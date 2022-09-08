Королева Елизавета II. Принцесса военного времени

14 минут назад

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Автор фото, PA

События Второй мировой войны наложили печать на жизнь всех граждан Соединенного Королевства, и будущая королева Елизавета II разделила судьбу своих соотечественников.

Когда началась война, ей было 13 лет. Именно в это время по-настоящему началась ее общественная деятельность как наследницы престола.

Королевская семья: сам король, королева, а также обе их дочери были мощным символом всего того, за что Британия и ее союзники сражались против Германии Адольфа Гитлера. В то время много говорилось о том, что у самого Гитлера семьи не было.

В октябре 1940 года, когда на страну обрушились самые интенсивные бомбардировки, Елизавета впервые выступила по радио.

Это было обращение к детям, которых отправили в Северную Америку, подальше от бомб, летящих на британские города.

Подпись к фото, Первое публичное выступление будущей королевы в программе Би-би-си "Детский час".

Но у этого выступления была еще одна цель: оно должно было повлиять на общественное мнение в США. В то время большинство американцев было против вступления в войну.

"Мы, дети, оставшиеся дома, по-прежнему не унываем и полны храбрости, - сказала она. - Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашим отважным морякам, солдатам и летчикам. И мы тоже готовы нести наше бремя опасности и горя войны". Даже только то, что и Елизавета, и Маргарет остались в Британии и никуда не уехали, поддерживало дух британцев.

Жизнь во время войны

В начале войны правительство склонялось к тому, чтобы отправить короля с женой и детьми подальше от бомб в Канаду, но они категорически отказалась.

"Дети никуда не поедут, если не поеду я, я не поеду без их отца, а король не покинет страну ни при каких обстоятельствах", - заявила королева Елизавета.

Правда, принцесс отправили в Виндзорский замок, но они все равно были достаточно близко от Лондона и хорошо видели зарево от пожаров после бомбардировок. А однажды бомбы упала рядом с замком, когда они находились в убежище.

Автор фото, PA Подпись к фото, Во время войны королевская семья оставалась в Британии.

Вечерами и на выходные приезжали король с королевой, а частные учителя продолжали давать принцессам уроки.

На Рождество, чтобы поднять настроение отца, который очень тяжело переживал огромные жертвы среди мирных жителей в Британии и солдат на фронтах, девочки затеяли театральное представление. Оно имело успех и стало своего рода традицией.

Домашние спектакли

Сначала это была "Золушка", на следующий год - "Алладин". Принцессы всегда выступали в главных ролях и тщательно репетировали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несколько недель Елизавета провела в военной форме.

В 1942 году Елизавета впервые выступила в церемониальной роли, принимая парад Королевских гренадеров, почетным полковником которых она была. В эти годы оформилась главная черта ее характера - всепоглощающее чувство долга.

В 1944 году, после известий о потерях в битве за голландский Арнем, король был в особо подавленном настроении. И тогда 18-летняя Елизавета и 14-летняя Маргарет решили написать свою собственную пьесу, "Красные сапожки для верховой езды", переделав "Красную шапочку". Правда, в сочинении пьесы им помогала мать.

Солдаты из королевской охраны были привлечены в качестве статистов. Один из них, Билл Дэвис, вспоминал, как с них всех снимали мерку, чтобы сшить красные камзолы с медвежьими шкурами: "Представление имело огромный успех, и все зрители хохотали до коликов. На час или два нам даже удалось забыть о войне".

Счастье и радость

В последний год войны Елизавета и сама надела форму, вступив в Женский вспомогательный территориальный корпус. Ее занесли в списки под номером 230873, как второго младшего офицера Елизавету Виндзор. Три недели она провела на курсах с группой других (тщательно отобранных) волонтеров, где изучала основы механики и училась водить грузовик.

Впервые женщина из королевской семьи занималась на курсах вместе с "обычными людьми".

В последний год войны Елизавета влюбилась в лейтенанта Королевского флота Филиппа Маунтбэттена, будущего герцога Эдинбургского, который стал ее мужем и оказал огромное влияние на все ее царствование.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В день победы в Европе на площади перед Букингемским дворцом стала стихийно собираться толпа.

В мае 1945 года десятки тысяч людей собрались у Букингемского дворца, чтобы отпраздновать день победы в Европе.

Вместе с королевской семьей на балкон вышел и Уинстон Черчилль, а позже обе принцессы незаметно выскользнули из дворца и смешались с толпой.

Через несколько лет королева так вспоминала этот день: "Я помню, как совершенно незнакомые люди сцеплялись локтями и длинными рядами шли, перегораживая весь Уайтхолл. Нас просто захлестнула волна счастья и облегчения! Мы пересекли Грин-парк и стояли на площади перед дворцом и кричали вместе со всей толпой: "Хотим короля!" Этот вечер был одним из самых памятных вечеров в моей жизни".