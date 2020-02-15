Женщина, объявившая войну Трампу. Кто такая Нэнси Пелоси?

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Нэнси Пелоси - третий человек в США после Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, но именно ее в Вашингтоне сегодня называют самым влиятельным политиком.

79-летняя Пелоси - первая в истории США женщина на посту спикера Палаты представителей Конгресса и один из инициаторов процедуры импичмента Трампа - 4 февраля грубо нарушила одну из главных вашингтонских традиций, став вместо президента главной героиней ежегодного обращения главы государства к Конгрессу.

По традиции, главным действующим лицом ежегодного выступления в Конгрессе с речью "О положении дел стране" является сам глава Белого дома. Именно он определяет главных гостей заседания, представляя их во время выступления, и именно главные темы послания в течение нескольких следующих дней чуть ли не в круглосуточном режиме обсуждают ведущие американские СМИ.

На этот раз главным героем президентского выступления стала "Мадам спикер", как официально называют Пелоси в Конгрессе.

Обращение Трампа состоялось менее чем за сутки до голосования в Сенате об импичменте, одним из инициаторов которого была именно Пелоси. После появления президента на трибуне она первой протянула ему руку для приветствия, но Трамп демонстративно отказался от обмена рукопожатиями, сделав вид, что не заметил обращенного к нему жеста.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент США назвал разорванный текст своей речи "преступлением"

Реакция Нэнси Пелоси не заставила себя ждать. В течение почти двух часов, пока продолжалось выступление президента США, она перебирала лежащие перед ней на столе бумаги, покусывала губы и саркастически улыбалась в ответ на те или иные заявления главы Белого дома. А после завершения обращения, встав под прицелом телекамер, медленно и аккуратно порвала текст выступления Трампа.

На следующий день республиканцы в Сенате проголосовали за оправдание президента в рамках процедуры импичмента, сам президент США назвал разорванный текст своей речи "преступлением", а его сторонники немедленно выступили с призывами привлечь Нэнси Пелоси к суду за неуважение к главе государства.

Спикер Конгресса все обвинения в свой адрес восприняла с подчеркнутым спокойствием, сказав лишь, что Дональд Трамп при любом исходе останется в истории США как третий по счету глава государства, которому был объявлен импичмент, и назвав результаты голосования в Сенате "легализацией неуважения к закону".

При этом "Мадам спикер" пообещала, что шесть комитетов Конгресса продолжат расследования в отношении главы Белого дома, которые велись до начала процедуры импичмента, не исключив, что уже в ближайшие месяцы Палата представителей может предъявить президенту страны новые обвинения.

"Этот президент на всю жизнь останется человеком, которому был объявлен импичмент, - объяснила она свою позицию в интервью телеканалу ABC еще в декабре прошлого года. - Сенат ничего не может сделать, чтобы избавить его от этой отметки".

Девочка из "Маленькой Италии"

Нэнси Патрисия Д'Алесандро родилась в марте 1940 года в Балтиморе в семье выходцев из Италии. Всего у ее матери Аннунциаты, уроженки городка Кампобассо на юге Италии, предпочитавшей в Америке представляться, как "Нэнси", было семеро детей. Будущая "Мадам спикер" была младшей и единственной девочкой.

Ее отец, Томас Д'Алесандро-младший, в течение восьми лет представлял один из округов штата Мэриленд в Конгрессе США, а с 1947 по 1959 год был мэром Балтимора. Одного из сыновей отец-демократ назвал в честь 32-го президента США, так что имя ребенка звучало как "Франклин Делано Рузвельт Д'Алесандро".

Еще один представитель семьи, Томас Д'Алесандро III, повторил политическую карьеру отца, занимая с 1967 по 1971 год пост мэра Балтимора.

Единственную дочь конгрессмен Д'Алесандро с самого раннего возраста брал с собой на предвыборные собрания. По рассказам самой Нэнси, ей было поручено вести специальный дневник, в котором тщательно отмечались все политики и бизнесмены, оказавшие отцу какую-то важную услугу.

Как потом вспоминала сама Пелоси, все ее детство прошло в окружении политиков.

"Когда я родилась, мой отец был членом Конгресса, - заметила как-то она. - Потом, когда я пошла в школу, он стал мэром и занимал эту должность до тех пор, пока я не поступила в колледж".

Как и положено ребенку из приличной итальянской семьи в США, она закончила католическую школу для девочек Institute of Notre Dame в Балтиморе, а получать высшее образование ее отправили не дальше, чем за 60 километров от дома - в Вашингтон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В юности Пелоси рассматривала возможность ухода в монастырь, но потом решила, что такая жизнь не для нее

В 1961 году Нэнси получила диплом бакалавра в католическом колледже Святой Троицы в американской столице и даже успела пройти стажировку в офисе сенатора от штата Мэриленд Дэниела Брюстера.

Позднее она рассказывала, что всерьез рассматривала возможность ухода в монастырь, но потом решила, что жизнь монахини не для нее. Хотя о своем католическом воспитании она вспоминает до сих пор.

"Я всю жизнь училась в католических школах и колледжах, - говорила Нэнси Пелоси. - Если подсчитать, то получится, что у моего мужа, у меня и у наших детей вместе получается больше 100 лет католического образования".

О политической карьере она тоже особенно не думала и сразу после получения диплома вышла замуж за бизнесмена Пола Пелоси, с которым познакомилась еще в колледже.

В сентябре 1963 года пара обвенчалась в католическом соборе в Балтиморе. После этого молодожены переехали в Нью-Йорк, а еще через несколько лет - в Сан-Франциско, где брат Пола Пелоси, Рональд, занимал должность члена наблюдательного совета города.

Представитель Калифорнии

Поселившись в респектабельном районе Пасифик-Хайтс в Сан-Франциско, чета Пелоси вела столь же респектабельный образ жизни. Пол зарабатывал инвестициями и торговлей на бирже, а Нэнси стала образцовой домохозяйкой.

В семье Пелоси родилось пятеро детей, что не помешало Нэнси проводить приемы и организовывать дома собрания, на которых проводился сбор средств для представителей демократической партии.

Правообладатель иллюстрации MARK RALSTON Image caption Пол и Нэнси Пелоси на гала-приеме перед церемоний вручения наград Grammy 25 января 2020 года

Она дружила с местными политиками, один из них - конгрессмен от штата Калифорния Филипп Бертон. Именно его рекомендации помогли Пелоси в 1976 году стать членом Национального комитета Демпартии от этого штата, а спустя еще год - возглавить отделение партии в Северной Калифорнии.

Все эти должности, впрочем, считались в США "общественной работой", больше связанной со сбором денег на партийные нужды и проведением мероприятий с участием избирателей, чем с полноценной политической деятельностью.

В 1985 году Нэнси Пелоси впервые попробовала силы в большой политике, выдвинув свою кандидатуру на выборах руководителя Национального комитета Демократической партии, но потерпела поражение.

Конгрессвумен от Сан-Франциско

В Конгресс США будущая "Мадам спикер" попала почти случайно. Давний друг семьи Пелоси, конгрессмен Филипп Бертон умер в 1983 году, а занявшая его место жена политика, Зала, спустя пять лет из-за болезни решила не выдвигать свою кандидатуру.

Вместо этого она предложила освобождающееся кресло 47-летней домохозяйке Нэнси Пелоси, пообещав поддержку избирательного штаба конгрессмена Бертона и его сторонников.

Кстати, уже позднее "Мадам спикер" утверждала, что еще до выборов обратилась за советом к своей старшей дочери.

"Когда я решила участвовать в первых выборах в Конгресс, я пошла к своей дочери, Александре, которая заканчивала школу, и сказала ей: "У меня есть шанс начать избирательную кампанию, - рассказывала позднее Нэнси Пелоси. - Может я и проиграю, но в любом случае меня не будет дома как минимум три вечера в неделю. Так что если ты хочешь, чтобы я этого не делала, просто скажи". И знаете, что она мне сказала? "Мама, займись уже своей собственной жизнью".

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В победе представительницы Демократической партии на очередных выборах мало кто сомневался: округ, который ей предложили представлять, традиционно еще с 1949 года голосует за демократов. Согласно официальным данным, зарегистрированных республиканцев в округе только 13%, так что собранные Нэнси Пелоси на первых для нее выборах 80% голосов ни для кого не стали сюрпризом.

Этот результат, кстати, она повторила и на следующих выборах в Конгресс, не позволив своим противникам собрать больше 1/5 доли голосов избирателей.

Борец за равные права

После победы на первых в ее карьере выборах Нэнси Пелоси работала в комитетах по ассигнованиям и по делам разведки Конгресса. Она постоянно выступала в защиту прав этнических и сексуальных меньшинств, за ужесточение контроля за оборотом оружия и требовала принятия законов, предоставляющих право жить и работать в США детям нелегальных мигрантов.

Именно тема равных прав для представителей ЛГБТ-сообщества стала поводом для ее заочного спора с российским президентом Владимиром Путиным.

В 2013 году в газете New York Times Путин изложил собственные взгляды на ключевые проблемы в мировой политике, написав, в частности: "Когда мы просим благословения у Господа, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными".

Пелоси прокомментировала статью в своем "Твиттере": "Надеюсь, когда президент Путин говорит "мы не должны забывать, что Бог создал нас равными", он также имеет в виду геев и лесбиянок в России".

В 2001 году Пелоси стала лидером демократического меньшинства в Палате представителей, а спустя еще пять лет, после победы на промежуточных выборах, демократы единогласно выдвинули ее кандидатуру на пост спикера.

В январе 2007 года Нэнси Пелоси выиграла выборы в Конгрессе у кандидата от республиканцев Джона Бейнера с результатом 233 голоса против 202, став первой женщиной, первой представительницей итальянской общины и первым представителем Калифорнии на посту спикера Палаты представителей.

"Мадам спикер"

Накануне промежуточных выборов в ноябре 2006 года Нэнси Пелоси объявила, что в случае своей победы демократы вынесут на голосование большую часть пунктов партийной программы в течении первых 100 часов работы Конгресса.

Инициатива будущего спикера не отличалась особой новизной: почти такое же обещание давал еще президент Рузвельт, объявляя, что ключевые решения, направленные на преодоление последствий "Великой Депрессии", будут приняты его администрацией за первые 100 дней.

Спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, избранный на этот пост после победы республиканцев в 1995 году, тоже говорил о "100 днях".

В отличие от своих предшественников, Нэнси Пелоси выполнила обещания: все пункты программы демократов были вынесены на голосование и утверждены Конгрессом в течение обещанных ею 100 первых часов.

Модница

Сразу же после избрания "Мадам спикер" стала любимым персонажем для модных обозревателей американских изданий.

Ее классические наряды, строгие пальто и украшения критики обсуждают регулярно, отмечая, что Нэнси Пелоси может позволить себе покупать одежду самых дорогих дизайнеров.

Правообладатель иллюстрации MANDEL NGAN Image caption Нэнси Пелоси всегда привлекает внимание своими элегантными нарядами

По оценкам вашингтонского Центра ответственной политики (CPR), опубликованным в 2014 году, состояние семейства Пелоси составляет более 101 миллиона долларов. "Мадам спикер" и ее муж владеют крупными пакетами акций компаний Apple, Facebook и Disney, недвижимостью в Сан-Франциско и виноградниками в Калифорнии.

Дорогостоящие привычки спикера уже приводили к громким скандалам. В 2009 году, например, газета The New York Post со ссылкой на консервативные правозащитные организации опубликовала электронную переписку сотрудников аппарата Пелоси с командованием ВВС США с требованием предоставить спикеру для официальных поездок самолет Boeing 757.

В ответ Пелоси заявила, что всего лишь подчиняется инструкциям администрации президента Джорджа Буша-младшего, принятым для безопасности высших политиков страны.

Противник импичмента

В последние полгода Нэнси Пелоси появлялась в телевизионных новостях и сообщениях новостных агентств как главный сторонник и инициатор импичмента президента Трампа.

Между тем "Мадам спикер" почти два года подряд уговаривала наиболее радикальных представителей Демократической партии в Конгрессе отказаться от попыток отстранить действующего президента от власти, ссылаясь на то, что эта инициатива обречена на провал в контролируемом республиканцами Сенате.

Эта позиция признанного лидера демократов не стала сюрпризом для политиков в Вашингтоне. Ярым противником импичмента Нэнси Пелоси выступила еще в 2004 году, когда несколько ее однопартийцев заявили о том, что готовы инициировать процедуру импичмента в отношении президента Джорджа Буша-младшего. По их мнению, глава государства ввел в заблуждение Конгресс, заявив, что Саддам Хусейн располагает оружием массового поражения.

Сама Пелоси последовательно критиковала политику, проводимую 43-м президентом США, но тем не менее заявляла, что "Буш слишком мелок для импичмента".

В течение двух лет Пелоси старательно сдерживала порывы наиболее радикальных коллег, утверждая, что не собирается даже рассматривать возможность импичмента.

Точно такую же позицию "Мадам спикер" занимала и в первые два года президентства Дональда Трампа. Свое мнение она публично изменила только в сентябре прошлого года, заявив, что попытки главы Белого дома оказать давление на президента Украины могут быть расценены как обращение к иностранному государству для организации нового вмешательства в выборы в США.

Этому предшествовал обмен резкими фразами и обидными обвинениями с президентом США. Дональд Трамп в сообщениях в своем "Твиттере" назвал Пелоси "нервной" и "глупой", утверждая, что рассматривает ее, как "политика третьего класса". В одном из таких сообщений президент разместил отфотошопленную фотографию спикера в хиджабе, заявив, что она поддерживает исламских террористов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нэнси Пелоси долго была против импичмента, но в конце концов решила, что другого выбора нет

"Это обычная истерика человека, который не умеет контролировать свои эмоции, - спокойно замечала в ответ на эти выпады сама Нэнси Пелоси. - У меня пять детей и девять внуков. Я знаю, как выглядят подобные приступы, когда я сталкиваюсь с ними".

"Сейчас у нас не остается другого выбора", - заявила Пелоси в конце сентября, объявляя о начале официального процесса импичмента 45-го президента.

По свидетельству сотрудников аппарата Конгресса, "Мадам спикер" лично принимала ключевые решения в ходе слушаний и даже правила орфографические ошибки в текстах документов.

Несколько раз в неделю она совещалась с руководителями шести комитетов Конгресса, которые проводили собственные расследования в отношении президента Трампа.

О том, как именно она относилась к этой инициативе, Пелоси рассказала в подробном интервью журналу Time накануне заключительных слушаний в Сенате.

"Если не считать акта об объявлении войны, (импичмент) - это самое серьезное решение, которое может принять Конгресс, - сказала она. - Это самая серьезная инициатива в моей карьере, в которой мне пришлось участвовать".

После того как республиканское большинство в Сенате оправдало президента США, сняв с него все обвинения, Нэнси Пелоси спокойно заметила, что по-прежнему считает, что глава Белого дома нарушил закон и должен быть отстранен от власти.

О том, что спикер Палаты представителей обычно выполняет свои обещания, говорили и бывшие высокопоставленные чиновники-демократы.

"В лице Нэнси у Дональда Трампа появился по-настоящему серьезный противник", - подчеркнул бывший глава Пентагона и ЦРУ в администрации Обамы Леон Панетта.

Демократы в Конгрессе и правда уже объявили, что продолжат расследования в отношении президента. А в Вашингтоне всерьез обсуждают перспективы еще одного импичмента президента, утверждая, что он может состояться уже в самое ближайшее время.

"В ноябре этого года состоятся не только президентские выборы, но и перевыборы 35 сенаторов, так что не исключено, что демократы смогут получить большинство в верхней палате Конгресса, - предположил в разговоре с Русской службой Би-би-си старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - В этом случае демократы будут контролировать обе палаты и ничто не помешает им немедленно инициировать новый процесс - и на этот раз отстранить от власти только что переизбранного на второй срок президента Трампа".