Дым над Бишкеком. Почему столица Кыргызстана каждую зиму задыхается от смога

Раянчика в первые дни очень расстраивало, что ему надо каждый раз вставать с коляски и пешком идти через тунель. Аруна напрочь отказалась вставать. Так что она с удовольствием держится как экстремалка, когда ее спускаю или поднимаю по леснице. Не понятно, как колясочники будут передвигаться вдоль проспекта Манас. Поэтому мы их и не видим на улицах столицы #Бишкек #недлялюдей