Елизавета Вторая. Конец эпохи

Питер Хант

Бывший королевский корреспондент Би-би-си

23 минуты назад

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Автор фото, PA Подпись к фото, 1926 - 2022

"Королева мертва. Да здравствует король!" С этой реальностью миллионы из нас не сталкивались никогда.

Большинство из нас не знало иного монарха. Мир менялся с головокружительной быстротой, а она оставалась.

Вполне возможно, что она была самой узнаваемой женщиной на планете, и для большинства людей и в Соединенном Королевстве, и за его пределами, она была просто Королевой. Она не правила, но она царствовала.

На Виндзоров сыпались удары. Их было так много, что никто не мог с уверенностью сказать, сохранят ли они корону.

Но королева преодолела все трудности. Общество радикально поменялось, а она осталась символом единства нации. Главным фундаментом ее жизни была преданность долгу.

В возрасте 21 года, во время визита королевской семьи в Южную Африку, принцесса Елизавета озвучила свой собственный политический манифест: "Я даю вам слово, - сказала она, - что всю свою жизнь, будь она длинной, или короткой, я посвящу служению вам и служению Империи, частью которой мы все являемся". Это слово она сдержала.

Поворот судьбы

Разумеется, с самого начала никто и не подозревал об уготованной ей судьбе.

Британский министр внутренних дел Уильям Джонсон-Хикс по долгу службы присутствовал при ее рождении 21 апреля 1926 года (обязательная практика при рождении детей в королевской семье вплоть до 1936 года*), однако гораздо больше его и остальных членов кабинета занимал кризис в угольной промышленности, который они пытались как-то разрешить. Удивляться такому равнодушию не следует, потому что в тот день никто и не подозревал, что принцессе Елизавете Александре Мэри суждено стать королевой.

Автор фото, PA Подпись к фото, Она выросла в тесной и любящей семье.

Ее стеснительный отец, страдавший от заикания, был лишь вторым сыном короля Георга V. И если бы не отречение от престола его старшего брата и дяди Елизаветы, то она могла бы всю свою жизнь провести где-нибудь в провинции, в окружении лошадей и собак, вдалеке от политики и любопытных глаз.

Страсть к лошадям

Тем более, что ее страсть к лошадям зародилась в раннем детстве, оставаясь неизменной до самого конца.

"Чаще всего в раннем детстве мы играли в лошадей, - вспоминала ныне покойная Маргарет Роудс, выросшая со своими двоюродными сестрами, принцессами Елизаветой и Маргарет. - То есть мы и были лошадьми: иногда цирковыми, иногда верховыми пони, или какими-то другими, но обязательно лошадьми. И мы радостно ржали, скакали галопом, или гарцевали".

Поворот судьбы

Судьба Елизаветы изменилась в 1936 году, когда ее отец занял престол, покинутый ее дядей, Эдуардом VIII из-за Уоллис Симпсон.

Ее подруга Соня Берри впервые встретилась с Елизаветой, на Пикадилли в Лондоне, где обе девочки прогуливались в сопровождение нянь. Принцесса подошла к ней и спросила: "Хочешь со мной играть?"

Автор фото, PA Подпись к фото, Принцесса Елизавета в Женском вспомогательном территориальном корпусе во время войны.

Миссис Берри вспоминает, что общение между ними стало более формальным, после того, как ее подружка по играм стала наследницей престола: "Мы называли ее принцессой, мы делали перед ней реверанс. Она сильно выросла и стала, как бы это сказать, ну, более серьезной, что ли".

Серьезное отношение к долгу стало определяющей чертой ее характера.

Принцесса военного времени

Царствование отца, которого Елизавета нежно любила, пришлось на Вторую мировую войну. И принцессе довелось сыграть свою роль в поднятии национального духа.

В 1940 году Елизавета и Маргарет выступили по радио с оптимистическим обращением к эвакуированным детям: "Когда настанет мир, не забывайте, что именно нам, тем, кто сегодня является детьми, предстоит сделать так, чтобы завтрашний день был лучше и счастливее".

Но этого мира пришлось ждать долгие пять лет. Во время празднования Дня победы в Европе, когда на площади перед Букингемским дворцом собралась огромная ликующая толпа, обе принцессы выскользнули из дворца и незаметно смешались с людьми.

Позднее королева говорила, что это был один из самых памятных дней ее жизни.

Автор фото, PA Подпись к фото, Коронация Елизаветы II стала настоящим праздником для жителей Соединенного Королевства.

С ними была фрейлина Елизаветы Джин Вудроф, которая позднее поделилась своими воспоминаниями со слушателями Би-би-си: "Было очень смешно, как все мы, танцуя конгу, вошли в одну дверь отеля "Ритц", и вышли из другой. Самое невероятное, что никто из персонала отеля и не попытался возразить. А потом мы стояли у Букингемского дворца и вместе со всей толпой кричали: "Хотим короля!", пока он и королева не вышли на балкон".

Именно во время войны Елизавета влюбилась в отважного красавца Филиппа, принца из королевской семьи Греции.

Замужество

Первый раз они по-настоящему познакомились в 1939 году. Принцесса совершенно потеряла голову, но не все было гладко, потому что некоторые члены королевской семьи и некоторые придворные относились к принцу весьма скептически. Один придворный, например, называл Филиппа "нищим заморским принцем".

Но Елизавета запаслась терпением и добилась своего.

Первый год совместной жизни и для Елизаветы, и для Филиппа, был одним из самых счастливых. Один из слуг Филиппа как-то сказал, что они "ворковали, как голубки".

Филипп служил на Мальте офицером королевского ВМФ, а Елизавета разъезжала по острову на машине, ходила на танцы и устраивала пикники. Для нее это время стало максимально близким приближением к "нормальной" семейной жизни.

Автор фото, Tim Graham Подпись к фото, Принц Филипп всегда поддерживал свою жену.

Начало

Но "нормальная" жизнь продолжалась недолго. Здоровье короля ухудшалось, и ей пришлось взять на себя часть королевских обязанностей. О смерти отца от рака легких Елизавета узнала во время официального визита в Кению. Она уезжала из страны принцессой, а вернулась - королевой.

По ее собственным словам ей пришлось вступить в должность, не пройдя предварительно необходимую "практику", толком не подготовленной. Позднее в одном из интервью она сказала, что это было попыткой "выполнить как можно лучше работу, предназначенную судьбой".

Те, кто сейчас оплакивает ее смерть, и историки, которые будут писать о ней в будущем, скорее всего, придут к выводу, что с этой работой она прекрасно справилась.

Быть королевой

Елизавета полюбила свою работу. Ей нравился строго зарегулированный, предсказуемый характер ее роли. Она расцветала от неизменного распорядка появления на ее столе красных коробок с правительственными документами. Даже в тяжелые дни 90-х, несмотря на семейные драмы и другие проблемы, королева ни разу не оставила коробки не раскрытыми, а документы - не прочтенными.

У нее было право знать, что происходит, давать премьер-министрам советы и предостерегать их от опасных шагов. К этому праву она относилась серьезно, искусно избегая подводных камней в политических течениях.

Единственной ямой на этом безупречно гладком пути было ее слишком поспешное согласие на предложение тяжелобольного Гарольда Макмиллана, который хотел, чтобы его на посту премьера сменил лорд Хьюм.

Тогда многие считали, что ей сначала следовало бы обсудить это предложение с более широким кругом людей.

Дело в том, что Хьюм был не слишком популярен у членов палаты общин от Консервативной партии. Но до 1965 года кандидатура нового лидера согласовывалась в ходе неформальных обсуждений, в которых участвовали наиболее маститые и высокопоставленные тори. К счастью, после 1965 года они поменяла правила выбора лидера, и королеве больше не пришлось попадать в неловкие ситуации.

На ее царствование пришлись многие перемены в общественной и политической жизни Британии. Королева была по своей природе человеком глубоко консервативным и никогда не стремилась к переменам, однако ее можно было убедить в том, что они желательны.

Подпись к фото, Телевизионную речь королевы на Рождество смотрели миллионы

Общение со СМИ

Времена менялись, и монархия постепенно эволюционировала. Королевская семья согласилась предстать перед телекамерами в неофициальной обстановке, что, кстати, далеко не всегда приводило к желательным результатам.

В 60-х годах эксперимент был довольно удачным, и телезрители завороженно следили за частной жизнью и работой королевской семьи в документальном фильме Би-би-си.

Но вторая попытка была провальной, и в 80-х смотреть на членов королевской семьи в телепередаче "Королевский нокаут" было просто неловко.

(В "Королевском нокауте", так называлось это телешоу, четыре команды, капитанами которых были принц Эдвард, принцесса Анна, а также герцог и герцогиня Йоркские, Эндрю и Сара, состязались в достаточно идиотских соревнованиях. Сами члены королевской семьи участия в них не принимали, но подбадривали своих подопечных, среди которых было немало знаменитостей. Целью представления было собрать как можно больше средств на благотворительные организации, находившиеся под патронажем королевской семьи. Самый неприятный момент произошел по завершении состязаний, когда принц Эдвард, организовавший все представление, решил спросить журналистов, понравилось ли им? Журналисты же, однако, ничего не видели, потому что охрана запихнула их во что-то типа большой палатки, и задернула полог. Слова принца были встречены саркастическим смехом*).

И, хотя цель представления была достигнута, и благотворительные организации, для которых оно устраивалось, получили немалые деньги, скорее всего, королева эту передачу не одобрила.

Частная жизнь на всеобщем обозрении

В 80-е годы частная жизнь Виндзоров уже была далеко не безоблачной, но, по крайней мере, о ней, за пределами дворца, почти никто не знал. Следующее же десятилетие ознаменовалось тем, что тайное стало явным: с перегретого страстями котла сорвало крышку, и личная жизнь королевской семьи стала достоянием широкой публики.

Браки детей королевы начали разваливаться один за другим, а таблоидная пресса самозабвенно смаковала подробности. К тому же в 1992 году Виндзорский замок, любимая резиденция королевы, пострадал от огня.

Пожар стал своеобразным угрюмым символом внутрисемейных королевских проблем. И, наверное, не стоит удивляться тому, что королева назвала 1992 год "annus horribilis", то есть годом ужасным.

Монархии пришлось занять круговую оборону. Королевская семья разваливалась на глазах всей нации, и многие считали, что королева, как мать этого неблагополучного семейства, должна нести хотя бы часть ответственности.

Чтобы оплатить ремонт Виндзорского замка, Елизавете II пришлось открыть для публики (за деньги) двери другой своей резиденции - Букингемского дворца.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Она продолжала появляться на многочисленных мероприятиях.

Кроме того, и она, и ее наследник, хотя и с запозданием, но последовали примеру миллионов своих подданных и стали платить подоходный налог. Но и это было еще не самым страшным.

Народная принцесса

В августе 1997 года королеве пришлось пережить самую тяжелую неделю в ее жизни. Она началась с автокатастрофы во французском туннеле, а закончилась стенаниями и рыданиями на улицах Лондона, по которым провозили гроб с телом принцессы.

Королева никогда не жаловала эмоциональные проявления на публике, и реакция общественности на смерть Дианы, принцессы Уэльской, ее просто поразила. Она искренне считала, что ее долг заключается в том, чтобы оставаться в Шотландии и опекать осиротевших принцев.

Но многие с этим не согласились, и, в конце концов, Елизавета II вернулась в Лондон и даже обратилась к нации с телевизионным выступлением в прямом эфире, в котором отметила, что говорит сейчас, как "бабушка", и что готова извлечь уроки из реакции на смерть Дианы.

Незатронутая скандалом

Буря миновала. Сторонники упразднения монархии затихли. Эпохальные события пришли и прошли. 2002 год ознаменовался и испытаниями, и празднованиями, и грустью.

Сначала королева потеряла мать, и сестру. Но времени на то, чтобы оплакать любимых людей у нее не было, потому что наступил ее Золотой юбилей, который широко отмечался по всей стране. Подданные Ее величества дали достойный ответ тем, кто считал, что дни монархии сочтены.

Осенью того же года свидетельство королевы стало причиной развала в суде дела против Пола Баррелла, бывшего дворецкого принцессы Дианы.

Автор фото, Reuters

Он был очищен от всех обвинений после того, как королева вспомнила о личном разговоре, который был у нее с бывшим дворецким.

(Пола Баррелла обвиняли в воровстве, поскольку в его доме нашли несколько сотен предметов, принадлежавших принцессе Диане, принцу Чарльзу и принцу Уильяму. Обвинение строилось на том, что Баррелл присвоил эти вещи тайно, никому ничего не сказав, что означало, что он их просто украл. Королева не вмешивалась в ход процесса и не давила на судей. Но, когда до нее дошли подробности обвинения, она, посоветовавшись с семьей, сообщила суду, что Пол Баррелл в частном разговоре с нею сказал, что оставил у себя некоторые вещи своих бывших работодателей "для сохранности". После этого заявления судья решил, что все обвинения снимаются за отсутствием состава преступления, и Баррелл покинул здание суда свободным человеком*)

На его ступенях сияющий Баррелл сказал: "Королева за меня заступилась".

Через три года принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз. Его мать не присутствовала на церемонии гражданского бракосочетания, но посетила церковную службу, благословившую новобрачных, которая прошла в Виндзоре. (Это не было церковным браком, потому что первый муж Камиллы был тогда еще жив, он умер от рака в 2010 году).

Вехи царствования

Другими важными событиями ее царствования были 80-й день рождения, 60-я годовщина свадьбы, исторический визит в Ирландскую Республику, не менее историческое рукопожатие с заместителем первого министра Северной Ирландии Мартином Макгиннессом, который в прошлом был командующим ИРА (Ирландской республиканской армии, военизированной группировки ирландских националистов, которая несет ответственность за убийство дяди королевы, лорда Маунтбеттена - примечание редакции), и свадьба ее внука принца Уильяма, который представляет будущее британской монархии.

Затем наступил ее бриллиантовый юбилей. Королева стала лишь вторым, после королевы Виктории, британским монархом, отпраздновавшим эту годовщину.

В июле 2013 года родился ее правнук, принц Джордж Кембриджский. Впервые более чем за 100 лет в Соединенном Королевстве одновременно было три наследника престола.

Автор фото, PA

А всего через два года Елизавета II "побила рекорд" королевы Виктории по продолжительности царствования. Она потом отметила, что никогда не стремилась превзойти свою прапрабабушку.

Нам всем хорошо известно общественное лицо королевы. Елизавета в частной жизни, по словам ее друзей, была скромной, с "превосходным" чувством юмора и отличным даром подражания.

Второй елизаветинский век закончился

Временами ее царствование было подобно американским горкам со стремительными взлетами и падениями. Ее критики считали, что она потеряла связь с реальностью, что она недоступна и слишком далека от своего народа.

Но ее бесчисленные заступники отмечают, что она никогда не теряла уважения своих подданных, и что ее не запятнали скандалы, в которые попадали другие члены ее семьи.

Ее работа длиною в жизнь часто обрекала ее на одиночество. Она была человеком глубоко, хотя и не напоказ, верующим, и эта вера помогала ей справляться с неизбежными трудностями.

Династия Виндзоров теперь в руках ее сына, и его царствование, разумеется, будет короче.

Но сейчас нам стоит вспомнить долгую жизнь, прожитую королевой, которая никогда не изменяла своему долгу и заслужила искреннюю любовь своего народа.

Второму Елизаветинскому веку только что пришел конец.

Автор фото, AFP