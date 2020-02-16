"Мы как солдаты на линии фронта". Как китайские врачи и власти борются с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Costfoto/Barcroft Media via Getty Images Image caption Медсестра готовится войти в палату с больными коронавирусом в провинции Янчжоу

Яо работает в клинике в округе Цзинчжоу в 300 километрах от города Ухань, где началась вспышка коронавируса.

Каждый день к ней направляют десятки пациентов с повышенной температурой и другими симптомами инфекции. Яо берет анализы крови у людей с подозрением на вирус и делает тесты, чтобы выявить новых заболевших.

В начале эпидемии в клинике не хватало всего самого необходимого, однако сейчас ситуация улучшилась. Благодаря частным компаниям и помощи государства, там есть необходимые лекарства и оборудование. Однако врачам по-прежнему не хватает защитных масок и костюмов, им приходится их экономить.

"Руководство клиники сказало нам, что мы как солдаты на линии фронта. Мы не можем воевать без оружия", - рассказала Яо Би-би-си.

В этой клинике медработники работают практически без перерывов на еду или туалет. Многие врачи спят прямо тут, так как у них нет сил добраться домой.

Когда Яо снимает с себя несколько защитных костюмов в конце рабочего дня, одежда под ними вся мокрая от пота. У женщины даже появились раны и отметины на лице от постоянного ношения защитной маски.

Как и многие сотрудники клиники, Яо очень хотела, но не поехала на новогодные каникулы к семье, так как, во-первых, боялась их заразить, а во-вторых, ей объяснили, что сейчас она нужнее здесь.

Все на борьбу с коронавирусом

В ответ на критику в китайских социальных сетях сначала за попытку скрыть эпидемию, а потом за медлительность ответной реакции, руководство Китая сделало то, что у них получается лучше всего: мобилизовало нацию. В этот раз - на борьбу с вирусом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейский охраняет портрет Мао Цзэдуна, создателя современного китайского государства

Китайские государственные каналы рассказали, что сотрудников военных медицинских институтов отправили в Хубэй - провинцию, где началась эпидемия - на борьбу с вирусом.

В социальных сетях сообщалось, что вместе с сотрудниками по распределению в Хубэй поехали и студенты-медики. Телеграм-канал Коронавирус/2019-nCoV опубликовал видео, где предположительно студентам говорят: "Экспедиция начинается завтра, оборудование уже готово, всего 160 человек едут поддержать Хубэй".

Журнал Economist сообщил, что в некоторых деревнях снова заработали динамики, которые во времена колхозов использовались для трансляции политических слоганов и призывов работать усерднее.

Сейчас они беспрестанно транслируют последние новости о ходе борьбы с коронавирусом, количестве заболевших и правилах поведения в условиях эпидемии.

Руководство китайской Коммунистической партии называет борьбу с коронавирусом "Народной войной". А какая же война может обойтись без гимнов и танцев?

Официальный канал газеты "Семейный доктор" в китайской социальной сети Weibo опубликовал видео из города Ухань, на котором пациенты и медперсонал больницы поют гимн под названием "Без Коммунистической партии не было бы нового Китая". Газета сообщила, что таким образом они отмечают выздоровление одного из пациентов.

Государственный канал CCTV показал, как пациенты и медицинские работники другого временного госпиталя в провинции Хубэй танцуют для поднятия духа.

Согласно статье в журнале Economist, в деревне Фукиншан неподалеку от городского округа Чандэ волонтеры-дружинники отправляют назад всех приезжих из провинции Хубэй. И следят за тем, чтобы местные фермеры, выращивающие клубнику, "поменьше бродили без надобности".

В нескольких регионах активисты Коммунистической партии докладывают наверх о несговорчивых соседях, которые несмотря на запрет, решаются выйти из дома или устроить собрание.

В городе Таншань в провинции Хэбэй местные власти запретили жителям выгуливать собак.

Родителям одной из журналисток Би-би-си из провинции Шаньдун две недели было запрещено выходить на улицу. В отличие от деревень, там не понадобилась помощь местных активистов-осведомителей, за соблюдением запрета власти следили по камерам наблюдения.

Приведет ли коронавирус к политическому кризису?

Многие эксперты-китаисты опасаются, что нынешний кризис может привести к усилению власти Коммунистической партии в стране. Другие считают, что партия в Китае уже настолько всесильна, что "закручивать гайки" дальше некуда.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Китайское правительство мониторит и удаляет негативные комментарии о себе в социальных сетях

Большинство экспертов соглашается в одном - нынешний кризис еще больше консолидирует власть в руках председателя КНР Си Цзиньпина.

Ведь члены партии и государственные каналы сообщают, что чиновники на местах виноваты в попытке скрыть информацию о новом вирусе и замедленной реакции. По их мнению, Си Цзиньпин исправил положение, сместив двух ключевых чиновников в провинции Хубэй.

В итоге секретарь коммунистической партии провинции Цзян Чаолян потерял должность - его сменил бывший мэр Шанхая Ин Юн, близкий соратник Си.

По данным информационного агентства Синьхуа, глава коммунистической партии города Ухань Ма Гоцян также потерял свой пост.

Сам Си Цзиньпин в Ухань не поехал, за что его опять жестко раскритиковали в социальных сетях. Вместо этого на этой неделе он посетил больницу в Пекине, где ему измерили температуру.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лидер Китая избегал камер с начала эпидемии, но 10 февраля он посетил больницу в Пекине

Еще в конце января разбираться с кризисом в провинцию поехал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Сейчас глава государства отправил в Хубэй другого приближенного, главу комитета по центральной политике и законодательным вопросам. Он стал заместителем руководителя национальной команды по борьбе с последствиями эпидемии в Хубэе.

Под руководством команды в провинции за десять дней с нуля построили два госпиталя и переоборудовали в больницы несколько стадионов. Сейчас со всей страны в Хубэй отправляют лекарства, оборудование и продовольствие.

Поэтому, несмотря на критику со стороны пользователей социальных сетей в сторону правительства, серъезных изменений в руководстве Коммунистической партии ожидать не стоит.

"Среди членов партии нет и намека на то, что кто-либо осмелиться бросить вызов Си Дзиньпину сейчас," - считает журналист Китайской Службы Би-би-си Фэн Ванг в Гонконге. Она уже несколько недель работает из дома из-за коронавируса.

Через Фэн нам удалось пообщаться с жителем Уханя, который пожелал остаться анонимным, и спросить его мнение о работе руководства страны.

"Мне кажется, что правительство довольно хорошо справляется с ситуацией, и кризис обязательно разрешится, - считает местный житель, - в такие моменты как сейчас мы можем рассчитывать только наше на правительство".