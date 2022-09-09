Королева Елизавета II и ее 15 премьер-министров

38 минут назад

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Автор фото, Terry O'Neill / Getty Images

Деятельность конституционного монарха в современной демократической стране сродни балансированию на тонкой проволоке.

Все бывшие премьер-министры, которым довелось работать с Елизаветой II, говорили, что королева вносила важный вклад в управление страной, не переступая при этом наложенные на нее конституцией ограничения.

Согласно британской конституции (по большей части она состоит из принятых парламентом актов и законов, но не прописана в единой книге), монарха надо информировать о том, что делает правительство, а он (она) имеет право давать правительству советы и предостерегать его от опрометчивых шагов..

На всем протяжении своего пребывания на троне Елизавета II настаивала, чтобы ее держали в курсе всего, что предпринимает кабинет, и не стеснялась высказывать свое мнение в ходе частных и регулярных разговоров с премьером.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С сэром Уинстоном Черчиллем у королевы Елизаветы были сердечные отношения, насмотра на огромную разницу в возрасте

Молодой королеве повезло, что первые годы ее царствования прошли под патронажем такого политического гиганта, как Уинстон Черчилль, который вернулся на Даунинг-стрит в качестве премьера после выборов 1951 года.

Однажды он заметил, что его поразило, насколько уверенно и авторитетно держалась принцесса Елизавета - даже тогда, когда была еще маленькой девочкой.

Несмотря на огромную разницу в возрасте (Черчилль участвовал во Второй англо-бурской войне, когда на троне была прапрабабка Елизаветы, королева Виктория), их отношения отличали взаимное уважение и доверие.

Вскоре после того, как она стала королевой, Черчилль под аплодисменты аудитории заявил, что он "пришел к отличному выводу: королева не может ошибаться".

Отношения премьер-министра с монархом

На самом деле никто из нас не знает, какими именно были отношения британских премьеров с королевой.

Если обратиться к истории, то можно вспомнить Бенджамина Дизраэли, который сумел построить особые отношения с королевой Викторией, добившись в этом большого успеха.

В отличие от своего главного политического соперника Уильяма Гладстона, лидер Консервативной партии Дизраэли не имел ни малейших сомнений по поводу того, как следует общаться с монархом.

"Лесть любят все, - заявил он однажды. - А если речь о венценосных особах, то ее надо накладывать лопатой".

Какими бы ни были отношения Елизаветы II с ее премьер-министрами, все они были согласны в одном: она никогда не отступала от того, что считала своим долгом.

Каждый день она проводила как минимум три часа, изучая бумаги, присланные правительством, письма, отчеты и списки назначенных на государственные посты лиц.

Подпись к фото, Отставка Гарольда Макмиллана спровоцировала второй поитический кризис в царствовании королевы.

Все эти, а также другие, вопросы обсуждались на еженедельной аудиенции во дворце.

Правда, иногда, эти официальные встречи проводились в других местах. Одним из наиболее важных событий в жизни каждого премьер-министра, было посещение поместья Балморал в Шотландии, где королевская семья проводит летние каникулы.

При этом в британской конституции ничего не сказано по поводу того, что премьер-министр обязан каждую неделю встречаться с королевой, но это - многолетняя традиция. Иногда вместо встречи с глазу на глаз, они разговаривали по телефону, но обмен мнениями происходил в любом случае.

С самого начала ее царствования обитатели дома 10 по Даунинг-стрит отмечали, что Ее Величество инстинктивно разбирается в политических тонкостях.

Отказ от звания

Ее хвалили и за то, насколько умело она играла свою конституционную роль, особенно во время политический пертурбаций 1957 года, которые спровоцировала отставка Энтони Идена после Суэцкого кризиса. В ту пору у консервативной партии еще не было устоявшейся процедуры выборов нового лидера, и все считали, что в нужный момент правильный кандидат как-то сам собой найдется.

Королева посоветовалась с Черчиллем и другими старшими официальными лицами, после чего попросила Гарольда Макмиллана создать новое правительство. Это удивило многих комментаторов, которые считали, что пост должен достаться фактическому заместителю Идена, Батлеру.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гарольд Вильсон был первым премьером-лейбористом в царствовании королевы.

Аналогичная ситуация возникла всего несколько лет спустя, когда Макмиллан тоже подал в отставку из за плохого здоровья.

Несмотря на проблемы, возникшие после отставки Идена, консервативная партия так и не озаботилась разработкой формальной процедуры выборов нового лидера. Королева переговорила с Макмилланом, посетив его в больнице, и пригласила графа Хоума создать новый кабинет. Ничего антиконституционного в ее действиях не было, но многие члены партии недоумевали, почему преемник был выбран без консультаций, как минимум, с кабинетом.

Проблема состояла еще и в том, что Хоум был членом палаты лордов, а с 1902 года ни один премьер-министр не заседал одновременно в обеих палатах парламента. Все посчитали, что возобновление такой практики будет совершенно неприемлемым, и Хоум отказался от своего места в палате лордов, успешно выиграл выборы в своем округе и вернулся в политику как сэр Алек Даглас-Хоум.

Тори разработали правила выбора нового лидера лишь в 1965 году, чтобы не ставить монарха в неловкое положение.

Взрыв общественного недовольства.

В 1964 году Гарольд Вильсон стал первым премьер-министром королевы от лейбористской партии. Его собственная парламентская фракция категорически возражала против планов увеличения ассигнований из госбюджета, на официальные обязанности королевы, так называемый, цивильный лист.

Барбара Кастл, которая была одним из наиболее влиятельных членов кабинета Уилсона, позднее вспоминала, что и монарх и премьер вступили в неожиданный союз..

"Гарольд обожал королеву, - сказала она. - И, поскольку он был умным лидером, он понял, что может произойти взрыв общественного недовольства королевой". Который Вильсон всеми силами старался предотвратить.

Автор фото, PA Подпись к фото, Тони Блэр стал незаменимым советчиком королевы по поводу того, как следует общаться с прессой и общественностью после смерти Дианы, принцессы Уэльской.

После разговора с Вильсоном королева, тоже прекрасно чувствовавшая настроения в стране, решила взять часть расходов на себя.

Ее конституционная роль снова пригодилась в 1974 году, когда нехватка электроэнергии и забастовка шахтеров привели к падению консервативного правительства Эдварда Хита. Однако он продолжал цепляться за власть, в надежде создать новый кабинет.

По некоторым, просочившимся из дворца сведениям, королеве не понравился этот период неопределённости, и она дала понять Хиту, что с неопределенностью пора покончить. При этом она нисколько на него не давила, и ничего не требовала, так что сам Хит позднее говорил, что никаких намеков, или увещеваний с ее стороны не было.

Отношения королевы с первой женщиной на посту премьер-министра Британии, Маргарет Тэтчер, далеко не всегда были сердечными, особенно в том, что касалось дел Британского содружества.

Неспокойные времена

Тэтчер, также как и другие лидеры стран Британского содружества, категорически возражала против введения санкций против режима апартеида в Южной Африке, на основании того, что они будут неэффективными и ударят по беднейшим слоям населения.

В 1986 годы газета Sunday Times сообщила, что королева, вроде бы, сказала, что поведение Тэтчер и ее агрессия в разговоре "ставят ее в тупик".

Традиционно роль королевы заключалась в том, чтобы давать советы текущему премьеру. Однако из этого правила были и исключения

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева не вмешивается в политику ни одной из политических партий страны.

Например, премьер-министр Джон Мейджор сам оказался в роли доверенного советника королевы, особенно в том, что касалось развода принца и принцессы Уэльской.

При этом Мейджор не уставал повторять, что даже в такие неспокойные для королевской семьи времена, Елизавета II никогда не переступала за наложенные на нее конституцией ограничения, и подчеркивал, насколько ценными для него были советы Ее величества.

Правда, был один случай, когда королеве явно изменил присущий ей талант чувствовать настроения в народе.

Ее обвинили в том, что она никак не отреагировала на взрыв национальной скорби после внезапной смерти Дианы, принцессы Уэльской в 1997 году. Королева считала, что как любящая бабушка, она должна оставаться вне глаз общественности, чтобы заботиться о своих осиротевших внуках.

Подвешенный парламент

В этом случае ее советчиком выступил Тони Блэр, который прекрасно разбирался в том, как следует работать со СМИ. Помогая Ее величеству Блэр также совершенно случайно попал в историю, назвав покойную Диану "народной принцессой". Термин прижился.

Также говорят, что Блэр был одним из тех, кто сумел убедить королеву покинуть Балморал и вернуться в Лондон, чтобы не подливать масла в огонь кампании, которую вели против нее таблоиды.

Блэра сменил Гордон Браун, чье поражение на всеобщих выборах 2010 года, поставило всю страну в странную, ранее не встречавшуюся ситуацию.

Автор фото, PA Подпись к фото, Дэвид Кэмерон стал 12-м премьер-министром королевы.

По результатам выборов ни одна партия не получила большинства, и возник вопрос, как выбираться из этого непривычного положения. Королева никак не вмешивалась в политические игры, но дала понять, что ее должны информировать обо всем, что происходит на переговорах о создании коалиции.

Так что Дэвид Кэмерон получил приглашение явиться во дворец с традиционным визитом только после того, как Гордон Браун подал в отставку, а консерваторы договорились с либеральными демократами о своместном правительстве.

Проигравший

Кэмерон говорил, что возможность обсудить политические проблемы с человеком, находящимся вне политического процесса, была "невероятно полезно".

"Я не знаю, если это было полезно ей, но это было очень полезно мне, потому что, как оказалось, такие разговоры помогали решить, что именно нам следует делать", - сказал он.

В 2015 году на всеобщих выборах Дэвид Кэмерон получил абсолютное большинство, и вновь вернулся на Даунинг стрит премьер-министром.

Автор фото, PA Подпись к фото, Тереза Мэй стала третьим премьер-министром, родившимся после того, как королева вступила на престол.

Однако не сей раз его правление было недолгим. В июне 2016 года британцы не вняли его совету и, хотя и не слишком большим большинством, но проголосовали за то, чтобы уйти из ЕС.

Кэмерон подал в отставку с поста премьера и лидера консервативной партии на следующее же утро после голосования. Консерваторы приготовились выбрать нового лидера, и поначалу все думали, что этот процесс займет месяца три.

Однако все обернулось гораздо быстрее. После того, как в результате самоотводов, или недостаточного успеха, осталось только два претендента на эту роль, одна из них, Андреа Лидсам сказала, что выходит из гонки, и премьером стала Тереза Мэй.

13 июля 2016 года Мэй отправилась в Букингемский дворец, чтобы получить у королевы разрешение на создание правительства. Она стала второй женщиной премьером на памяти королевы, и 13-м премьером ее царствования.

Три года спустя на премьерском посту ее сменил Борис Джонсон, выигравший всеобщие выборы в июле 2019 года. Из-за начавшейся вскоре пандемии Covid-19 еженедельные аудиенции премьера с королевой, на протяжении столетий проходившие с глазу на глаз, пришлось проводить в формате телефонного разговора.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Личные аудиенции, прерванные пандемией Covid-19 в марте 2020 года, удалось возобновить лишь в июне 2021

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Своего последнего, 15-го премьер-министра Елизавета II назначила за два дня до смерти. Специально для этого Лиз Трасс пришлось ехать за 750 километров, в личную резиденцию монарха в Шотландии

Лейборист Гарольд Вильсон, который четырежды выигрывал всеобщие выборы и в общей сложности провел на Даунинг стрит восемь лет, описал отношения премьер-министра и монарха следующим образом: "Есть человек, который совершенно отделен от политической борьбы, у которого нет обязательств ни перед одной партии, чья единственная забота - это сделать так, чтобы парламент отражал чаяния и волю народа. Такого вы не найдете ни в одном президентском государстве".