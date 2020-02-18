Ученые, психологи и Кинчев. Кто поддержал осужденных по делу "Сети"

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После того, как суд в Пензе на прошлой неделе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным срокам лишениях свободы, в их поддержку выступили различные профессиональные сообщества, а также отдельные музыканты и политики. В Кремле заявили, что видят их реакцию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за общественным резонансом вокруг дела "Сети", заявил, что в Кремле "принимают это к сведению".

"Вы знаете, здесь дело не в резонансе. Там есть процедура апеллирования. Насколько я понимаю, апелляция подается по этому судебному решению. В данном случае нужно ожидать результатов апелляции. Мы фиксируем те сообщения СМИ, которые нам рассказывают о реакции тех или иных представителей. Мы принимаем это к сведению. Мы принимаем его [резонанс] во внимание, конечно", - приводит его слова РИА Новости.

10 февраля суд в Пензе признал всех семерых фигурантов дела о сообществе "Сеть" (в России признано террористическим и запрещено) виновными и приговорил их к длительным (от 6 до 18 лет) срокам лишения свободы.

После этого многие профессиональные сообщества выступили в поддержку фигурантов дела.

Ученые

12 февраля заявление по делу "Сети" опубликовали российские ученые и научные журналисты. На данный момент его подписали 3115 человек.

"Мы требуем немедленно отменить приговор по "делу "Сети", с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования", - говорится в заявлении.

Media playback is unsupported on your device От 6 до 18 лет. Суд вынес приговор обвиняемым по делу "Сети"

Психологи

13 февраля с открытым письмом в поддержку фигурантов "Сети" выступили психологи. Подписи под ним поставили 375 человек.

"Мы считаем, что в XXI веке не должно быть пыток и чудовищных бесчеловечных приговоров с такой слабой доказательной базой, основанных практически только на признаниях, добытых пытками", - говорится в письме.

Психологи отметили, что подобные шокирующие ситуации, как с делом "Сети", способствуют формированию "опасных психических проблем" в обществе.

"Наша профессия - помогать людям быть психически здоровыми, поддерживая основные человеческие ценности для гармоничного развития в здоровом обществе. Но данная ситуация - это шок для граждан России. Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в нашем обществе", - отметили психологи.

Кинематографисты

В тот же день свое письмо опубликовали российские кинематографисты. В нем они высказались в поддержку как фигурантов дела "Сети", так и фигурантов дела "Нового величия".

"Дела "Сети" и "Нового величия" показывают, что органы защиты правопорядка сами превратились в реальную угрозу гражданам России, особенно молодым. Стремление следствия любым, даже незаконным, образом доказать преступление, готовность использовать угрозы, пытки и провокации, склонность к обвинению без реального события преступления или даже явно доказанной подготовки к нему - вот реальная угроза обществу, государству и каждому гражданину", - говорится в письме.

Подписи под ним поставили 280 человек, в том числе председатель Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюз) режиссер Алексей Попогребский, а также режиссеры Виталий Манский, Борис Хлебников, Валерий Тодоровский и другие.

Студенты

14 февраля открытое письмо в поддержку фигурантов "Сети" опубликовали студенты и аспиранты российских вузов. Под ним подписались 567 человек.

"Дело "Сети" возвращает нас к самым темным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь на основании пыток и доносов. Мы, нижеподписавшиеся, требуем пересмотра приговора в ходе справедливого судебного разбирательства", - говорится в письме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участница пикетов в поддержку фигурантов дела "Сети" на Лубянке

Учителя

15 февраля открытое письмо фигурантам дела "Сети" опубликовали российские учителя, преподаватели и педагоги. Оно размещено на сайте межрегионального профсоюза работников образования "Учитель". Свои подписи под ним на данный момент поставили 1328 человек.

"Мы считаем это дело сфабрикованным: суд используется для устрашения собственного народа. Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия", - говорится в обращении.

Работники образования потребовали "немедленно расследовать обстоятельства" дела "Сети", пересмотреть приговор его фигурантам и "привлечь виновных в применении пыток к ответственности".

"Подсудимые по делу "Сети" - недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними - это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее", - отмечается в письме.

Правозащитники

15 февраля российские правозащитники Лнв Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина опубликовали на сайте Московской Хельсинкской группы обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовали расследовать применение пыток к фигурантам дела "Сети".

"Мы готовы представить Вам факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела "Сети" применялись пытки электрическим током и они под пытками себя оговорили. Мы готовы представить Вам аргументы и позицию защиты, которые судом были полностью проигнорированы", - говорится в письме.

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Аниматоры

16 февраля с открытым письмом по делу "Сети" выступили представители российского анимационного сообщества: режиссеры, аниматоры, художники и другие. Его подписали 177 человек.

"Невозможно промолчать и остаться в стороне. Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд. И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали", - говорится в письме.

Художники

17 февраля свое заявление по делу "Сети" выпустило российское художественное сообщество - художники, искусствоведы, кураторы, галеристы, коллекционеры и музейные работники.

Его подписали 650 человек, в том числе художники Виталий Комар, Владимир Дубосарский, Анатолий Осмоловский и другие.

"Пыткам нет оправдания. Это высшее проявление безразличия и ненависти к человеческой личности, это знак перерождения отдельных индивидов в садистов и насильников. Пытки - самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом - неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление. Ибо пытки не только калечат души и тела людей. Они уничтожают общество, нацию и, в конечном итоге, государство", - говорится в письме.

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Книготорговцы

17 февраля 13 независимых книжных магазинов в разных городах России закрылись на один день в знак поддержки фигурантам дела "Сети".

"Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить "классику", когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, "приговариваются" судом к уничтожению?" - говорилось в их заявлении.

В акции приняли участие магазины "Фаланстер", "Маршак", Dig и Benzine в Москве, "Все свободны" и "Порядок слов" в Петербурге, "Пиотровский" в Перми и Екатеринбурге, "Чарли" в Краснодаре, "Свидетель" в Туле, "Бакен" в Красноярске, "В порядке" в Ростове-на-Дону и "Князь Мышкин" в Ставрополе.

На следующий день владелица тульского книжного магазина "Свидетель" Ирина Рочева сообщила "Медиазоне", что после акции тульская прокуратура уведомила ее о планах проверить магазин "на содержание экстремистских материалов" по запросу регионального Центра "Э".

Театральное сообщество

18 февраля со своим обращением по делу "Сети" выступили театральные критики. Помимо них свои подписи под обращением поставили и другие представители театрального сообщества: режиссеры, актеры, драматурги, художники и другие. На данный момент обращение подписали 362 человека.

"Судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных. Огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного, мы расцениваем как средство запугивания людей, открыто выражающих свою гражданскую позицию", - говорится в обращении.

"За гранью добра и зла"

В поддержку фигурантов дела "Сети" высказался председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Как гражданин и лидер парламентской партии считаю, что представители правоохранительных органов должны не избегать диалога с обществом, а предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия. Либо признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте партии.

Он направил соответствующие запросы в Генпрокуратуру и в Верховный суд.

По поводу дела "Сети" также высказался глава правительства Якутии Владимир Солодов. Он опубликовал у себя в "Фейсбуке" пост обозревателя "Новой газеты" Татьяны Лихановой о применении пыток к фигурантам дела и написал: "Если это правда, то это за гранью добра и зла".

Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев во время выступления на церемонии вручения рок-премии "Чартова дюжина" посвятил фигурантам дела "Сети" песню "Воздух".

Пропустить Twitter пост , автор: @MrMaaay Неожиданно: Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступил в поддержку обвиняемых по сфабрикованному ФСБ «делу Сети».



В Москве на фестивале «Чартова дюжина» он посвятил обвиняемым ребятам одну из песен.



Стало доходить. С просветлением, Костя



У кого то полыхнет: pic.twitter.com/CSq4gmPYLy — A.C.A.B. (@MrMaaay) 16 февраля 2020 г.

14 февраля возле здания ФСБ на Лубянке прошли пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети". По оценкам журналистов, в разное время в очереди на пикет стояли от 150 до 400 человек.