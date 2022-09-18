Не только королева, но и коннозаводчик. У Елизаветы II была настоящая страсть к лошадям и скачкам

28 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Королевские корги - не единственные животные, покорившие сердце Елизаветы II. Королева была прекрасной наездницей и ценительницей лошадей, унаследовав любовь к верховой езде от родителей.

Правда, ее мать была большой поклонницей стипль-чеза, тогда как и она сама, и ее отец предпочитали гладкие скачки.

Сама Елизавета ездила верхом с раннего детства и однажды сказала, что хотела бы всю жизнь провести в каком-нибудь загородном поместье.

Ее интерес к скачкам сформировался во время Второй мировой войны, когда она ездила с отцом в графство Уилтшир, где был расположен центр тренировки королевских лошадей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Страсть к лошадям проснулась у Елизаветы в юности

"Потом мне разрешили зайти в стойла и погладить их, - вспоминала королева. - До этого мне не доводилась ощутить шелковую мягкость кожи чистокровок".

Кроме того, она тайком выбиралась на скачки в Ньюмаркет, чтобы полюбоваться на отцовских скакунов во время забега. Однако ее первое появление на публике на бегах произошло только через две недели после окончания войны в Европе, в мае 1945 года, когда она в сопровождении родителей посетила Аскот.

Скачки на ипподроме в Аскоте всегда находились под королевским патронажем. После восшествия на престол Елизавета II с энтузиазмом продолжила дело своих предшественников. Обязательное посещение Аскота стало для нее одним из самых любимых ежегодных светских событий.

Победы

Впервые успех к ней пришел уже во втором сезоне, в котором она принимала участие как владелица и коннозаводчик. Ее конь Ореол пришел вторым в Дерби, а потом выиграл приз короля Георга VI и королевы Елизаветы и Кубок коронации на скачках в Аскоте. "Ореол был независимым и, честно говоря, немного хулиганистым конем, - вспоминала она позднее. - В Аскоте мы дали ему полную свободу, и он победил".

Ореол был жеребцом, но так получилось, что самыми успешными королевскими лошадьми были кобылы.

Автор фото, PA Подпись к фото, Королева-мать и ее дочь, королева Елизавета II, на скачках в Аскоте

Самые известные победители

1957 : Кароцца, скачки OAKS

: Кароцца, скачки OAKS 1958 : Пэл Мэл, скачки 2,000 Guineas

: Пэл Мэл, скачки 2,000 Guineas 1974 : Хайклир, скачки 1,000 Guineas

: Хайклир, скачки 1,000 Guineas 1977 : Данфермлин, скачки OAKS

: Данфермлин, скачки OAKS 1977: Данфермлин, скачки St Ledger

В 1974 году Дик Херн, которого многие считают самым успешным тренером его поколения, выставил кобылу Ее Величества Хайклир на скачках в Ньюмаркете, где она победила. А через шесть недель та же самая лошадь выиграла французские ежегодные скачки в Шантильи. Это было самым успешным периодом для королевских лошадей.

В 1977 году другая лошадь Ее Величества, Данфермлин, увенчала Серебряный юбилей царствования королевы победами в скачках для кобыл OAKS и в состязании для трехлеток St Leger на ипподроме в Донкастере. И Данфермлин, и Хайклир вышли из тренировочных конюшен в Вест Айли в графстве Беркшир, которые Елизавета II купила в 1982 году.

Разведение лошадей

Королева всегда проявляла огромный интерес к тренировкам своих лошадей и их разведению. Правда, в последние годы пальму первенства у нее отобрали крупные заводчики из арабских стран, Ирландии и Америки.

Однако нет никакого сомнения в том, что она значительно улучшила британские породы. Эта работа проводилась на королевском конном заводе в Сандрингеме.

Автор фото, PA Подпись к фото, Через 60 лет после первой победы ее лошади в Аскоте кобыла королевы Эстимейт выиграла 207-й Золотой кубок - к большой радости Елизаветы II и менеджера королевских скачек Джона Уоррена

Уилли Карсон, один из жокеев, работавших с лошадьми Ее Величества, как-то сказал, что ее гораздо больше занимало разведение коней, нежели скачки как таковые. "Я мог сказать что-нибудь по поводу какой-нибудь лошади, и Ее Величество тут же отвечала что-нибудь вроде: "Да, и ее мать была точно такой же", - вспоминал он.

Лошади королевы выиграли более 600 забегов, но одна победа от нее ускользнула: победа в Дерби. Хотя в 2005 году эти скачки выиграл Мотивейтор, кровный родственник королевских коней. После ухода на покой он стал племенным жеребцом на королевском конезаводе в Сандрингеме.

Огромный вклад

Королева унаследовала от своей матери целую конюшню лошадей, тренированных для стипль-чеза. В 2009 году она впервые оказалась не только зрителем, но и владелицей лошади на скачках в Челтнеме, где проводятся главные британские соревнования по стипль-чезу. Правда, ее лошадь пришла только седьмой.

Большой и, прямо скажем, неожиданный успех пришел позднее, когда ее трехлетка Эстимейт выиграла Золотой кубок в Аскоте в 2013 году. В результате королева стала первым правящим монархом, чья лошадь выиграла этот забег со дня его основания в 1807 году.

Автор фото, PA Подпись к фото, Королева и Эстимейт после победы

Королева должна была вручать кубок, но в результате получила его сама. Приз был вручен ее сыном, герцогом Йоркским. Рядом с ней стоял гордый жокей Райан Мур: "Она хорошо пришла, - сказал он о победе Эстимейт. - А то, что Ее Величество выиграла этот кубок, вообще замечательно!"

После того, как Эстимейт закончила свою скаковую карьеру, Елизавета II отправила ее на конный завод в Сандрингеме. Первый жеребенок Эстимейт родился в 2016 году.

Вклад королевы в конный спорт, особенно как заводчика, огромен. Нет ни малейшего сомнения в том, что она получала истинное удовольствие как от разведения лошадей, так и от наблюдения за их забегами.

"Каждый из нас немного игрок, - сказала она однажды. - Всегда надеешься, что твоя лошадь будет бежать лучше, чем чужая. Поэтому мы всем этим и занимаемся".