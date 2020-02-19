"Азиатский больной", коронавирус и расизм. Почему Китай впервые за 20 лет выслал журналистов?

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Министерство иностранных дел Китая аннулировало аккредитацию троих журналистов американского Wall Street Journal, обвинив их в расизме из-за колонки о коронавирусе и китайской экономике. Это первый со времен Мао случай, когда из страны были изгнаны сразу несколько журналистов.

Последний раз иностранного корреспондента из Китая выслали в 1998 году, хотя с тех пор некоторым периодически не продлевали аккредитацию.

Чем же статья WSJ, разгневавшая китайский МИД, выделялась в общем потоке публикаций о коронавирусе?

Колонка под названием "Настоящий больной в Азии - это Китай" вышла третьего февраля, а о лишении американских журналистов аккредитации стало известно в среду. Представитель китайского МИД Гэн Шуан разразился гневной тирадой, обвинив издание в попытке "уйти от ответственности". Китай несколько раз требовал от газеты извинений, но получил отказ, добавил он.

"Китайский народ не рад СМИ, которые говорят языком расовой дискриминации и злостно клевещут на Китай", - добавил представитель МИД.

По словам Гэн Шуана, сильнее всего китайский МИД возмутил именно заголовок. По содержанию колонка описывает один из негативных экономических сценариев, связанных с коронавирусом, хоть и в достаточно сильных выражениях.

"Финансовые рынки Китая в долгосрочной перспективе еще опаснее, чем китайские рынки диких животных. Учитывая издержки, скопившиеся за десятилетия государственного стимулирования кредитования, недобросовестность чиновников на местах, сговоры с местными банками, огромный пузырь на рынке недвижимости и промышленное перепроизводство, китайская экономика, как никакая другая в мире, близка к сильнейшей коррекции", - говорится в колонке.

В Wall Street Journal отмечают, что ни один из лишенных аккредитации журналистов не имел к ней отношения. Ее автор - эксперт в области международных отношений, редактор журнала American Interest, профессор Уолтер Рассел Мид.

О воздействии эпидемии коронавируса на китайскую экономику писали практически все мировые СМИ. Писали и о факторах риска, которые упоминает WSJ.

В издании признают, что заголовок статьи вызвал возмущение китайских СМИ, МИДа и пользователей запрещенного в Китае "Твиттера" - но почему? И действительно ли это было причиной изгнания журналистов из Китая?

"Азиатский больной" от империи Цинь до Брюса Ли

Возможно, это известно только людям, близко знакомым с китайской культурой, но словосочетание "азиатский больной" (sick man of Asia) - это термин, который можно назвать уничижительным.

Этот термин восходит к опиумным войнам, рассказывает продюсер Китайской службы Би-би-си Синь Ли.

На исходе правления династии Цинь на территории современного Китая процветала опиумная торговля. Опиум, запрещенный указом императора, продавала в Китай британская Ост-Индийская компания.

"Китайцы много принимали опиум, и у многих был нездоровый вид. Они были бедными, а их власти - коррумпированными. Именно тогда это прозвище начали применять по отношению к китайцам иностранцы, и не только они. Прозвище "азиатский больной" в отношении Китая появилось в одной из первых китайских газет. Редактировали ее жившие в Китае англичане", - рассказывает Синь Ли.

Определение, вероятнее всего, появилось как параллель с прозвищем "европейский больной" - в 18-м веке так называли Османскую империю, но с тех пор это прозвище применяли и к Британии, и к Греции, и к другим странам Европы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мао Цзедун в свое время сделал словосочетание "азиатский больной" еще обиднее

Но в Китае выражение "азиатский больной" необычайно закрепилось. Во-первых, его взяли на вооружение последователи Мао Цзедуна. В революционной пропаганде "азиатским больным" клеймили старый режим с его коррупцией и реакционностью, рассказывает Синь Ли.

"Для националистов это было очень обидно, и когда председатель Мао основал "новый Китай" в 1950-х годах, он тоже это цитировал: "в прошлом нас называли азиатский больной, потому что мы отстали в науке, спорте и здравоохранении. Так эта фраза пришла в политику", - говорит продюсер.

Помимо прочего, выражение ассоциируется в Китае с японским вторжением. Так японцы во время этого конфликта называли китайцев, и самый яркий пример здесь - классический фильм "Кулак ярости" с Брюсом Ли.

В фильме, действие которого происходит в 1910-м году, конфликт между японскими и китайскими мастерами единоборств начинается как раз после того, как японцы приносят на похороны мастера кунг-фу деревянную табличку с надписью "южноазиатский больной", таким образом оскорбляя всю китайскую школу единоборств. Перед решающей битвой Брюс Ли говорит "мы не больные" и разбивает табличку ногой.

Другими словами, "азиатский больной" - это устоявшееся оскорбление, которе многие относят именно к китайцам, поэтому название статьи в Wall Street Journal вполне можно счесть расистским, говорит Синь Ли.

В Wall Street Journal, комментируя ситуацию, отметили, что эта фраза использовалась "иностранцами и китайскими интеллектуалами для обозначения эксплуатации ослабленного Китая европейскими странами и Японией в 1800-1900 годах". Автор статьи после ее выпуска написал в "Твиттере", что "в американских газетах авторы колонок, как правило, не пишут к ним заголовки и не согласовывают их".

Современность

На деле китайские власти вряд ли думали об историческом достоинстве, принимая решение выслать журналистов. У Пекина долгая история противостояния с западными СМИ, а один из высланных работал над статьей для Wall Street Journal о двоюродном брате Си Цзиньпина, деятельностью которого в Австралии заинтересовались правоохранительные органы.

Другой высланный журналист много писал о программах цифровой слежки, которыми пользуется китайское правительство.

В Китае заблокирован сайт Би-би-си. В 2019 году организация "Репортеры без границ" поместила Китай на 177 место из 180 в рейтинге свободы прессы.

Ранее аккредитацию не продляли журналистам, писавшим о китайских лагерях "перевоспитания" для уйгуров и гражданским журналистам, которые рассказывали о коронавирусе.

В прошлую субботу в Ухане, городе, который больше всего пострадал от коронавируса, пропали двое гражданских журналистов, которые публиковали в интернете видео и фото об эпидемии.

Видео Фан Биня и Чэнь Цюши собрали на YouTube тысячи просмотров, но они перестали публиковать новый контент, а их родственники не могут с ними связаться.

Из-за всего этого международные ассоциации журналистов считают упреки автора статьи в расизме со стороны китайских властей скорее предлогом. Клуб зарубежных корреспондентов в Китае в среду выпустил соответствующее заявление.

"Действия китайских властей, направленные против корреспондентов, - это очевидная попытка запугать зарубежные новостные организации", - говорится в нем.