Дым над Бишкеком. Почему столица Кыргызстана каждую зиму задыхается от смога

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Так выглядел Бишкек 29 января

Последние несколько зим Бишкек регулярно попадает в число городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Русская служба Би-би-си рассказывает, как хаотичная застройка, бесконтрольный рост числа автомобилей и медленная газификация окутали смогом один из самых зеленых городов бывшего СССР.

Каждые выходные Нуршат Абабакиров ездит на пробежку за город: горы, окружающие Бишкек, часто сравнивают со швейцарскими. В советское время столица Киргизской республики - тогда Фрунзе - считалась одним из самых живописных городов Союза: командировку сюда многие считали большой удачей именно из-за местной природы. В пригородах открывали санатории и курорты.

Сегодня панорамный вид на Бишкек с белоснежных склонов заслоняет черное кольцо дыма, навевающее ассоциации с Мордором из "Властелина колец". Дым этот видно и с балкона Нуршата - он долгое время принимал его за туман.

36-летний экоактивист, который увлекается бегом уже пять лет, недавно пробежал свой первый ультрамарафон. Чтобы подготовиться к следующему забегу, ему надо тренироваться через день. Нуршат показывает две маски: белоснежная новая контрастирует с использованной во время нескольких пробежек маской темно-серого цвета. В последнее время они стали постоянным атрибутом его тренировок.

"Когда умываюсь после пробежки, часто смываю практически черный пот от сажи и копоти, - говорит Нуршат. - Запах гари также остается на волосах, а когда я начал носить маски, для меня стало очевидным, насколько грязный у нас воздух".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Baltermantz Image caption Фрунзе, 1980 год

Нуршат следит за уровнем загрязнения воздуха на платформе AirVisual - часто этой зимой сервис, собирающий данные с установленных в городе датчиков, показывал "красные" значения - опасный уровень - и соблюдает рекомендации избегать занятий спортом на улице, носить маску, держать окна закрытыми и пользоваться в помещениях очистителем воздуха.

AirVisual собирает данные из более чем 10 тысяч мест во всем мире и определяет индекс качества воздуха, или AQI, - измеряемый по шкале от 0 до 500 единиц. В один ноябрьский день 2019 года значение по Бишкеку было 227, самое высокое на тот момент в мире - это выше, чем в Пекине и Мумбаи. Но даже по средним значениям за два последних месяца года Бишкек не намного отставал от китайской столицы.

В Кыргызгидромете при этом считают рекомендации не выходить из дома излишними. Государственное агентство по охране окружающей среды проблему в целом признает, но утверждает, что масштабы загрязнения экологами преувеличены. Активисты говорят о превышении нормы в 6-8 раз, власти - в 2-2,5 раза.

Разница в показателях может объясняться разницей в замерах: власти ориентируются на государственные датчики, установленные еще в советские времена, экологи - на устройства, установленные гражданскими организациями и иностранными посольствами.

Государственные датчики рассчитывают индекс загрязнения атмосферы ежемесячно и ежегодно и определяют концентрацию 10 видов газа, среди которых диоксид азота, диоксид углерода, аммиак и сероводород. Гражданские же в режиме реального времени замеряют уровень самого распространенного в мире загрязнителя воздуха - микрочастиц PM2,5.

Эти частицы содержатся в выхлопных газах автомобилей, а также образуются в результате сжигания древесины и угля, а также лесных пожаров. Из-за малого размера они могут скапливаться в легких, попадать в кровь и, соответственно, в другие органы.

Правообладатель иллюстрации Valery Morev/TASS

В результате высокое скопление этих частиц в воздухе может приводить к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям, раздражению глаз, кожным заболеваниям и некоторым видам рака. Согласно исследованию ученых из университета Чикаго, средняя продолжительность жизни человека в мире была бы почти на два года дольше, если бы качество воздуха соответствовало нормам Всемирной организации здравоохранения.

В правительстве основным источником загрязнения воздуха считают автомобили. В Бишкеке зарегистрировано около 500 тысяч машин - это по одной на каждого второго жителя и в 10 раз больше количества, на которое рассчитан город. Большая часть этих автомобилей - подержанные, которые перегоняют из Европы. При этом техосмотр по закону необходим только для коммерческого, но не личного автотранспорта. Контроля за ввозимыми нефтепродуктами по сути тоже нет, и многие автомобилисты до сих пор заправляются низкокачественным бензином.

Но эксперты указывают, что в холодное время года к выхлопным газам добавляется дым печного отопления. "Количество автомобилей остается одинаковым круглый год, однако качество воздуха ухудшается именно в осенне-зимний период", - отмечает руководитель экологического движения MoveGreen Мария Колесникова.

В попытке решить проблему мэрия Бишкека призывает граждан отказаться от твердого топлива, но топить дома углем в три раза дешевле, чем газом. Последние несколько лет газификацией жилых массивов занимается российский "Газпром", однако до сих пор многие районы остаются без доступа к газу. По данным Всемирного банка, твердое топливо для обогрева жилья до сих пор использует около 40% городского населения. Специфический запах дыма и гари окутывает целые районы Бишкека каждый зимний вечер.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вид на Бишкек в феврале 2020 года

Небогатое городское население часто строит дома с нуля - на участках, где не проведены базовые коммуникации. В результате в холодное время года дома зачастую отапливают буквально чем попало. "Чтобы удержать тепло в домах, часто используются резиновые покрышки, клеенки и даже бытовой мусор, - говорит Колесникова. - Все это, сгорая, причиняет максимальный вред здоровью".

Как рос Бишкек

Старшее поколение жителей Бишкека говорит, что за несколько десятилетий город изменился до неузнаваемости. За 30 лет население Бишкека увеличилось в два раза, превысив миллион в 2018 году. Резкий рост населения совпал с турбулентными временами для страны, к которым город не был готов. Распад Советского союза, экономический кризис и закрытие предприятий привели к внутренней и внешней миграции. С притоком людей в столицу Бишкек начал застраиваться хаотично за пределами изначально очерченных границ.

Кликните Бишкек 11 декабря 2019 31 декабря 1984

Если в 1980-х годах на каждого горожанина приходилось примерно по 30 квадратных метров зеленых насаждений, сейчас их всего три. В результате окружающие Бишкек горы и построенные на месте парков высотки почти не дают ветру сдувать вредный смог.

55-летний скульптор Мурат Джумалиев родился и вырос в частном доме - в районе, который сейчас считается оживленным центром Бишкека. Вернувшись из армии в середине 1980-х, он обнаружил, что его дом снесли, а его родителям выделили двухкомнатную квартиру.

"Экономические проблемы начались задолго до развала Союза, и уже тогда из регионов приезжали все больше людей зарабатывать деньги", - объясняет Мурат интенсивное расширение Бишкека.

Мурат участвовал в митингах с требованием выделить горожанам земли - многие молодые люди тогда не могли позволить себе купить собственное жилье. Кому-то в результате удалось фактически под шумок присвоить себе участок, остальным их выделяло государство. Так посевные поля вокруг Бишкека превратились в жилые массивы.

Приток денежных средств от уехавших в 2000-х годах в Россию мигрантов сыграл в строительном буме не последнюю роль. По данным Всемирного банка, денежные переводы в страну составляют чуть менее 30% ВВП страны. Зарабатывающие за рубежом кыргызстанцы первым делом стараются купить себе и семье автомобиль и жилье в столице.

Росту числа автомобилей способствовал и плохо работающий общественный транспорт. Троллейбусов и автобусов в городе недостаточно, альтернатива им - переполненные маршрутки, работающие на дизельном топливе и часто попадающие в аварии.

"Сначала собственная машина была признаком роскоши, но в какой-то момент она стала просто необходимостью, так как невозможно было предугадать расписание общественного транспорта", - говорит Мурат. Кроме того, многие жители города зарабатывают частным извозом.

Нуршат отказался от личного автомобиля и возит детей в школу в закрытой велоповозке. Для детей это веселое приключение, рассказывает он, но признает, что велодорожек в городе почти нет, автомобилисты часто нарушают правила дорожного движения, из-за чего приходится ездить по тротуарам. Чтобы пересечь эстакадный мост, Нуршату с детьми нужно слезать с повозки и идти через туннель. Пандусов на лестницах нет, поэтому велосипед, коляску, а иногда и детей в ней Нуршату приходится поднимать на руках.

Не до экологии

Несмотря на то, что правительство считает именно автомобили главной причиной плохой экологии, власти по-прежнему лояльны к автомобилистам: четыре года назад Бишкек получил от Китая более 50 млн долларов безвозмездно на развитие улично-дорожной сети. В прошлом году управление капитального строительства мэрии Бишкека заявило о намерении снести 4 тысячи деревьев для реконструкции 60 улиц.

В 2018 году был разработан план по улучшению экологической ситуации в Бишкеке. В нем среди прочего предлагается организовать велодорожки, озеленить улицы и закупить современные датчики мониторинга качества воздуха. Этот план до сих пор не одобрен, однако в конце прошлого года и президент, и премьер-министр публично заявили о том, что решение проблемы нельзя откладывать. По следам этих заявлений мэрия пообещала закупить электробусы, а госагентство по охране окружающей среды - завершить тендер на закупку мониторинговых станций, который провалился в прошлом году.

В конце прошлого года Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату, предусматривающее сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Правительство считает изменение климата одной из угроз экологической безопасности страны. Однако реальных мер, способных заметно улучшить экологическую ситуацию, до сих пор принято не было.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие кыргызстанцы до сих пор отапливают дома углем

Для Кыргызстана, где каждый пятый человек живет в бедности, работоспособное население массово уезжает в Россию, а сменяющие друг друга правительства увеличивают долг перед Китаем, экологическая повестка - не главная забота. Об этом говорят и передача полезных ископаемых китайским инвесторам, и продолжение работы канадской золоторудной шахты Кумтор, несмотря на таяние ледников вблизи нее и вопреки сопротивлению экологов.

В декабре активисты - в основном молодежь - провели акцию на главной площади Бишкека, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязненного воздуха. На митинг пришли несколько десятков человек - экологический протест в то время затмевали антикоррупционные митинги в Бишкеке, собиравшие в разы больше участников. Ссылаясь на судебное решение по связанному с ними делу, милиция пыталась пресечь и экологическую акцию, угрожая организаторам уголовным преследованием.

Правообладатель иллюстрации Nellya Dzhamanbayeva Image caption Экоактивисты собрались в центре города в разрисованных масках

По данным минздрава Кыргызстана, за последние 10 лет в стране увеличилось число обращений с бронхиальными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее распространенные болезни - пневмония, хронический бронхит, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

"У многих из тех, кто задыхается, легкие поражены заболеваниями, которые не встречались раньше. У врачей это вызывает серьезную тревогу, - говорит заведующий отделением пульмонологии и аллергологии Национального центра кардиологии и терапии Кыргызстана Талантбек Сооронбаев. - Одна из причин такого роста - загрязнение воздуха. Особенно им страдает Бишкек. Кривая заболеваемости активно пошла вверх за последнее десятилетие".

Некоторые, как 37-летний музыкант Руслан Осмонов, уезжают из Бишкека. "Были и другие причины на переезд, но моя сезонная аллергия последние семь лет стала просто круглогодичной, - рассказывает он. - В последние годы даже зимой в Бишкеке я не переставал чихать и кашлять".

В прошлом году Руслан с семьей переехали в Австралию. Там их застал смог от лесных пожаров, но даже он, по словам музыканта, не вызвал у него такую реакцию, как зимний воздух в Бишкеке.