"Что бы ни случилось, в тюрьму я не вернусь". Как украденный сейф полностью изменил жизнь грабителя

Правообладатель иллюстрации Matt Hahn

Когда грабитель открыл только что похищенный им сейф, то сразу понял, что обнаруженная внутри находка может отправить бывшего владельца сейфа за решетку. Однако получилось так, что именно она спасла от пожизненного заключения самого грабителя.

Мэттью Ханн попал в зависимость от наркотиков еще будучи подростком, постепенно переходя на все более тяжелые. Он бросил школу и начал приворовывать - чтобы было на что покупать наркотики.

Затем он попал в тюрьму и вышел в 2001 году, отсидев пять лет. Он был осужден за два серьезных преступления и, по закону Калифорнии, где он проживал, в случае третьего ареста перед ним вставала перспектива пожизненного заключения.

По словам Хана, несколько лет все шло совсем неплохо: "У меня была прекрасная работа, я стал ходить в школу, потом в колледж. А потом у меня в жизни случилось горе, и я не смог удержаться, я снова вернулся к наркотикам".

Один из его ближайших друзей детства покончил с собой, и Мэттью на долгие месяцы вновь окунулся в наркотики и воровство.

Правообладатель иллюстрации Matt Hahn Image caption С юного возраста Мэттью промышлял мелкими кражами, а все деньги тратил на выпивку и наркотики

Он жил тогда в Лос-Гатосе, штат Калифорния. Однажды ночью в 2005 году он принес домой выкраденный им сейф, еще не догадываясь, что это полностью перевернет его жизнь.

Первое, что он достал оттуда, были испачканные подгузники - "полный сюр", как вспоминает Мэттью.

"Там были и другие вещи: пистолет, какие-то фотографии, личные документы владельца сейфа. И еще там была флэш-карта для цифровой камеры. И когда я ее вставил в свой компьютер, то увидел там фото владельца сейфа, который занимался грязными вещами с маленьким ребенком", - рассказывает Мэттью Хан.

Он поначалу даже не понял, на что смотрит.

"Первая фотография, которую я увидел, была какой-то странной. Я почувствовал, что что-то с ней не так, но что именно там было изображено, я не понял. И только после того, как я посмотрел несколько других кадров, до меня дошло, что это взрослый с ребенком".

Пойти в местное отделение полиции и просто сказать, что он вламывался в чужие дома и случайно в одном из них обнаружил следы преступления - это был не вариант для Мэттью.

Он знал, что должен что-то сделать, но понимал, что любой новый приговор обернется для него пожизненным сроком.

Поэтому он положил флэш-карту в кошелек и вложил туда записку с адресом и именем владельца сейфа. Он сделал личную приписку: "Пожалуйста, уберите это чудовище с наших улиц" и отправил кошелек в полицию.

Он рассказал маме о том, что наткнулся на флэш-карту случайно на гаражной распродаже, и попросил ее посматривать за новостями.

Неделю спустя она позвонила ему и сказала, что полиция кое-кого арестовала.

Как рассказывает Мэттью, ограбленный владелец сейфа по имени Джон Робертсон Эйткин сам заявил о краже в полицию. Когда же полицейские получили флэш-карту с фотографиями, они вызвали Эйткина в полицию под предлогом обсудить кражу сейфа из его дома. Как полагает Хан, там Эйткин и признался.

Правообладатель иллюстрации Matt Hahn Image caption Мэттью Хана арестовывали много раз

Но для Хана это был еще не конец истории. Он продолжил грабить дома и примерно через полтора месяца был арестован: проданная им на интернет-аукционе ворованная вещь по серийному номеру вывела полицию на него.

Ему грозил третий, теперь уже пожизненный, срок.

Полицейский, который его арестовывал, знал Мэттью по более ранним приводам и спросил: "Что с тобой приключилось, ведь все так хорошо шло?"

"Ну, хотя бы я помог вам взять Эйткина", - ответил на это Хан и рассказал, что это он отправил в полицию фотографии на флэшке.

Пока Хан сидел в тюрьме в ожидании суда, к нему пришел прокурор округа, занимавшийся делом Эйткина, и спросил, не расскажет ли он на суде, что именно он украл сейф из дома педофила.

Поскольку Мэттью Хан обвинялся сразу в нескольких преступлениях и за его плечами уже было два тюремных срока, в этот раз по законам штата ему грозило "от 400 лет до пожизненного" (в Калифорнии, как и в некоторых других штатах, сроки за различные преступления не поглощаются, а суммируются).

Хан решил, что даст показания против Эйткина, несмотря на то, что после такого признания ему становилось крайне сложно защищать себя по собственному делу.

Тот факт, что Эйткину за его преступления грозил срок в 25 лет, а Хану за воровство - гораздо больший, вызвал широкий резонанс: петиции в поддержку Хана собрали множество подписей, а окружная прокуратура предложила ему сделку в обмен на признание.

Некоторые призывали вообще выпустить Хана из тюрьмы на поруки - иначе говоря, просто шлепнуть по рукам закоренелого рецидивиста, - другие же, наоборот, говорили, что его надо отправить за решетку надолго.

В конечном счете его приговорили к 14 годам и 4 месяцам тюрьмы, из которых он просидел семь.

В какой-то момент они с Эйткиным оказались в одной тюрьме, хотя тот находился особо охраняемой части, в то время как Хан - на общем режиме, и они друг с другом ни разу не пересеклись. Но поскольку Мэттью Хан выступал свидетелем по делу Эйткина, то иногда их присутственные дни в суде совпадали.

"Когда в тюрьму приехал автобус, чтобы нас забрать, Эйткина поместили в клетку в передней части автобуса, а меня в наручниках и скованного цепью посадили в заднюю часть. Он так и не узнал, что я был с ним вместе в тот момент, но я узнал его", - признался Хан.

Эйткин до сих пор находится в тюрьме. Мэттью Хан говорит, что за прошедшие годы ни разу не поставил под сомнение свое тогдашнее решение дать показания по делу Эйткина в суде.

Правообладатель иллюстрации Matt Hahn Image caption Сейчас Мэтт с женой Ноэли вместе покупают свой первый дом

Оказавшись в тюрьме в третий раз, он сказал себе: "Каким бы ни оказался мой нынешний тюремный опыт, для меня это будет в последний раз". Он начал посещать программу реабилитации от наркотической зависимости и читать книги, которые принесла ему мать жертвы Эйткина. А также медитировать.

После своего заключения он даже окончил Калифорнийский университет в Беркли, но найти работу с его тюремным прошлым было непросто. Тогда он выучился на электрика.

"У меня прекрасная работа", - говорит он теперь.

В интервью Би-би-си Мэттью рассказал, что они с женой недавно купили свое собственное жилье.

"В моей жизни случились чудесные вещи. Я совершенно определенно отошел от преступной жизни. Не поймите меня неправильно, но первая мысль, которую я подумал, когда мы купили дом, была такая: Всего 10 лет назад я жил в тюремной камере, а теперь у меня будет свой дом!"

Он говорит, что больше всего сожалеет о том, что причинил расстройство незнакомым людям. Вот это он хотел бы отыграть назад.

"Я думаю, что лучшее, что я мог сделать, это выплатить компенсацию ущерба за свои преступления, что я уже сделал. И еще - рассказывать историю своей жизни, чтобы помочь тем, кто страдает от зависимости, - чтобы они не становились на этот скользкий путь", - признается Хан.