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Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области попытались не пропустить в местный санаторий людей, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Опасаясь, что заболевание может выйти из-под контроля, они построили баррикады, а когда полиция разрушила заграждения, начали бросать камни в автобусы с эвакуированными.

"Мне надо поспать, завтра же на работу", - буднично рассказывала жительница Новых Санжар, уходя от уничтоженной полицией баррикады.

Еще 20 минут назад там бушевали страсти, во время которых санжарцы попытались устроить собственный "Сталинград" и не пустить в санаторий Национальной гвардии 45 граждан Украины и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, где началась эпидемия коронавируса.

Однако битва проиграна, эвакуированные оказались в санатории, и можно было спокойно идти домой.

Для сторонних наблюдателей все это могло выглядеть странно - как и вообще попытки не пустить в село своих соотечественников на карантин.

Но если провести на баррикадах несколько часов, становится ясно: проблема здесь глубже, а дело не только в невежестве или необразованности, как могло кому-то показаться на первый взгляд.

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Новый Ухань

Истерия с коронавирусом добралась на Украину очень быстро - в отличие от самого вируса - и сначала прокатилась по Западной Украине. Там люди ставили блокпосты из-за слухов о поселении на карантин эвакуированных из Китая, кричали, что "сдохнут".

Под вечер 19 февраля эстафету истерии подхватили Новые Санжары на Полтавщине, когда и там появились слухи о поселении на карантин эвакуированных из Китая в местный санаторий.

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Там начали говорить, что их городок хотят превратить чуть ли не в Новый Ухань.

Отсутствие заблаговременных объяснений от власти санжарцам заменили выдумки, страшилки и слухи из соцсетей. Об этом люди откровенно нам потом рассказывали.

"Из социальных сетей", - говорили нам борцы с "зарубежной заразой".

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Что писали в "Фейсбуке" об эвакуированных, даже трудно представить, но уже к утру многие санжарцы были убеждены, что борьба против их поселения - это их обязанность перед детьми.

Иначе угроза смерти и вымирания Новых Санжар - практически решенное дело.

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С такими мыслями люди попытались перекрыть все въезды в город, чтобы автобусы не смогли привезти людей в санаторий Нацгвардии.

События в Новых Санжарах 20 февраля заставляли вспомнить о Славянске (городе в Донецкой области, на некоторое время захваченном сторонниками самопровозглашенной ДНР) весной 2014 года. Остатки блокпостов и пыл в борьбе "против" чего-то страшного и неведомого.

В этот день в городке появилось два "стратегических объекта": санаторий Нацгвардии на окраине и мост через речку Ворскла, который разделяет центр и дорогу в Полтаву от этого же санатория. Оба объекта санжарцы заблокировали.

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"Эта болячка, она уничтожит всех и вся", - рассказывала нам женщина в рядах блокирующих у моста.

Аргумент, что из Уханя эвакуируют людей без симптомов заболевания, она парировала тем, что, во-первых, они еще проявятся через две недели. А во-вторых, перед вылетом из Китая врачи завернули трех украинцев с температурой. А потому и всех могли заразить во время вылета.

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На вопрос, а что делать с этими украинцами, ответ очень схожий: везти как можно дальше, только не сюда. Куда-то в лес.

А лучше - отремонтировать какую-нибудь гостиницу в Чернобыльской зоне. Хотя местные жители добавляли, что против конкретных людей "мы ничего не имеем".

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Заразить всех!

В чем точно было уверено большинство протестующих - все заразятся чуть не на следующий день.

Мол, уже в двадцати метрах от забора санатория находится пятиэтажный дом - и зараза туда перепрыгнет. Канализация здесь общая, и вирус попадет в Ворсклу, потом - в Днепр и отравит всю Центральную Украину.

"А к вам приходили врачи, объясняли, что это физически возможно?" - спрашивал я.

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Люди отвечали, что не объясняли и не приходили. Брифинги Министерства здравоохранения их не убедили, не поверили и заявлениям президента Владимира Зеленского. Хотя меньше года назад за него здесь проголосовали более 80% избирателей.

Диспозиция сторон была такой - мост по центру заблокировала полиция; съезд в сторону Полтавы, откуда должны были ехать автобусы, заняли санжарцы. А дальше метров двести центральной дороги заняла полиция, бронетехника и Нацгвардия.

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Было понятно, что полиция на бронетехнике вытеснит протестующих с моста и не даст перейти им на другую сторону, что позволит проехать автобусам.

Почти так и произошло. Людей не пустили, но автобусы здесь не проехали.

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Народ оттеснили быстро и почти без драк.

Люди кричали "Слава Украине!", ругали последними словами Зеленского, проклинали всех и вся. Но желающих сопротивляться полиции не нашлось.

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"Ну, спасибо, Зеленский, за заразу", - сказала бабушка на обочине моста, наблюдая за зачисткой.

Молодая женщина лет 40 говорила по телефону: "Сколько прожила, маленькие дети дома, голова на плечах есть, но зачем она мне теперь, если их сюда поселят".

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Обходной манёвр

Непонятно, чем закончится в Новых Санжарах история с карантином и коронавирусом, но вирус страха здесь воцарился.

В людях чувствовалась обреченность и уверенность в неизбежной эпидемии.

Они стояли на обочине и ждали автобусы. В какой-то момент родственники санжарцев с той стороны моста начали звонить и рассказывать, что колонна едет с другой стороны, зайдя с тыла, сделав из Харькова крюк через Днепропетровскую область.

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За проведенный здесь день от взволнованных людей пришлось услышать множество новостей, не имевших ничего общего с реальностью, но информация об обходном маневре быстро подтвердилась.

Колонна заехала с другой стороны, а полиция быстро сломила сопротивление пикетчиков у санатория. Остатки баррикады на дороге догорали, тем временем колонна автобусов в окружении полиции проехала до бокового въезда в санаторий.

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Единственное, что смогли сделать митингующие - так это бросить камни и повредить несколько окон в автобусах.

Это немного напоминало гей-парады в Киеве, когда сотни и тысячи полицейских охраняют десятки участников марша за равенство.

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Жизнь над Ворсклой

Битву санжарцы проиграли и начали расходиться по домам, жалуясь на сложные эпидемиологические будни.

Очень скоро в санаторий триумфально приехал с кортежем министр внутренних дел Арсен Аваков, который пожал руки полицейским за удачную операцию. Протестующих он открыто назвал "скотами".

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Упреки, что этими "скотами" оказались львиная доля населения города, и их стоило бы заранее оповестить, и что в этом есть вина и власти - Аваков прокомментировал просто: "А вода им недостаточно мокрая".

Набережная Ворсклы у санатория с множеством прекрасных беседок выглядела красивой и обустроенной - даже ночью.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После столкновений прибыли чиновники во главе с премьером-министром Гончаруком. Глава МВД Арсен Аваков говорил о "скотах", а глава минздрава Зоряна Скалецкая осталась в карантине на 14 дней вместе с эвакуированными

Не успел рассеяться дым и шум противостояния, на набережной уже появились санжарцы, которые беззаботно устроили пикник в беседке рядом с полицейским постом и стали пить водку в честь теплого февральского вечера.

Полицейские возле центрального входа в санаторий с азартом играли в футбол двухлитровой бутылкой из-под пива, которая осталась на развалинах баррикады.

Журналисты тоже направлялись прочь с "поля боя", рассуждая, что в следующий раз, когда президент Зеленский станет говорить, что людям всегда виднее, что их надо слушать и проводить больше референдумов, то ему можно будет напомнить два слова - Новые Санжары.