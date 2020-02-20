Почему квартиры в Москве становятся все меньше, а стоят все больше

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

На рынке недвижимости заметен эффект шринкфляции: площади квартир в новостройках буквально сжимаются на фоне роста стоимости квадратного метра. За последние четыре с половиной года средняя площадь квартир-студий в Москве ужалась на 18%, а однушек и двушек - на 6-7%. Цены на недвижимость при этом находятся на максимальных уровнях за шесть лет.

Средняя площадь студии в Москве, по оценке компании "Метриум" на декабрь 2019 года, составляла 25,9 кв. метра. В июне 2015 года студии были заметно больше - 31,6 кв. метра.

"На рынке есть - и немало - объектов намного меньше средних 18-20 квадратных метров", - объясняет управляющий партнер компании Мария Литинецкая. По ее словам, в 2019 году на рынке в продаже были студии площадью 11-14 квадратных метров.

По данным портала "Мир квартир", с 2014-го по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась почти на 40%.

Сокращение площади студий зафиксировали и в сервисе "Авито Недвижимость". По данным компании, квартиры-студии пользуются спросом, так как это один из самых бюджетных вариантов недвижимости. "В некоторых регионах средняя площадь студии за последние два года сократилась на 10-12%, сообщили в компании.

Назад в хрущевки

Тенденция к снижению метража наблюдается и в других типах квартир в новостройках - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры за последние пять лет тоже стали значительно теснее.

Как отмечает Мария Литинецкая, средняя площадь однокомнатной квартиры с 2015 года сократилась на 3 кв. метра, приблизившись к стандартной площади однокомнатной квартиры в хрущевке.

Гендиректор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин объясняет, что уменьшение площади квартир стало естественной реакцией застройщиков на снижение доходов у потенциальных покупателей жилья.

"Причем надо отметить, что средние площади квартир уменьшались не только в массовом сегменте рынка, но и в бизнес, премиум и элитном классе. То есть в период кризиса экономить на площади стремились все клиенты", - говорит он.

Однако по словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, несмотря на стагнацию доходов населения, девелоперы пока не торопятся массово строить компактные студии. "В Москве на студии приходится в среднем 4-6% сделок, средняя площадь проданного жилья составляет 54 квадратных метра", - отметил Попов в комментарии Би-би-си.

Как поясняет эксперт, основная покупательская аудитория на первичном рынке - это семьи с детьми, которым не подходит формат студий и однушек.

При этом статистика ЦИАН также фиксирует тенденцию к резкому уменьшению площади жилья эконом-класса в крупных городах по всей стране. Особенно значительно за год сократилась площадь студий и однушек в новостройках Волгограда, Ростова-на-Дону и Челябинска.

В целом продажи квартир и нежилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах в России по итогам прошлого года сократились на 1,7%, сообщает РБК со ссылкой на статистику Росреестра. Аналитики связывают это с введением обязательного использования эскроу-счетов для продажи новых проектов.

Эскроу-счета были введены с 1 июля 2019 года в рамках борьбы с недобросовестными застройщиками. Покупатель квартиры теперь кладет деньги на специальный счет, а продавец может снять их только после выполнения сделки.

Шринкфляция и микроквартиры

О повышении доступности жилья в последние годы не раз заявлял президент Владимир Путин. В частности, он неоднократно предлагал снизить средние ставки по ипотеке до 7-8%, а для молодых семей на Дальнем Востоке и вовсе предлагал выдавать кредиты под 2% годовых. В 2018 году Путин также ставил задачу ежегодно строить 120 млн квадратных метров жилья.

"Сжатие" площадей квартир стало еще одним примером шринкфляции на российском рынке - тенденции к снижению количества или объема товара при росте цены на него. В январе прошлого года одним из самых наглядных примеров шринкфляции стали упаковки из девяти яиц на прилавках российских магазинов, которые продавались по цене традиционного десятка.

Летом 2016 года занимавший на тот момент пост вице-премьера Игорь Шувалов при осмотре жилья эконом-класса в Татарстане неподдельно удивился, что люди покупают квартиры площадью 20 квадратных метров.

"Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья", - сказал тогда Шувалов. Его высказывание вызвало бурную реакцию в соцсетях: чиновнику, в частности, напомнили, что в России есть и зарплаты по 20 тысяч рублей, которые тоже могут показаться смешными.

Впрочем, удивившие Шувалова студии даже можно назвать относительно просторными. С недавних пор на московском рынке жилья закрепился термин "микроквартиры" - студии, площадь которых начинается от 12 кв. метров. Такое жилье можно найти и в новостройках других российских городов: в Новосибирске, Казани, Челябинске. Аналитики отмечают, что микроквартиры пользуются спросом у молодых покупателей, приезжих из регионов и других клиентов с небольшим бюджетом.

Но и это еще не предел. В феврале на портале "Мир квартир" появилось объявление о продаже студии, которую в СМИ назвали самой маленькой квартирой в России. Помещение площадью 8,4 кв. метра на первом этаже жилого дома в московском районе Люблино было выставлено на продажу за 1,95 млн рублей (30,5 тыс. долларов).