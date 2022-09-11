Новое лицо монархии: как она изменилась за время правления Елизаветы II

57 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коронация королевы. В то время экономика Британии находилась в плачевном состоянии

На царствование Елизаветы II пришлось немало перемен. И, пожалуй, наиболее радикально и беспрецедентно поменялись отношения между монархией и ее подданными.

Королеве принадлежит заслуга в том, что она поняла, почему нужны реформы. В послевоенный период за воротами ее дворца произошла социальная революция, игнорировать которую было просто опасно.

Елизавета II родилась в эпоху, когда народ к королевской семье относился с пиететом, а двор придерживался жестких правил этикета, место которым было, скорее, в XIX, а не в XX веке.

Даже после потрясений и потерь Второй мировой войны британское общество в начале ее царствования по-прежнему было жестко разделено по классам и богатству.

Правила, которым подчинялась королевская семья, и отношения монархии с внешним миром казались неизменными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1952 году, когда королева унаследовала престол, в стране все еще были карточки.

Кроме того, когда Елизавета II унаследовала корону, Британская Империя, хотя и пошатнулась после войны, но еще не рухнула. А к концу ее царствования с империей было покончено уже навсегда.

Она стала формальной главой государства, когда была еще совсем молодой женщиной, тогда как все остальные мировые лидеры, практически без исключений, были мужчинами среднего возраста.

Ее первым премьер-министром был Уинстон Черчилль, который сказал, что с ее воцарением страна вступает в новую елизаветинскую эпоху. Эта эпоха совпала по времени с некоторым послаблением режима жесткой экономии, который после войны было вынуждено ввести правительство.

Существование монархии представлялось незыблемым, а сомнения по поводу того, нужна ли она вообще, может быть, и возникали в головах некоторых граждан, но вслух они не высказывались. Критики королевы ютились где-то на политических задворках общества, вместе с немногочисленными республиканцами.

Невозможное возможно

Но в 1957 году в стране начались разговоры о том, какой должна быть роль монархии в современном обществе. Самое удивительное, что эти дебаты спровоцировал потомственный аристократ, лорд Алтринчем.

Позднее он отказался от своего унаследованного титула и стал простым Джоном Григгом. В то время он был редактором журнала "Национальное и английское обозрение", выходившего небольшим тиражом, и не имевшего особого влияния. Большая часть населения страны просто не знала о его существовании

Но все это изменилось после того, как в одном из номеров журнала появилась статья Григга под названием "Монархия сегодня". В ней он написал, что молодая королева получила "удручающе недостаточное образование", которого просто не хватает для выполнения ее работы, что ее манера говорить "вызывает головную боль своим занудством", и что ее поведение сродни поведению "педантичной школьницы".

Подпись к фото, Сцена из телепрограммы "Это была неделя, которая была", в которой безжалостно высмеивался британский истэблишмент.

По его словам, для того, чтобы выжить, королевской семье следовало каким-то образом разрешить "на первый взгляд, невозможную дилемму: быть одновременно и такой, как все, и особенной".

Эта публикация вызвала настоящую бурю, и, хотя подавляющее большинство населения страны, а также и ряда стран содружества было с нею категорически несогласно, разговоры о будущем монархии постепенно стали нормой.

Сам Алтринчем уверял, что у него не было никаких иных намерений, кроме как послужить монархии, усилить ее и помочь ей выжить. "Потому что она является институтом слишком драгоценным, чтобы его забросить", - говорил он.

"Где бы она (королева) не находилось, в ее власти оказать людям помощь, и сделать их счастливее, не делая ничего особенного, а просто оставаясь самой собой. Ей не надо притворяться королевой, потому что она и так королева. А современная королева не должна быть надменным совершенством, а обычной женщиной, возвышенной неразрушимой магией ее положения", - утверждал Алтринчем.

Перемены и сатира

За свои старания Алтринчем получил удар кулаком в лицо от члена организации под названием "Лига лояльных слуг империи", который набросился на него, когда тот выходил из телевизионной студии.

(Этого человека звали Филип Кингхорн Бербидж, которого суд позднее оштрафовална 20 шиллингов. Этот штраф Бербидж назвал "лучшим вложением капитала за всю свою жизнь". Би-би-си тогда не стала брать интервью у Алтринчема, и удар он получил на выходе из студии Granada TV.)

Его статья стала той самой отправной точкой, после которой британское общество впервые задумалось, оправданно ли существование жестких и неизменных структур и правил в правительственных и королевских кругах.

Бурные 60-е возвестили начало новой эры. Молодежь, которая, по неписаным правилам, должна была вести себя тихо и незаметно, громко возвестила о своем выходе на авансцену общественной жизни - и модой, и образом жизни, и музыкой.

Подпись к фото, Документальный фильм "Королевская семья" приоткрыл дверь в королевские закулисы

На Би-би-си появилась новая телепрограмма "Это была неделя, которая была" (That Was The Week That Was), которая безжалостно высмеивала политический и аристократический истэблишмент страны. Она имела большой успех не в последнюю очередь потому, что ее премьера совпала по времени с делом Профьюмо.

(Эта история была и остается одним из наиболее серьезных скандалов в политической жизни Великобритании. В начале 60-х Джон Профьюмо был военным министром в правительстве Гарольда Макмиллана. Его обвинили во внебрачной связи с некоей Кристин Килер, танцовщицей и моделью.

Профьюмо заявилв Палате общин , что никакой связи у него с этой женщиной не было. Но после того, как ему предъявили неопровержимые улики, ему пришлось признаться, что он соврал.

Самое скверное в этой истории заключалось в том, что одновременно с Профьюмо Килер была в близких отношениях с помощником военного атташе СССР в Британии. Передавала ли она своему русскому поклоннику какие-то сведения, полученные от поклонника британского, мы до конца не знаем).

Иммунитета против общественного юмора у монархии не было, и она тоже стала предметом сатиры.

Елизавета II, как бы она ни относилась к этой критике, вняла ей. Она значительно расширила круг официальных мероприятий, на которых появлялись члены королевской семьи, и стала уделять гораздо больше внимания своей роли главы Британского Содружества. Эта роль становилась все более важной по мере того, как все больше и больше бывших колоний становились независимыми.

Монархия без флёра таинственности

Елизавета II стала все чаще посещать страны Содружества, поддерживая диалог и помогая развитию двусторонних отношений между более развитыми, богатыми и более бедными, развивающимися странами.

В июне 1969 года на Би-би-си вышел документальный фильм "Королевская семья", после которого представление британцев о своей королеве радикально поменялись.

В фильме было показано, как королева работает, как дает аудиенции в Букингемском дворце, как встречает важных иностранных гостей, и как отдыхает в семейном кругу в Балморале, включая памятную, хотя и несколько натянутую сцену королевского пикника.

Автор фото, Fox Photos / Getty Images Подпись к фото, Инвеститура принца Уэльского в замке Карнарвон

Однако, нельзя сказать, что такой "выход в народ" всем пришелся по вкусу. Некоторые придворные и советники королевы считали, что более широкое сотрудничество со СМИ приведет к тому, что королевская семья потеряет мистическую таинственность, которая является необходимым атрибутом любой монархии.

За открытость выступал и дядя герцога Эдинбургского граф Маунтбеттен Бирманский.

Его взгляды на то, как именно должна эволюционировать королевская семья, даже были названы "маунтбеттизмом", хотя и не официально. Биограф королевы Бен Пимлотт кратко охарактеризовал "маунтбеттизм" следующим образом: сознательное и убедительное ухаживание за общественным мнением.

Такие события, как инвеститура (торжественная церемония присвоения титула) принца Уэльского в замке Карнарвон и Серебряный юбилей царствования в 1977 году были организованы таким образом, чтобы показать, насколько монархия едина со своим народом.

Репутация

По большей части все эти мероприятия были успешными, хотя некоторые валлийские националисты дали ясно понять, что они категорически возражают против инвеституры принца.

Новая открытость сопровождалась и переменами в финансах королевской семьи.

Автор фото, Photographers International Подпись к фото, "Королевский нокаут". Говорят, что Ее величество была не слишком довольна

Цивильный лист, так называется часть государственного бюджета, который парламент выделяет на содержание королевской семьи, был существенно урезан, королева стала платить подоходный налог, и ее домашние расходы тоже значительно сократились.

К сожалению, некоторые представители молодого поколения королевской семьи не слишком заботились о ее репутации. Трое из четырех детей королевы развелись, а крайне неудачная телепрограмма "Королевский нокаут" еще сильнее подрубили дерево народной симпатии.

В конце концов, королевская семья решила, что ей тоже пришла пора внести свой вклад в разговоры о модернизации монархии.

В результате была создана специальная группа под названием "Путь вперед", в которую вошли представители двора и королевской семьи. Она собирается два раза в год, чтобы обсудить необходимые действия и наметить желательные направления развития.

Обсуждаемые на встречах вопросы касаются и будущего монархии вообще, финансов королевской семьи и многого другого. Суммируя, можно сказать, что главная задача группы заключается в том, чтобы решить, каким образом можно предвосхитить и предотвратить возможные негативные реакции со стороны общественности.

Народное недовольство

Несмотря на искреннее желание королевы и ее советников держать руку на пульсе британской жизни, они не сумели правильно интерпретировать реакцию общества на смерть принцессы Уэльской Дианы в 1997 году.

На королеву, которая тогда находилась в своей летней резиденции в Балморале, обрушился шквал критики за то, что она не вернулась в Лондон и не отдала должное памяти своей бывшей невестки.

Автор фото, AFP Подпись к фото, На похоронах принцессы столь любимой в народе принцессы Дианы обычно сдержанные британцы не скрывали слез

Ее критики не приняли во внимание, что королева, будучи заботливой бабушкой, полагала, что гораздо лучше держать своих осиротевших внуков как можно дальше от людских глаз, чтобы они могли горевать о своей матери в кругу семьи.

Тогда немалая часть британцев отбросила традиционную сдержанность, в которой, кстати, была воспитана и сама королева, и предавалась публичной, почти истерической скорби.

После эмоциональной кампании в таблоидной прессе королева вернулась в Лондон, где выступила с беспрецедентным телевизионным обращением к народу.

Новое столетие принесло и новые изменения.

Любовь народа

Королева и члены ее семьи расширили круг своих официальных визитов, включив в него, например, деловой район Лондона Сити, а также съемочную площадки мыльной оперы Би-би-си "Жители Ист-Энда", в которой одну из главных ролей играла Барбара Виндзор, однофамилица, но не родственница Елизаветы II.

Монархия стала более человечной, более доступной, более адаптированной к разнообразию религиозных течений и культур, которыми отличается современное британское общество.

Возможно, лучшим барометром успеха этой стратегии стало открытое выражение народных симпатий во время празднований Золотого, Бриллиантового и Платинового юбилеев царствования Елизаветы II в 2002, 2012 и 2022 годах. В год празднования Платинового юбилея 62% граждан Соединенного Королевства заявили, что поддерживают монархию и считают ее неотъемлемой частью жизни страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кажется, сейчас королевская семья может не беспокоится по поводу своего будущего

Миллионы людей приняли участие в праздничных мероприятиях. По всей стране прошли тысячи специально организованных вечеринок, на улицах расставлялись длинные столы, за которыми собирались соседи.

В 2013 году родился правнук королевы принц Джордж Кембриджский. К этому моменту уже мало кто сомневался в том, что престол ему практически обеспечен.

Однако последние годы царствования Елизаветы II были ознаменованы скандалами, связанными с ее сыном, герцогом Йоркским, и внуком, принцем Гарри.

(Герцог Йоркский был обвинен в сексуальных домогательствах в рамках гражданского дела в США. Его бывшая знакомая Гислен Максвелл была признана виновной в вербовке и торговле несовершеннолетними девочками для для покойного миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, с которым герцог был хорошо знаком.

Принц Гарри и его жена, герцог и герцогиня Сассекские, покинули Соединенное Королевство и перестали выполнять обязанности работающих членов Королевской семьи. Они дали телевизионное интервью известной американской журналистке Опре Уинфри, в котором рассказали о своих разногласиях с Королевской семьей, однако не высказали никаких претензий лично Елизавете II).

Несмотря на то, что отношения монархии и народа не всегда были простыми, одно оставалось неизменным: британцы королеву уважали и поддерживали. Для большинства Елизавета II оставалась незыблемым и постоянным символом единства Британии, несмотря на то, что за годы ее царствования страна изменилась почти до неузнаваемости.

За долгие годы своего царствования, самого долгого за всю британскую историю, королева сумела провести не слишком устойчивый монархический корабль через бури XX века в век XXI - не поврежденным и благополучным.