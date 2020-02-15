Мало у кого из женщин в Афганистане есть собака. Собаку могут убить. Такое уже случалось
Сахба Баракзай, ее семья и семимесячная хаски Асеман каждую пятницу выбирались в горы неподалеку от их дома на западе Афганистана. Но в прошлую пятницу прогулка закончилась трагедией - группа мужчин встретила семью и застрелила щенка Сахбы. Они сказали, что женщина не может иметь собаку.
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Теперь она боится продолжения этой истории. Сахба опасается, что ее преследуют из-за того, что она учит спорту афганских девочек.
"Мы не знаем, какую цель они преследовали. Но мы думаем, что это из-за ее работы, - рассказала Би-би-си Сетаеш, сестра Сахбы. - Она была первой женщиной, основавшей свой клуб. А такие вещи у нас - табу".
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К угрозам Сахба уже привыкла. Она уже 10 лет учит детей карате в Герате, третьем по величине городе страны.
Также она открыла велосипедный клуб для подростков и молодых женщин - в стране, где 20 лет назад женщинам не разрешалось ни учиться в школе, ни работать, ни даже покидать дом без сопровождающего мужчины.
В Герате, по словам Сетаеш, все еще действует негласный запрет на езду на велосипеде для девочек. И многие на появление девочек на велосипеде отреагировали агрессивно, однако сестра продолжала заниматься любимым делом. Родители, по словам Сетаеш, очень беспокоились из-за того, что ее сестра подвергала опасности свою жизнь.
"Мы гуляли, у нас был пикник, все было как обычно, - рассказала Сахба Би-би-си. - Мы делаем это каждую неделю". Но к семье внезапно приблизился человек, внешне похожий на пастуха, и застрелил Асеман. С ним были другие мужчины. Он выстрелил в щенка четыре раза, а потом сказал, что Сахба, как женщина, не может владеть собакой, и велел ей положить мертвого пса на землю.
Семье пришлось бежать. Кто были эти люди и чего они добивались, Сахба так и не узнала. Обращаться в полицию, по ее словам, было бессмысленно. "Я знала, что это ничего не изменит. У нас люди гибнут десятками каждый день, и никого это не волнует", - сказала она.
После этого несчастного случая Сахба решила закрыть свои спортивные клубы и уехать в Иран, где, как она надеется, ее жизнь будет в безопасности.
По словам Сетаеш, ее сестра очень любила Асеман. А сама Сахба рассказала: "В тот день, когда я принесла Асеман домой, я стала искать в сети, сколько лет может прожить собака. И поняла, что собака живет 14 лет или даже больше. Я расстроилась, когда узнала, что она проживет со мной всего 14 лет. Но я и подумать не могла, что моя милая Асеман проживет со мной всего семь месяцев".