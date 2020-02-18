Герцогиня Кембриджская: о гипнородах, материнстве и чувстве вины

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Герцогиня Кембриджская выступила в подкасте Happy Mum Happy Baby, где откровенно рассказала о том, как она сама переносила беременности, как ей помогли гипнороды и в чем трудности материнства.

Супруга принца Уильяма Кейт уже несколько лет занимается проблемами детства и раннего развития ребенка и совсем недавно при ее непосредственном участии был запущен общенациональный опросник "Пять серьезных вопросов" (5 Big Questions), где все желающие могут высказаться по проблемам воспитания детей и внести свой вклад в дискуссию о том, что является наиболее важным фактором в воспитании полноценного члена общества - устойчивые взаимоотношения родителей и близких, хорошее образование и т.д.

Этот опрос запущен по инициативе благотворительной организации Royal Foundation, которую герцог и герцогиня Кембриджские основали совместно с принцем Гарри для продвижения своей филантропической деятельности еще в 2009 году. С 2019 года принц Гарри с супругой Меган отстранились от участия в ней, чтобы основать свою собственную благотворительную организацию.

Подкаст Happy Mum Happy Baby ведет его автор Джованна Флетчер - британская актриса, телеведущая и автор нескольких книг, в частности одноименной книги о материнстве "Счастливая мать, счастливый ребенок". В свой подкаст она приглашает известных людей и знаменитостей, чтобы поделиться опытом воспитания детей.

Участие в нем матери троих детей Кейт (урожденной Миддлтон), совмещающей материнство с активной благотворительной деятельностью, сразу привлекло всеобщее внимание, особенно на фоне недавнего скандального отделения от королевской семьи герцога и герцогини Сассекских.

Что интересного прозвучало в этом подкасте?

Правообладатель иллюстрации Chris Jackson Image caption Герцогиня помогла накормить овечку во время визита на ферму в Северной Ирландии 12 февраля

Откуда такой интерес к теме раннего развития ребенка?

Кейт призналась, что ее интересовала эта тема еще до того, как она сама стала матерью, поскольку в силу королевских обязанностей ей постоянно приходится общаться с людьми, имеющими разные психологические проблемы, алкогольные и прочие зависимости, что, в конечном счете, берет начало в первых годах развития.

"Повсюду, и в нашей стране, и по всему миру, всегда слышишь одно и то же: то, что мы переживаем в раннем детстве, оказывает воздействие на всю нашу последующую жизнь и здоровье. Так что, видимо, именно это и лежит в основе моего стремления поглубже покопаться в ландшафте детства - а я разговаривала с врачами, детскими специалистами, благотворительными организациями - с тем, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы предотвратить некоторые социальные проблемы, которые мы видим по всей стране".

"Очень многие говорят мне: я знаю, почему вы этим занимаетесь: потому что вы сама мать, и поэтому интерес такой естественен. Да, в этом есть личный момент, и я столько всего поняла на личном опыте и теперь многое стала бы делать по-другому, если бы знала в самом начале то, что знаю теперь. Но для меня это был шок - видеть, как те проблемы, которые существуют в нашем обществе, как многое из этого связано с душевным здоровьем и, зачастую, с трудными первыми годами жизни".

"У этого подкаста такое прекрасное название! Потому что это взаимосвязано: счастливая мать - счастливый ребенок, это уже научно доказано: то, как чувствует себя мать (или тот, кто в основном ухаживает за ребенком), влияет на эмоциональный фон всей семьи".

Правообладатель иллюстрации Middleton Family Image caption Каникулы всей семьей: Кейт с отцом и младшей сестрой Пиппой в Иордании в 1986 году

Какое детство было у Кейт?

"У меня было очень хорошее счастливое детство. Я выросла в очень крепкой семье, мои родители нами постоянно занимались - мной и моими сестрой и братом. Теперь, когда я сама стала родителем, я это еще больше оценила: то, скольким им пришлось жертвовать ради нас… Они приходили на каждое спортивное соревнование в школе - а я очень увлекалась спортом - они активно болели на трибуне за меня, и мы все наши каникулы проводили все вместе".

"Мне очень важны именно эти простые вещи, и теперь, со своими детьми, я понимаю, что столько дел надо сделать, постоянно на что-то отвлекаешься, а такие простые вещи, как просто посидеть у огня в дождливый день - это приносит столько радости! Я помню что-то подобное из своего детства, и это сразу снимает напряжение, и очень много значит для детей, которые в этом возрасте живут в своем мире, полном приключений".

Правообладатель иллюстрации Chris Jackson/Getty Images Image caption В сентябре 2016 года герцог и герцогиня Кембриджские взяли с собой в официальную поездку в Канаду принца Джорджа и принцессу Шарлотту

Как совмещать карьеру с материнством и можно ли "успеть все"

"Один очень мудрый человек как-то сказал мне - потому что я была в сомнениях и чувствовала вину за то, что мне приходится много от них [детей] уезжать по делам - …что мы на самом деле гораздо в большей степени социальные животные, чем мы сами о себе думаем. Нам нужны люди вокруг нас, и чем больше надежных, любящих, заботливых людей будет вокруг твоих детей, тем лучше. Это мне очень помогло: осознание того, что это не только моя обязанность - делать абсолютно всё. Потому что у всех у нас бывают хорошие дни и бывают плохие дни, и если мы можем привлечь кого-то, кто в этот конкретный день может побыть с детьми и [находится] в прекрасном расположении духа, то это прекрасно и для детей тоже".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В июле 2017 года дети сопровождали Кейт и принца Уильяма в поездке в Германию и Польшу

Испытывает ли Кейт чувство материнской вины?

"Конечно, все время. Я не знаю никого, кто бы не испытывал этого. Если кто-то говорит, что "нет", то это неправда. Даже сегодня утром - я не стала отвозить их в школу, поскольку мне нужно было сюда, и Джордж с Шарлоттой закричали: "Мам, почему ты нас сегодня в школу не отвозишь?" Так что это постоянный фон, и я все время слышу это же самое от молодых мам, даже тех, кто не должен совмещать работу с воспитанием детей… Всегда есть что-то… Мне кажется, это начинается сразу, с момента рождения ребенка".

Кейт сказала, что теперь, лучше войдя в тему, познакомившись с массой научных изысканий, она и сама многое сделала бы по-другому даже в отношении своих беременностей. Что именно?

"Исследования уже показали, что важно благополучие будущей матери - а мы теперь уже все знаем, как важно правильно питаться и быть физически активной в этот период - но и благополучие психологическое, потому что это напрямую воздействует на ребенка в ее утробе. Это, конечно, всё не так просто, но важно об этом знать. Я гораздо больше за этим следила в третий раз, чем во время своей первой беременности".

Правообладатель иллюстрации Scott Heavey/Getty Images Image caption Многие в соцсетях критиковали Кейт, когда она в 2013 году появилась вскоре после родов на крыльце больницы цветущая и на каблуках

Как она переносила свою первую беременность?

"Неплохо, но у меня жуткая тошнота по утрам. Я не так уж легко переношу беременности, как некоторые. Причем каждый раз. У многих это проявляется еще более явно, но тем не менее, мне было непросто. Не только для меня, но и для близких. Вообще, беременность и появление ребенка отражается на всех в семье, когда они видят, что ты страдаешь, но помочь никак не могут. … Я не могла есть то, что мне нужно было есть [из-за токсикоза], но все равно ребенок забрал все, что ему было нужно из моего организма, и это потрясающе".

Гипнороды

"Я оценила пользу гипнородов, когда у меня был сильный токсикоз - все эти медитации и глубокие дыхательные упражнения, которым тебя учат в классах гипнородов - и поняла, что я могу этой техникой воспользоваться и во время родов. Да, это очень помогло. На самом деле, именно из-за того, что мне было так плохо в течение всей беременности, я полюбила сами роды, потому что знала, что хотя бы придет облегчение сразу. Но конечно, не у всех такой взгляд на роды".

Почему важна правильная акушерка?

"Когда я разговаривала как с молодыми мамами, так и с акушерками, то постоянно возникала эта тема - о том, что ожидания женщины по поводу того, что она должны делать и что должно произойти с ним [в ходе схваток и родов] приводило к разочарованию и опять же чувству вины, особенно если что-то получалось не так, как они хотели… Но природа берет свое, что бы ни происходило, и именно поэтому так важна роль акушерки. Поскольку именно они дают тебе моральные силы, говорят, что даже если будет трудно, это нормально. И это прекрасно - видеть, как много значит их поддержка для молодых мам".

Правообладатель иллюстрации Chris Ison/PA Image caption Кейт незадолго до первых родов, в июле 2013 года

Рождение первенца

Кейт призналась, что не знала, кто у нее будет - мальчик или девочка, так что принц Джордж появился на свет как "прекрасный подарок". После первых родов она провела в больнице ночь и хотела как можно скорее вернуться домой, но тот факт, что ее ожидает на крыльце больницы толпа журналистов и просто зевак, наводила ужас.

"Мне кажется, что когда рождается ребенок, особенно первый, думаешь, что вот сейчас все вернется к прежнему состоянию. Я, во всяком случае, очень сильно недооценила то воздействие, какое [появление ребенка] окажет на нашу жизнь, и те перемены, которые последуют. Пока у тебя нет детей, как бы тщательно ты ни готовилась и ни планировала, все равно к этому невозможно подготовиться".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кейт рассказала, что готовить ее научила бабушка. На фото: Кейт помогает готовить на кухне в кафе в шотландском Абердине

Что из своего детства Кейт хотела бы передать своим детям?

"Я бы объединила свое детство с тем, что я узнала, будучи матерью. Несколько вещей для меня особенно важны: во-первых, качество отношений; те моменты, которые ты проводишь с близкими тебе людьми. Я помню, как в моем детстве моя бабушка очень много времени с нами проводила, занималась рукоделием с нами, мы сажали цветы в саду, готовили вместе еду. И очень многое из того, чем она с нами занималась, я пытаюсь делать сейчас вместе со своими детьми".

"Важно и то, где ты проводишь время с детьми. Мы очень многое времени проводим на улице. Мне кажется, это очень важно - для здоровья как физического, так и психического. Это так замечательно - иметь возможность быть с детьми, заниматься чем-то вместе и чтобы ничто не отвлекало".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале февраля герцог и герцогиня Кембриджские побывали в любительском боксерском центре в Порт-Талботе (Уэльс), помогающем детям со сложным детством преодолеть психологические проблемы

Письмо о материнстве: кому и что бы она написала?

"Можно самой себе написать? Я бы хотела написать себе письмо, адресовать его в тот период, когда я была в самом начале своей первой беременности. Потому что я узнала очень много с тех пор… И я бы написала о том, что действительно важно - тебе, как молодой матери, и ребенку… Не так уж важно, сколько раз ты отвезла их в школу и сколько забрала, а важно время, проведенное с ними; важно выслушивать их, понимать то, чем они с тобой делятся. И если что-то идет не так, задумываться об этом по-настоящему, оценивать, что ты, как мать, делаешь не так.

"Меня недавно спросили: "Что бы вы хотели, чтобы ваши дети помнили о своем детстве?". И я подумала: какой хороший вопрос, потому что действительно - что? То, что я сижу и с ними делаю в выходные математику и правописание? Или то, что мы пошли гулять, разожгли костер и пытались жарить на нем сосиски, безуспешно причем, потому что вокруг лило?"

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Как бы она продолжила фразу "Я счастлива, когда…"

"Я счастлива, когда я вместе со своей семьей за городом на прогулке и мы все по уши в грязи".

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Что такое гипнороды?

Гипнороды - это особые техники, помогающие справляться с болевыми ощущениями во время схваток и родов, которые совмещаютвизуализацию, релаксацию и глубокие дыхательные упражнения.

Обучение правильному дыханию давно является составной частью пренатальных классов для беременных, поскольку глубокие дыхательные упражнения с вдохом через нос и выдохом через рот оказывают успокаивающее воздействие и помогают во время схваток.

Однако гипнороды, помимо глубокого дыхания, включают в себя и ряд других приемов аутотренинга, например, визуализацию.

Это упражнение, во время которого человек рисует картинку будущего как нечто уже свершившееся. В контексте гипнородов женщине предлагается "визуализировать", то есть представить себе счастливое разрешение физических мук: как она держит родившегося младенца на руках, ощущает его кожу, запах.

Медитация же помогает сосредоточиться именно на процессе появления ребенка на свет и блокировать все отвлекающие шумы и все, что происходит вокруг.

Считается, что подобный самогипноз уменьшает у женщины чувство страха и тревоги за исход родов и помогает организму выработать больше окситоцина - гормона, уменьшающего чувство боли и стимулирующего родовую деятельность.

Что касается эффективности этого подхода, то, согласно сайту Ассоциации британских акушерок Tommy's, в 2013 году Национальная служба здравоохранения проводила выборочный опрос 680 женщин, однако не пришла на этот счет к конкретному заключению. Это означает, что для кого-то этот метод сработает, а для кого-то нет.

Однако на сайте NHS отмечается, что никакого негативного эффекта гипнороды не имеют - ни на мать, ни на дитя.

Этот подход был внедрен в Британии еще в 1940-е годы, однако впоследствии был забыт и вновь приобрел популярность только в последние годы, благодаря некоторым знаменитостям, начавшим пропагандировать различные альтернативные методы облегчения родов.

Гипнороды признаются Королевским колледжем акушерства и гинекологии, однако они не предоставляются бесплатно. Стоимость двух сессий для будущей матери и ее партнера - 150 фунтов.