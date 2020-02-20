На "России 24" выходит передача об Украине. Не все показанные в ней украинцы знают, кто их снимает

Image caption На карте в программе "Типичная Украина" Украина показана без Крыма и Донбасса

Канал "Россия 24" начал показ программы "Типичная Украина", задачу которой ее авторы видят в том, чтобы рассказать зрителям о соседней стране, а не ее политике.

Би-би-си посмотрела первые выпуски и убедилась, что даже заведомо неполитическую программу на российском телевидении оказалось сделать непросто. Но возможно - если не говорить героям программы, что их покажут на запрещенном в стране телеканале, и представляться сотрудниками украинских СМИ.

В противоположность другим программам об Украине на российском телевидении, здесь нет споров о деятельности киевской власти и конфликте в Донбассе, зато рассказывают об украинском борще, черноземе и запорожских казаках и вообще всячески продвигают идею близкого, понятного и братского украинского народа.

Автор и ведущий "Типичной Украины" - исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, обладатель украинского и российского паспортов, более года проведший в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене. В сентябре прошлого года он прилетел в Россию в результате обмена пленными.

"В целом мы рассказываем про страну и ничего не придумываем", - говорил Вышинский о своей передаче "Российской газете".

"Пожывемо-побачымо"

Первый выпуск "Типичной Украины" вышел на экраны 29 января этого года. Всего, заявил Кирилл Вышинский "Российской газете", планируется показать 40 программ по 26 минут.

План каждой из них типичен: Вышинский приветствует зрителей, стоя в студии, оформленной в виде кухни - ведь именно на кухнях, по его словам, ведутся самые задушевные разговоры.

На барном столике перед Вышинским стоит статуэтка коровы, за его спиной видно портрет Тараса Шевченко. Также в оформлении студии можно заметить миниатюрную модель "горбатого" "Запорожца", шарфик с эмблемой киевского "Динамо" десятилетней давности, вышитое полотенце и вставленную в стеклянную рамку обложку журнала "Україна" от июля 1976 года. Время от времени, рассуждая о том или ином аспекте жизни соседней страны, Вышинский прикрепляет тематические магнитики на голубой холодильник "Донбасс". Одним словом, "типичная украинская кухня".

В своей речи ведущий то и дело употребляет украинские слова. А для неискушенных в "мове" зрителей на экране тут же дается перевод этих вставок на русский: так можно немедленно узнать, что "тыповый" - это по-украински "типичный", а "пожывемо-побачымо" - "поживем-увидим". Бывает, украинские слова появляются в титрах с ошибками - вроде "на останок" (напоследок), которое должно бы писаться слитно.

В каждой программе показывают по два сюжета об истории, культуре Украины, повседневной жизни украинцев. В перерыве между сюжетами Вышинский беседует с приглашенным экспертом - выходцем из Украины, ныне проживающим в Москве.

Героями сюжетов выступают как российские эксперты, так и украинцы: не только директора музеев и научные сотрудники, рассуждающие, например, на тему истории Украины, но и "маленькие украинцы" - селяне или обычные прохожие с киевских улиц.

Тональность "Типичной Украины" разительно контрастирует с другими шоу, посвященными соседней стране на российском телевидении. Здесь нет дискуссии на повышенных тонах, обвинений в адрес Украины, ее политиков, не упоминаются военные действия в Донбассе и аннексия Крыма.

Своим зрителям Вышинский рассказывает, например, о способах приготовления борща, о различных оценках фигуры гетмана Богдана Хмельницкого, инициировавшего переход запорожских казаков под власть российского царя, или о глобальном потеплении, которое в скором времени может привести Киев к отказу от российского газа.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Борщ, казаки и чернозем - темы программы Вышинского про Украину без политики

"После выборов Зеленского были позитивные новости о том, что надо наладить (с Украиной) отношения, диалог. Но потом и поток позитивных новостей иссяк. Наверное, и само появление такой передачи не случайно. Значит, можно уже и такое в контексте некого потепления и диалога, смены куратора", - говорит Би-би-си заместитель руководителя "Левада-центра" Денис Волков.

То, с каким задором и желанием украинские участники программы общаются с "Типичной Украиной", изначально вызывало подозрения. Канал "Россия 24" имеет на Украине стойкую репутацию "рупора кремлевской пропаганды". Его трансляция на территории Украины запрещена еще с лета 2014 года.

Би-би-си выяснила, что значительная часть украинских героев программы Кирилла Вышинского были введены в заблуждение или просто обмануты съемочной группой "Типичной Украины".

"Это подстава"

Директор киевского музея гетманства Галина Ярова переспрашивает: "Вышинский? Это тот, которого выпхали [укр. - вытолкали] из Украины? Такой неприятный человек, страшный".

О том, что она была одной из участниц программы Кирилла Вышинского "Типичная Украина", Ярова узнает от корреспондента Би-би-си и поначалу не верит.

"Наверное, где-то вырезано из старых съемок. К нам в музей много журналистов приезжало, российских тоже, но это еще до войны было", - говорит она.

И только просмотрев в YouTube второй выпуск "Типичной Украины", Ярова вспоминает: "В январе мне позвонили люди. Сказали, что снимают передачу про украинское казаческое войско, хотят пообщаться. Я с такой гордостью готовилась".

Один из сюжетов программы Вышинского ставил вопрос о том, были ли запорожские казаки степными рыцарями или разбойниками (однозначного ответа на него программа Вышинского не давала).

"Они сказали, что представляют UA:Суспільне (украинский общественный вещатель). Потом - что они оттуда ушли, и у них своя студия, на которой они снимают передачи для Суспільного и региональных телекомпаний. Я очень уважаю Суспільне, часто смотрю этот канал. Я не очень хорошо себя чувствовала, но столько всего им рассказала! А из меня сделали идиота, предложений понавырывали из контекста", - грустно смеется Ярова.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption После того, как Вышинский был обменян на Олега Сенцова и украинских моряков, журналист получил должность топ-менеджера в агентстве "Россия сегодня" и кресло в президентском Совете по правам человека

Руководитель Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил Би-би-си, что украинский общественный вещатель не сотрудничает с телеканалом "Россия 24" "однозначно и категорически".

В сюжете, показанном в программе Вышинского, Ярова рассказывает, как когда-то после взятия Дюнкерка казаки возвращались домой через всю Европу, а тогдашние монархи обменивались между собой депешами: мол, казакам обязательно нужно заплатить, а то голодные казаки - это очень угрожающе. В разговоре с Би-би-си говорит, что вне контекста ее комментарий казаков обижает.

Другие герои этого сюжета - директор одесского музея черноморского казачества Сергей Шпак и профессор-историк Одесского же университета Тарас Гончарук - тоже были не в курсе, что их снимают для передачи Вышинского. Съемочная группа, вспоминает Шпак, представилась журналистами агентства УНИАН, сотрудничающими с телеканалом "1+1" (оба СМИ принадлежат олигарху Игорю Коломойскому).

"Агентство УНИАН не занимается теле- и кинопроизводством, и ни один из наших сотрудников на протяжении последних лет не получал заданий по проведению съемок в музее черноморского казачества, - заявил Би-би-си генеральный директор УНИАН Михаил Ганницкий. - А также ООО УНИАН не пребывает ни в каких контрактно-правовых или партнерских и т.д. отношениях с российскими пропагандистами, к числу которых мы относим проект "Россия 24".

Съемочная группа "Типичной Украины" провела в Одессе пару дней, говорили Шпаку и Гончаруку, что снимают документальный фильм о казаках, общались со своими собеседниками по-украински, но говорили, что если на камеру они захотят комментировать по-русски, то ничего страшного.

"А мы их еще шаурмой накормили, такими они голодными были... Знал бы, что они "Россия 24" - просто не тратил бы на них свое время", - вспоминает Тарас Гончарук.

Для сюжета о том, какие изобретения украинцев изменили человечество, съемочная группа встречалась с завотделом новейшей истории Музея истории Киева Анатолием Збанацким.

Он был уверен, что общается с журналистами того же "Суспільного", которые снимают документальный фильм о семье киевских ученых Патонов.

Когда Збанацкий узнает от корреспондента Би-би-си, что оказался комментатором на российском телевидении, он вздыхает: "Это подстава, они мне наврали. Я такого совсем не ожидал".

"Нас просто использовали, - говорит Галина Ярова из киевского музея гетманства. - Я так расстроилась утром, когда это все просмотрела".

Посмотреть на гусей

В шоке от попадания на экраны российского телевидения оказались не только научные сотрудники.

"Мать родная, да я сегодня инфаркт с этими телевидениями получу", - встречает Лидия Никитовна известие о том, что ее муж, пожилой фермер Иван Федорович из села Летки под Киевом, стал героем топ-сюжета первого выпуска передачи Кирилла Вышинского.

Image caption На гусей посмотреть

Сюжет был посвящен украинскому чернозему и дискуссии о том, стоит ли Украине открывать рынок земли сельскохозяйственного назначения. Иван Федорович показывает журналистам свой трактор, водит по двору, ходит перед камерой по полю. Рассказывает, что продавать землю, по его мнению, неправильно.

Он бы и сейчас подписался под этими словами. Но если бы знал, что его слова продемонстрируют на российском телеканале, не пустил бы журналистов на порог, говорит Иван Федорович.

"Их вообще запретить надо, эти российские каналы, чтобы они сюда не ездили", - говорит Иван Федорович, объясняя, что попал на экраны российского телевидения не нарочно, его "подставили".

"Тут у нас в селе художник живет один, я к нему по-дружески отношусь, он моих внуков рисовать учил. Заходит он ко мне и говорит: приедет к тебе мой сын, расскажешь ему, будешь ли землю продавать? Они приехали: сказали, что снимают про жизнь украинского селянина, ничего о российском канале он не говорил", - кипятится он и рвется немедленно позвонить этому художнику и отругать за свою неожиданную славу.

"С другой стороны, ничего ведь страшного не случилось: увидят русские моих гусей, посмотрят, как мы живем", - успокаивает себя он.

Единственное, что радует Ивана Федоровича: его фамилию в сюжете написали неправильно - мол, если кто будет искать, то вряд ли найдет.

"Не отгораживаться стенами"

Впрочем, некоторые герои сюжетов "Типичной Украины" вполне осознавали, что их комментарии появятся на российском телевидении. И у каждого из них были свои причины согласиться на такое предложение.

"А разве он осужден?" - сотрудница Центра гуманитарного образования Национальной академии наук Украины Татьяна Суходуб отвечает вопросом на вопрос о том, испытывала ли она сомнения перед тем, как согласилась стать участницей программы Кирилла Вышинского.

Она была одной из героинь сюжета о "первом самобытном философе Российской империи" Григории Сковороде.

"Что я [журналистам] рассказала, они передали. У меня к ним претензий нет... И вообще у нас в стране свобода слова. Следить надо за тем, что в государстве происходит, а не кто что кому сказал", - резюмирует Суходуб.

Константин Бондаренко, один из самых известных украинских политологов, выступил комментатором для сюжетов в двух первых выпусках "Типичной Украины" - в качестве историка, коим он и является по образованию. В разговоре с Би-би-си утверждает, что сделал это по личной просьбе Вышинского, которого Бондаренко считает своим другом, "несмотря на все его перипетии".

Эксперт не смотрел ни одного выпуска "Типичной Украины", однако считает, что такие передачи сегодня нужны.

"Мы ни в коем случае не должны отгораживаться информационными стенами, мы должны по крайней мере коммуницировать в информационном пространстве", - говорит он Би-би-си.

Изобретатель и волонтер Евгений Найштетик описывает себя в "Фейсбуке" как "майдауна, карателя и европейского либераста". К российской власти относится скептически, на территорию России въезд Найштетику, по его же словам, запрещен. Поэтому, когда его пригласили стать комментатором для сюжета об украинских изобретениях, изменивших мир, он слегка удивился. А потом согласился.

"Конечно, любой канал из РФ имеет в Украине сомнительную репутацию. Но я руководствовался той логикой, что если мы ничего не делаем в их информационном пространстве, то мы просто являемся жертвой. Мы должны проникать в их пространство, а не вести себя как жертва", - объясняет он свое решение в разговоре с Би-би-си.

"Я считаю, это было не зря. У израильтян есть такая пословица: если ваш враг тратит время на разговор с вами, используйте его на полную", - смеется Найштетик.

"Впервые слышу"

Автором всех сюжетов для дебютных трех выпусков "Типичной Украины" значится Александр Микляев.

Поисковики журналиста с таким именем и фамилией не находят. В кадре он тоже ни разу не появляется. Но ведущий "Типичной Украины", исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский в разговоре с Би-би-си объяснил, что это псевдоним.

На вопрос о том, в курсе ли он, что его коллега периодически представляется сотрудником украинских СМИ, Вышинский ответил: "Я об этом впервые слышу".

Би-би-си выяснила настоящее имя автора по меньшей мере нескольких сюжетов, показанных в "Типичной Украине". В прошлом он работал в Национальной телекомпании Украины (НТКУ) - предшественнице Общественного вещателя, чьими сотрудниками представлялись члены съёмочной группы.

Руководитель UA:Суспільне Зураб Аласания подтвердил Би-би-си, что этот человек уже несколько лет не имеет никакого отношения к компании.

Расспросить его о том, как готовится "Типичная Украина" и как строятся отношения с героями, не получилось. "А почему я должен это рассказывать? Откуда я знаю, кто это и что это?" - ответил он на вопрос о своем сотрудничестве с каналом "Россия 24" и повесил трубку.