм - большой шаг с точки просвещения общего населения и молодежи. Юрию поклон, он большой молодец".