Фотошоп или нет? Тест о сложных отношениях новостей, политики и фоторедактирования

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Фотошоп отмечает 30-летие с даты выпуска самой первой версии программы. За эти годы он стал важным, а порой и незаменимым инструментом для многих профессий и индустрий: от мира моды до исследований космоса.

Но где использование фотошопа для изменения снмков так и не прижилось - так это в новостной журналистике. И понятно, почему.

Этические кодексы ассоциаций фоторепортеров и правила фотоагентств, таких как Reuters и Getty, запрещают любое, даже минимальное вмешательство в снимок, дабы избежать искажения содержащейся в нем информации о реальных событиях.

Тем не менее, соблазн велик, и случаев манипулирования новостными фотографиями при помощи фотошопа, значительно упростившего весь этот процесс, было так много, что в новостной журналистике и политике сам термин "фотошоп" стал почти что синонимом к слову "фейк".

Мы вспомнили несколько резонансных случаев, когда "фотошоп" был, и когда, вопреки громким обвинениям, его все же не было.