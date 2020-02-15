Не все больные одинаково заразны. У коронавируса есть суперраспространители

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Росту почти каждой крупной эпидемии способствуют так называемые суперраспространители, то есть инфицированные люди, которые заражают необычно большое количество окружающих.

Понятно, что они не делают это преднамеренно, но вносят заметный вклад в расширение эпидемии.

Не стал исключением и нынешний случай вспышки вирусной болезни Covid-19, очагом которой стал китайский город Ухань.

Британец Стив Уолш, посетивший Сингапур, как считается, заразил пятерых британцев, пятерых французов и, вероятно, одного жителя испанского острова Мальорка.

Кто такие суперраспространители?

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Это достаточно расплывчатый термин, у него нет четкого научного определения. По сути, он означает, что человек заражает больше людей, чем обычно.

В среднем, по статистике, носитель инфекции заражает коронавирусом двух-трех человек.

Но это средний показатель. Бывают случаи, что инфицированные не передают инфекцию никому, либо наоборот - заражают гораздо больше людей.

Сколько людей способен заразить суперраспространитель?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В большинстве случаев люди заразились вирусом Эбола от небольшой группы заболевших

Если кратко, то очень многих. И это серьезно влияет на динамику роста эпидемии.

В 2015 году во время эпидемии, вызванной коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (Mers), один больной заразил 82 человека.

А во время эпидемии эболы в Африке источником большинства случаев заражения (61%) стала небольшая группа заболевших (3%).

"После одних лишь похорон в июне 2014 года инфекцию подхватили более 100 человек, которые затем начали заражать других людей", - отмечает доктор Натали Макдермотт из Кингз-колледжа Лондона.

Почему люди становятся суперраспространителями?

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Некоторые контактируют с большим количеством людей - например, в силу их работы или условий проживания. Поэтому они активно распространяют инфекцию, иногда даже не подозревая об этом, поскольку поначалу у них не проявляются симптомы.

"Обычно это бывает свойственно детям, поэтому в качестве меры предосторожности бывает разумно закрывать школы на карантин", - считает доктор Джон Эдмундс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

"В распространении ВИЧ большую роль сыграли секс-работники", - рассказал профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

Есть так называемые суперраспылители, то есть те, кто вырабатывает и выделяет вирус в необычайно больших количествах, так что у контактирующих с ними людей больше шансов заболеть.

Во время эпидемии атипичной пневмонии (Sars) огромная масса людей заразилась в больницах. Причина в том, что пациенты, находившиеся в наиболее тяжелом состоянии, были и наиболее заразными, а в больницах с такими больными контактировало большое количество медиков.

Как они влияют на распространение эпидемии?

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"В самом начале вспышки они могут существенно повлиять на ее рост, когда вирус пытается охватить максимальное количество людей", - объясняет Джон Эдмундс.

Источником новых инфекций, включая коронавирусы, являются животные.

Когда заражается первый человек, он может переболеть, не заразив больше никого или заразив небольшое количество людей, но это не превращается в эпидемию.

Но если заражается суперраспространитель, то вспышка сразу же получает сильный импульс. То же самое происходит, когда инфекция попадает в страны, где ее до этого не было.

"Если несколько суперраспространителей оказываются близко друг от друга, подавить вспышку будет крайне непросто", - говорит Макдермотт.

Как остановить эпидемию, если вирус разносят суперраспространители?

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Суперраспространение коронавирусов не является чем-то необычным и не требует каких-то радикальных мер, сильно отличающихся от стандартной практики борьбы с заболеваниями.

В настоящее время мы полностью зависим от того, как быстро удастся выявить заразившихся и тех, с кем они контактировали.

"Поэтому это требует особого внимания - нельзя допускать ошибок, нельзя не выявлять суперраспространителей", - говорит профессор Вулхаус.

Есть ли в этом вина суперраспространителей?

Image caption Мэри Мэллон обвинили в массовом распространении брюшного тифа

Исторически сложилась тенденция к демонизации суперраспространителей болезней.

Повариха-ирландка Мэри Мэллон (1869-1938), прозванная "Тифозной Мэри", непреднамеренно заразила многих людей в США брюшным тифом. Она продолжала работать, когда у нее не было симптомов болезни. В итоге она десятки лет провела в изгнании или карантине.

На самом деле вины заболевшего в этом нет. "Необходимо очень осторожно подбирать слова, - говорит Натали Макдермотт. - Они не сделали ничего предосудительного. Они заразились, и их вины в этом нет. Вероятно, они напуганы, и им требуется забота и внимание".