Эскалация в Сирии: Россия и Турция на грани конфликта?

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С начала февраля обстановка в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться. В понедельник в результате ударов армии Асада погибли турецкие военнослужащие. В Турции не только потребовали ответных ударов, но и заговорили о возможности пересмотра отношений с Россией.

Би-би-си попыталась разобраться, может ли это перерасти в масштабный конфликт между Анкарой и Москвой.

Что происходит?

Сирийская армия под руководством президента Башара Асада вместе с проиранскими военными группировками продолжает наступление в провинции Идлиб на северо-западе страны. Это вызывает серьезное недовольство и тревогу Турции.

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Во-первых, Идлиб стратегически крайне важен для Турции. Анкара считает этот регион своей зоной влияния. По условиям сочинских соглашений 2017 года, в Идлибе должна быть создана демилитаризованная зона, опоясанная турецкими военными постами при поддержке тяжелой техники.

Ранее в ходе операции по установлению контроля над Идлибом погибли турецкие военные. И если сейчас Анкара оставит занятые позиции, Эрдоган может понести серьезные репутационные потери у себя дома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Турции уверены, что наступление сил Асада не могло бы проходить так успешно без участия России

Во-вторых, в ходе наступления на Идлиб силы Асада наносят удары не только по радикальным исламистским группировкам, но и по оппозиционным Асаду формированиям, которые поддерживает Турция.

Подразделения, часть которых обучали и экипировали турецкие инструкторы, объединились в "Национальную армию" (ранее они были известны как "Свободная сирийская армия"). Анкара не может отказаться от альянса с "Национальной армией", поскольку они помогают Турции в борьбе с курдскими отрядами и в противостоянии с радикальными исламистами.

По последним данным, за последние дни в Сирии погибли 14 турецких военных. Эрдоган заявил, что если в Идлибе пострадает хоть еще один турецкий солдат, Анкара будет наносить ответные удары по сирийским силам "везде, где сможет".

Президент Турции даже выдвинул ультиматум: до конца февраля силы Асада при поддержке России должны полностью вывести свои подразделения из Идлиба и разблокировать турецкие посты.

"На грани катастрофы"

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption На небольшой территории провинциии Идлиб в Сирии сейчас живет от 3 до 4 миллионов беженцев из других частей страны

Еще один фактор, который очень беспокоит Анкару, - положение с беженцами.

Эрдоган уже обвинил Сирию и Россию в нанесении умышленных ударов по мирным жителями в провинции Идлиб. По его словам, при поддержке России силы Асада "направляют невинных и страждущих жителей Идлиба к нашим границам". А это может спровоцировать гуманитарную катастрофу на сирийско-турецкой границе.

Дело в том, что в Идлибе скопилось огромное количество беженцев. По данным гуманитарных организаций, в провинции сейчас находится около 3,5 млн гражданских лиц. Именно в Идлиб со всей Сирии ехали люди, не желающие жить под контролем сил Асада.

По подсчетам ООН, с декабря 2019 года, когда армия Асада начала наступление на Идлиб, более полумиллиона мирных жителей покинули свои дома. Лагеря беженцев переполнены. Власти Турции заявляют, что не могут принять больше людей.

Новая волна беженцев, пытающихся прорваться в Европу, может вызвать кризис, подобный тому, что происходил в 2015-2016 годах. Тогда страны ЕС едва справились с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего востока.

Так будет ли конфликт?

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Турция уже направила в Идлиб около 12 тысяч военных

В случае любого крупномасштабного военного столкновения с сирийским режимом преимущество будет на стороне Турции, уверен аналитик и автор книг о сирийском конфликте Джозеф Даэр. Но, несмотря на это, Турция, по всей видимости, хочет избежать усиления напряженности и не желает ставить под угрозу свои отношения с Россией.

"Москва - единственный игрок, способный в любой момент обуздать Дамаск и остановить реализацию враждебных планов Асада в отношении Турции. Турция также хочет сохранить тесные отношения с Россией из-за усиливающейся международной изоляции Анкары, особенно в вопросе взаимодействия с западными и ближневосточными державами", - отмечает профессор Даэр.

Журналист Турецкой службы Би-би-си Эчи Гокседеф отмечает, что нынешнее обострение отношений Турции и России настолько серьезно, что его можно сравнить с событиями 2015 года, когда турецкие военные сбили российский истребитель. Однако те события многому научили Анкару.

"С одной стороны, Эрдоган не хочет терять очки на внутриполитической арене. Но в тоже время он не готов рискнуть разрывом важных экономических связей с Россией. В начале этого года президенты Турции и России официально запустили трубопровод TurkStream, который будет транспортировать российский природный газ в Южную Европу через Турцию. Выход один - решать политические вопросы при помощи переговоров. А военные проблемы - при помощи гибридной войны. Благо у всех участников сирийского конфликта есть свои неофициальные подконтрольные отряды", - отмечает журналист.

Сделав ряд резких выпадов в адрес Москвы, президент Эрдоган, тем не менее, отметил, что Турция и Россия должны стремиться разрешить свои разногласия мирным путем, несмотря на то, что они сейчас в Сирии они поддерживают противоборствующие стороны.