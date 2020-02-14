Герб Беларуси меняют "по просьбам граждан". Граждане язвят

Минюст Беларуси предложил внести "технические" коррективы в изображение государственного герба. Соцсети и комментаторы на сайтах заметили в этом политический подтекст.

Геральдический совет при президенте Лукашенко считает нужным заменить на гербе зеленый контур Беларуси золотым, чтобы тот лучше сочетался с солнечными лучами; сделать тоньше сетки параллелей и меридианов, придать объемности цветкам клевера и льна.

В верхней части герба подкорректировали красную звезду - по просьбам трудящихся, как утверждают в министерстве юстиции.

"Именно от граждан звучало предложение изменить грани звезды, потому что в предыдущем варианте грани очень выразительные, и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды", - объяснила пресс-служба Минюста.

Правообладатель иллюстрации Pravo.by Image caption Нынешний герб Беларуси (слева) и эскиз нового герба, предложенный Минюстом

Пользователи "Фейсбука" рекомендуют корректировать звезду дальше.

Юлия Бов: "А звезда-то явно просматривается с очертаниями на Кремле-то! Каким боком она тут вообще, и совсем непонятно чей это герб? Нашей номенклатуры?"

"А что символизирует красная звезда на белорусском гербе? Неужели коммунизм на пяти континентах?" - вопрошает некто alex.

Повернули к Европе?

В новом варианте герба, по объяснениям разработчиков, изображения материков стали более выразительными и географически выверенными.

Но публика заметила геополитический разворот.

"В нынешнем варианте наша страна целиком и полностью "входит в орбиту" России. В новом заметен явный сдвиг в сторону Евросоюза, - пишет в интернет-газете "Солидарность" обозреватель Ян Буян. - Когда меняют герб, случайности бывают крайне редко. Вряд ли данный нюанс можно списать на соображения дизайна. На фоне системного конфликта в белорусско-российских отношениях, вызванного желанием Кремля проглотить Беларусь, это можно рассматривать как символический ответ неверному союзнику".

"Теперь на глобусе видно, что мы европейская страна. Заживем, как в Европе Остальное (объемность цветов, колосков, лучей, звезды) - лирика", - замечает на площадке "Тут говорят!" портала TUT.BY читательница Марго.

"Сколько смотрел на звезды, так и не нашел, у которой грани мягкие... А вот глобус повернули в сторону тех, кто нам нефть продает. Прям песочница детского сада", - комментирует там же пользователь e-p-r-s-t .

Ina Wf в "Фейсбуке" не сдерживает эмоций: "Мне вообще пофиг как выглядит герб. Герб как герб. Я его прямо каждый день перед сном рассматриваю и каждое утро когда просыпаюсь тоже.... Меня больше интересует, как выглядит мой кошелек и содержимое кредитной карточки. Можно подумать с новым гербом мы заживем по другому. Проблем бы больше не было!"

"А это хорошо или плохо, что в стране гербы меняются чаще, чем президенты?" - спрашивает Николай Колядич, напоминая, что нынешнюю госсимволику принимали при бессменном президенте Лукашенко.

Сколько это будет стоить?

Изменения в закон о государственных символах еще не внесены. Чиновники утверждают, что изображения герба на печатях, кокардах, административных зданиях и в прочих необходимых местах будут меняться постепенно, без значительных затрат.

Но комментаторы в соцсетях и на сайтах сомневаются в этих заверениях.

id539017053 на площадке "Тут говорят! " уверен: "Просто решили кому-то карман пополнить. Это сколько ж денег уйдет на замену всей атрибутики в стране. Значит, раньше жили при неправильном гербе. Ну с новым-то заживем".

Читатель "Нашай Нівы" под ником Роберто де Ланкер рассуждает: "Страной руководит замполит. Для замполита важно, чтобы красный уголок был в порядке, чтобы рука Ленина в правильном направлении была вытянута, чтобы разговоров против власти не было и чтобы его авторитет никто не затронул. Сколько это будет стоить для госучреждений, сколько времени потратят на эту атрибутику, его не волнует" (перевод с белорусского).

Алесь Тыбульскi (там же) категоричен: "Авторам так называемого "герба" оценка "кол"! Как его ни модернизируй, все равно получается абсурдная конструкция, где летает в космосе, оторвавшись от Земли, какая-то непонятная (говорят, это Беларусь) Кривулина. Я же знаю, что моя Родина-Беларусь на Земле. А в космосе болтается космический мусор. Верните бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня" и не дурите головы людям!"

Media playback is unsupported on your device Как серп и молот попали на советский герб?

Современный герб Беларуси был принят в результате референдума, инициированного президентом Александром Лукашенко, в 1995 году. Гербом и флагом, похожими на существовавшие в БССР, были заменены герб "Пагоня" и бело-красно-белый флаг, которые суверенная Беларусь приняла государственными символами после распада СССР.

Сейчас "отмененную" символику использует оппозиция и находящаяся с 1919 года в изгнании Рада Белорусской Народной Республики. Символика официально не запрещена, символы признаны историческими, но за их использование оппозиционных активистов власти наказывают.