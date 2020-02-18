"Люди боятся из-за вас, СМИ". Смертность от коронавируса ниже, чем от сезонного гриппа

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Уже больше месяца внимание ведущих мировых СМИ приковано к последним новостям о китайском коронавирусе. По последним данным, за два месяца эпидемии его жертвами стали в общей сложности 1875 человек.

Из них только 86 погибли за пределами провинции Хубэй и лишь трое - за пределами Китая: в Японии, во Франции и на Филиппинах.

В то же время от обычного сезонного гриппа только в США с начала зимы скончалось более 10 тысяч человек. А в целом, по данным ВОЗ, каждый год сезонная эпидемия уносит от 290 до 650 тысяч жизней.

Когда в 2009 году на юге Калифорнии началась вспышка свиного гриппа, только за первый год эпидемии жертвами вируса H1N1 стали по меньшей мере 150 тысяч человек, а по некоторым оценкам - более 500 тысяч.

Русская служба Би-би-си разбирается, насколько китайский коронавирус опасен на самом деле - и стоит ли его так уж бояться.

Уровень смертности

Конечно, определять опасность заболевания, сравнивая абсолютные цифры погибших, довольно бессмысленно. Тем же свиным гриппом в 2009-2010 году переболели, по разным данным, от 10 до 20% всего населения земного шара - и в этом контексте даже полмиллиона жертв вируса выглядят не очень устрашающе.

Сравнивать имеет смысл уровень смертности - то есть долю погибших относительно общего числа зараженных.

По статистике, глобальные эпидемии вроде свиного гриппа случаются в среднем раз в 25 лет и убивают 10-20 человек на каждые 100 тысяч инфицированных.

Уровень смертности от китайского коронавируса на сегодняшний день кажется выше на два порядка: на первые 100 тысяч подтвержденных случаев инфекции придется более 2000 летальных исходов.

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Однако даже это куда ниже, чем у привычного сезонного вируса. Текущей зимой уровень смертности от обычного гриппа в США составляет примерно 0,05% - а это 5000 смертей на 100 тысяч зараженных.

Впрочем, все эти цифры крайне ненадежны. В отличие от коронавируса, обычный грипп крайне редко диагностируют в лабораторных условиях. А официальная статистика по Covid-19 учитывает только те случаи заражения, когда состояние пациентов ухудшилось настолько, что им потребовалась лабораторная диагностика.

Большинство экспертов уверены, что еще десятки тысяч зараженных коронавирусом не испытывали тяжелых симптомов и не обращались к врачу. А некоторые и вовсе не поняли, что болеют. Следовательно, "официальный" уровень смертности может быть сильно завышен.

В то же время не исключено, что он может оказаться еще выше. Не будем забывать, что из 73 тысяч диагностированных пациентов вылечилось лишь около 18%, а оставшиеся 82% по-прежнему больны - и сколько из них в итоге выздоровеют, мы можем только гадать.

Хотя массовая вспышка любого заболевания поначалу почти всегда кажется более серьезной, чем по ее итогам - по той простой причине, что тяжелые случаи болезни привлекают к себе больше внимания.

Эпидемиолог из Гарварда Марк Липсич напоминает, что в первые месяцы эпидемии свиного гриппа H1N1 казалось, что от вируса умирает каждый десятый пациент. Пока не выяснилось, что подавляющее большинство зараженных переносили заболевание на ногах и даже не обращались к врачу. Когда эти случаи добавили в общую статистику, уровень смертности мгновенно упал до 0,1%.

Для сравнения, во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в 2003 году уровень смертности составлял почти 10%, от вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) умирает каждый третий.

Так стоит ли бояться?

Еще один важный показатель опасности любой болезни - ее заразность, то есть скольких человек успевает заразить каждый носитель вируса. Даже тот, у кого заболевание протекает в легкой форме и без особых симптомов.

С этой точки зрения Covid-19 действительно опаснее сезонного гриппа. Если 10 больных "обычным" вирусом заражают в среднем еще 13 человек (заразность 1,3), то коронавирус, по подсчетам китайских медиков, распространяется быстрее: 10 носителей инфекции успевают заразить еще 22 здоровых человека (2,2).

На это обращает внимание главный вирусолог Института экспериментальной медицины Лариса Руденко, по мнению которой "вирус очень опасен для тех, кто находится в контакте".

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"По-видимому, можно заболеть даже через системы вентиляции, как на лайнере в Японии. Там заболевшие не контачат, они никуда не выходят, но все равно заболевают, - отмечает вирусолог. - Когда был вирус SARS, то в Гонконге жителям верхних этажей по вентиляционным системам передалась инфекция от жителей нижних. Воздушно-капельная передача очень опасна".

Впрочем, уровень заразности SARS был чуть выше - около 3, а у вируса кори он и вовсе превышает 12.

Именно поэтому при подозрении на любое подобное заболевание так важно выдерживать карантин.

"Самое главное - это карантин, но люди не понимают этого. Когда люди уходят из карантина в Боткинской больнице - это безответственность перед обществом", - уверена Руденко.

В группу риска, как и при вспышке практически любой инфекции, попадают дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Однако, как отмечает почетный вице-президент РАЕН, профессор института эпидемиологии и микробиологии Виктор Зуев, в целом здоровым людям бояться коронавируса не стоит. Тем более в России.

"Люди боятся из-за вас, СМИ, - утверждает он. - Это заболевание, которое было вызвано новым вирусом - поэтому такая неожиданная была реакция. Его особенности - низкая летальность (2,5-3%), но при этом вирус очень заразителен. При сезонной гриппозной инфекции летальность бывает такой же или немного выше".

По мнению профессора Зуева, очередная эпидемия коронавируса совершенно естественна и является "платой за те издержки благ цивилизации, которыми мы пользуемся".

"Мы стали чаще и дальше ездить, мы общаемся с огромным количеством людей - а это значит, что мы везем туда тот микробный багаж, которым мы богаты. Мы же с вами не стерильны - ни бактериологически, ни вирусологически, - объясняет он. - Но нам с вами [в России] не нужны ни маски, ни вакцины".