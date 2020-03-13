Image caption Наиболее сильно от венерических заболеваний страдает молодежь в возрасте до 25 лет

Две крупнейшие организации Британии, занимающиеся сексуальным здоровьем нации, бьют тревогу. По данным фонда Terrence Higgins Trust и Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, за последние десять лет число диагнозов гонореи в Британии выросло на 249%, а сифилиса - на 165%.

Новый диагноз ставится в Британии каждые 70 секунд, говорится в их докладе, и хотя почти половина приходится на пациентов возрастом до 25 лет, всё чаще заражаются также пенсионеры и пожилые люди.

Эксперты говорят, что причины такого резкого роста не уникальны, и схожие проблемы наблюдаются в разных странах, в том числе в России.

"Очевидно, что уже очень долго сексуальному здоровью уделяют недостаточно внимания, - говорит председатель фонда Terrence Higgins Trust Джонатан Макшейн. - Оно не является приоритетом".

С 2014 года, как говорят эксперты фонда, британское правительство сократило финансирование профилактики и борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем, на четверть.

Виноват Tinder?

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По мнению специалиста по сексуальному здоровью Марка Лоутона, все дело в меняющемся социальном поведении и сексуальных пристрастиях.

Одна из причин, как ни странно, - рост популярности мобильных сервисов знакомств, таких как Tinder. "Эти приложения ведут к поведению повышенного сексуального риска. Среди подростков рискованное поведение проявляется в растущей популярности анального секса", - говорит доктор Марк Лоутон.

Вице-президент Международного общества по инфекционным заболеваниям доктор Питер Гринхаус также связывает рост заболеваемости с популярностью мобильных приложений для знакомств, которые "ускоряют поиск новых сексуальных партнеров почти в любой стране мира".

"В последний раз подобный серьезный скачок венерических заболеваний произошел в Британии в 1960-х годах, когда появились противозачаточные таблетки", - рассказывает доктор Гринхаус.

Такая ситуация, по словам Питера Гринхауса, не уникальна для Британии, что-то подобное происходит практически во всех странах, включая Россию. "Джинн выскочил из бутылки, - говорит врач. - Пока у вас есть надежно работающие мобильные телефоны, следует ожидать роста инфекций, передаваемых половым путем".

"Настаивайте на своем!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images LemonTreeImages Image caption Британские врачи рекомендуют обсуждать использование презервативов до секса

"Помните, что самое главное - беречь себя и заботиться о своем здоровье, - говорил лондонский врач Александр Джордж в программе Би-би-си Newsbeat. - Если вы не были в диспансере в последние несколько месяцев, или у вас появился новый сексуальный партнер, сходите и проверьтесь".

Проведенное исследование подтверждает: британцы стесняются проверяться на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Многие также стесняются обсуждать эту тему с новыми сексуальными партнерами.

Доктор Марк Лоутон также утверждает, что, по его наблюдениям, как гетеросексуальные, так и гомосексуальные пары последние годы меньше пользуются презервативами.

"Когда дело доходит до разговора с новым сексуальном партнером об использовании презерватива, помните, что безопасность - превыше всего, - говорил доктор Александр Джордж слушателям программы Newsbeat. - В этом разговоре держите себя непринужденно. Некоторым кажется, что это большой и серьезный разговор, но не придавайте ему слишком большого значения. Просто твердо настаивайте на своем".

Пенсионеры в опасности

Правообладатель иллюстрации Getty Images/UniversalImagesGroup Image caption Пожилые забывают, что им нужно предохраняться от инфекций

Хотя большинство инфекций, передаваемых половым путем, традиционно выявляется у молодых людей, в последние годы взрослые и даже пожилые люди оказались в отдельной группе риска.

Недавнее исследование программы Би-би-си Inside Out West установило, что число инфицированных венерическими заболеваниями пенсионеров в Британии выросло на 41% за четыре года с 2014 по 2018 год.

Среди наиболее распространённых венерических заболеваний у британских пенсионеров - сифилис, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес и генитальные бородавки (вирус папилломы).

У 59-летнего Эшли из Бристоля диагностировали ВИЧ.

"Люди за 50, которые живут в браке или разведены, думают, что им не грозят заболевания, передаваемые половым путем. Но они ошибаются, - говорит Эшли, просивший не называть его фамилию. - Пожилые ищут новых сексуальных партнеров. Они думают, что уже никто в таком возрасте не может забеременеть, поэтому им не нужно пользоваться презервативами. Они думают, что венерические инфекции бывают только у молодежи".

Особенно он не доволен плохой диагностикой в Британии. О том, что у него ВИЧ, Эшли узнал спустя примерно два года после заражения. До этого врачи не могли разобраться, что с ним происходит.

Сейчас, по оценкам экспертов, шестерым из десяти британцев старше 50 лет диагноз ВИЧ ставится слишком поздно. Просто потому, что часто врачи, точно так же как и пациенты, не думают об этом как о возможном диагнозе. А это означает, что к моменту начала лечения иммунная система пациента оказывается уже сильно подорвана.

У России есть преимущество

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"В Соединенном Королевстве сейчас наблюдается рост случаев заражения гонореей и особенно сифилисом. В этом плане Британия напоминает Россию и бывший Советский Союз в 1991-1996 годах", - говорит доктор Питер Гринхаус.

В обеих странах люди часто обращаются по таким вопросам в частные клиники. А это осложняет сбор достоверной статистики роста инфекций.

Однако в одной области, как отмечает Питер Гринхаус, статистика в России надежная.

"Регулярные тщательные проверки здоровья беременных хорошо отражают истинную эпидемиологическую картину среди женщин, - полагает профессор. - В России в течение беременности женщин проверяют на сифилис три раза, это дает правдивую статистику, и в этом отношении качество наблюдения за здоровьем беременных в России намного лучше, чем во многих других европейских странах".

О том, что в последние пару десятилетий России удалось стабилизировать ситуацию с распространением, например, сифилиса и гонореи, говорит и Кристофер Герри из Оксфордского университета.

"Впрочем, число зараженных ИППП в России всё равно во много раз больше, чем в странах Западной Европы, - говорит Герри, ссылаясь на базу данных ВОЗ. - Сексуальное образование в России финансируется, мягко говоря, по минимуму. А если оно и проводится, то фокусируется на консервативных ценностях: супружеской верности и сексе в гетеросексуальном браке, а не на использовании презервативов. Использование презервативов в России ассоциируются с неверностью в браке, а не с разумным предохранением от инфекций".

Впрочем, все эксперты сходятся во мнении, что во всех странах существует связь между ростом венерических заболеваний и социальным неравенством, а также другими социальными проблемами.

"С социальной точки зрения в Британии один из самых высоких в Западной Европе уровней бедности и неравенства доходов", - говорит профессор Гринхаус.