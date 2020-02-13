Государство потратит 2,5 трлн рублей на покупку акций Сбербанка. Это может повлиять на рубль

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Правительство купит у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка. На это пойдут средства Фонда национального благосостояния. В результате у ЦБ появятся около 40 млрд долларов, которые он постепенно продаст на рынке. Подобные продажи могут привести к укреплению рубля.

Правительство собирается выкупить у центробанка акции Сбербанка двумя траншами 1,2 трлн рублей, сообщил в этот четверг министр финансов Антон Силуанов. По его словам, первый транш в 1,2 трлн рублей будет произведен уже весной 2020 года, а второй в этом году или в следующем году. Поскольку ФНБ накапливает резервы в валюте, то и выплаты будут валютными.

На выкуп 50% + одна акция Сбербанка правительство потратит валюты стоимостью 2,5 трлн рублей. Это чуть ниже текущей рыночной стоимости акций банка, которую различные аналитики оценивали в 2,9 трлн рублей.

Правительство в этот четверг одобрило эту сделку. Министерство финансов и Банк России объявили ее 11 февраля.

Общая схема покупки акций Сбербанка правительством выглядит так:

Правительство выкупит акции за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Их можно будет тратить после того, как объем ликвидных средств в фонде превысит 7% ВВП. По оценке минфина, в 2020 году "избыток" средств в ФНБ составит 1,8 трлн рублей.

Сделка может быть закрыта в этом году, объяснял Силуанов в четверг журналистам. Но это будет зависеть от цен на нефть, так как ФНБ пополняется при цене на нефть выше 42,4 доллара за баррель - в фонд идут доходы, получаемые при высокой цене на нефть. Силуанов объяснил, что правительство сможет выкупить контрольный пакет Сбербанка, если цены на нефть в этом году будут выше 52 долларов.

ЦБ по закону обязан передавать прибыль от этой операции обратно в бюджет. Поэтому значительную часть денег, полученных от правительства, ЦБ вернет обратно.

Правительство также будет получать дивиденды от акций Сбербанка.

В результате сделки у правительства появятся средства, которые, как сообщил минфин, будут потрачены на дополнительные социальные расходы, которые были объявлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Минфин оценивал, что дополнительная поддержка семей с детьми и увеличение материнского капитала обойдутся бюджету в 3,8 трлн рублей.

Как сделка повлияет на рубль?

Какого-то существенного влияния на сам курс рубля в центробанке не ждут, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг. Эффект от сделки на инфляцию или денежно-кредитную политику она также оценила как небольшой.

Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка и президент ACI Russia Сергей Романчук в колонке для Forbes называет эту покупку "первым серьезным изменением в подходе ЦБ и минфина к операциям на валютном рынке" после перехода на бюджетное правило. По его мнению, ЦБ получит больше возможностей влиять на курс рубля без специальных интервенций, а курс рубля станет стабильнее.

Романчук говорит о реформе, которая была реализована в 2017 году: тогда ЦБ начал ежедневно покупать валюту на несколько миллиардов рублей в день для минфина. Эти покупки осуществлялись в рамках бюджетного правила, а купленная валюта шла как раз в ФНБ. Объемы покупки валюты минфин устанавливал в зависимости от цен на нефть: чем выше цена, тем больше ЦБ купит валюты для минфина.

Спустя полгода после этого минэкономразвития заявило, что курс рубля отвязался от динамики цен на нефть. В течение многих лет рубль следовал за нефтью и обваливался каждый раз, когда она дешевела. Сейчас он куда меньше реагирует на динамику нефтяных цен.

Сделка по покупке Сбербанка у ЦБ фактически будет осуществляться через этот же механизм бюджетного правила. ЦБ получит от ФНБ около 40-45 млрд долларов и потом купит рубли на рынке на эту сумму, чтобы вернуть их обратно минфину. Это должно привести к тому, что рубль укрепится, так как рублей на рынке станет меньше, а валюты больше.

Чтобы смягчить эффект, ЦБ готовится повторить опыт 2018 года. Тогда ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила из-за обвала рубля и финансовых рынков на фоне обсуждения новых санкций со стороны США. Покупки были возобновлены лишь в январе 2019 года. Все это время ЦБ обменивал валюту для минфина, но не покупал ее на рынке, чтобы не способствовать ослаблению рубля. "Отложенные" покупки ЦБ собирается восполнять еще три года.

Покупку рублей для оплаты сделки по Сбербанку ЦБ растянет на период от 3-х до 7 лет. При этом у него будет право приостанавливать операции в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. Фактически ЦБ получает возможность проводить крупные покупки рублей и продажу валюты, что и даст регулятору больше возможностей влиять на курс.

Что будет с рублем в ближайшие месяцы?

Доллар сейчас торгуется на уровне 63,57 рубля. За последние несколько дней доллар к рублю потерял всего несколько копеек.

Романчук объясняет, что объем в 40 млрд долларов примерно равен объему отложенных покупок в 2018 году. "Грубые оценки показывают, что в случае, если будет выбран период в 3 года, то изменение среднего курса за этот период может быть порядка 3%, т.е. около 2 рублей. В случае срока в 7 лет - менее одного рубля", - пишет аналитик в своей колонке.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, считают, что влияние на валютный рынок от сделки будет слабым, причем именно потому, что ЦБ растянул сделку во времени.

"В целом объемы большие, особенно если они всю эту сумму будут конвертировать, но с учетом срока эффект будет небольшой", - считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

"Думаю, на курс рубля сделка повлияет мало, потому что будет сильно размазана во времени. Профессиональные трейдеры и банкиры, конечно, могут долго и со вкусом обсуждать, сдвинется ли курс в среднесрочной перспективе на полпроцента или полтора процента. Это один из факторов, но не самый большой", - полагает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Согласно долгосрочному прогнозу минэкономразвития, в этом году доллар будет стоить 65,7 рубля, а к 2024 году подорожает до 67,4 рубля.

Аналитики "Сбербанк КИБ" прогнозировали, что среднегодовой курс доллара составит 64 рубля. В банке "Нордеа" считают, что курс доллара в первой половине 2020 года будет составлять в среднем 65 рублей.

Альфа-банк отмечал, что во второй половине года может усилиться геополитическая напряженность в связи с выборами президента в США, и в случае неблагоприятного сценария курс доллара может вырасти до 70 рублей.