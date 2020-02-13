75 лет бомбардировке Дрездена. Почему этот город был уничтожен в 1945 году?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дрезден после бомбежки с высоты птичьего полета

"Этот огненный смерч ошеломляет... Безумный страх охватывает меня, и я начинаю повторять про себя одну простую фразу: "Я не хочу заживо сгореть". Не знаю, через сколько людей я перешагнул. Я знаю только одно: я не должен сгореть".

13 февраля 1945 британская авиация нанесла удар по Дрездену. За несколько дней британцы вместе со своими американскими союзниками сбросили на город 4000 тонн авиабомб.

В разбушевавшемся огне погибло 25 тыс. человек, сгоревших или задохнувшихся от нехватки кислорода в этом опустошенном городе.

Дрезден не был единичным случаем. Союзники сбрасывали бомбы на Кельн, Гамбург и Берлин, убивая десятки тысяч человек и сжигая до тла значительные районы. Бомбежкам были подвергнуты и японские города - Токио, Хиросима и Нагасаки.

Однако именно эта бомбардировка стала наиболее противоречивым актом союзников во время Второй мировой войны. Звучали вопросы по поводу военной значимости Дрездена. Даже премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выражал сомнения в необходимости бомбежки сразу после воздушной атаки.

"Мне кажется, что настал момент, когда вопрос бомбардировки немецких городов просто ради устрашения, хотя и под другими предлогами, должен быть пересмотрен, - писал он в докладной записке. - Уничтожение Дрездена остается серьезным доводом против бомбежек союзников".

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Дрезден - столица Саксонии. До войны этот город называли Флоренцией на Эльбе и шкатулкой с драгоценностями - за местный климат и архитектуру.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цветной снимок Дрездена был сделан в 1900 году, на нем видны здания, уничтоженные при бомбардировке

К февралю 1945 года Дрезден находился всего в 250 км от Восточного фронта, где нацистская Германия все еще удерживала оборону от наступавших советских войск. Шли последние месяцы войны.

Дрезден тогда был крупным промышленным и транспортным узлом. Множество располагавшихся здесь фабрик и заводов производили боеприпасы, части для самолетов и прочее снаряжение для гитлеровских войск.

Войска, танки и артиллерия проходили через Дрезден - как по земле, так и по железной дороге. Сотни тысяч немецких беженцев, спасавшихся от боевых действий, также оказались в этом городе.

На тот момент, как заявляло командование британских Королевских военно-воздушных сил, Дрезден оставался самым крупным городом Германии, который еще не был подвергнут бомбардировкам.

Командование ВВС союзников решило, что авиаудар по Дрездену может помочь союзнической Красной армии, так как он остановит передвижение нацистских войск и помешает эвакуации немцев с востока.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самолеты сбрасывали как фугасные, так и зажигательные бомбы

За пять лет войны налеты на немецкие города бомбардировщиков британских ВВС участились и стали мощнее. Самолеты сбрасывали как фугасные, так и зажигательные бомбы: первые взрывали здания, вторые приводили к пожарам, причиняя дальнейшее разрушение.

Прежние авианалеты полностью сровняли с землей некоторые города Германии. В 1943 году сотни британских бомбардировщиков приняли участие в бомбежке Гамбурга, известной как "Операция Гоморра".

Из-за засушливой жаркой погоды это налет вызвал огненную бурю такой силы, что город был практически полностью уничтожен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большая часть Дрездена была разрушена в ходе бомбардировки союзников

Авиаудар по Дрездену начался 13 февраля. Около 800 бомбардировщиков во главе с авиацией наведения, которая сбросила сигнальные ракеты, обозначив место для нанесения удара в районе спортивного стадиона "Острагеге", достигли Дрездена в эту ночь.

Всего за 25 минут британские самолеты сбросили более 1800 тонн бомб.

Как это было принято в годы Второй мировой, американская авиация последовала за британской в дневное время.

Более 520 самолетов военно-воздушных сил США в течение двух дней участвовало в этих авианалетах. Их целью были железнодорожные сортировочные станции, но по сути они наносили удары и по значительной части центра города.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Дрездене от огня и угарного дыма погибли десятки тысяч жителей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Были разрушены многие исторические здания

Мирные жители города были охвачены ужасом. Многие, услышав звуки сирен, укрылись в убежищах.

Однако первый удар лишил город электричества, и люди стали выходить на поверхность как раз перед началом второй волны бомбежки.

Многие, спасая от огня, падали замертво от нехватки кислорода. Очевидица тех событий Маргарет Фрейер так описала спасавшуюся женщину с ребенком: "Она бежит, падает, и ее ребенок, описав дугу, летит прямо в огонь... Женщина остается лежать на земле, совершенно неподвижно".

Американский писатель Курт Воннегут был тогда военнопленным, он выжил при бомбежке Дрездена.

"Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть", - написал он в своей книге "Бойня номер пять".

Он сравнивает разбомбленный Дрезден с лунным ландшафтом: "Дрезден был похож на Луну - одни минералы. Камни раскалились. Вокруг была смерть".

В общей сложности в ходе этой операции британцы потеряли шесть бомбардировщиков, из них три - в результате того, что в них случайно попали бомбы, сброшенные своими же. Американцы потеряли один самолет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дрезден лежал в руинах еще несколько лет. Фото 1946 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На то, чтобы разобрать завалы, ушли годы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие районы Дрездена в годы ГДР не восстанавливались. Дрезденский замок в 1969 году

Нацистская Германия незамедлительно воспользовалась этой бомбардировкой, чтобы нанести пропагандистский удар по союзникам. Министерство пропаганды заявило, что в Дрездене не было никакой военной промышленности, что это всего лишь центр культуры.

И несмотря на то, что городские власти сообщали о 25 тыс. погибших (с этой цифрой соглашаются и современные историки), нацисты утверждали, что в Дрездене погибло 200 тыс. мирных граждан.

В Британии Дрезден был известен как туристическая достопримечательность, поэтому многие члены парламента и общественные деятели усомнились в том, стоило ли наносить этот авиаудар.

В опубликованном в то время агентством Ассошиэйтед пресс материале говорилось, что союзники провели мощные бомбардировки с целью посеять ужас.

Однако американские и британские военные стратеги настаивали, что эта операция была необходима, так же, как и бомбардировки других немецких городов, поскольку они разрушали промышленную инфраструктуру, транспортную систему и дома, где жили рабочие, трудившиеся на военных объектах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Церковь Богородицы, или Фрауэнкирхе, прослужив десятки лет военным мемориалом, была восстановлена на пожертвования, собранные в Великобритании и США, фото 2004 г.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дрезден вырос из обломков, но в нем по-прежнему видны следы той самой бомбардировки, фото 2015 г.

В опубликованном в 1953 году американском отчете об этом историческом эпизоде говорится, что в ходе бомбардировки было уничтожено или серьезно разрушено 23% промышленных зданий города и по меньшей мере 50% жилого фонда.

Тем не менее, говорилось в отчете, Дрезден был "оправданной военной мишенью", и этот авиаудар ничем не отличался от "принятой политики проведения бомбардировок".

Споры по поводу воздушных операций союзников и конкретно бомбардировки Дрездена ведутся до сих пор. Историки задаются вопросом: действительно ли они помешали нацистам в их наступлении или же просто причинили гибель мирных граждан, особенно бессмысленную ближе к концу войны?

В данном случае - в отличие от десантных операций, таких как высадка в Нормандии - труднее понять, насколько это помогло союзникам победить в войне.

Некоторые утверждают, что это явный моральный просчет союзников, если не военное преступление. Однако другие говорят, что подобные бомбардировки были необходимой частью войны на уничтожение нацистской Германии.

Этот фрагмент истории взяли на вооружение различные конспирологи, крайние правые и экстремисты, среди которых и те, кто отрицает холокост. Они приводят данные погибших в их нацистской трактовке и отмечают бомбардировку Дрездена как трагическую дату.

Прошло 75 лет, но это событие по-прежнему вызывает много эмоций и споров.

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