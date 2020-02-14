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Разрыв с любимым человеком будет легче пережить, если "отредактировать" воспоминания с помощью специальной терапии, утверждает канадский исследователь Ален Брюне.

В течение 15 лет он изучал посттравматическое стрессовое расстройство у ветеранов боевых действий, у пострадавших в терактах и жертв преступлений.

Значительная часть его исследования была посвящена развитию восстановительной терапии, которая призвана помочь человеку избавиться от эмоциональной боли, связанной с тяжелыми воспоминаниями.

В основу своего исследования он взял самый обычный фармацевтический препарат - пропранолол. Это бета-адреноблокатор, который уже долгое время используется для лечения некоторых недугов, например, гипертонии и мигрени. Но нынешние исследования показывают, что он может применяться шире.

Метод восстановления подразумевает прием пропранолола примерно за час до сеанса терапии, во время которого пациенту предлагается подробно описать свою травму на листе бумаги, а затем прочитать это вслух.

"Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то воспоминанию, узнавая что-то новое, с этого воспоминания снимается блокировка. Затем вы можете обновить его, и воспоминание будет сохранено вновь", - рассказал канадский психолог в интервью Би-би-си.

Благодаря процессу восстановления появляется возможность воздействовать на особенно эмоциональные части этого воспоминания.

"Мы используем на практике понимание того, как формируются воспоминания, как их разблокировать, обновлять и сохранять вновь. По сути, мы используем эти знания, полученные из нейробиологии, для лечения пациентов", - говорит Брюне.

Его научные изыскания часто сравнивают с научно-фантастическим фильмом "Вечное сияние чистого разума", где у расставшейся пары стирают воспоминания друг о друге, хотя Брюне отмечает, что после восстановительной терапии воспоминания не исчезают, они лишь перестают причинять боль.

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Кейт Уинслет и Джим Керри сыграли влюбленных, которые стерли память о своих отношениях (но все равно начали их заново)

Воспоминания - их нейтральные, фактические элементы - сохраняются в гиппокампе, а связанные с ними эмоции - в миндалевидном теле.

"Представьте, что вы снимаете фильм по старинке, то есть когда изображение и звук записаны на двух отдельных каналах", - сказал он.

Когда человек возвращается к травмирующим воспоминаниям, у него включаются оба канала. Пропранолол помогает воздействовать на один канал - эмоциональный аспект памяти, - затормаживая их восстановление и подавляя боль.

Если восстановить воспоминание под воздействием лекарства, оно затем будет "сохранено" мозгом в новой, менее эмоциональной версии.

Согласно исследованиям Брюне, около 70% пациентов почувствовали себя лучше уже после нескольких восстановительных сеансов.

При изучении метода он сотрудничал с другими исследователями посттравматического стрессового расстройства, включая эксперта Гарвардского университета Роджера Питмана.

Недавно он запустил программу психотерапевтической помощи во Франции, после терактов в Париже и Ницце, и подготовил около 200 врачей, которые лечили жертв, очевидцев и спасателей. Помощь в рамках программы получили больше 400 человек.

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После успешных результатов в лечении посттравматических расстройств Брюне решил расширить сферу применения своего метода.

В 2015 году вместе со своей бывшей студенткой Мишель Лонерган он обратился к решению проблемы "разбитого сердца" и страдания от предательства.

"Если посмотреть на древнегреческие трагедии - о чем они? В сущности они все - о предательстве, - говорит он. - Это один из основных элементов человеческой жизни".

Односторонний разрыв романтических отношений приносит крайне острую боль, замечает Брюне, и эмоциональная реакция при этом аналогична той, что наблюдается у пострадавших в теракте или войне.

Для исследования были отобраны пациенты, не просто прошедшие через "любовную неудачу": это были люди, ставшие жертвой супружеской неверности, а также внезапно брошенные партнером, в любви которого были уверены.

У них не было сил справиться самим. "Это были люди, которые не могли просто "перевернуть страницу" и "жить дальше", - говорит Брюне.

"Эти советы они слышали постоянно, и это никак не помогало. Но [друзья] хотя бы правильно указывали на проблему".

Image caption Ален Брюне считает, что фобии и зависимость можно будет лечить аналогичным методом

Пациенты как будто застряли в своем "дне сурка" - но если персонаж Билла Мюррея в кинокомедии 1993 года проживал раз за разом один и тот же день 2 февраля, то подопечные доктора Брюне постоянно воспроизводили в памяти момент предательства, что превратилось в навязчивое расстройство.

Брюне и Лонерган обнаружили, что жертвы краха любовных отношений, как и пережившие ПТСР, почувствовали облегчение, иногда после первой же терапевтической сессии.

После пяти сеансов при прочтении вслух описания пережитого предательства они испытывали ощущение "как будто это написано кем-то другим - читаешь, как роман".

"Эта терапия налаживает нормальную работу механизма памяти: постепенно, шаг за шагом, позволяет забыть переживание и перевернуть страницу", - поясняет доктор.

Его лаборатория в Монреале как раз сейчас набирает 60 испытуемых, перенесших неверность партнера или другую форму обмана от возлюбленного/-ой, для тестирования новой восстановительной терапии.

Ален Брюне надеется, что сферу применения восстановительной терапии можно расширить и лечить фобии, наркотическую и психологические зависимости, осложненное горе, да и в принципе - "любой стресс, источником которого послужило эмоциональное переживание".