Мусор в топливном баке и неправильные провода. У Boeing 737 MAX нашли новые проблемы

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За последние недели в Boeing 737 MAX нашли несколько новых неисправностей. Так, на этой неделе в топливных баках самолета обнаружили мусор. Boeing 737 MAX до сих пор запрещено подниматься в небо, а репутация самолета почти разрушена. Как новые неисправности повлияют на возможности самолета вновь взлететь?

Об обнаружении посторонних предметов в крыльевом топливном баке во внутренней служебной записке сообщил глава программы Boeing 737 Марк Дженкс.

Агентство Блумберг передает, что в баках обнаружили инструменты и ветошь. По данным агентства, Boeing проверяет более 400 самолетов в поиске забытых внутри вещей.

Представитель Boeing рассказал Би-би-си, что "фрагменты посторонних предметов" были обнаружены сотрудниками корпорации во время технического обслуживания уже построенных самолетов, которые расположены на стоянке корпорации в Сиэттле.

"Этот вывод привел к тщательному внутреннему расследованию и немедленным корректирующим действиям в нашей производственной системе", - заверил он.

Эта проверка не должна задержать процесс возвращения самолетов на пассажирские линии. Однако это не первый новый недостаток, выявленный за последнее время. Авиалайнеры проходят скрупулезную проверку перед тем, как получить разрешение на полеты, и столь тщательная инспекция оборачивается новыми проблемами.

Новые проблемы

На прошлой неделе в самолетах была обнаружена еще одна серьезная проблема - при проектировании 737 MAX инженеры ошиблись с расположением электропроводки, которое не соответствовало требованиям Федеральной авиационной администрации США (Federal Aviation Administration - FAA) о раздельной прокладке кабелей в фюзеляже самолета.

Когда представители FAA несколько лет назад проводили сертификацию "Боинга", они не заметили эту проблему.

Эта ошибка теоретически может привести к замыканию, в результате чего может быть потеряно управление рулями высоты в хвостовом оперении самолета. Это, в свою очередь, уже с большей вероятностью привело бы к авиакатастрофе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Boeing ожидает возвращения 737 MAX на линии не раньше середины года

Исправление проводки в более чем четырех сотнях уже построенных Boeing 737 MAX оказалось довольно дорогим и долгим. В компании предложили оставить все как есть, тем более что до сих пор это нарушение никак не отражалось на управлении самолетами этого семейства (схема прокладки кабелей на 737 MAX точно такая же, как и на лайнере предыдущего поколения 737 NG).

Публично FAA на это предложение не отреагировала, вряд ли это предложение может ее заинтересовать. По сути компания предлагает авиационным властям США закрыть глаза на проблему и бездействовать. Саму FAA как раз часто критикуют за пренебрежение своими обязанностями и фактическое бездействие при сертификации Boeing 737 MAX.

А в начале февраля, как передавало агентство Блумберг, еще одна проблема была обнаружена в программном обеспечении самолета - из-за нее некорректно работала световая сигнализация о неполадках в системе триммирования рулей высоты (эта система изменяет угол рулей высоты в нейтральном положении, чтобы облегчить управление самолетом).

Обе проблемы - и неправильная прокладка кабелей, и ошибка в программе - касаются управления рулями высоты. Причинами двух катастроф, в результате которых погибли 346 человек, а компания оказалась в глубоком кризисе, также стала неполадка в системе управления этими рулями.

Проблемная программа

После двух катастроф в конце 2018 и начале 2019 года выяснилось, что их причиной стала программа принудительной корректировки управления самолетом MCAS, установленная на новый авиалайнер, чтобы компенсировать тенденцию к задиранию носа (кабрированию).

Эта тенденция появилась после установки на 737 МАХ более экономичных и более крупных двигателей, которые пришлось вынести немного вперед относительно крыла.

Пилотам не было сказано о появлении такой программы, а сама она, как выяснилось, в определенных условиях работала некорректно, направляя самолет к земле помимо воли экипажа. Пилоты, не зная о существовании программы, не могли справиться с ней в полете.

В ходе расследования также выяснилось, что сертификация обновленной версии МАХ самолета семейства 737 чиновниками FAA была во многом формальной, а некоторые сертификационные процедуры и вовсе были переданы производителю.

В течение всего 2019 года Boeing, которая еще в самом начале кризиса исправила ошибку с программой, пыталась добиться возвращения самолетов на линии, но повторная сертификация самолета постоянно откладывалась.

В ожидании сертификационного полета

О том, что кризис близок к завершению, можно будет судить после совершения сертификационного полета 737 МАХ.

Сама корпорация в конце января сообщала, что такой полет возможен в середине 2020 года. Этот прогноз был сделан до обнаружения обломков в топливных баках, некорректно работающей программы и нарушения укладки проводов.

Однако аналитики компании закладывали в этот прогноз возможность выявления новых неисправностей. Вероятно, проблемы с проводкой и найденный мусор не повлияют на эти планы.

6 февраля глава FAA Стив Диксон объявил, что его ведомство не ставило перед собой задачу решить все вопросы к определенному сроку - полеты 737 МАХ разрешат только после завершения всех процедур и проверок.

Диксон даже заявил, что полетит на самолете в его сертификационном полете со своей женой. При этом он дал понять, что сам полет может состояться в ближайшие несколько недель.

Кризис с 737 МАХ уже ударил по финансовому состоянию аэрокосмической корпорации.

В январе корпорация отчиталась о своих первых убытках за последние 20 лет: по итогам 2019 года корпорация понесла убытки в 636 млн долларов. Основной причиной стали как проблемы с самолетом 737 MAX. Корпорация уточнила, что из-за проблем с самолетом она недополучила около 18 млрд долларов.