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С 20 февраля Россия в связи со вспышкой коронавируса запретила въезд на свою территорию всем гражданам Китая, в том числе туристам, студентам, предпринимателям и рабочим. Ежегодно в Россию приезжают десятки тысяч китайских работников. Они заняты в сельском хозяйстве, продают товары на рынках и даже работают на строительстве метро в Москве. Как их отсутствие может сказаться на российской экономике?

Китайцы в Россию приезжают работать по квотам, которые выдает министерство труда России. На 2020 год оно выдало квоты на наём 33 тысяч работников из Китая. В основном китайских рабочих нанимают в регионах Дальнего Востока.

Большая часть китайских рабочих занята в строительстве: почти 14 тысяч квот выдана на наём каменщиков, бетонщиков и штукатуров.

Еще 10% квот получили работники торговли: торговые агенты, продавцы, кассиры.

Около 5% работников приглашены на работу в сельском хозяйстве (трактористы, агрономы, овощеводы).

Почти столько же, 1,5 тысячи квот, выдано для поваров и официантов.

Также были приглашены 73 массажиста и 35 врачей, 5 мастеров художественных изделий из янтаря (их позвали в Калининград) и 2 модельера.

Обычно к концу года число выданных квот увеличивается. Например, по итогам 2019 года компании получили право нанять 50 тысяч китайских рабочих. В этом году планам по найму китайцев может помешать вспышка коронавируса и запрет на въезд для работников.

Последствия коронавируса уже ощущает на себе бизнес: в Москве закрылись несколько китайских ресторанов, к оттоку китайских работников готовится сельскохозяйственный сектор.

Крупные китайские компании еще до запрета на въезд начали вводить процедуру карантина для своих сотрудников: люди, приезжающие из Китая, проводили несколько недель в квартирах и не выходили на работу, рассказал Би-би-си заместитель председателя правления Российско-Китайской гильдии коммерции Сергей Сизов.

Сельское хозяйство: узбеки и таджики вместо китайцев

Запрет на въезд граждан КНР может повлиять на аграрную индустрию Дальнего Востока. В сельском хозяйстве Дальнего Востока китайцы присутствуют как арендаторы земель и как работники.

По состоянию на осень 2019 года китайские предприниматели или выходцы из КНР с российским гражданством контролировали около 350 тысяч га пригодных сельскохозяйственных земель, показало исследование Би-би-си. Для сравнения: в 2019 году под посевы в пяти приграничных регионах Дальнего Востока использовались 2,2 млн га земель. Активнее всего китайский бизнес представлен в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Приморском крае.

На китайских фермах трудятся как китайцы, так и россияне. Но самые важные работы - например, обслуживание техники - предприниматели из КНР доверяют своим сородичам.

Российские фермеры тоже нанимают китайцев, аргументируя это тем, что на селе осталось мало высококвалифицированных и непьющих работников с паспортом гражданина РФ.

"Работать некому: если уедут китайцы, то здесь все зарастет и, как раньше, будет гореть синим пламенем", - жаловалась Би-би-си работница одной из ферм в Амурской области.

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Официально в Амурской области с 2011 года действует нулевая квота на использование граждан КНР в сельском хозяйстве - официально нанимать их для работы в полях нельзя. Но предприниматели находили лазейки - например, оформляли квоту на два региона сразу. Кроме того, часть китайцев работала нелегально: по оценке одного из российских фермеров, ежегодно на полях Амурской области можно было встретить около тысячи нелегалов из Китая.

В Приморском крае нулевая квота стала действовать с 2020 года. В Еврейской автономной области такого запрета нет. Осенью 2019 года экс-глава региона Александр Левинталь говорил Би-би-си, что в области трудятся около 2 тысяч сельхозрабочих из Китая.

Фермер из Смидовичского района ЕАО Анатолий Ильюшко до введения запрета на въезд китайцев в Россию уже оформил документы на привлечение 23 работников из КНР.

"Обычно они приезжали ко мне на работы в конце марта - начале апреля. Я за них [работников из КНР, которые должны были приехать в 2020 году] уже налоги заплатил, документы уже сделаны на них, они комиссию прошли, экзамен на знание русского языка", - рассказывал он Би-би-си. Теперь вместо китайцев он намерен искать работников из Узбекистана или Таджикистана.

Фермер из села Опытное Поле ЕАО, гражданин Китая Син Цзе пока не знает, что делать после введения запрета на въезд китайцев в Россию.

"Сейчас ничего не ясно. Пока все визы остановили оформлять", - говорит он. На свою ферму в 2020 году он планировал привлечь 14 земляков. Местной рабочей силы недостаточно, признается он.

Во многих районах на Дальнем Востоке - особенно на юге - нет альтернативы китайскому бизнесу, говорится в докладе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Китайские строители в московском метро

В России китайские рабочие активно заняты в строительном секторе. Они часто работают в высотном строительстве, рассказал Би-би-си Ефим Басин, председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства. Высотные объекты в России возводятся в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

"Запрет может повлиять на сроки ввода объектов. Но это небольшой процент, в целом на рынке это будет незаметно", - считает он.

По словам Басина, рабочих из Китая могут заменить рабочие из других стран, например, Таджикистана или Узбекистана. Однако на российском рынке работали не только отдельные рабочие, но и компании.

В пример он приводит компанию, участвовавшую в строительстве высотного комплекса "Башня Федерация" в Москве-сити - China Railway Construction Corporation (CRCC). Входящий в "Федерацию" небоскреб "Восток" считается одним из самых высоких зданий в Европе.

CRCC строит восточный участок Большой кольцевой линии московского метро. Также она участвовала в строительстве станций "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе".

Запрет на въезд китайских работников может повлиять на компанию, полагает Сергей Сизов. По его словам, в основном компания нанимает российских сотрудников. "Но все равно боюсь, что управляющее звено и ряд инженеров должны были по традиции в это время отдыхать в Китае", - отмечает Сизов.

Би-би-си направила запрос в мэрию Москвы и ждет ответа. Связаться с CRCC Би-би-си не удалось.

Где больше всего китайских рабочих Число квот на наем работников в 2020 году (может быть увеличено в течение года)

Сизов считает, что запрет на въезд граждан КНР не будет большим ударом для российской экономики. С этим соглашается и гендиректор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров, но уточняет, что проблема может оказаться острой в некоторых регионах Дальнего Востока.

Рестораны: работники есть, но посетителей все меньше

В России работники из КНР зачастую трудоустроены в китайских ресторанах, говорит заместитель предправления Российско-Китайской гильдии коммерции Сергей Сизов.

"Часть китайских ресторанов уже закрылась из-за того, что походы в рестораны резко сократились. Цепочки китайских делегаций - основные посетители китайских ресторанов в Москве - прекратили въезд в страну уже с конца января", - отмечает Сизов.

По его словам, даже просто его знакомые китайцы, живущие в Москве, стараются не заходить в национальные рестораны. Логика тут проста: вдруг до них был какой-то посетитель, который только что приехал из Китая - здоровье дороже".

Поездки граждан Китая в Россию в 2019 году по целям Тыс. поездок

Потери несут компании, работающие в сфере туризма. Китайцы занимают примерно 30% рынка туризма в Россию, а убытки российской стороны в связи с коронавирусом уже составили около 30 млн долларов, сообщали Би-би-си в ассоциации туроператоров "Мир без границ".

Граждан КНР привлекают в основном Москва и Санкт-Петербург. Они являются частными покупателями магазинов класса люкс. Представители подобных магазинов объясняли Би-би-си, что высокий сезон у них начинается с середины весны и продолжается до середины осени. Поэтому пока в полной мере магазины не смогли почувствовать нехватку китайских туристов.

От китайских туристов в определенной степени зависят и города на Дальнем Востоке. "До введения запрета через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ на территорию Амурской области заезжало не менее двух тысяч китайцев в день, большая часть из которых были туристами", - говорит глава "Опоры России" в Амурской области Борис Белобородов.

"Приезжающие туристы определенным образом поддерживали экономику области и в первую очередь Благовещенска за счет проживания в местных гостиницах и питания в местных заведениях, хотя многие из них и принадлежат китайцам. В этом смысле прекращение пассажиропотока для нас неприятно, - говорит Белобородов.

Торговля без китайских водителей и застрявшие в России продавцы "Садовода"

"В первую очередь эффект будет ощутим для подразделений китайских компаний в России и отечественных компаний с тесными бизнес-связями с Китаем. Речь идет, прежде всего, о торговых компаниях, дистрибьютерах, турагентствах", - рассказали Би-би-си в компании hh.ru, занимающейся подбором персонала.

По данным компании, носителей китайского языка чаще всего ищут на позиции менеджеров по ВЭД (внешнеэкономическая деятельность), по закупкам, специалистов технической поддержки и торговых представителей.

Китайцев в Москве можно встретить и на рынках вроде "Садовода" (большой рынок около МКАД в Москве), отмечает гендиректор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. Но говорить о том, что сейчас это полностью свернется, наверное, нельзя, считает он. Наоборот, большинство этих людей уже въехало в Россию, они могут не захотеть возвращаться на родину из-за эпидемии, полагает он.

Китайцы, торгующие на рынках, - это серая зона экономики, поясняет Бурмистров. Эти люди, как правило, мало платят налоги, а денежные переводы осуществляют через WeChart.

Запрет на въезд граждан КНР в Россию может затронуть и грузоперевозки, говорит Белобородов из "Опоры России": "Импорт из Китая - это в первую очередь запчасти к ранее ввезенной в Россию китайской технике, а также фрукты и овощи. Если он прекратится, то возникает еще одна проблема, ведь доставка свежих фруктов и овощей в зимний период из глубины России на Дальний Восток - это достаточно сложная задача, и это приведет к удорожанию. Китайские фрукты и овощи всегда были для нас подспорьем".

На Дальний Восток и в Сибирь идут 80% поставок овощей и фруктов из КНР. Летом 2019 года Россельхознадзор приостановил поставки из КНР косточковых и семечковых культур (яблоки, груши, айва, вишня, черешня, сливы, абрикосы, персики, нектарины) в связи с тем, что большое количество китайской продукции оказалось заражено вредителями.

Тогда розничные сети на Дальнем Востоке сообщали, что доля китайских фруктов на местном рынке даже в летний период составляет около 50%.

Какую долю овощей и фруктов от общего импорта Россия закупает в Китае Товар Доля КНР в импорте России Овощи Капуста 33 % Морковь 25 % Огурцы 20 % Томаты 15 % Картофель 9 % Фрукты Груши, яблоки, айва 15 % Цитрусовые 11 %

Доля КНР в общем российском импорте овощей по итогам 2018 года составила 22%, говорила ранее Би-би-си директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Доля Китая в поставках фруктов составила 8%. При этом доля китайских овощей и фруктов во всем российском потреблении всего 3% и 5% соответственно, отмечала эксперт.

"Эти ограничения, надеемся, ненадолго. Если они затянутся, то поставки будут компенсированы другими странами. Цены могут реагировать на эти события, но ненадолго и ненамного. Скорее, это психологический эффект - ожидание роста цен в такой ситуации", - говорила Шагайда.

Нарушение цепочек поставок эксперты и представители бизнеса называют основным последствием коронавируса.

"Это определенно повлияет на бизнес. Это такой, достаточно масштабный "черный лебедь", - считает Сизов.

Михаил Бурмистров соглашается, что ситуация с коронавирусом может нанести серьезный ущерб российско-китайской торговле и международным товарным отношениям в целом: "Проблема в большей степени связана с производственными цепочками, которые в Китае формируется и в Китае начинаются. Сборочные производства, расположенные в России, не смогут работать без китайских комплектующих".

В КНР продолжается карантин, из-за которого рабочие не могут вернуться на свои производства. Фабрики, остановленные во второй половине января, до сих пор не работают, сказал Би-би-си сотрудник одной из российских компаний, ввозящих из Китая офисную мебель. Он попросил об анонимности, так как не уполномочен давать комментарии СМИ.

"Не знаю, на свой страх и риск или по усмотрению администрации, некоторые объявили о том, что потихоньку начнут работать в двадцатых числах февраля. Не все. Пока отгрузок товаров нет, поэтому нервозность покупателей в России из-за этой неопределенности усиливается. Особенно в тех случаях, когда китайский товар необходим для поставки по контракту с конкретным сроком", - сказал собеседник Би-би-си.