Как коронавирус породил вспышку расизма и что с этим делать

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Вспышка коронавируса катализировала еще одну эпидемию - вспышку ксенофобии и расизма по отношению к китайцам и выходцам из других азиатских стран.

Харрассмент, дискриминация и виктимблейминг (обвинение жертвы) по отношению к китайцам и жителям других азиатских стран заметны невооруженным глазом. В соцсетях распространяются народные советы по лечению, мифы о возникновении нового вируса, а вместе с ними и расизм: от предположений, что вирус "просочился" из секретной лаборатории, до обвинений, что во всем виноваты "нецивилизованные" китайцы с их привычками в еде, гигиене и быту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Надпись "Коронавирус: от него больше людей стали расистами, чем больными" на стене во французском городе Нант

Расизм в соцсетях

"Ужас, нет слов, - говорится в подписи под видео в паблике защитников прав животных в "Инстаграме", на котором девушка азиатской внешности ест многоножек. - Я все понимаю, другая культура. В Азии едят все, что движется […] Потом удивляются, откуда новые формы вирусов!"

У видео десятки тысяч просмотров, под постом - сотни комментариев вроде "это не культура", "это не люди, а приматы", "это так же мерзко, как и сами китайцы", "дикие обезьяны, пусть земля очистится".

Кое-кто в комментариях возражает: "Всем должно быть известно что это искусственно выведенные вирусы они распространяют только на азиатов […]" (орфография автора сохранена). (Новый коронавирус, вопреки заявлениям замминистра здравоохранения Сергея Краевого, которые пришлось опровергать Роспотребнадзору, не имеет расовых предпочтений и поражает не только мужчин монголоидной расы).

Другое видео, циркулирующее в интернете, показывает девушку, которая ест суп с летучей мышью. Комментарии под этим видео тоже осуждают китайцев за "дурные привычки" в еде, виня их в распространении коронавируса.

Популярны и теории о том, как передается вирус: от версий о посылках с Aliexpress до предположений об опасности китайских ресторанов и вообще любого чихающего китайца. "Когда сидишь в любимом китайском ресторане и слышишь из кухни кашель", - говорится с меме с изумленным темнокожим мужчиной за столом.

Между тем, ученым и медикам до сих пор доподлинно неизвестно, как именно появился возбудитель болезни Covid-2019. Одна из наиболее вероятных теорий утверждает, что зоонозный вирус каким-то образом передался человеку от летучих мышей - их специфическая иммунная система позволяет им быть носителями многих вирусных инфекций.

Правообладатель иллюстрации HECTOR RETAMAL/AFP Image caption Оптовый рыбный рынок в Ухане, где помимо всего велась нелегальная торговля редкими видами животных, считается очагом распространения коронавируса

Однако эта теория предполагает наличие еще одного звена между человеком и летучей мышью. Такое звено могло находиться на рыбном рынке в Ухане - эпицентре вспышки - где велась нелегальная торговля редкими и экзотическими видами животных. Некоторые эксперты считают, что такая непосредственная близость столь многих видов, которые иначе не могли бы встретиться, могла способствовать распространению новых заболеваний. Существуют предположение, что таким звеном - или одним из звеньев - мог быть панголин.

А что в реальной жизни?

Из соцсетей и СМИ расизм перетекает в реальную жизнь, где наносит куда больше вреда. Многие китайцы, живущие за границей - в России, Украине, Британии, Франции, США, Канаде и многих других странах - говорят, что отношение к ним на фоне вспышки болезни изменилось. "Некоторые относятся к нам так, будто мы - вирус", - рассказывает Би-би-си жительница Киева Шао.

Казанский хостел повесил у себя вывеску о запрете входа китайцам, недавно прилетевшим из Китая, позже заявив, что "это был не расизм".

В Таллинне двое китайских туристов оказались в больнице после того, как сотрудник отеля, в котором они остановились, вызвал скорую, посчитав подозрительным то, что постояльцы редко покидают свой номер. Подозрения были безосновательными: китайские туристы оказались совершенно здоровыми.

Многие китайцы рассказывают если не об оскорблениях и действиях, то об обидных шутках, скрывающих микроагрессию.

Расизм, говорят социологи, часто остается незамеченным для тех, кто позволяет себе подобные высказывания и поведение. Но для тех, против кого он направлен, "слова и действия одинаково болезненны", говорит в комментарии Би-би-си профессор Йоркского университета Роджер Кейл.

"Желтая угроза"

Ни вспышка "свиного гриппа" H1N1, наблюдавшаяся в Северной Америке в 2009 году, ни вспышка кишечной палочки в Шотландии в 1996-м не имели расовой окраски. Напротив, инфекции, появившиеся в Азии, как новый коронавирус и атипичная пневмония в 2003 году, или в Африке - как вирус Эбола в 2014-м - в общественном сознании быстро обрели "расовую составляющую": их стали ассоциировать с конкретными группами людей и их поведением.

По словам Роджера Кейла, объяснение этому следует искать, в первую очередь, в истории колониализма.

"Расизм исторически работает как логический эквивалент белого превосходства. Белая кожа, как предполагается, ассоциировалась с чистотой и здоровьем. И колониальная история внушала подозрения в отношении небелого населения", - говорит профессор.

Такое объяснение созвучно с выводами исследовательницы Кэриэнн Люн, описавшей последствия тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония или SARS, для азиатских меньшинств в Канаде в 2003 году. SARS, имеющий схожие с новым коронавирусом симптомы и разделяющий с ним 80% ДНК, тогда унес жизни почти 800 человек, более 8 тысяч заболели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вспышка атипичной пневмонии в Канаде стигматизировала местные азиатские общины

"В результате SARS члены китайских и азиатских общин чувствовали себя стигматизированными и переживали случаи отчуждения, дискриминации и харассмента", - описывала она ситуацию в 2003 году.

В своем исследовании истоков связи расизма и вспышек заболевания Люн использует термин "желтая угроза", возникший еще в конце XIX века.

Его авторство часто приписывают кайзеру Германии Вильгельму ІІ: ему в 1880-х годах якобы приснился сон, в котором Будда верхом на драконе угрожает вторгнуться в Европу. Историки указывают, что предполагаемая "желтая угроза" со стороны "новой мировой суперсилы" была важной частью внешней политики Вильгельма II.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иллюстрация во французском журнале Le Petit Journal в 1898 году (слева) и популярный образ поп-культуры - вымышленный злодей Фу Манчу (справа)

Рост эмиграции из Восточной Азии в Северную Америку и Европу, дешевый труд китайских рабочих и колониальная экспансия в XIX веке влияли на распространение этого страха перед "азиатским другим", угрожающим благополучию западного мира.

Люн в своей работе вспоминает, что в конце XIX века местные власти сравнивали ванкуверский Чайнатаун с "язвой" на теле города, ставя его в одну категорию с городской канализацией, скотобойнями и свинофермами, как объект, требующий регулярных санитарных инспекций.

Чайнатауны и азиатские районы, например, в начале XX века Лаймхаус в Лондоне, ассоциировались не только с физическими болезнями, но и с моральным разложением: здесь якобы процветали грех и извращение, секс-торговля, курение опиума и азартные игры.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress Image caption Карикатура конца XIX века, изображающая курильщиков опиума, поедающих крыс

СМИ, политики и популярная культура охотно подхватывали все это, культивируя стереотипы и расовую враждебность вплоть до недавнего времени.

"Этот новый вирус выявил то, что всегда существовало в латентном состоянии, не на поверхности: страх другого и идея того, что плохие вещи приходят откуда-то извне", - говорит профессор Кейл.

"Существует паттерн антикитайского расизма, связанный со вспышками заболеваний. Это почти что готовый шаблон, формирующий общественную реакцию в ответ на каждую вспышку, как это было в 2003 году с атипичной пневмонией и происходит сейчас с коронавирусом, - добавляет исследователь. - Это странное явление, которое, по-видимому, столь же трудно объяснить, как и искоренить".

"Мойте руки и не будьте расистом"

Расизм - одна из главных движущих сил дегуманизации, считает профессор Роджер Кейл. По его словам, как только в обществе устанавливается связь между отдельными группами населения и заболеваниями - "становится почти невозможно отделить меченую группу от образа угрозы". Последствия такого расизма могут оказаться куда более разрушительными и долгосрочными, чем сама вспышка заболевания.

В комментарии для радио NPR историк и профессор азиатских исследований университета Миннесоты Эрика Ли советует: каждый раз, публикуя очередной пост в соцсетях о коронавирусе или взаимодействуя с людьми в жизни во времена вспышки, останавливаться и спрашивать себя: была бы наша реакция такой же, если бы вирус возник не в Китае, а в любой европейской стране?

С таким мнением согласен Роджер Кейл. "Каждый может сделать усилие для того, чтобы не делать ненужные обобщения, применяя меры предосторожности для защиты от вируса, - считает профессор. - Вместо того, чтобы избегать людей с определенным происхождением или, к примеру, не есть в китайских заведениях - лучше мойте руки и соблюдайте правила гигиены".

"Оставайтесь людьми", - резюмирует он.