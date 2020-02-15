Правообладатель иллюстрации Sahba Barakzai Image caption Сахба и ее семимесячный щенок Асеман на прогулке

Сахба Баракзай, ее семья и семимесячная хаски Асеман каждую пятницу выбирались в горы неподалеку от их дома на западе Афганистана. Но в прошлую пятницу прогулка закончилась трагедией - группа мужчин встретила семью и застрелила щенка Сахбы. Они сказали, что женщина не может иметь собаку.

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Теперь она боится продолжения этой истории. Сахба опасается, что ее преследуют из-за того, что она учит спорту афганских девочек.

"Мы не знаем, какую цель они преследовали. Но мы думаем, что это из-за ее работы, - рассказала Би-би-си Сетаеш, сестра Сахбы. - Она была первой женщиной, основавшей свой клуб. А такие вещи у нас - табу".

К угрозам Сахба уже привыкла. Она уже 10 лет учит детей карате в Герате, третьем по величине городе страны.

Также она открыла велосипедный клуб для подростков и молодых женщин - в стране, где 20 лет назад женщинам не разрешалось ни учиться в школе, ни работать, ни даже покидать дом без сопровождающего мужчины.

Правообладатель иллюстрации Sahba Barakzai Image caption Сахба назвала своего щенка Асеман, что значит "небо", из-за голубых глаз

В Герате, по словам Сетаеш, все еще действует негласный запрет на езду на велосипеде для девочек. И многие на появление девочек на велосипеде отреагировали агрессивно, однако сестра продолжала заниматься любимым делом. Родители, по словам Сетаеш, очень беспокоились из-за того, что ее сестра подвергала опасности свою жизнь.

"Мы гуляли, у нас был пикник, все было как обычно, - рассказала Сахба Би-би-си. - Мы делаем это каждую неделю". Но к семье внезапно приблизился человек, внешне похожий на пастуха, и застрелил Асеман. С ним были другие мужчины. Он выстрелил в щенка четыре раза, а потом сказал, что Сахба, как женщина, не может владеть собакой, и велел ей положить мертвого пса на землю.

Семье пришлось бежать. Кто были эти люди и чего они добивались, Сахба так и не узнала. Обращаться в полицию, по ее словам, было бессмысленно. "Я знала, что это ничего не изменит. У нас люди гибнут десятками каждый день, и никого это не волнует", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Sahba Barakzai Image caption Сахба много лет учила афганских детей кататься на велосипеде

Правообладатель иллюстрации Sahba Barakzai Image caption Сахба держит на руках мертвую Асеман

После этого несчастного случая Сахба решила закрыть свои спортивные клубы и уехать в Иран, где, как она надеется, ее жизнь будет в безопасности.

По словам Сетаеш, ее сестра очень любила Асеман. А сама Сахба рассказала: "В тот день, когда я принесла Асеман домой, я стала искать в сети, сколько лет может прожить собака. И поняла, что собака живет 14 лет или даже больше. Я расстроилась, когда узнала, что она проживет со мной всего 14 лет. Но я и подумать не могла, что моя милая Асеман проживет со мной всего семь месяцев".